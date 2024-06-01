В "Укрінформі" пояснили видачу повістки журналісту Стригуну: ТЦК відправив розпорядження про прибуття ще 22 травня

Генеральний директор "Укрінформу" Сергій Череватий прокоментував ситуацію з врученням повістки кореспонденту Юрію Стригуну, який раніше повідомив про "темники" в агенції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гендиректор заперечує зв'язок скандалу з темниками та повісткою до ТЦК журналісту. За його словами, ТЦК відправив "Укрінформу" розпорядження про прибуття для уточнення даних Стригуну ще 22 травня.

"3 травня Укрінформ відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на п’ятьох працівників Укрінформу. Серед них - Юрій Стригун. 22 травня від РТЦК Черкаської, Київської та Дніпропетровської областей відправлено розпорядження про необхідність нашим працівникам, в тому числі - Юрію Стригуну, прибути до ТЦК для звірки облікових даних. Укрінформ отримав цей документ 31 травня", - ідеться в заяві Череватого.

Як пояснили в Укрінформі, у відповідь роботодавець зобов’язаний видати наказ про повідомлення військовозобов’язаного про необхідність прибуття працівника до РТЦК, де він перебуває на обліку для звірки військово-облікових даних.

Читайте також: Екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Колектив відмовився так працювати, - ЗМІ

Нагадуємо, кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, наступного дня отримав повістку до ТЦК.