Дуров освобожден из-под стражи во Франции, - BFMTV

Основателя Telegram Павла Дурова, которого накануне арестовали во Франции, освободили из-под стражи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.

Следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного обвинения.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Издание Politico также сообщило, что во Франции объявлен в розыск брат Дурова Николай. Ордер на его арест выдан в марте.

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