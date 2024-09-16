УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9398 відвідувачів онлайн
Новини
10 245 95
Канада (2115) кіно (954) пропаганда (2759) росія (63614)

Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм

Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Про це свідчить розклад на сайті фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок, 17 вересня.

Водночас зазначається, що формально фестиваль завершився у неділю, 15 вересня. 

До слова, раніше стрічка була знята з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Напередодні Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Дивіться також: В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Варто ще раз тицьнути в те місце. Влаштувати якийсь пікет перед місцем показу. Розгорнути екран поза приміщенням, показувати там відео і фото з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, інших "мєст боєвой слави". Ще можна показати, як радо русня вітає руськую армію, що запускає ракети по Україні.
Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
показати весь коментар
16.09.2024 16:43
+23
Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто (ЗА РАШИСТСЬКУ ГРОШІ ОКРОВАВЛЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВ'Ю)))все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". СУЧІ ДІТКИ
показати весь коментар
16.09.2024 16:40
+22
Мразота світова!!!
показати весь коментар
16.09.2024 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто (ЗА РАШИСТСЬКУ ГРОШІ ОКРОВАВЛЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВ'Ю)))все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". СУЧІ ДІТКИ
показати весь коментар
16.09.2024 16:40 Відповісти
Підараси канадоси
показати весь коментар
16.09.2024 17:20 Відповісти
не будь зебілом, спробуй не вякати на стратегічних партнерів та домівку величезної кількості емігрантів з України.
показати весь коментар
16.09.2024 17:53 Відповісти
За аналогією це якби під час другої світової війни в тому ж Торонто вирішили показати фільм про те яка тяжка праця у есесівців в концлагері Освенцім і як їм потрібно поспівчувати бо вони мабуть морально страждали коли виконували накази свого фюрера.
показати весь коментар
16.09.2024 17:57 Відповісти
За аналогією це якби під час другої світової війни в тому ж Торонто вирішили показати фільм про те яка тяжка праця у есесівців в концлагері Освенцім і як їм потрібно поспівчувати за те.як вони юдеїв сотнями щоденно спалювали в газових камерах...
показати весь коментар
16.09.2024 19:39 Відповісти
Шо вони там ******* маються - то показати - то нє - то да - уроди
показати весь коментар
16.09.2024 16:40 Відповісти
Мразота світова!!!
показати весь коментар
16.09.2024 16:42 Відповісти
Варто ще раз тицьнути в те місце. Влаштувати якийсь пікет перед місцем показу. Розгорнути екран поза приміщенням, показувати там відео і фото з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, інших "мєст боєвой слави". Ще можна показати, як радо русня вітає руськую армію, що запускає ракети по Україні.
Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
показати весь коментар
16.09.2024 16:43 Відповісти
тобто теоретично у Канаді можно демонтрувати зетку як символ. Може там і нацистська символіка теж не заборонена. Не знаюсь на канадському законодавстві.
показати весь коментар
16.09.2024 16:54 Відповісти
Взагалі-то зєт - то зпизжена руснею літера латинського алфавіту, без будь-якої стилізації, і формально її заборонити - неможливо.
показати весь коментар
16.09.2024 16:55 Відповісти
ну так, не заборонена. Тому перед показом такі наліпки по одному канадському долару підуть на ура
показати весь коментар
16.09.2024 17:01 Відповісти
Ось це вже можна заборонити.
Але русня не тупа, хоч і зухвала.
Ступінь зухвалості залежить від ризику отримати по пиці.
Ну, завтра подивимось на результати вимірювання.
показати весь коментар
16.09.2024 17:03 Відповісти
ну так можно заборонити. Десь через місяць канадський парламент може розглянути це питання. Але це не точно. Тому завтра на таких наліпках можно гарно заробити.
показати весь коментар
16.09.2024 17:07 Відповісти
Автократії і диктатури завжди швидше приймають рішення, ніж демократії.
