Полиция не нашла оснований для открытия производства из-за "темников" в "Укринформе", - Юрчишин

В Нацполиции не нашли оснований для открытия уголовного производства из-за "темников" в "Укринформе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"Национальная полиция по поручению офиса Генерального прокурора по моему запросу исследовала ситуацию с "темниками" в Укринформе и не нашла оснований открыть уголовное производство.



Конечно, это просто обращение. Если пострадавшие подадут заявление о преступлении, шансы добиться открытия куда выше. А вот установить как исполнителей так и заказчиков при такой мотивации точно будет сложно. Ведь нет оснований", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что экс-руководитель "Укринформа" Мацука рассылал агентству "темники" с нежелательными спикерами.

Корреспондент "Укринформа" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.

