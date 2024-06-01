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В "Укрінформ" объяснили выдачу повестки журналисту Стригуну: ТЦК отправил распоряжение о прибытии еще 22 мая

керівник Укрінформу Череватий

Генеральный директор "Укрінформ" Сергей Череватый прокомментировал ситуацию с вручением повестки корреспонденту Юрию Стригуну, который ранее сообщил о "темниках" в агентстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гендиректор отрицает связь скандала с темниками и повесткой в ТЦК журналисту. По его словам, ТЦК отправил "Укрінформу" распоряжение о прибытии для уточнения данных Стригуну еще 22 мая.

"3 мая "Укрінформ" отправил в ТЦК по месту регистрации сверку на пятерых работников "Укрінформ". Среди них - Юрий Стригун. 22 мая от РТЦК Черкасской, Киевской и Днепропетровской областей отправлено распоряжение о необходимости нашим работникам, в том числе - Юрию Стригуну, прибыть в ТЦК для сверки учетных данных. "Укрінформ" получил этот документ 31 мая", - говорится в заявлении Череватого.

Как объяснили в "Укрінформ", в ответ работодатель обязан издать приказ об уведомлении военнообязанного о необходимости прибытия работника в РТЦК, где он состоит на учете для сверки военно-учетных данных.

Также читайте: Комиссия по журналистской этике исключила из своего состава экс-главу "Укринформа" Мацуку из-за информации о "темниках" в агентстве

Напоминаем, корреспондент "Укрінформ" Юрий Стригун, который рассказал о "темниках" в агентстве, на следующий день получил повестку в ТЦК.

Автор: 

журналистика (3294) темники (44) повестка (153)


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Топ комментарии
+32
Замість того,щоб відповзти і дати задню,Єрмак ще більше бидлячить,знаючи,чо ці "темники" вилізуть боком всій країні і це напередодні саміту G7 і саміту НАТО в Вашингтоні.В когось ще є сумніви,що Андрія Борисовича керувати "Шашличнецею" президента призначили з рф?А потім "наполеончик" в кєдах і оливковій футболці вилазить:Байден,чому ми ще не в НАТО?!
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01.06.2024 02:36
+19
Ага, повірив. Дев'ять днів голуб ніс вісточку.
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01.06.2024 02:19
+10
Після походження влк ніхто вже не виходить з воєнкомату у статусі цивільного, не треба нести маєчню
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01.06.2024 06:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, повірив. Дев'ять днів голуб ніс вісточку.
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01.06.2024 02:19 Ответить
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01.06.2024 06:54 Ответить
Ой я коли в перший раз заднім числом звільняв працівника теж червонів але тут палка з двох кінців, бо дурналюги є дурналюги і скоріш за все брешут обидва
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01.06.2024 02:21 Ответить
чому я не вірю стригуну ? тому ,що він пройшов співбесіду в ОП на цю посаду,а там дуже "принципові" працівники,такі як подляк,татаров,про агента єрмака мовчу......
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01.06.2024 10:10 Ответить
Замість того,щоб відповзти і дати задню,Єрмак ще більше бидлячить,знаючи,чо ці "темники" вилізуть боком всій країні і це напередодні саміту G7 і саміту НАТО в Вашингтоні.В когось ще є сумніви,що Андрія Борисовича керувати "Шашличнецею" президента призначили з рф?А потім "наполеончик" в кєдах і оливковій футболці вилазить:Байден,чому ми ще не в НАТО?!
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01.06.2024 02:36 Ответить
агент Козир свою справу знає...
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01.06.2024 14:34 Ответить
Журналістів юристів офтальмологів стоматологів розвелось як бліх на собаці от на передку і буде висвітлювати свої подвиги
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01.06.2024 05:37 Ответить
Тобто спочатку була повістка, а потім приступ чесності? Без повісток ніякі темники не заважали?
Чи як це розуміти?
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01.06.2024 05:45 Ответить
Навіть не намагайся, бо "розуміти" - то явно не твоє.
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01.06.2024 07:35 Ответить
Ендрю, кореспондент був провидцем і розповів про "темники", знаючи, що наступного дня прибуде повістка? Чи з ТЦК йому передзвонили й завчасно повідомили?
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01.06.2024 05:57 Ответить
Повістка в Укрінформі була 22-го, стаття на упячці вийшла 29-го.
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01.06.2024 06:08 Ответить
"Укрінформ отримав цей документ 31 травня" (с)гендиректор Укрінформу
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01.06.2024 07:43 Ответить
3 травня Укрінформ відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на п'ятьох працівників Укрінформу. Серед них - Юрій Стригун. 22 травня від РТЦК відправлено розпорядження про необхідність нашим працівникам, в тому числі - Юрію Стригуну...

Тобто ТЦК, за тиждень до висєра упячки, знали що він буде і відправили повістку? Нострадамуси прям.
Чи може сам сабж, знаючи що на нього виписана повістка ще 3 травня, влаштував "приступ чесності", бо до цього йому темники чомусь не заважали?
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01.06.2024 08:20 Ответить
"Нагадуємо, кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, на наступний день одержав повістку до ТЦК"

Совпадєніє? Нє думаю!
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01.06.2024 05:59 Ответить
Андрію, заспокойся, на пів шашлика ти вже заробив.
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01.06.2024 06:21 Ответить
Підтяглася сєкта віруючих в непорочну упячку . А були ж часи, еге ж?

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01.06.2024 06:50 Ответить
Це ти на фото у футболці Puma? Тепер зрозуміло, чому ти така войовнича.
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01.06.2024 07:34 Ответить
Дарма здійснили хайп. Прийде в ТЦК, уточнить дані, може навіть і військовий квиток отримає. Точно піде на ВЛК, де встановлять стан придатності до служби. Швидше за все придатним не буде. Перед тим як хайпувати треба розуміти, як працюють закони і правила.
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01.06.2024 06:23 Ответить
Після походження влк ніхто вже не виходить з воєнкомату у статусі цивільного, не треба нести маєчню
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01.06.2024 06:58 Ответить
В далекому дитинстві, коли в селах в кожному дворі була корова (а то і дві) у нас була корова рудої масті Марта. Сама рогами хвірточку відкривала та заходила сама на своє місце у сараї.
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01.06.2024 07:50 Ответить
"Швидше за все придатним не буде" - це ви потужно заспокоїли ухилянтів
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01.06.2024 09:31 Ответить
3,14zдить не гірше )(уйла з криворожим, перейняв досвід.
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01.06.2024 07:47 Ответить
Череватого потрібно відправити на фронт замість чесного журналіста.

Череватий заднім числом прийняв лист від ТЦК
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01.06.2024 13:12 Ответить
 
 