МЗС України висловило обурення через намір кінофестивалю у Цюриху показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"
Фільм "Росіяни на війні" російської пропагандистки-режисерки Анастасії Трофімової планують показати на швейцарському кінофестивалі Zurich Film Festival. У Міністерстві закордонних справ України засудили такий намір та висловили обурення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС.
Відомство наголосило, що "російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках".
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", - зауважили у відомстві.
МЗС додало, що українська дипломатична команда "системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фільм "Росіяни на війні" зняли з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.
Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".
А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.
Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.
Водночас попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".
Будь ласка, зачекайте...
Чому це не робиться?
І знову ж питання "ЧОМУ це не робить українська влада?".
Є не тільки наші фільми. Справжні зірки світового кіно знімають фільми про війну в Україні.
Їх тільки потрібно активно просувати на різні фестивалі.
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Велика акторка ********** Кейт Бланшетт презентувала свій документальний фільм про життя і виживання в прифронтовому Харкові. Фільм отримав назву "Ukraine: Life Under Attack" ("Україна: Життя під ударом").
Стрічку можна подивитися на офіційному сайті акторки.
Щира подяка, пані Бланшетт!
Нереально
тому все це неналежна робота мзс і українського лоббі по світу
« как говорит шеф, куй железо не отходя от кассьі»(с)