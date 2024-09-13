Кинофестиваль в Торонто отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за "угроз для работы фестиваля"
Международный кинофестиваль в Торонто отменил показы пропагандистского фильма "Русские на войне" из-за сообщения об "угрозе общественной безопасности".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фестиваля.
"Фестиваль вынужден приостановить показы "Русских на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности", - говорится в заявлении.
Организаторы говорят, что это беспрецедентный шаг для фестиваля.
"Как учреждение культуры мы поддерживаем гражданский дискурс о фильмах... в том числе при наличии разногласий во взглядах, и мы полностью поддерживаем мирные собрания. Однако мы получили информацию, которая указывает на потенциальные действия в ближайшие дни, которые будут представлять значительный риск. Учитывая серьезность этих беспокойств, мы не можем продолжать как было запланировано", - пишут они.
По словам организаторов, решение об отмене показов было принято для безопасности всех гостей фестиваля, сотрудников и волонтеров.
"Это решение было очень сложным. Когда мы выбираем фильмы, то руководствуемся нашей миссией, ценностями и программными принципами. Мы уверены, что этот фильм заслуживает места в программе нашего фестиваля, и мы решительно настроены показать его, когда это будет безопасно", - резюмировали организаторы.
Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.
Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.
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позов треба подавати, якщо вони підтримують хароших русских
-Никто не любит **********,
А я жалею бедных крошек…
Що цікаво, влада Канади тут взагалі ні до чого.
(с) найвідоміший громадянин міста Чікаго
Чи може у вас є близький знайомий авторитарист-збоченець, який зачитується Мазохом? У Гітлера теж був партайгеноссе нетрадиційної орієнтації по фамілії Гесс.
А далі що? Наступне кіно про що? Хахли самі на сєбя напалі? І Буча, і Маріуполь, і все решта то ж хахли самі. А ми так, ми міма прахаділі... бєдниє рускіє мальчікі...
Де ж ви такі тварюки беретесь, які самки вас виригують?
****** неосвічені малороси
Така от ******* демократія...
Ви вже оформили річневу підписку на RT? Там такої демократії--повні штани; подивишся 3-4 випуски від марґаріти сімонян і як магнітом тягне бігти оформляти заявку на громадянство кацапії.
Нє всйо ж так адназначьна...