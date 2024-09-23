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правоохранительные органы (2961) Telegram (109)

Telegram будет раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, занимающихся незаконной деятельностью

Telegram надаватиме правоохоронцям IP-адреси які займаються незаконною діяльністю

Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности для пользователей и теперь будет предоставлять правоохранителям IP-адреса и номера телефонов людей, которые занимаются незаконной деятельностью.

Об этом сообщил основатель мессенджера россиянин Павел Дуров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам ставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей", - добавил Дуров.

Также он добавил, что в последние недели модераторы, используя, в частности, искусственный интеллект, удалили из поисковой системы Telegram весь потенциально вредоносный контент, в том числе связанный с продажей запрещенных товаров. Он также сообщил о появлении в мессенджере бота @SearchReport, в который можно пожаловаться на незаконный контент в результатах поиска.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, в конце августа Павел Дуров был арестован в Париже

Он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозило до 20 лет тюрьмы, он должен был предстать перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Дурова подозревали в совершении 12 преступлений, среди которых соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля и мошенничество.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи.

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Топ комментарии
+8
Навчись читати, перед тим як писати
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23.09.2024 18:39
+6
Тобто, передача показників за гарячу воду може бути інкриміновано як незаконна діяльність..
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23.09.2024 18:34
+4
Та ладно, це не ми Дурова примусили, а демократична Франція. Чи вже поліцейська?
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23.09.2024 18:40
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Навчись читати, перед тим як писати
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23.09.2024 18:39 Ответить
Навчився
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23.09.2024 18:49 Ответить
Та ладно, це не ми Дурова примусили, а демократична Франція. Чи вже поліцейська?
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23.09.2024 18:40 Ответить
А до чого Дуров до месенджерів?
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23.09.2024 18:44 Ответить
Ні до чого. Як і Папа Римський до католицизму.
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24.09.2024 08:51 Ответить
За вчинене правопорушення треба відповідати

і за "гнілой базар" теж
мас-медіа це чудово знають, тому й пургу не несуть
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23.09.2024 18:52 Ответить
"гнілой базар" - немає такої статті в КК та КоАП
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23.09.2024 20:37 Ответить
ти воювало? на дивані хіба що зі своїм однооким змієм.
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23.09.2024 21:03 Ответить
Воювало. А що, є якісь підстави вважати за інше? Під командуваням псевдо "Горизонт" та Шапталою. Алекс Мишкевич просто мусарок
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23.09.2024 21:10 Ответить
а читати вмієш, а розуміти прочитане, чи многа букаф не розумієш, достатньо заголовку?
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23.09.2024 21:45 Ответить
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23.09.2024 22:08 Ответить
таки ти типовий тупий мєнт.
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23.09.2024 23:35 Ответить
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24.09.2024 00:41 Ответить
Навіщо тобі той телеграм. Я користувався ним тільки після початку повномасштабки, бо іншого зв* язку майже не було. Зараз цю помийку навіть не відкриваю.
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23.09.2024 21:26 Ответить
Навіщо ви мені це пишете? Ви хто?
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23.09.2024 21:38 Ответить
Тобто, передача показників за гарячу воду може бути інкриміновано як незаконна діяльність..
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23.09.2024 18:34 Ответить
Люто плюсую!!!
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23.09.2024 18:48 Ответить
Здасті приїхали. Де Ви тролів знайшли?
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23.09.2024 19:37 Ответить
Ну цікаво. Нижче дебіл пише, але чому Мишкевич таке вигадав..

Мишкевич, як що шо - в мене після ковіду побочка - можу три доби не спати легко.
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23.09.2024 22:13 Ответить
Не звертайте уваги. Я після війни теж погано сплю. Доречі - у мене шість чорних котів. Це мій захист!
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23.09.2024 22:18 Ответить
В мене одна чорна - бабульку чоловік приніс з вулиці і блакитна британка з приюту)) реальний захист)
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23.09.2024 22:25 Ответить
У мене всі чорні. Всі з вулиці. Двох брав на перетримку - їх на смітник викинули на Березняках. Мороз стояв - вони так кричали - на 200 метрів було чути. Людина забрала. Потім я забрав. Не зміг віддати більше нікому... І на війні у мене був чорний кіт... Куди я не приїжджав - завжди чорний кіт... Мені хтось сказав - це твій захист...
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24.09.2024 02:15 Ответить
Марина, пишіть... Мені приємна вас читати...
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24.09.2024 02:17 Ответить
це не ковід, тобі замість спутніка вінт колють.
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23.09.2024 23:34 Ответить
Да перестаньте, шановний. Мені колять. Добре
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24.09.2024 02:18 Ответить
наркоманські форуми десь в іншому місці шукайте, тут про наркоту не спілкуються
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24.09.2024 12:38 Ответить
ось вони незаконні канали і для чого був арешт Дурова ))
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23.09.2024 18:36 Ответить
Правоохоронцям якої країни? Так званим правоохоронцям так званої росії?
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23.09.2024 18:38 Ответить
Ось ці й так все знали. Французи лише урівняли можливості.
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23.09.2024 18:41 Ответить
Правоохоронцям якої держави?
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23.09.2024 18:38 Ответить
тепер кожної
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23.09.2024 21:06 Ответить
Нарешті прижучили цю клоаку. Ще б ФСБ звідти викурити. Але це набагато складніше.
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23.09.2024 18:40 Ответить
Критика влади мабуть найбільш "незаконна діяльність" в реаліях зекоманди
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23.09.2024 18:41 Ответить
здається ще жодного не посадили за твердження:

"ЗЄ дурний"

бо, хто такий цей ЗЄ?
а дурний чи розумний є суто суб'єктивною точкою зору, яка не підпадає під кримінал

вчіться користуватись пером та чорнилами, коллега 😂👍
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23.09.2024 18:58 Ответить
адміна каналу Супернова посадили за те що на стрімах поносив бубачку
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23.09.2024 19:29 Ответить
А хто надає інформацію про діяльність користувачів, кваліфікує її як незаконну і чим це підтверджено? Влада, і без суду. І дозволяє слідкувати за любим користувачем. Давно ж попереджували, що Телеграм має доступ до конфіденційної інфи користувачів.
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23.09.2024 18:42 Ответить
Телеграм має доступ только до мобильного номера користувача, всё остальное можно про себя там не сообщать
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23.09.2024 18:56 Ответить
Мусара і біснуються з цього приводу
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23.09.2024 21:35 Ответить
Наївний. Ти сам погоджуєшся при установці, даючи дозвіл до контенту на своєму телефоні. І Телеграм ніколи нікому не надавав докази, що спілкування в месенджері насправді шифрується, і до нього не мають доступ сторонні особи. Він контролюється наскрізь! І те, що в тебе в папках, і те, що ти пишеш, і дістаєш. Хоч себе спитай, чому заборонений в багатьох країнах?
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24.09.2024 11:24 Ответить
а правоохранники точно право защищают?
а к зе, в опу и околоОПное пространство заглядывали? или там все свои?
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23.09.2024 18:45 Ответить
А доступ третіх осіб до особистих даних без судового рішення це законна діяльність???
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23.09.2024 18:47 Ответить
Це дуже складно для місцевої публіки
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23.09.2024 18:55 Ответить
то може валив би отсєль, від туземців Цензору
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23.09.2024 19:04 Ответить
Вали
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23.09.2024 20:39 Ответить
ти статтю читало, уважно, а зрозуміло? там написано на законні запити, тому якщо якась країна вимагає ухвалу суду на доступ до інформації дай ухвалу, а якщо інша процедура, то дотримайся, що ж ви такі тупі.
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23.09.2024 21:09 Ответить
Ось що французьке ,"животворящєє" правосуддя робить)))
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23.09.2024 18:49 Ответить
а если ВПНа ?
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23.09.2024 18:51 Ответить
На номер телефона? =) Да и счего вы взяли что ВПН провайдеры не выдадут ваш реальный айпи, если к ним придет запрос от праоохранительных органов?
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23.09.2024 20:19 Ответить
Прови заібуться шукати реал від ВПН. Крім того, чому номер телефону, а не ІР??
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23.09.2024 22:30 Ответить
В них все зберігається, що їм його шукати. Вот використовуєте ви, наприклад, ExpressVPN. Якщо їм прийде від органів запрос, вони видадуть зразу з якого ви реального айпі адреса зєднувалися, ніхто вашу дупу прикривати не буде. А телефон регітрації видає по запросу телеграм.
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23.09.2024 23:29 Ответить
Народ сидів в Телеграмі роками. Але якийсь офісний тюфячок забороняє зараз народу користуватися Телеграмом. Народ не розбирається ні в чому - нарід готовий рвати, як тузік грєлку, кого завгодно. Бо він простий народ
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23.09.2024 18:52 Ответить
Тузік такий смєтун, ужасть! 😂👍
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23.09.2024 19:03 Ответить
Так не смєтайте. Чому ви пропонуєте державний переворот?
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23.09.2024 20:41 Ответить
а функция - "кто видит мой номер телефона - Никто"
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23.09.2024 18:54 Ответить
да видаліть це лайно вже ж просто і очевидно ...
є нормальний цивілізований месенджер ватсап , а не московське лайно
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23.09.2024 19:07 Ответить
трохи різні речі, телега ближче до Х.
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23.09.2024 19:31 Ответить
Встав на тремтячі коліна і відсмоктав. А якого Робін Гуда з себе малював. Ахаха.
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23.09.2024 19:29 Ответить
Макрон показал кто настоящий мачо. Может наконец успокоится.
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23.09.2024 19:35 Ответить
Ну вот и ладненько.
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23.09.2024 19:36 Ответить
По Телеграму ясно,а як укр.сайти,на яких критикують режим зе-дають дані силовикам,чи ні?
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23.09.2024 20:51 Ответить
 
 