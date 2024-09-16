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Канада (2007) кино (1449) пропаганда (3634) россия (93015)

Кинофестиваль в Торонто решил показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм

Несмотря на шквал критики кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Об этом свидетельствует расписание на сайте фестиваля, сообщает Цензор.НЕТ.

Показ пропагандистского фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник, 17 сентября.

В то же время отмечается, что формально фестиваль завершился в воскресенье, 15 сентября.

К слову, ранее лента была снята с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Накануне Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Смотрите также: В Торонто протестовали против показа фильма о российских окупантах "Россияне на войне" на кинофестивале. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+34
Варто ще раз тицьнути в те місце. Влаштувати якийсь пікет перед місцем показу. Розгорнути екран поза приміщенням, показувати там відео і фото з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, інших "мєст боєвой слави". Ще можна показати, як радо русня вітає руськую армію, що запускає ракети по Україні.
Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
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16.09.2024 16:43
+23
Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто (ЗА РАШИСТСЬКУ ГРОШІ ОКРОВАВЛЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВ'Ю)))все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". СУЧІ ДІТКИ
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16.09.2024 16:40
+22
Мразота світова!!!
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16.09.2024 16:42
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Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто (ЗА РАШИСТСЬКУ ГРОШІ ОКРОВАВЛЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВ'Ю)))все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". СУЧІ ДІТКИ
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16.09.2024 16:40 Ответить
Підараси канадоси
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16.09.2024 17:20 Ответить
не будь зебілом, спробуй не вякати на стратегічних партнерів та домівку величезної кількості емігрантів з України.
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16.09.2024 17:53 Ответить
За аналогією це якби під час другої світової війни в тому ж Торонто вирішили показати фільм про те яка тяжка праця у есесівців в концлагері Освенцім і як їм потрібно поспівчувати бо вони мабуть морально страждали коли виконували накази свого фюрера.
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16.09.2024 17:57 Ответить
За аналогією це якби під час другої світової війни в тому ж Торонто вирішили показати фільм про те яка тяжка праця у есесівців в концлагері Освенцім і як їм потрібно поспівчувати за те.як вони юдеїв сотнями щоденно спалювали в газових камерах...
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16.09.2024 19:39 Ответить
Шо вони там ******* маються - то показати - то нє - то да - уроди
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16.09.2024 16:40 Ответить
Мразота світова!!!
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16.09.2024 16:42 Ответить
Варто ще раз тицьнути в те місце. Влаштувати якийсь пікет перед місцем показу. Розгорнути екран поза приміщенням, показувати там відео і фото з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, інших "мєст боєвой слави". Ще можна показати, як радо русня вітає руськую армію, що запускає ракети по Україні.
Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
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16.09.2024 16:43 Ответить
тобто теоретично у Канаді можно демонтрувати зетку як символ. Може там і нацистська символіка теж не заборонена. Не знаюсь на канадському законодавстві.
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16.09.2024 16:54 Ответить
Взагалі-то зєт - то зпизжена руснею літера латинського алфавіту, без будь-якої стилізації, і формально її заборонити - неможливо.
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16.09.2024 16:55 Ответить
ну так, не заборонена. Тому перед показом такі наліпки по одному канадському долару підуть на ура
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16.09.2024 17:01 Ответить
Ось це вже можна заборонити.
Але русня не тупа, хоч і зухвала.
Ступінь зухвалості залежить від ризику отримати по пиці.
Ну, завтра подивимось на результати вимірювання.
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16.09.2024 17:03 Ответить
ну так можно заборонити. Десь через місяць канадський парламент може розглянути це питання. Але це не точно. Тому завтра на таких наліпках можно гарно заробити.
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16.09.2024 17:07 Ответить
Автократії і диктатури завжди швидше приймають рішення, ніж демократії.
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16.09.2024 17:16 Ответить
