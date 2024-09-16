Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"
Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".
Про це свідчить розклад на сайті фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ.
Показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок, 17 вересня.
Водночас зазначається, що формально фестиваль завершився у неділю, 15 вересня.
До слова, раніше стрічка була знята з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.
Напередодні Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".
А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.
Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.
Будь ласка, зачекайте...
Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
Але русня не тупа, хоч і зухвала.
Ступінь зухвалості залежить від ризику отримати по пиці.
Ну, завтра подивимось на результати вимірювання.
А є вже випадки продажу в розвиненому світі таких сувенірів?
"Виробниками фільму "Росіяни на війні" є кампанії Capa Presse та Raja Pictures.
Однак канадська медіаорганізація TV Ontario (TVO) також надала кошти на виробництво, що зробило "Росіян на війні" фільмом, профінансованим урядами Канади та Онтаріо.
Зокрема, як повідомляють, канадський мовник виділив на фільм 340 тисяч канадських доларів (близько 10,3 млн грн)"
Мабуть 340 тисяч канадських доларів там вважаються "малобюджетними".
Але наша увага прикута до одного кацапського. Що, курва, характерно. Обурення пече сильніше за смуток.
- Ханс Вестмар;
- Кольберг;
- Екипаж Дора;
- Штукас тощо.
Як русскій балєт.
Не забувайте, то демократія, де влада чітко обмежена.
Це у диктатурі цар - бог і отець рідний, як скаже, так всюди і буде.
Але аргументація чекістів таки виявилась сильнішою.
Копеешный фильм с вялым блеянием "война никому не нужна", который в лучшем случае посмотрел бы десяток кинокритиков в результате "активной борьбы" бесплатно разрекламировали на весь мир!
Село - воно і є село.
Тепер палестинці по всьому світу гидять, і ніхто їм нічого зробити не може: це ж вони жертви, їм можна.
Добре, що до ОПи та препізечлена не має претензій із міністерствами:
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства України Підпорядкованих органів: 2
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України Підпорядкованих органів: 1
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Міністерство енергетики УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство цифрової трансформації УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство економіки УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПідпорядкованих органів: 4
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниПідпорядкованих органів: 5
Міністерство закордонних справ України
Міністерство розвитку громад та територій УкраїниПідпорядкованих органів: 6
Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство охорони здоров'я УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство соціальної політики УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство фінансів УкраїниПідпорядкованих органів: 7
Міністерство юстиції УкраїниПідпорядкованих органів: 1
По-друге основна маса діаспори по своїх клюбах тільки організовує танці в вишиванках і продає вареники у фонд підтримки ЗСУ. Це максимум. На щось більш корисне і серйозне вони не ходять.
Багато влаштувались на тепленькі місця від уряду і доять гроші з бюджету не приносячи реальної користі, їм сенсу нема з владою залуπатись. Помахати прапорами на фестивалях мультикультурності (проплачених урядом)- це їх максимум, і то тут є їх власний профіт. Або корчити з себе волонтерів і сидіти на потоках гуманітарки... Це ті самі вкраїнчики. Не дуріть себе.
По-третє це такий самий зріз вкраїнчиків і какойразніци, і колишніх польських заробітчан з низькою освітою і світоглядом. Цим взагалі все пофіг- дружать з русньою, ходять на їх посідєлкі з піснями пізнього совка...
Подаєте в суд на організаторів, кінотеатр в якому планується показ. (це мінімум, можна ще придумати)
-за пропаганду війни(тероризму),
-виправдовування війни,
-спонсори пропаганди війни(фінансували це г1вн0),
-пропаганда, виправдовування геноциду.
Завтра потвора яка знімала це "кіно" буде депортована, плівки спалені.
Нєєєєє. Тре гугнявити, розмазувати соплі. фу гидота.
Что УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА в Канаде
Ни на что не влияет
А вот РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА и российские спецслужбы
Влияют !!!!!
А фестиваль МИРОВОГО УРОВНЯ - это очень серьезно
И его КАЦАПЫ скупили на корню
Пока мы сопли жевали
Показуха і вкраїнчики
Из вроде бы ПРОУКРАИНСКОЙ КАНАДЫ
Позорище.....
Не умеем мы себя продвигать...
коти жеруть "некинутих" кацапів,