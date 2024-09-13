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Кинофестиваль в Торонто отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за "угроз для работы фестиваля"

В Торонто скасували показ фільму Росіяни на війні

Международный кинофестиваль в Торонто отменил показы пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за сообщения об "угрозе общественной безопасности".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фестиваля.

"Фестиваль вынужден приостановить показы "Русских на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности", - говорится в заявлении.

Организаторы говорят, что это беспрецедентный шаг для фестиваля.

"Как учреждение культуры мы поддерживаем гражданский дискурс о фильмах... в том числе при наличии разногласий во взглядах, и мы полностью поддерживаем мирные собрания. Однако мы получили информацию, которая указывает на потенциальные действия в ближайшие дни, которые будут представлять значительный риск. Учитывая серьезность этих беспокойств, мы не можем продолжать как было запланировано", - пишут они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Торонто протестовали против показа на кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне". ФОТОрепортаж

По словам организаторов, решение об отмене показов было принято для безопасности всех гостей фестиваля, сотрудников и волонтеров.

"Это решение было очень сложным. Когда мы выбираем фильмы, то руководствуемся нашей миссией, ценностями и программными принципами. Мы уверены, что этот фильм заслуживает места в программе нашего фестиваля, и мы решительно настроены показать его, когда это будет безопасно", - резюмировали организаторы.

Читайте: Канадский кинофестиваль не будет отменять показы фильма об оккупантах "Русские на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.
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Топ комментарии
+40
В тому фільмі є підрозділи,які були в Бучі,Ірпені,Мощуні..і їх там так відбілили за канадські гроші,що подивившись той фільм,можна почати жертв в Бучі звинувачувати в злочинах проти "рускіх мальчіков"..А фільм "Хорошиє есесовці в Освенцімі" канадський уряд не планує профінансувати? Взагалі,якби в Україні був генпрокурор,а не шавка ФСБшника Єрмака,то режисерка вже давно б мала інтерполом розшукуватись,той фільм-це чиста глорифікація 436-2 частина 3. ККУ.Альо,пане "зелений"прокурор Костін,де відкрита справа проти режисерки Трофімової?Де запит на "синю картку" в інтепол?
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13.09.2024 02:45
+33
Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.

позов треба подавати, якщо вони підтримують хароших русских
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13.09.2024 01:35
+20
Нічого до них не дійшло. Вони відступили тіпа під загрозою безпеки. Типові соціалістично-ліберальні брехливі свині.
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13.09.2024 02:05
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Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.

позов треба подавати, якщо вони підтримують хароших русских
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13.09.2024 01:35 Ответить
А чому одразу не можна було це ******** усунути? Чому спочатку ганьба потрібна?
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13.09.2024 01:43 Ответить
добро має бутим злим і великими кулаками
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13.09.2024 02:34 Ответить
Якщо коротко, Трюдо - канадський Зеленський
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13.09.2024 02:37 Ответить
Ага, віримо, якжеж. Щє скажи, що в Канаді 73% зєбілів, як в Україні і тоді остаточно повіримо.
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13.09.2024 08:34 Ответить
"Коли ми обираємо фільми, то керуємося нашою місією, цінностями та програмними принципами"
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13.09.2024 03:36 Ответить
Я так розумію його і не збиралися усувати. Злякалися теракту
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13.09.2024 07:45 Ответить
Дійшло насамкінець. Але довго доходило.
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13.09.2024 01:53 Ответить
Новину перечитайте, організатори схоже зовсім відбиті любителі "рузкого міра".
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13.09.2024 02:03 Ответить
Читав. Ви праві.
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13.09.2024 02:04 Ответить
Що найсмішніше, ультраправим антиліберальним рашистам місцева ботва тужиться прилепити ярлик "ліберальних демократів".
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13.09.2024 08:37 Ответить
Нічого до них не дійшло. Вони відступили тіпа під загрозою безпеки. Типові соціалістично-ліберальні брехливі свині.
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13.09.2024 02:05 Ответить
Ви мабуть не в курсі, але свині, це авторитарні антиліберали) Точніше, вони підсвинки авторитарних режимів, які проти лібералізму. А економічний устрій Канади - капіталізм, а не соціалізм. Соціалізм, знов таки, значно більш популярний серед авторитарних антилібералів, як націонал-соціалізм, так і інтернаціонал-соціалізм.
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13.09.2024 08:30 Ответить
Канада збирається зупинити видобуток нафти заради екології. Видобуток нафти дає найбільше наповнення бюджету Канади. То де там капіталізм?
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13.09.2024 08:36 Ответить
Я думаю вам треба основи економіки якийсь курс пройти. Усюди там капіталізм, ринкова економіка. Соціалізм, це планова економіка, коли є Госплан і ціну на кожний товар встановлює держава.
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13.09.2024 08:40 Ответить
Багато людей плутають соціальну демократію і соціалістичну диктатуру, ботва до цього теж доклала значні зусилля. Наприклад, в Скандинавських країнах в жодній нема соціалізму теж, є тільки капіталізми.
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13.09.2024 08:46 Ответить
Нафтогроші в Канаді моцкалям не допоможуть. Буде фізичне винищення.
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13.09.2024 02:09 Ответить
"що, так і сказали що спалять кінозали ?"

