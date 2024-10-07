УКР
Новини
3 235 21

У Раді обмежать використання Telegram

Апарат ВР обмежить використання Telegram

Апарат Верховної Ради України обмежить використання месенджера Telegram в локальній мережі парламенту.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження Юрчишин отримав від апарату ВР.

Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО пропонує такі безпекові заходи:

  • обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;
  • заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;
  • заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;
  • блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та
    програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби
    підключення до сервісу;

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

ВР (15185) Юрчишин Ярослав (160) Telegram (301)
Топ коментарі
+3
в держустановах взагалі не повинно бути доступів до будь-яких месенджерів, безкоштовної пошти типу gmail та файлообмінників з робочих пристроїв. до потокового відео обмежити, лише тим, кому потрібен. Нехай працюють, а не відосики дивляться.
показати весь коментар
07.10.2024 11:39 Відповісти
+2
Наступні кроки - обмеження швидкості інтернету, та заборона Ютуба
показати весь коментар
07.10.2024 11:21 Відповісти
+1
А где же депутаты будут смотреть видосики от "лидера"?
показати весь коментар
07.10.2024 11:23 Відповісти
А ЖЕК так і будуть використовувати телеграм для розсилки рахунків ?
показати весь коментар
07.10.2024 11:13 Відповісти
а спати на мілліонах оставлять?
показати весь коментар
07.10.2024 11:19 Відповісти
А як же тепер з шлюхами про "манал-табу" домовлятися?
показати весь коментар
07.10.2024 11:20 Відповісти
фу - це ж по любові...
показати весь коментар
07.10.2024 11:22 Відповісти
Наступні кроки - обмеження швидкості інтернету, та заборона Ютуба
показати весь коментар
07.10.2024 11:21 Відповісти
Підсадити всіх на Dial-UP від "Укртелекому"
показати весь коментар
07.10.2024 12:04 Відповісти
А где же депутаты будут смотреть видосики от "лидера"?
показати весь коментар
07.10.2024 11:23 Відповісти
Заборонять опозиційні канали, і дозволять анонімні ОПешні помийки.
показати весь коментар
07.10.2024 11:24 Відповісти
тобто вони зараз не заборонені?
показати весь коментар
07.10.2024 11:26 Відповісти
Цікаво, про що троль хотів сказати? Хто "вони" і хто Телеграм з Зельоних чіпав? Навпаки, до приходу Зельоних ним в Україні мало хто користувався. Самі Зельоні і все перевели в кацапський Телеграм, і постійно рекомендували, та максимально прив'язували до нього. Питання риторичне, і не до тебе. Якщо і висреш, щось, то навіть не читатиму.
показати весь коментар
07.10.2024 11:31 Відповісти
все норм крім "висреш" - остав собі.
показати весь коментар
07.10.2024 11:34 Відповісти
прочитаєш - куди ти дінешся?
показати весь коментар
07.10.2024 11:36 Відповісти
клоуни на 11 році війни
показати весь коментар
07.10.2024 11:30 Відповісти
Треба обмежувати, допоки головним "бенефіціаром" Тєлєґі є ФСБ
показати весь коментар
07.10.2024 11:33 Відповісти
головним бенефіціаром телеги є Jp Morgan які вклали в неї 1.5 млрд. інвестицій, а всі обмеження почались у нас, коли телеграм почав розкривати інформацію на вимогу західних спецслужб.
показати весь коментар
07.10.2024 11:47 Відповісти
в держустановах взагалі не повинно бути доступів до будь-яких месенджерів, безкоштовної пошти типу gmail та файлообмінників з робочих пристроїв. до потокового відео обмежити, лише тим, кому потрібен. Нехай працюють, а не відосики дивляться.
показати весь коментар
07.10.2024 11:39 Відповісти
Навіть з точки зору безпеки обмежити доступ, залишити chatGPT до прикладу для пошуку інформації та ще якісь безпечні ресурси.
показати весь коментар
07.10.2024 11:54 Відповісти
Кацапський "телеграм"? Та невже? Не вірю!
показати весь коментар
07.10.2024 17:48 Відповісти
 
 