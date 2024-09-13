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Кінофестиваль у Торонто скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" через "загрози для роботи фестивалю"

В Торонто скасували показ фільму Росіяни на війні

Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні" через повідомлення про "загрозу громадській безпеці".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фестивалю.

"Фестиваль змушений призупинити покази "Росіян на війні" у пʼятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки", - йдеться у заяві.

Організатори кажуть, що це безпрецедентний крок для фестивалю.

"Як установа культури ми підтримуємо громадянський дискурс про фільми… у тому числі у разі наявності розбіжностей у поглядах, і ми повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте ми отримали інформацію, яка вказує на потенційні дії найближчими днями, що становитимуть значний ризик. Враховуючи серйозність цих занепокоєнь, ми не можемо продовжувати як було заплановано", - пишуть вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

За словами організаторів, рішення про скасування показів було ухвалене для безпеки усіх гостей фестивалю, співробітників і волонтерів.

"Це рішення було дуже складним. Коли ми обираємо фільми, то керуємося нашою місією, цінностями та програмними принципами. Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.

Читайте: Канадський кінофестиваль не буде скасовувати покази фільму про окупантів "Росіяни на війні"

Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

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Топ коментарі
+40
В тому фільмі є підрозділи,які були в Бучі,Ірпені,Мощуні..і їх там так відбілили за канадські гроші,що подивившись той фільм,можна почати жертв в Бучі звинувачувати в злочинах проти "рускіх мальчіков"..А фільм "Хорошиє есесовці в Освенцімі" канадський уряд не планує профінансувати? Взагалі,якби в Україні був генпрокурор,а не шавка ФСБшника Єрмака,то режисерка вже давно б мала інтерполом розшукуватись,той фільм-це чиста глорифікація 436-2 частина 3. ККУ.Альо,пане "зелений"прокурор Костін,де відкрита справа проти режисерки Трофімової?Де запит на "синю картку" в інтепол?
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13.09.2024 02:45
+33
Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.

позов треба подавати, якщо вони підтримують хароших русских
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13.09.2024 01:35
+20
Нічого до них не дійшло. Вони відступили тіпа під загрозою безпеки. Типові соціалістично-ліберальні брехливі свині.
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13.09.2024 02:05
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Ми впевнені, що цей фільм заслуговує на місце у програмі нашого фестивалю, і ми рішуче налаштовані показати його, коли це буде безпечно", - резюмували організатори.

позов треба подавати, якщо вони підтримують хароших русских
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13.09.2024 01:35 Відповісти
А чому одразу не можна було це ******** усунути? Чому спочатку ганьба потрібна?
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13.09.2024 01:43 Відповісти
добро має бутим злим і великими кулаками
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13.09.2024 02:34 Відповісти
Якщо коротко, Трюдо - канадський Зеленський
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13.09.2024 02:37 Відповісти
Ага, віримо, якжеж. Щє скажи, що в Канаді 73% зєбілів, як в Україні і тоді остаточно повіримо.
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13.09.2024 08:34 Відповісти
"Коли ми обираємо фільми, то керуємося нашою місією, цінностями та програмними принципами"
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13.09.2024 03:36 Відповісти
Я так розумію його і не збиралися усувати. Злякалися теракту
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13.09.2024 07:45 Відповісти
Дійшло насамкінець. Але довго доходило.
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13.09.2024 01:53 Відповісти
Новину перечитайте, організатори схоже зовсім відбиті любителі "рузкого міра".
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13.09.2024 02:03 Відповісти
Читав. Ви праві.
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13.09.2024 02:04 Відповісти
Що найсмішніше, ультраправим антиліберальним рашистам місцева ботва тужиться прилепити ярлик "ліберальних демократів".
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13.09.2024 08:37 Відповісти
Нічого до них не дійшло. Вони відступили тіпа під загрозою безпеки. Типові соціалістично-ліберальні брехливі свині.
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13.09.2024 02:05 Відповісти
Ви мабуть не в курсі, але свині, це авторитарні антиліберали) Точніше, вони підсвинки авторитарних режимів, які проти лібералізму. А економічний устрій Канади - капіталізм, а не соціалізм. Соціалізм, знов таки, значно більш популярний серед авторитарних антилібералів, як націонал-соціалізм, так і інтернаціонал-соціалізм.
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13.09.2024 08:30 Відповісти
Канада збирається зупинити видобуток нафти заради екології. Видобуток нафти дає найбільше наповнення бюджету Канади. То де там капіталізм?
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13.09.2024 08:36 Відповісти
Я думаю вам треба основи економіки якийсь курс пройти. Усюди там капіталізм, ринкова економіка. Соціалізм, це планова економіка, коли є Госплан і ціну на кожний товар встановлює держава.
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13.09.2024 08:40 Відповісти
Багато людей плутають соціальну демократію і соціалістичну диктатуру, ботва до цього теж доклала значні зусилля. Наприклад, в Скандинавських країнах в жодній нема соціалізму теж, є тільки капіталізми.
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13.09.2024 08:46 Відповісти
Нафтогроші в Канаді моцкалям не допоможуть. Буде фізичне винищення.
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13.09.2024 02:09 Відповісти
"що, так і сказали що спалять кінозали ?"