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13.09.2024 02:17 Ответить
В тому фільмі є підрозділи,які були в Бучі,Ірпені,Мощуні..і їх там так відбілили за канадські гроші,що подивившись той фільм,можна почати жертв в Бучі звинувачувати в злочинах проти "рускіх мальчіков"..А фільм "Хорошиє есесовці в Освенцімі" канадський уряд не планує профінансувати? Взагалі,якби в Україні був генпрокурор,а не шавка ФСБшника Єрмака,то режисерка вже давно б мала інтерполом розшукуватись,той фільм-це чиста глорифікація 436-2 частина 3. ККУ.Альо,пане "зелений"прокурор Костін,де відкрита справа проти режисерки Трофімової?Де запит на "синю картку" в інтепол?
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13.09.2024 02:45 Ответить
краще одразу "ред"...кацапи ж знаходять підстави арештовувати у себе іноземців
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13.09.2024 18:47 Ответить
Класика жанра:
-Никто не любит **********,
А я жалею бедных крошек…
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13.09.2024 03:06 Ответить
Да там наш "новий" глава міду? Хоча б пальцем в носі покрутить? Чи може нарешті висловить наше обурення в правильній формі, бо те що спільнота піднялась це добре але має бути реакція держави - як найменше це позов до суду із вимогою заборони пропаганди тероризму
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13.09.2024 03:29 Ответить
Наш мід сказав своє "ай-я-яй".
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13.09.2024 08:37 Ответить
А що ви хотіли -демократія, бл...дь.
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13.09.2024 03:48 Ответить
Мені от цікаво,в 40вих роках в Канаді теж було нормою крутити Німецькі фільми про солдатів в кінотеатрах ?
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13.09.2024 04:53 Ответить
Ні, вони хочуть зараз знайти усіх дідів, які служили в сс Галичина і Нахтігаль і покарати.
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13.09.2024 08:38 Ответить
Подивився на реакцію "нетакіх руських опозіціонерів".Майже всі ісходять на гімно.Ну і звістно хають владу Канади за порушення "свободи слова".І цей кішеньковий біомусор невилазить з кацапсько-алігархичного зомбомарафону,каналу "дом".
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13.09.2024 06:01 Ответить
а у нас навпаки: авторитарна ботва хає владу Канади за лібералізм і демократію)

