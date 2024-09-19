МИД Украины выразил возмущение из-за намерения кинофестиваля в Цюрихе показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"
Фильм "Россияне на войне" российской пропагандистки-режиссера Анастасии Трофимовой планируют показать на швейцарском кинофестивале Zurich Film Festival. В Министерстве иностранных дел Украины осудили такое намерение и выразили возмущение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.
Ведомство подчеркнуло, что "российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках".
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", - отметили в ведомстве.
МИД добавил, что украинская дипломатическая команда "системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах".
Напомним, ранее сообщалось, что фильм "Россияне на войне" сняли с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.
Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.
В то же время, несмотря на шквал критики, кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".
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Чому це не робиться?
І знову ж питання "ЧОМУ це не робить українська влада?".
Є не тільки наші фільми. Справжні зірки світового кіно знімають фільми про війну в Україні.
Їх тільки потрібно активно просувати на різні фестивалі.
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Велика акторка ********** Кейт Бланшетт презентувала свій документальний фільм про життя і виживання в прифронтовому Харкові. Фільм отримав назву "Ukraine: Life Under Attack" ("Україна: Життя під ударом").
Стрічку можна подивитися на офіційному сайті акторки.
Щира подяка, пані Бланшетт!
Нереально
тому все це неналежна робота мзс і українського лоббі по світу
« как говорит шеф, куй железо не отходя от кассьі»(с)