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13.09.2024 02:17 Відповісти
В тому фільмі є підрозділи,які були в Бучі,Ірпені,Мощуні..і їх там так відбілили за канадські гроші,що подивившись той фільм,можна почати жертв в Бучі звинувачувати в злочинах проти "рускіх мальчіков"..А фільм "Хорошиє есесовці в Освенцімі" канадський уряд не планує профінансувати? Взагалі,якби в Україні був генпрокурор,а не шавка ФСБшника Єрмака,то режисерка вже давно б мала інтерполом розшукуватись,той фільм-це чиста глорифікація 436-2 частина 3. ККУ.Альо,пане "зелений"прокурор Костін,де відкрита справа проти режисерки Трофімової?Де запит на "синю картку" в інтепол?
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13.09.2024 02:45 Відповісти
краще одразу "ред"...кацапи ж знаходять підстави арештовувати у себе іноземців
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13.09.2024 18:47 Відповісти
Класика жанра:
-Никто не любит **********,
А я жалею бедных крошек…
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13.09.2024 03:06 Відповісти
Да там наш "новий" глава міду? Хоча б пальцем в носі покрутить? Чи може нарешті висловить наше обурення в правильній формі, бо те що спільнота піднялась це добре але має бути реакція держави - як найменше це позов до суду із вимогою заборони пропаганди тероризму
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13.09.2024 03:29 Відповісти
Наш мід сказав своє "ай-я-яй".
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13.09.2024 08:37 Відповісти
А що ви хотіли -демократія, бл...дь.
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13.09.2024 03:48 Відповісти
Мені от цікаво,в 40вих роках в Канаді теж було нормою крутити Німецькі фільми про солдатів в кінотеатрах ?
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13.09.2024 04:53 Відповісти
Ні, вони хочуть зараз знайти усіх дідів, які служили в сс Галичина і Нахтігаль і покарати.
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13.09.2024 08:38 Відповісти
Подивився на реакцію "нетакіх руських опозіціонерів".Майже всі ісходять на гімно.Ну і звістно хають владу Канади за порушення "свободи слова".І цей кішеньковий біомусор невилазить з кацапсько-алігархичного зомбомарафону,каналу "дом".
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13.09.2024 06:01 Відповісти
а у нас навпаки: авторитарна ботва хає владу Канади за лібералізм і демократію)

