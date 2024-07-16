Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження через "темники" в "Укрінформі", - Юрчишин
У Нацполіції не знайшли підстав для відкриття кримінального провадження через "темники" в "Укрінформі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу", глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Національна поліція за дорученням офісу Генерального прокурора за моїм запитом дослідила ситуацію щодо "темників" в Укрінформі і не знайшла підстав відкрити кримінальне провадження.
Звісно, це просто звернення. Якщо постраждалі подадуть заяву про злочин, шанси добитися відкриття куди вищі. А от встановити як виконавців так і замовників при такій мотивації точно буде складно. Бо ж немає підстав", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами.
Кореспондент "Укрінформу" Юрій Стригун, який розповів про "темники" в агенції, наступного дня отримав повістку до ТЦК.
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