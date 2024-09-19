УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12143 відвідувача онлайн
Новини
1 799 22
кіно (953) МЗС (4020) пропаганда (2758) росія (63568) Швейцарія (841)

МЗС України висловило обурення через намір кінофестивалю у Цюриху показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Росіяни на війні" російської пропагандистки-режисерки Анастасії Трофімової планують показати на швейцарському кінофестивалі Zurich Film Festival. У Міністерстві закордонних справ України засудили такий намір та висловили обурення. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС. 

Відомство наголосило, що "російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках".

МЗС України засудило намір кінофестивалю Zurich Film Festival показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", - зауважили у відомстві.

МЗС додало, що українська дипломатична команда "системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фільм "Росіяни на війні" зняли з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Водночас попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Також читайте: В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Іноді здається що цей світ добігає свого кінця( або має добігати)! А потім має настати ера Відродження!
показати весь коментар
19.09.2024 09:16
+10
Путіноїди гроші на просування своєї пропаганди не жалкують. А до грошей ласі всі. І канадці і швейцарці і гвінейці.
показати весь коментар
19.09.2024 09:17
+10
Ми могли б піти більш коротким та дієвим шляхом: подати на цю режисерку в Інтерпол за незаконне перебування в окупованому Криму та на окупованому Донбасі. Пропагандонка з «расєюшка сьодні» не змогла б возити це своє лайно по всьому світу і проблеми б не було.
показати весь коментар
19.09.2024 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іноді здається що цей світ добігає свого кінця( або має добігати)! А потім має настати ера Відродження!
показати весь коментар
19.09.2024 09:16 Відповісти
Путіноїди гроші на просування своєї пропаганди не жалкують. А до грошей ласі всі. І канадці і швейцарці і гвінейці.
показати весь коментар
19.09.2024 09:17 Відповісти
гвінейцям би, поїсти, хоч чогось.
показати весь коментар
19.09.2024 09:21 Відповісти
як будуть грощі то і поїсти куплять
показати весь коментар
19.09.2024 11:36 Відповісти
Цей фільм і знімався на гроші канадців. Вони його фінансували.
показати весь коментар
19.09.2024 09:27 Відповісти
Ну так уся дипломатія України плюс президент Усика визволяли, а не дійсно на високому рівні Україну захищають
показати весь коментар
19.09.2024 09:19 Відповісти
треба обісцяти весь цюріх, та сказати, що то кацапи.
показати весь коментар
19.09.2024 09:22 Відповісти
І кнопки в ліфтах спалити))
показати весь коментар
19.09.2024 10:55 Відповісти
Якщо організатори фестивалів не відміняють покази рашистських фільмів про війну, то Україна має пропонувати для показу там свої фільми на цю ж тему. В нас є такі фільми.
Чому це не робиться?
показати весь коментар
19.09.2024 09:25 Відповісти
Ми могли б піти більш коротким та дієвим шляхом: подати на цю режисерку в Інтерпол за незаконне перебування в окупованому Криму та на окупованому Донбасі. Пропагандонка з «расєюшка сьодні» не змогла б возити це своє лайно по всьому світу і проблеми б не було.
показати весь коментар
19.09.2024 09:34 Відповісти
Також нормальний варіант.
І знову ж питання "ЧОМУ це не робить українська влада?".
показати весь коментар
19.09.2024 09:42 Відповісти
Україна програє інформаційну війну - це факт. До речі, так само і Ізраіль програє свою інформаційну війну. А що до влади нашої , то ви й самі знаєте чому вона така незграбна та нездатна ні на що. Нетрі люди до неї дорвалися, тому і маємо таке лихо.
показати весь коментар
19.09.2024 09:56 Відповісти
МЗС НЕ працює належним чином. Гундосіння чиновників це не робота, робота це конкретні дії, вчинки у відповідь на дії окупантів, а ще краще дії на випередження.

Є не тільки наші фільми. Справжні зірки світового кіно знімають фільми про війну в Україні.
Їх тільки потрібно активно просувати на різні фестивалі.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007889701298&__cft__[0]=************************************************************************************-jUqls-hTIgba-93LrwxAHNUbTiG2z15SZNfRUAW8Sj9zKTZQLi37OVFXHhXyoDQEIky8GBNYKigIK2bF_qpmPT7clPJYrRQ2sGfDSZFaiXEL5qDQ79g2xB4XgAsgujuI4TzUhx_tuBvGmGvdhbCsN888QJE9z-gdAxRcnmc81RoFBo&__tn__=-UC%2CP-R Рита Кроо ·

Велика акторка ********** Кейт Бланшетт презентувала свій документальний фільм про життя і виживання в прифронтовому Харкові. Фільм отримав назву "Ukraine: Life Under Attack" ("Україна: Життя під ударом").

Стрічку можна подивитися на офіційному сайті акторки.

Щира подяка, пані Бланшетт!
показати весь коментар
19.09.2024 14:13 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2024 14:14 Відповісти
Можете уявити щоб кацапи романтизували війну скажімо проти Ізраїлю ?
Нереально
тому все це неналежна робота мзс і українського лоббі по світу
показати весь коментар
19.09.2024 09:35 Відповісти
Та чого там має обурюватись слугорижна влада, яка десятиліттями годувала свій нарід і той, що живе на совковому просторі різними "сватами" і проросійсмькими "95 кварталом". Та і сьогодні тнічогісінько не зробила перед організацією показу цього пропагандонського кіно і тільки констатує факти.
показати весь коментар
19.09.2024 09:55 Відповісти
Чекаємо на ліричний фільм про хороших людоїдів-романтиків.
показати весь коментар
19.09.2024 10:03 Відповісти
Якщо показ відмінити неможливо, то треба висунути вимогу показати в з'язці з цим фільмом ролики де знущаються і страчують наших полоненних, щоб була правдива картина про росіян.
показати весь коментар
19.09.2024 10:09 Відповісти
А це нам треба робити такі фільми тролінги
показати весь коментар
19.09.2024 10:10 Відповісти
Таке, прям, обурення. Надуйте щічки і пукніть.
показати весь коментар
19.09.2024 10:15 Відповісти
В нас є ціле міністерство інформації, але воно щаймається виключно зароблям грошей на дії, резерві,....і таке інше. Бізнес і тільки бізнес є сенсом цього міністерства(

« как говорит шеф, куй железо не отходя от кассьі»(с)
показати весь коментар
19.09.2024 10:16 Відповісти
 
 