Що цікаво, влада Канади тут взагалі ні до чого.
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13.09.2024 08:26 Відповісти
Українці потрібно тиснути на всі уряди у всіх країнах проникність фсб
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13.09.2024 06:17 Відповісти
Назвали бы фильм "Орки на мародерке" и проблем бы не было.
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13.09.2024 06:35 Відповісти
Добрим словом і пістолетом можна добитися більшого ніж тільки добрим словом.
(с) найвідоміший громадянин міста Чікаго
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13.09.2024 07:01 Відповісти
В Бучі багато заможних переселенців з даунбасу. Он і зараз був шкандаль з мільйоном долярів, що заробив місцевий тцкашник на багатеньких бучанських ухилянтах. Практично, кацапи своїх вбивали, зрадників карали. Ну, і усіх, хто під роздачу потрапив, нажаль...
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13.09.2024 07:31 Відповісти
Схоже таки ліберальна демократія сама себе затрахає до смерті, перетворивши поліцейський кийок в "орудіє любві"!
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13.09.2024 08:02 Відповісти
взагалі-то поліцейським кийком себе задовільняють антиліберальні антідемократичні авторитаристи...
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13.09.2024 08:13 Відповісти
Вказана вами категорія людей використовує поліцейський кийок строго за призначенням, так як ви використовуєте ложку і виделку!
Чи може у вас є близький знайомий авторитарист-збоченець, який зачитується Мазохом? У Гітлера теж був партайгеноссе нетрадиційної орієнтації по фамілії Гесс.
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13.09.2024 09:39 Відповісти
Забавно спостерігати, як антиліберальна ботва авторитарних диктатур тужиться обісрати лібералізм і демократію, навіть в темах, які політичних і економічних устроїв ніяк не стосуються.
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13.09.2024 08:20 Відповісти
Ні, ні, відбілювання терористів і воєнних злочинців то ж зовсім не політика, абсолютно ні.
А далі що? Наступне кіно про що? Хахли самі на сєбя напалі? І Буча, і Маріуполь, і все решта то ж хахли самі. А ми так, ми міма прахаділі... бєдниє рускіє мальчікі...
Де ж ви такі тварюки беретесь, які самки вас виригують?
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13.09.2024 09:07 Відповісти
Рішення не піарити казапів-загарбників "було дуже складним"...
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13.09.2024 09:26 Відповісти
Взагалі то цей фестіваль - тусовка для для нудьгуючої голоти міста Торонто, яке позіціонують самі ж організаторі, як наймасовіший. Тому що квитки найдешевші, хостли найдешевші і фільми найдешевші! Я так думаю про це написали в нас, щоб ми відволіклись від Покровська...
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13.09.2024 09:44 Відповісти
Бімби злякались
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13.09.2024 09:44 Відповісти
Та яка бімба. Місцеві клуші на тепленьких місцях можуть тільки тужливих пісень у вишиванках організувати для збору грошей на ЗСУ за які потім нема отчьотів. Щось дєльне організувати вони не будуть бо там їм ні грантів, ні самопіару, тільки геморой і конфронтація з владою. Мені особо упороті квочки з місцевого укр клюбу казали - то ж в Торонто акція протесту, а ми яким боком?
****** неосвічені малороси
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14.09.2024 00:55 Відповісти
"підтримують громадський дискурс...", що гестапо/СС це добре, не добре, трішки не добре, не зовсім погано, зовсім не погано тощо.
Така от ******* демократія...
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13.09.2024 09:48 Відповісти
Цікаво, як люди, що ніколи не жили в розвинених демократичних країнах, "клеймять "******* демократію", не розуміючи, що таке демократія. Демократія зародилася в стародавній Греції, вона суттєво відрізняється від "********", але не існує якоїсь "ідеальної демократії", це довгий, тернистий шлях до збільшення ступенів свободи особистості в суспільстві. Порівняйте різні права і свободи людей в США, Європі 100 років тому і нині. Але дивно, звідки така ідеалізація, адже в цих країнах далеко не всі люди високо порядні, є і вбивці, злодії, і корумповані чиновники (на щастя в набагато меншій кількості), є і проросійські налаштовані емігранти. Але є різниця в тому, що в диктаторських країнах за фільми, що протирічать системі, можуть посадити або розстріляти, натомість в демократичних країнах нормальним людям деколи важко в межах законів протистояти цинізму.
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13.09.2024 11:25 Відповісти
Дякую за розширену лекцію на тему "демократія у ********* світі та як діякі дебіли її не сприймають"!
Ви вже оформили річневу підписку на RT? Там такої демократії--повні штани; подивишся 3-4 випуски від марґаріти сімонян і як магнітом тягне бігти оформляти заявку на громадянство кацапії.
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13.09.2024 19:20 Відповісти
А вот интересно - среди обсуждателей есть хоть один, который видел этот фильм? Я его в интернете не нашёл.
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13.09.2024 09:59 Відповісти
Розбіжність в поглядах *****,але лицеміри їбані! Ну тоді забороніть список шиндлера,піаніст та іншу попихню про хостел!
Нє всйо ж так адназначьна...
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13.09.2024 10:08 Відповісти
 
 