показати весь коментар
16.09.2024 17:16 Відповісти
тобто місяць, а то і більше для старту бізнесу є.
показати весь коментар
16.09.2024 17:39 Відповісти
Стартує за пару днів. Завіз товар, поставив лоток - і торгуй.
А є вже випадки продажу в розвиненому світі таких сувенірів?
показати весь коментар
16.09.2024 17:45 Відповісти
Є. Особливо це стосується одягу. В твіторі не раз зустрічав пости з фото з Європи.
показати весь коментар
16.09.2024 18:03 Відповісти
тут питання чому, на противагу кацапському, нема нашого фільму, адже коштів у нас держава на всякий безглуздий відео контент виділяють овер до ***
показати весь коментар
16.09.2024 16:54 Відповісти
Все пішло на ************
показати весь коментар
16.09.2024 16:59 Відповісти
У кацапки були гарні спонсори...
"Виробниками фільму "Росіяни на війні" є кампанії Capa Presse та Raja Pictures.
Однак канадська медіаорганізація TV Ontario (TVO) також надала кошти на виробництво, що зробило "Росіян на війні" фільмом, профінансованим урядами Канади та Онтаріо.
Зокрема, як повідомляють, канадський мовник виділив на фільм 340 тисяч канадських доларів (близько 10,3 млн грн)"
показати весь коментар
16.09.2024 17:03 Відповісти
для документалки це величенька сумма
показати весь коментар
16.09.2024 17:07 Відповісти
"Серед умов - фільм має бути малобюджетним, а зняти його потрібно за рік"
Мабуть 340 тисяч канадських доларів там вважаються "малобюджетними".
показати весь коментар
16.09.2024 17:16 Відповісти
Для повнометражного фільму це дійсно малий бюджет. Зазвичай десь від мільйона стартує. Це ж крім акторів ще велика знімальна команда.
показати весь коментар
16.09.2024 17:18 Відповісти
Тут "акторам" не платили, та й актори були одноразові
показати весь коментар
16.09.2024 17:24 Відповісти
На акторах дійсно заощадили. Але хто ж про це знає...
показати весь коментар
16.09.2024 17:26 Відповісти
На цьому фестивалі було https://www.village.com.ua/village/culture/movies/354597-dva-**********-filmi-nagaduyut-pro-viynu-na-kinofestivali-u-venetsiyi-dumki-rezhiserok-pro-prem-eru два наших фільми про війну .
Але наша увага прикута до одного кацапського. Що, курва, характерно. Обурення пече сильніше за смуток.
показати весь коментар
16.09.2024 17:11 Відповісти
На " святе" ***********? А хто без грошей гєнєралісімуса прославляти буде?
показати весь коментар
16.09.2024 17:34 Відповісти
Мішок кацапських грошей занесли куди треба,все ясно...
показати весь коментар
16.09.2024 16:44 Відповісти
Пусть бы пустили его под названием "Орки на мародерке".
показати весь коментар
16.09.2024 16:44 Відповісти
Або "Оккупанты в Украине".
показати весь коментар
16.09.2024 23:07 Відповісти
Тоді там треба показати наступні кінофільми:
- Ханс Вестмар;
- Кольберг;
- Екипаж Дора;
- Штукас тощо.
показати весь коментар
16.09.2024 16:46 Відповісти
наліпки із зетками перед показом будуть роздавати??
показати весь коментар
16.09.2024 16:48 Відповісти
Ні, https://t.me/nevzorovtv/21027 оце продаватимуть на виході.
показати весь коментар
16.09.2024 16:52 Відповісти
в день показу можно гарно заробити на патчах "вагнера" і на різних зетках і колорадських лєнточках.
показати весь коментар
16.09.2024 16:57 Відповісти
Якісна пропаганда має приносити прибуток.
Як русскій балєт.
показати весь коментар
16.09.2024 16:58 Відповісти
ага... і ще "разумноє, доброє, вєчноє"...
показати весь коментар
16.09.2024 17:04 Відповісти
Чим займається посол України в Канаді? Ловить ухилянтів?Які зусилля приклало посольство, щоб довести недоцільність цього показу канадській стороні?
показати весь коментар
16.09.2024 16:52 Відповісти
Так доводили вже. Але їх доводи моралі та здорового глузду виявились безсилими перед компроматом і твердою валютою чекістів.
показати весь коментар
16.09.2024 16:53 Відповісти
А обнімашки з Трюдо?
показати весь коментар
16.09.2024 16:55 Відповісти
А який Трюдо має вплив на організаторів цього фестивалю?
Не забувайте, то демократія, де влада чітко обмежена.
Це у диктатурі цар - бог і отець рідний, як скаже, так всюди і буде.
показати весь коментар
16.09.2024 16:57 Відповісти
Трюдо не має, але може спонукати окремі структури наголосити і пояснити організаторам недоцільність показу. Але вже пізно пити "боржомі".
показати весь коментар
16.09.2024 16:59 Відповісти
Наголошували, пояснювали.

