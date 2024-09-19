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МИД Украины выразил возмущение из-за намерения кинофестиваля в Цюрихе показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Фильм "Россияне на войне" российской пропагандистки-режиссера Анастасии Трофимовой планируют показать на швейцарском кинофестивале Zurich Film Festival. В Министерстве иностранных дел Украины осудили такое намерение и выразили возмущение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.

Ведомство подчеркнуло, что "российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках".

МЗС України засудило намір кінофестивалю Zurich Film Festival показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", - отметили в ведомстве.

МИД добавил, что украинская дипломатическая команда "системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах".

Читайте также: Кинофестиваль в Торонто решил показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Напомним, ранее сообщалось, что фильм "Россияне на войне" сняли с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

В то же время, несмотря на шквал критики, кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Также читайте: В Торонто протестовали против показа на кинофестивале фильма о российских оккупантах "Русские на войне". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+10
Іноді здається що цей світ добігає свого кінця( або має добігати)! А потім має настати ера Відродження!
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19.09.2024 09:16
+10
Путіноїди гроші на просування своєї пропаганди не жалкують. А до грошей ласі всі. І канадці і швейцарці і гвінейці.
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19.09.2024 09:17
+10
Ми могли б піти більш коротким та дієвим шляхом: подати на цю режисерку в Інтерпол за незаконне перебування в окупованому Криму та на окупованому Донбасі. Пропагандонка з «расєюшка сьодні» не змогла б возити це своє лайно по всьому світу і проблеми б не було.
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19.09.2024 09:34
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Іноді здається що цей світ добігає свого кінця( або має добігати)! А потім має настати ера Відродження!
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19.09.2024 09:16 Ответить
Путіноїди гроші на просування своєї пропаганди не жалкують. А до грошей ласі всі. І канадці і швейцарці і гвінейці.
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19.09.2024 09:17 Ответить
гвінейцям би, поїсти, хоч чогось.
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19.09.2024 09:21 Ответить
як будуть грощі то і поїсти куплять
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19.09.2024 11:36 Ответить
Цей фільм і знімався на гроші канадців. Вони його фінансували.
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19.09.2024 09:27 Ответить
Ну так уся дипломатія України плюс президент Усика визволяли, а не дійсно на високому рівні Україну захищають
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19.09.2024 09:19 Ответить
треба обісцяти весь цюріх, та сказати, що то кацапи.
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19.09.2024 09:22 Ответить
І кнопки в ліфтах спалити))
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19.09.2024 10:55 Ответить
Якщо організатори фестивалів не відміняють покази рашистських фільмів про війну, то Україна має пропонувати для показу там свої фільми на цю ж тему. В нас є такі фільми.
Чому це не робиться?
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19.09.2024 09:25 Ответить
Ми могли б піти більш коротким та дієвим шляхом: подати на цю режисерку в Інтерпол за незаконне перебування в окупованому Криму та на окупованому Донбасі. Пропагандонка з «расєюшка сьодні» не змогла б возити це своє лайно по всьому світу і проблеми б не було.
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19.09.2024 09:34 Ответить
Також нормальний варіант.
І знову ж питання "ЧОМУ це не робить українська влада?".
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19.09.2024 09:42 Ответить
Україна програє інформаційну війну - це факт. До речі, так само і Ізраіль програє свою інформаційну війну. А що до влади нашої , то ви й самі знаєте чому вона така незграбна та нездатна ні на що. Нетрі люди до неї дорвалися, тому і маємо таке лихо.
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19.09.2024 09:56 Ответить
МЗС НЕ працює належним чином. Гундосіння чиновників це не робота, робота це конкретні дії, вчинки у відповідь на дії окупантів, а ще краще дії на випередження.

Є не тільки наші фільми. Справжні зірки світового кіно знімають фільми про війну в Україні.
Їх тільки потрібно активно просувати на різні фестивалі.

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Велика акторка ********** Кейт Бланшетт презентувала свій документальний фільм про життя і виживання в прифронтовому Харкові. Фільм отримав назву "Ukraine: Life Under Attack" ("Україна: Життя під ударом").

Стрічку можна подивитися на офіційному сайті акторки.

Щира подяка, пані Бланшетт!
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19.09.2024 14:13 Ответить
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19.09.2024 14:14 Ответить
Можете уявити щоб кацапи романтизували війну скажімо проти Ізраїлю ?
Нереально
тому все це неналежна робота мзс і українського лоббі по світу
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19.09.2024 09:35 Ответить
Та чого там має обурюватись слугорижна влада, яка десятиліттями годувала свій нарід і той, що живе на совковому просторі різними "сватами" і проросійсмькими "95 кварталом". Та і сьогодні тнічогісінько не зробила перед організацією показу цього пропагандонського кіно і тільки констатує факти.
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19.09.2024 09:55 Ответить
Чекаємо на ліричний фільм про хороших людоїдів-романтиків.
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19.09.2024 10:03 Ответить
Якщо показ відмінити неможливо, то треба висунути вимогу показати в з'язці з цим фільмом ролики де знущаються і страчують наших полоненних, щоб була правдива картина про росіян.
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19.09.2024 10:09 Ответить
А це нам треба робити такі фільми тролінги
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19.09.2024 10:10 Ответить
Таке, прям, обурення. Надуйте щічки і пукніть.
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19.09.2024 10:15 Ответить
В нас є ціле міністерство інформації, але воно щаймається виключно зароблям грошей на дії, резерві,....і таке інше. Бізнес і тільки бізнес є сенсом цього міністерства(

« как говорит шеф, куй железо не отходя от кассьі»(с)
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19.09.2024 10:16 Ответить
 
 