Що цікаво, влада Канади тут взагалі ні до чого.
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13.09.2024 08:26 Ответить
Українці потрібно тиснути на всі уряди у всіх країнах проникність фсб
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13.09.2024 06:17 Ответить
Назвали бы фильм "Орки на мародерке" и проблем бы не было.
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13.09.2024 06:35 Ответить
Добрим словом і пістолетом можна добитися більшого ніж тільки добрим словом.
(с) найвідоміший громадянин міста Чікаго
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13.09.2024 07:01 Ответить
В Бучі багато заможних переселенців з даунбасу. Он і зараз був шкандаль з мільйоном долярів, що заробив місцевий тцкашник на багатеньких бучанських ухилянтах. Практично, кацапи своїх вбивали, зрадників карали. Ну, і усіх, хто під роздачу потрапив, нажаль...
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13.09.2024 07:31 Ответить
Схоже таки ліберальна демократія сама себе затрахає до смерті, перетворивши поліцейський кийок в "орудіє любві"!
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13.09.2024 08:02 Ответить
взагалі-то поліцейським кийком себе задовільняють антиліберальні антідемократичні авторитаристи...
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13.09.2024 08:13 Ответить
Вказана вами категорія людей використовує поліцейський кийок строго за призначенням, так як ви використовуєте ложку і виделку!
Чи може у вас є близький знайомий авторитарист-збоченець, який зачитується Мазохом? У Гітлера теж був партайгеноссе нетрадиційної орієнтації по фамілії Гесс.
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13.09.2024 09:39 Ответить
Забавно спостерігати, як антиліберальна ботва авторитарних диктатур тужиться обісрати лібералізм і демократію, навіть в темах, які політичних і економічних устроїв ніяк не стосуються.
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13.09.2024 08:20 Ответить
Ні, ні, відбілювання терористів і воєнних злочинців то ж зовсім не політика, абсолютно ні.
А далі що? Наступне кіно про що? Хахли самі на сєбя напалі? І Буча, і Маріуполь, і все решта то ж хахли самі. А ми так, ми міма прахаділі... бєдниє рускіє мальчікі...
Де ж ви такі тварюки беретесь, які самки вас виригують?
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13.09.2024 09:07 Ответить
Рішення не піарити казапів-загарбників "було дуже складним"...
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13.09.2024 09:26 Ответить
Взагалі то цей фестіваль - тусовка для для нудьгуючої голоти міста Торонто, яке позіціонують самі ж організаторі, як наймасовіший. Тому що квитки найдешевші, хостли найдешевші і фільми найдешевші! Я так думаю про це написали в нас, щоб ми відволіклись від Покровська...
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13.09.2024 09:44 Ответить
Бімби злякались
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13.09.2024 09:44 Ответить
Та яка бімба. Місцеві клуші на тепленьких місцях можуть тільки тужливих пісень у вишиванках організувати для збору грошей на ЗСУ за які потім нема отчьотів. Щось дєльне організувати вони не будуть бо там їм ні грантів, ні самопіару, тільки геморой і конфронтація з владою. Мені особо упороті квочки з місцевого укр клюбу казали - то ж в Торонто акція протесту, а ми яким боком?
****** неосвічені малороси
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14.09.2024 00:55 Ответить
"підтримують громадський дискурс...", що гестапо/СС це добре, не добре, трішки не добре, не зовсім погано, зовсім не погано тощо.
Така от ******* демократія...
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13.09.2024 09:48 Ответить
Цікаво, як люди, що ніколи не жили в розвинених демократичних країнах, "клеймять "******* демократію", не розуміючи, що таке демократія. Демократія зародилася в стародавній Греції, вона суттєво відрізняється від "********", але не існує якоїсь "ідеальної демократії", це довгий, тернистий шлях до збільшення ступенів свободи особистості в суспільстві. Порівняйте різні права і свободи людей в США, Європі 100 років тому і нині. Але дивно, звідки така ідеалізація, адже в цих країнах далеко не всі люди високо порядні, є і вбивці, злодії, і корумповані чиновники (на щастя в набагато меншій кількості), є і проросійські налаштовані емігранти. Але є різниця в тому, що в диктаторських країнах за фільми, що протирічать системі, можуть посадити або розстріляти, натомість в демократичних країнах нормальним людям деколи важко в межах законів протистояти цинізму.
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13.09.2024 11:25 Ответить
Дякую за розширену лекцію на тему "демократія у ********* світі та як діякі дебіли її не сприймають"!
Ви вже оформили річневу підписку на RT? Там такої демократії--повні штани; подивишся 3-4 випуски від марґаріти сімонян і як магнітом тягне бігти оформляти заявку на громадянство кацапії.
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13.09.2024 19:20 Ответить
А вот интересно - среди обсуждателей есть хоть один, который видел этот фильм? Я его в интернете не нашёл.
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13.09.2024 09:59 Ответить
Розбіжність в поглядах *****,але лицеміри їбані! Ну тоді забороніть список шиндлера,піаніст та іншу попихню про хостел!
Нє всйо ж так адназначьна...
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13.09.2024 10:08 Ответить
 
 