Але аргументація чекістів таки виявилась сильнішою.
показати весь коментар
16.09.2024 17:02 Відповісти
тобто ти хочеш, щоби в канаді було як у нас? бере трюдо такий, телефонує в печерський суд торонто, і там вже справу мутять проти організаторів. ото заживуть тоді.
показати весь коментар
16.09.2024 17:09 Відповісти
Де я таке писав? Є культурні фонди і організаціїї, яких можна долучати до додаткової поянювальної роботи і т.і.
показати весь коментар
16.09.2024 20:01 Відповісти
Ще раз доведено мерзотниками: Гроші не пахнуть.........
показати весь коментар
16.09.2024 17:08 Відповісти
А фільм про захисників Маріка ті чмошники вже показували
показати весь коментар
16.09.2024 17:11 Відповісти
Відрізано кусок комента:…чи рашистське важливіше?
показати весь коментар
16.09.2024 18:33 Відповісти
Бабло заплатили
показати весь коментар
16.09.2024 17:17 Відповісти
Найгидотніший пропагадистський проросійський фільм - це усі діі нашої влади.
показати весь коментар
16.09.2024 17:20 Відповісти
ЗАСТАВЬ ДУРАКА БОГУ МОЛИТЬСЯ - ОН ЛОБ РАЗОБЬЁТ!
Копеешный фильм с вялым блеянием "война никому не нужна", который в лучшем случае посмотрел бы десяток кинокритиков в результате "активной борьбы" бесплатно разрекламировали на весь мир!
Село - воно і є село.
показати весь коментар
16.09.2024 17:23 Відповісти
Євреї теж мовчали.
Тепер палестинці по всьому світу гидять, і ніхто їм нічого зробити не може: це ж вони жертви, їм можна.
показати весь коментар
16.09.2024 17:33 Відповісти
"По-красоте" и для контекста бы было вместо требования запрета, требовать показа - но исключительно и только на одном сеансе с официальными документалками вермахта с Украины 1941 года - в Ютюбе все есть.
показати весь коментар
16.09.2024 17:54 Відповісти
Сеґодня отменили,завтра разрешили и єто постоянно по всем новостям.Не редактори ,а собиратели по смитникам.
показати весь коментар
16.09.2024 17:24 Відповісти
шо то я плохо не понял ,15 завершился фестиваль , 17 покажут в уском кругу
показати весь коментар
16.09.2024 17:34 Відповісти
Відверто кажучи, ця новина вже дістала. Хтось випустить пару - кидають заголовок. За годину протилежний.
показати весь коментар
16.09.2024 17:34 Відповісти
це ЙПСО
показати весь коментар
16.09.2024 17:36 Відповісти
Ублюдки
показати весь коментар
16.09.2024 17:35 Відповісти
🥳 Завтра графіки відключень світла не прогнозуються
показати весь коментар
16.09.2024 17:37 Відповісти
кина не буде ,электричество кончилось
показати весь коментар
16.09.2024 17:38 Відповісти
Вермахт на війні = "Росіяни на війні"
показати весь коментар
16.09.2024 17:38 Відповісти
все уже разъехались - кому они будут показывать
показати весь коментар
16.09.2024 17:39 Відповісти
Де українська діаспора?
показати весь коментар
16.09.2024 17:40 Відповісти
этой новости больше нигде нет , это выброс ИПСО
показати весь коментар
16.09.2024 17:42 Відповісти
в Канаді живе понад мільйон етнічних українців, можна буде подивитись чого коштує декларована ними підтримка України. Якщо не набьють їбала всім хто прийде на показ - то все стане ясно з тією діяспорою
показати весь коментар
16.09.2024 17:45 Відповісти
набьють , я не сомневаюсь
показати весь коментар
16.09.2024 17:51 Відповісти
вони працюють і якщо повезе то тільки на одній роботі, щоб зводити кінці з кінцями.
Добре, що до ОПи та препізечлена не має претензій із міністерствами:

