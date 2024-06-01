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В "Укрінформі" пояснили видачу повістки журналісту Стригуну: ТЦК відправив розпорядження про прибуття ще 22 травня

керівник Укрінформу Череватий

Генеральний директор "Укрінформу" Сергій Череватий прокоментував ситуацію з врученням повістки кореспонденту Юрію Стригуну, який раніше повідомив про "темники" в агенції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гендиректор заперечує зв'язок скандалу з темниками та повісткою до ТЦК журналісту. За його словами, ТЦК відправив "Укрінформу" розпорядження про прибуття для уточнення даних Стригуну ще 22 травня.

"3 травня Укрінформ відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на п’ятьох працівників Укрінформу. Серед них - Юрій Стригун. 22 травня від РТЦК Черкаської, Київської та Дніпропетровської областей відправлено розпорядження про необхідність нашим працівникам, в тому числі - Юрію Стригуну, прибути до ТЦК для звірки облікових даних. Укрінформ отримав цей документ 31 травня", - ідеться в заяві Череватого.

Як пояснили в Укрінформі, у відповідь роботодавець зобов’язаний видати наказ про повідомлення військовозобов’язаного про необхідність прибуття працівника до РТЦК, де він перебуває на обліку для звірки військово-облікових даних.

Читайте також: Екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Колектив відмовився так працювати, - ЗМІ

Нагадуємо, кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, наступного дня отримав повістку до ТЦК.

Автор: 

журналістика (1759) темники (15) повістка (182)


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Топ коментарі
+32
Замість того,щоб відповзти і дати задню,Єрмак ще більше бидлячить,знаючи,чо ці "темники" вилізуть боком всій країні і це напередодні саміту G7 і саміту НАТО в Вашингтоні.В когось ще є сумніви,що Андрія Борисовича керувати "Шашличнецею" президента призначили з рф?А потім "наполеончик" в кєдах і оливковій футболці вилазить:Байден,чому ми ще не в НАТО?!
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01.06.2024 02:36
+19
Ага, повірив. Дев'ять днів голуб ніс вісточку.
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01.06.2024 02:19
+10
Після походження влк ніхто вже не виходить з воєнкомату у статусі цивільного, не треба нести маєчню
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01.06.2024 06:58
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Ага, повірив. Дев'ять днів голуб ніс вісточку.
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01.06.2024 02:19 Відповісти
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01.06.2024 06:54 Відповісти
Ой я коли в перший раз заднім числом звільняв працівника теж червонів але тут палка з двох кінців, бо дурналюги є дурналюги і скоріш за все брешут обидва
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01.06.2024 02:21 Відповісти
чому я не вірю стригуну ? тому ,що він пройшов співбесіду в ОП на цю посаду,а там дуже "принципові" працівники,такі як подляк,татаров,про агента єрмака мовчу......
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01.06.2024 10:10 Відповісти
Замість того,щоб відповзти і дати задню,Єрмак ще більше бидлячить,знаючи,чо ці "темники" вилізуть боком всій країні і це напередодні саміту G7 і саміту НАТО в Вашингтоні.В когось ще є сумніви,що Андрія Борисовича керувати "Шашличнецею" президента призначили з рф?А потім "наполеончик" в кєдах і оливковій футболці вилазить:Байден,чому ми ще не в НАТО?!
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01.06.2024 02:36 Відповісти
агент Козир свою справу знає...
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01.06.2024 14:34 Відповісти
Журналістів юристів офтальмологів стоматологів розвелось як бліх на собаці от на передку і буде висвітлювати свої подвиги
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01.06.2024 05:37 Відповісти
Тобто спочатку була повістка, а потім приступ чесності? Без повісток ніякі темники не заважали?
Чи як це розуміти?
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01.06.2024 05:45 Відповісти
Навіть не намагайся, бо "розуміти" - то явно не твоє.
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01.06.2024 07:35 Відповісти
Ендрю, кореспондент був провидцем і розповів про "темники", знаючи, що наступного дня прибуде повістка? Чи з ТЦК йому передзвонили й завчасно повідомили?
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01.06.2024 05:57 Відповісти
Повістка в Укрінформі була 22-го, стаття на упячці вийшла 29-го.
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01.06.2024 06:08 Відповісти
"Укрінформ отримав цей документ 31 травня" (с)гендиректор Укрінформу
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01.06.2024 07:43 Відповісти
3 травня Укрінформ відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на п'ятьох працівників Укрінформу. Серед них - Юрій Стригун. 22 травня від РТЦК відправлено розпорядження про необхідність нашим працівникам, в тому числі - Юрію Стригуну...

Тобто ТЦК, за тиждень до висєра упячки, знали що він буде і відправили повістку? Нострадамуси прям.
Чи може сам сабж, знаючи що на нього виписана повістка ще 3 травня, влаштував "приступ чесності", бо до цього йому темники чомусь не заважали?
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01.06.2024 08:20 Відповісти
"Нагадуємо, кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, на наступний день одержав повістку до ТЦК"

Совпадєніє? Нє думаю!
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01.06.2024 05:59 Відповісти
Андрію, заспокойся, на пів шашлика ти вже заробив.
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01.06.2024 06:21 Відповісти
Підтяглася сєкта віруючих в непорочну упячку . А були ж часи, еге ж?

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01.06.2024 06:50 Відповісти
Це ти на фото у футболці Puma? Тепер зрозуміло, чому ти така войовнича.
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01.06.2024 07:34 Відповісти
Дарма здійснили хайп. Прийде в ТЦК, уточнить дані, може навіть і військовий квиток отримає. Точно піде на ВЛК, де встановлять стан придатності до служби. Швидше за все придатним не буде. Перед тим як хайпувати треба розуміти, як працюють закони і правила.
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01.06.2024 06:23 Відповісти
Після походження влк ніхто вже не виходить з воєнкомату у статусі цивільного, не треба нести маєчню
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01.06.2024 06:58 Відповісти
В далекому дитинстві, коли в селах в кожному дворі була корова (а то і дві) у нас була корова рудої масті Марта. Сама рогами хвірточку відкривала та заходила сама на своє місце у сараї.
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01.06.2024 07:50 Відповісти
"Швидше за все придатним не буде" - це ви потужно заспокоїли ухилянтів
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01.06.2024 09:31 Відповісти
3,14zдить не гірше )(уйла з криворожим, перейняв досвід.
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01.06.2024 07:47 Відповісти
Череватого потрібно відправити на фронт замість чесного журналіста.

Череватий заднім числом прийняв лист від ТЦК
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01.06.2024 13:12 Відповісти
 
 