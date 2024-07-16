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Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження через "темники" в "Укрінформі", - Юрчишин

Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження через темники в Укрінформі

У Нацполіції не знайшли підстав для відкриття кримінального провадження через "темники" в "Укрінформі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу", глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Національна поліція за дорученням офісу Генерального прокурора за моїм запитом дослідила ситуацію щодо "темників" в Укрінформі і не знайшла підстав відкрити кримінальне провадження.

Звісно, це просто звернення. Якщо постраждалі подадуть заяву про злочин, шанси добитися відкриття куди вищі. А от встановити як виконавців так і замовників при такій мотивації точно буде складно. Бо ж немає підстав", - зазначив парламентар.

Темники в Укрінформі

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами.

Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, наступного дня отримав повістку до ТЦК.

Читайте: В "Укрінформі" пояснили видачу повістки журналісту Стригуну: ТЦК відправив розпорядження про прибуття ще 22 травня

Автор: 

журналістика (1789) темники (15) Юрчишин Ярослав (153)


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Поліція ТАТАРОВА? Та що охороняє нерухомість БЄНІ схованого СБУ від екстрадиції до США? Це ПРо цю поліцію Партії Регіонів?
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16.07.2024 16:36 Відповісти
А хтось на інший результат сподівався щоб підмочити репутацію д'єрмака.
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16.07.2024 16:43 Відповісти
населення Ураїни скоротилось на 40% територій окупованих 25%,а готових,озброєних,обучених мусорів збільшилось до 138 тис.на них навіть шукати бюджет не треба,просто сто призвати і скоротити бюджет МВС,але хай за них служить тракторист Тарас 59-річний з двома грижами,45-ти річний сантехнік Іван з язвою і після інфаркта і інвалід 2-гої групи Грицько.
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16.07.2024 16:47 Відповісти
Дійсно ж, Вова ж чітко сказав - Конституція на паузі. От і її стаття. 15 "Цензура заборонена." теж не діє.
Які ще норми Конституції Офіс Президента поставить на вічну паузу, аж поки не дійде до масових розстрілів опозиції?
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16.07.2024 16:47 Відповісти
Дайош телемарафет геніальний винахід зелених виб..дків!
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16.07.2024 16:50 Відповісти
Отак Україну тихою сапою повернули навіть не до януковських часів, а до часів "беріївщини" 1936-го, коли мєнтура і прокуратура правлять бал. А хто там сидить на мєнтах та прокурорських? Ба, знакомиє всьо ліца - татарчонок і єрмачок с компанієй.
За то ж головне, що не Порох! Та й поржать можно ж...на кухні, щоб ніхто ж не сказав що то вже расійське ІПСО.
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16.07.2024 17:34 Відповісти
я дивуюся що поліція взагалі знайшла "УКРІНФОРМ"....фундаментальний успіх....
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16.07.2024 18:17 Відповісти
 
 