тобто місяць, а то і більше для старту бізнесу є.
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16.09.2024 17:39 Ответить
Стартує за пару днів. Завіз товар, поставив лоток - і торгуй.
А є вже випадки продажу в розвиненому світі таких сувенірів?
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16.09.2024 17:45 Ответить
Є. Особливо це стосується одягу. В твіторі не раз зустрічав пости з фото з Європи.
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16.09.2024 18:03 Ответить
тут питання чому, на противагу кацапському, нема нашого фільму, адже коштів у нас держава на всякий безглуздий відео контент виділяють овер до ***
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16.09.2024 16:54 Ответить
Все пішло на ************
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16.09.2024 16:59 Ответить
У кацапки були гарні спонсори...
"Виробниками фільму "Росіяни на війні" є кампанії Capa Presse та Raja Pictures.
Однак канадська медіаорганізація TV Ontario (TVO) також надала кошти на виробництво, що зробило "Росіян на війні" фільмом, профінансованим урядами Канади та Онтаріо.
Зокрема, як повідомляють, канадський мовник виділив на фільм 340 тисяч канадських доларів (близько 10,3 млн грн)"
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16.09.2024 17:03 Ответить
для документалки це величенька сумма
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16.09.2024 17:07 Ответить
"Серед умов - фільм має бути малобюджетним, а зняти його потрібно за рік"
Мабуть 340 тисяч канадських доларів там вважаються "малобюджетними".
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16.09.2024 17:16 Ответить
Для повнометражного фільму це дійсно малий бюджет. Зазвичай десь від мільйона стартує. Це ж крім акторів ще велика знімальна команда.
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16.09.2024 17:18 Ответить
Тут "акторам" не платили, та й актори були одноразові
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16.09.2024 17:24 Ответить
На акторах дійсно заощадили. Але хто ж про це знає...
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16.09.2024 17:26 Ответить
На цьому фестивалі було https://www.village.com.ua/village/culture/movies/354597-dva-**********-filmi-nagaduyut-pro-viynu-na-kinofestivali-u-venetsiyi-dumki-rezhiserok-pro-prem-eru два наших фільми про війну .
Але наша увага прикута до одного кацапського. Що, курва, характерно. Обурення пече сильніше за смуток.
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16.09.2024 17:11 Ответить
На " святе" ***********? А хто без грошей гєнєралісімуса прославляти буде?
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16.09.2024 17:34 Ответить
Мішок кацапських грошей занесли куди треба,все ясно...
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16.09.2024 16:44 Ответить
Пусть бы пустили его под названием "Орки на мародерке".
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16.09.2024 16:44 Ответить
Або "Оккупанты в Украине".
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16.09.2024 23:07 Ответить
Тоді там треба показати наступні кінофільми:
- Ханс Вестмар;
- Кольберг;
- Екипаж Дора;
- Штукас тощо.
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16.09.2024 16:46 Ответить
наліпки із зетками перед показом будуть роздавати??
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16.09.2024 16:48 Ответить
Ні, https://t.me/nevzorovtv/21027 оце продаватимуть на виході.
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16.09.2024 16:52 Ответить
в день показу можно гарно заробити на патчах "вагнера" і на різних зетках і колорадських лєнточках.
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16.09.2024 16:57 Ответить
Якісна пропаганда має приносити прибуток.
Як русскій балєт.
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16.09.2024 16:58 Ответить
ага... і ще "разумноє, доброє, вєчноє"...
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16.09.2024 17:04 Ответить
Чим займається посол України в Канаді? Ловить ухилянтів?Які зусилля приклало посольство, щоб довести недоцільність цього показу канадській стороні?
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16.09.2024 16:52 Ответить
Так доводили вже. Але їх доводи моралі та здорового глузду виявились безсилими перед компроматом і твердою валютою чекістів.
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16.09.2024 16:53 Ответить
А обнімашки з Трюдо?
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16.09.2024 16:55 Ответить
А який Трюдо має вплив на організаторів цього фестивалю?
Не забувайте, то демократія, де влада чітко обмежена.
Це у диктатурі цар - бог і отець рідний, як скаже, так всюди і буде.
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16.09.2024 16:57 Ответить
Трюдо не має, але може спонукати окремі структури наголосити і пояснити організаторам недоцільність показу. Але вже пізно пити "боржомі".
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16.09.2024 16:59 Ответить
Наголошували, пояснювали.

