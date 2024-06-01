В "Укрінформ" объяснили выдачу повестки журналисту Стригуну: ТЦК отправил распоряжение о прибытии еще 22 мая
Генеральный директор "Укрінформ" Сергей Череватый прокомментировал ситуацию с вручением повестки корреспонденту Юрию Стригуну, который ранее сообщил о "темниках" в агентстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гендиректор отрицает связь скандала с темниками и повесткой в ТЦК журналисту. По его словам, ТЦК отправил "Укрінформу" распоряжение о прибытии для уточнения данных Стригуну еще 22 мая.
"3 мая "Укрінформ" отправил в ТЦК по месту регистрации сверку на пятерых работников "Укрінформ". Среди них - Юрий Стригун. 22 мая от РТЦК Черкасской, Киевской и Днепропетровской областей отправлено распоряжение о необходимости нашим работникам, в том числе - Юрию Стригуну, прибыть в ТЦК для сверки учетных данных. "Укрінформ" получил этот документ 31 мая", - говорится в заявлении Череватого.
Как объяснили в "Укрінформ", в ответ работодатель обязан издать приказ об уведомлении военнообязанного о необходимости прибытия работника в РТЦК, где он состоит на учете для сверки военно-учетных данных.
Напоминаем, корреспондент "Укрінформ" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.
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Чи як це розуміти?
Тобто ТЦК, за тиждень до висєра упячки, знали що він буде і відправили повістку? Нострадамуси прям.
Чи може сам сабж, знаючи що на нього виписана повістка ще 3 травня, влаштував "приступ чесності", бо до цього йому темники чомусь не заважали?
Совпадєніє? Нє думаю!
Череватий заднім числом прийняв лист від ТЦК