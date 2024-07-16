РУС
1 679 7

Полиция не нашла оснований для открытия производства из-за "темников" в "Укринформе", - Юрчишин

Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження через темники в Укрінформі

В Нацполиции не нашли оснований для открытия уголовного производства из-за "темников" в "Укринформе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Национальная полиция по поручению офиса Генерального прокурора по моему запросу исследовала ситуацию с "темниками" в Укринформе и не нашла оснований открыть уголовное производство.

Конечно, это просто обращение. Если пострадавшие подадут заявление о преступлении, шансы добиться открытия куда выше. А вот установить как исполнителей так и заказчиков при такой мотивации точно будет сложно. Ведь нет оснований", - отметил парламентарий.

Темники в Укрінформі

Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами.

Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.

Читайте: В "Укринформе" объяснили выдачу повестки журналисту Стригуну: ТЦК отправил распоряжение о прибытии еще 22 мая

Автор: 

журналистика (3344) темники (44) Юрчишин Ярослав (167)
Поліція ТАТАРОВА? Та що охороняє нерухомість БЄНІ схованого СБУ від екстрадиції до США? Це ПРо цю поліцію Партії Регіонів?
16.07.2024 16:36 Ответить
А хтось на інший результат сподівався щоб підмочити репутацію д'єрмака.
16.07.2024 16:43 Ответить
населення Ураїни скоротилось на 40% територій окупованих 25%,а готових,озброєних,обучених мусорів збільшилось до 138 тис.на них навіть шукати бюджет не треба,просто сто призвати і скоротити бюджет МВС,але хай за них служить тракторист Тарас 59-річний з двома грижами,45-ти річний сантехнік Іван з язвою і після інфаркта і інвалід 2-гої групи Грицько.
16.07.2024 16:47 Ответить
Дійсно ж, Вова ж чітко сказав - Конституція на паузі. От і її стаття. 15 "Цензура заборонена." теж не діє.
Які ще норми Конституції Офіс Президента поставить на вічну паузу, аж поки не дійде до масових розстрілів опозиції?
16.07.2024 16:47 Ответить
Дайош телемарафет геніальний винахід зелених виб..дків!
16.07.2024 16:50 Ответить
Отак Україну тихою сапою повернули навіть не до януковських часів, а до часів "беріївщини" 1936-го, коли мєнтура і прокуратура правлять бал. А хто там сидить на мєнтах та прокурорських? Ба, знакомиє всьо ліца - татарчонок і єрмачок с компанієй.
За то ж головне, що не Порох! Та й поржать можно ж...на кухні, щоб ніхто ж не сказав що то вже расійське ІПСО.
16.07.2024 17:34 Ответить
я дивуюся що поліція взагалі знайшла "УКРІНФОРМ"....фундаментальний успіх....
16.07.2024 18:17 Ответить
 
 