Але аргументація чекістів таки виявилась сильнішою.
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16.09.2024 17:02 Ответить
тобто ти хочеш, щоби в канаді було як у нас? бере трюдо такий, телефонує в печерський суд торонто, і там вже справу мутять проти організаторів. ото заживуть тоді.
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16.09.2024 17:09 Ответить
Де я таке писав? Є культурні фонди і організаціїї, яких можна долучати до додаткової поянювальної роботи і т.і.
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16.09.2024 20:01 Ответить
Ще раз доведено мерзотниками: Гроші не пахнуть.........
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16.09.2024 17:08 Ответить
А фільм про захисників Маріка ті чмошники вже показували
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16.09.2024 17:11 Ответить
Відрізано кусок комента:…чи рашистське важливіше?
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16.09.2024 18:33 Ответить
Бабло заплатили
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16.09.2024 17:17 Ответить
Найгидотніший пропагадистський проросійський фільм - це усі діі нашої влади.
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16.09.2024 17:20 Ответить
ЗАСТАВЬ ДУРАКА БОГУ МОЛИТЬСЯ - ОН ЛОБ РАЗОБЬЁТ!
Копеешный фильм с вялым блеянием "война никому не нужна", который в лучшем случае посмотрел бы десяток кинокритиков в результате "активной борьбы" бесплатно разрекламировали на весь мир!
Село - воно і є село.
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16.09.2024 17:23 Ответить
Євреї теж мовчали.
Тепер палестинці по всьому світу гидять, і ніхто їм нічого зробити не може: це ж вони жертви, їм можна.
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16.09.2024 17:33 Ответить
"По-красоте" и для контекста бы было вместо требования запрета, требовать показа - но исключительно и только на одном сеансе с официальными документалками вермахта с Украины 1941 года - в Ютюбе все есть.
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16.09.2024 17:54 Ответить
Сеґодня отменили,завтра разрешили и єто постоянно по всем новостям.Не редактори ,а собиратели по смитникам.
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16.09.2024 17:24 Ответить
шо то я плохо не понял ,15 завершился фестиваль , 17 покажут в уском кругу
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16.09.2024 17:34 Ответить
Відверто кажучи, ця новина вже дістала. Хтось випустить пару - кидають заголовок. За годину протилежний.
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16.09.2024 17:34 Ответить
це ЙПСО
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16.09.2024 17:36 Ответить
Ублюдки
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16.09.2024 17:35 Ответить
🥳 Завтра графіки відключень світла не прогнозуються
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16.09.2024 17:37 Ответить
кина не буде ,электричество кончилось
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16.09.2024 17:38 Ответить
Вермахт на війні = "Росіяни на війні"
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16.09.2024 17:38 Ответить
все уже разъехались - кому они будут показывать
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16.09.2024 17:39 Ответить
Де українська діаспора?
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16.09.2024 17:40 Ответить
этой новости больше нигде нет , это выброс ИПСО
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16.09.2024 17:42 Ответить
в Канаді живе понад мільйон етнічних українців, можна буде подивитись чого коштує декларована ними підтримка України. Якщо не набьють їбала всім хто прийде на показ - то все стане ясно з тією діяспорою
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16.09.2024 17:45 Ответить
набьють , я не сомневаюсь
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16.09.2024 17:51 Ответить
вони працюють і якщо повезе то тільки на одній роботі, щоб зводити кінці з кінцями.
Добре, що до ОПи та препізечлена не має претензій із міністерствами:

Міністерство молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства України Підпорядкованих органів: 2
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України Підпорядкованих органів: 1
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Міністерство енергетики УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство цифрової трансформації УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство економіки УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПідпорядкованих органів: 4
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниПідпорядкованих органів: 5
Міністерство закордонних справ України
Міністерство розвитку громад та територій УкраїниПідпорядкованих органів: 6
Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство охорони здоров'я УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство соціальної політики УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство фінансів УкраїниПідпорядкованих органів: 7
Міністерство юстиції УкраїниПідпорядкованих органів: 1
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16.09.2024 18:10 Ответить
По-перше це не Європа і на пособіях не посидиш. Всі ******** на важких роботах і часто на двох.
По-друге основна маса діаспори по своїх клюбах тільки організовує танці в вишиванках і продає вареники у фонд підтримки ЗСУ. Це максимум. На щось більш корисне і серйозне вони не ходять.
Багато влаштувались на тепленькі місця від уряду і доять гроші з бюджету не приносячи реальної користі, їм сенсу нема з владою залуπатись. Помахати прапорами на фестивалях мультикультурності (проплачених урядом)- це їх максимум, і то тут є їх власний профіт. Або корчити з себе волонтерів і сидіти на потоках гуманітарки... Це ті самі вкраїнчики. Не дуріть себе.
По-третє це такий самий зріз вкраїнчиків і какойразніци, і колишніх польських заробітчан з низькою освітою і світоглядом. Цим взагалі все пофіг- дружать з русньою, ходять на їх посідєлкі з піснями пізнього совка...
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19.09.2024 15:32 Ответить
В Канаді одна з найбільших укр. діаспор. Що вони роблять?
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16.09.2024 17:47 Ответить
на фестивале отменили , а это будут смотреть в подвале в узком кругу , фестиваль закрыли 15 сентября
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16.09.2024 17:53 Ответить
Знаєте, вузькими колами можна теж стрімко поширювати
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16.09.2024 21:11 Ответить
"Що вони ро*****?" "ро" - викресли і залиш "*****"
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16.09.2024 19:15 Ответить
❗️В Одесі та Миколаєві відчули землетруси, - місцеві ЗМІ ...... шо то было , у меня с полки шо то упало
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16.09.2024 17:54 Ответить
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16.09.2024 17:58 Ответить
Тупі лалки.
Подаєте в суд на організаторів, кінотеатр в якому планується показ. (це мінімум, можна ще придумати)
-за пропаганду війни(тероризму),
-виправдовування війни,
-спонсори пропаганди війни(фінансували це г1вн0),
-пропаганда, виправдовування геноциду.
Завтра потвора яка знімала це "кіно" буде депортована, плівки спалені.
Нєєєєє. Тре гугнявити, розмазувати соплі. фу гидота.
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16.09.2024 17:54 Ответить
Згідний, а повним "апофеозом" було б від імені ***** та за використання слова війна, а не штопаного кацапюрами сво.
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16.09.2024 18:16 Ответить
Наші вітання представникам української дипломатії і мінкульту.
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16.09.2024 18:34 Ответить
А де українські фільми??? ШимпанЗЕ заткнув рота режисерам???
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16.09.2024 18:44 Ответить
Это лучшее доказательство того
Что УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА в Канаде
Ни на что не влияет
А вот РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА и российские спецслужбы
Влияют !!!!!
А фестиваль МИРОВОГО УРОВНЯ - это очень серьезно
И его КАЦАПЫ скупили на корню
Пока мы сопли жевали
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16.09.2024 19:01 Ответить
Ви дуже хорошої думки про українську діаспору. Їх максимум - це танцювати на фестивалях у вишиванці, продавати борщ, і організувати дитячі книжки українською.
Показуха і вкраїнчики
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19.09.2024 15:36 Ответить
Вот и прилетело по голове
Из вроде бы ПРОУКРАИНСКОЙ КАНАДЫ
Позорище.....
Не умеем мы себя продвигать...
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19.09.2024 16:10 Ответить
Nord York руліт *****
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16.09.2024 19:04 Ответить
Буде їм ще та демонстрація, вангую.
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16.09.2024 19:34 Ответить
Пам'ятаєте як спікер парламенту Канади , подав у відставку через запрошення ветерана СС "Галичина" Гунька (98років) ..Так от , тоді місцева єврейська організація засудила одразу .. А що до цього фільму , то що " єта другоє " ..?
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16.09.2024 19:49 Ответить
московські бл*ді
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16.09.2024 20:06 Ответить
А як там найбiльша громада в екзiлi почувается!? Хочаб пiкет на порядку денному? Чи робочий тиждень,нема часу с плакатами бiгати?
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16.09.2024 20:20 Ответить
Чому б не зняти такий же фильм "Росіяни своїх не кидають" ї показати видео з дронів як кацапи грабують та стріляють своїх поранених, а потім їх "некинутих" жеруть собаки, коти, щури, свинні, та висушуює українське сонце і як довго їх не хоче приймати українська земля.

коти жеруть "некинутих" кацапів,
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16.09.2024 20:25 Ответить
то abuse content
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17.09.2024 08:07 Ответить
''Бабло рулить світом''!
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16.09.2024 22:32 Ответить
Зачекайте, це лайно ще на Оскар повезуть та покажуть. А шо там діаспора? Утерлась в черговий раз ? Вас втікачів там більше , ніж будь де, але вам там начхати на Україну та все, що з нею пов'язане.
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17.09.2024 08:15 Ответить
 
 