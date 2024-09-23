Telegram будет раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, занимающихся незаконной деятельностью

Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности для пользователей и теперь будет предоставлять правоохранителям IP-адреса и номера телефонов людей, которые занимаются незаконной деятельностью.

Об этом сообщил основатель мессенджера россиянин Павел Дуров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам ставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей", - добавил Дуров.

Также он добавил, что в последние недели модераторы, используя, в частности, искусственный интеллект, удалили из поисковой системы Telegram весь потенциально вредоносный контент, в том числе связанный с продажей запрещенных товаров. Он также сообщил о появлении в мессенджере бота @SearchReport, в который можно пожаловаться на незаконный контент в результатах поиска.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, в конце августа Павел Дуров был арестован в Париже

Он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозило до 20 лет тюрьмы, он должен был предстать перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Дурова подозревали в совершении 12 преступлений, среди которых соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговля и мошенничество.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи.

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