Міністерство молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства України Підпорядкованих органів: 2
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України Підпорядкованих органів: 1
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Міністерство енергетики УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство цифрової трансформації УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство економіки УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПідпорядкованих органів: 4
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниПідпорядкованих органів: 5
Міністерство закордонних справ України
Міністерство розвитку громад та територій УкраїниПідпорядкованих органів: 6
Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство охорони здоров'я УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство соціальної політики УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство фінансів УкраїниПідпорядкованих органів: 7
Міністерство юстиції УкраїниПідпорядкованих органів: 1
показати весь коментар
16.09.2024 18:10 Відповісти
По-перше це не Європа і на пособіях не посидиш. Всі ******** на важких роботах і часто на двох.
По-друге основна маса діаспори по своїх клюбах тільки організовує танці в вишиванках і продає вареники у фонд підтримки ЗСУ. Це максимум. На щось більш корисне і серйозне вони не ходять.
Багато влаштувались на тепленькі місця від уряду і доять гроші з бюджету не приносячи реальної користі, їм сенсу нема з владою залуπатись. Помахати прапорами на фестивалях мультикультурності (проплачених урядом)- це їх максимум, і то тут є їх власний профіт. Або корчити з себе волонтерів і сидіти на потоках гуманітарки... Це ті самі вкраїнчики. Не дуріть себе.
По-третє це такий самий зріз вкраїнчиків і какойразніци, і колишніх польських заробітчан з низькою освітою і світоглядом. Цим взагалі все пофіг- дружать з русньою, ходять на їх посідєлкі з піснями пізнього совка...
показати весь коментар
19.09.2024 15:32 Відповісти
В Канаді одна з найбільших укр. діаспор. Що вони роблять?
показати весь коментар
16.09.2024 17:47 Відповісти
на фестивале отменили , а это будут смотреть в подвале в узком кругу , фестиваль закрыли 15 сентября
показати весь коментар
16.09.2024 17:53 Відповісти
Знаєте, вузькими колами можна теж стрімко поширювати
показати весь коментар
16.09.2024 21:11 Відповісти
"Що вони ро*****?" "ро" - викресли і залиш "*****"
показати весь коментар
16.09.2024 19:15 Відповісти
❗️В Одесі та Миколаєві відчули землетруси, - місцеві ЗМІ ...... шо то было , у меня с полки шо то упало
показати весь коментар
16.09.2024 17:54 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2024 17:58 Відповісти
Тупі лалки.
Подаєте в суд на організаторів, кінотеатр в якому планується показ. (це мінімум, можна ще придумати)
-за пропаганду війни(тероризму),
-виправдовування війни,
-спонсори пропаганди війни(фінансували це г1вн0),
-пропаганда, виправдовування геноциду.
Завтра потвора яка знімала це "кіно" буде депортована, плівки спалені.
Нєєєєє. Тре гугнявити, розмазувати соплі. фу гидота.
показати весь коментар
16.09.2024 17:54 Відповісти
Згідний, а повним "апофеозом" було б від імені ***** та за використання слова війна, а не штопаного кацапюрами сво.
показати весь коментар
16.09.2024 18:16 Відповісти
Наші вітання представникам української дипломатії і мінкульту.
показати весь коментар
16.09.2024 18:34 Відповісти
А де українські фільми??? ШимпанЗЕ заткнув рота режисерам???
показати весь коментар
16.09.2024 18:44 Відповісти
Это лучшее доказательство того
Что УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА в Канаде
Ни на что не влияет
А вот РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА и российские спецслужбы
Влияют !!!!!
А фестиваль МИРОВОГО УРОВНЯ - это очень серьезно
И его КАЦАПЫ скупили на корню
Пока мы сопли жевали
показати весь коментар
16.09.2024 19:01 Відповісти
Ви дуже хорошої думки про українську діаспору. Їх максимум - це танцювати на фестивалях у вишиванці, продавати борщ, і організувати дитячі книжки українською.
Показуха і вкраїнчики
показати весь коментар
19.09.2024 15:36 Відповісти
Вот и прилетело по голове
Из вроде бы ПРОУКРАИНСКОЙ КАНАДЫ
Позорище.....
Не умеем мы себя продвигать...
показати весь коментар
19.09.2024 16:10 Відповісти
Nord York руліт *****
показати весь коментар
16.09.2024 19:04 Відповісти
Буде їм ще та демонстрація, вангую.
показати весь коментар
16.09.2024 19:34 Відповісти
Пам'ятаєте як спікер парламенту Канади , подав у відставку через запрошення ветерана СС "Галичина" Гунька (98років) ..Так от , тоді місцева єврейська організація засудила одразу .. А що до цього фільму , то що " єта другоє " ..?
показати весь коментар
16.09.2024 19:49 Відповісти
московські бл*ді
показати весь коментар
16.09.2024 20:06 Відповісти
А як там найбiльша громада в екзiлi почувается!? Хочаб пiкет на порядку денному? Чи робочий тиждень,нема часу с плакатами бiгати?
показати весь коментар
16.09.2024 20:20 Відповісти
Чому б не зняти такий же фильм "Росіяни своїх не кидають" ї показати видео з дронів як кацапи грабують та стріляють своїх поранених, а потім їх "некинутих" жеруть собаки, коти, щури, свинні, та висушуює українське сонце і як довго їх не хоче приймати українська земля.

коти жеруть "некинутих" кацапів,
показати весь коментар
16.09.2024 20:25 Відповісти
то abuse content
показати весь коментар
17.09.2024 08:07 Відповісти
''Бабло рулить світом''!
показати весь коментар
16.09.2024 22:32 Відповісти
Зачекайте, це лайно ще на Оскар повезуть та покажуть. А шо там діаспора? Утерлась в черговий раз ? Вас втікачів там більше , ніж будь де, але вам там начхати на Україну та все, що з нею пов'язане.
показати весь коментар
17.09.2024 08:15 Відповісти
 
 