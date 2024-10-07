У Раді обмежать використання Telegram

Апарат Верховної Ради України обмежить використання месенджера Telegram в локальній мережі парламенту.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження Юрчишин отримав від апарату ВР.

Також читайте: Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження через "темники" в "Укрінформі", - Юрчишин

Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО пропонує такі безпекові заходи:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та

програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби

підключення до сервісу;

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юрчишин написав заяву до правоохоронних органів на режисерку Трофімову за пропагандистський фільм "Росіяни на війні"