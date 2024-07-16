Полиция не нашла оснований для открытия производства из-за "темников" в "Укринформе", - Юрчишин
В Нацполиции не нашли оснований для открытия уголовного производства из-за "темников" в "Укринформе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
"Национальная полиция по поручению офиса Генерального прокурора по моему запросу исследовала ситуацию с "темниками" в Укринформе и не нашла оснований открыть уголовное производство.
Конечно, это просто обращение. Если пострадавшие подадут заявление о преступлении, шансы добиться открытия куда выше. А вот установить как исполнителей так и заказчиков при такой мотивации точно будет сложно. Ведь нет оснований", - отметил парламентарий.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами.
Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.
Які ще норми Конституції Офіс Президента поставить на вічну паузу, аж поки не дійде до масових розстрілів опозиції?
За то ж головне, що не Порох! Та й поржать можно ж...на кухні, щоб ніхто ж не сказав що то вже расійське ІПСО.