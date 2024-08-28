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Дуров освобожден из-под стражи во Франции, - BFMTV

Павла Дурова звільнили з-під варти

Основателя Telegram Павла Дурова, которого накануне арестовали во Франции, освободили из-под стражи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.

Следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного обвинения.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Издание Politico также сообщило, что во Франции объявлен в розыск брат Дурова Николай. Ордер на его арест выдан в марте.

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Автор: 

Франция (3500) Павел Дуров (16) Telegram (112)


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Топ комментарии
+10
Мішкін і Чепіга вже поспішають на "допомогу".
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28.08.2024 17:30
+9
погодився на співробітництво. Тому та кацапська помийка повидаляла всі свої акаунти.
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28.08.2024 17:26
+9
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28.08.2024 17:35
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Зараз його ***** вбье .
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28.08.2024 17:25 Ответить
Прямо в цю секунду куйло прибув в париж і уже підсипає новічок дурову у чай... 🤣
ліліпутін он такой - он повсюду он краб що запустив свої щупальца у всі дири - он "свер-пупер-многоходовочник" 🤣
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28.08.2024 17:37 Ответить
Дадада, очинь смишно.🤦‍♂️

Там для этого есть красиковы-х€расиковы и чепиги-х¥иги, если не в курсе.
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28.08.2024 18:18 Ответить
красиково-чепиги - ЦЕ ПРОВАЛ ліліпутіна - шпіони повинні працювати тихо і без слідів
фсб та гру вже давно працюють "топорно" та кувалдою - тому провал за провалом - що не дивно
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29.08.2024 12:28 Ответить
Так Ви вже в курсі?
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28.08.2024 21:22 Ответить
Не зараз, але таки вб'є.
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28.08.2024 17:41 Ответить
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28.08.2024 17:26 Ответить
Ну, от. "Борцун за свободу слова" посидів пару днів, але зберігає шанси не скуштувати полонію.
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28.08.2024 17:26 Ответить
погодився на співробітництво. Тому та кацапська помийка повидаляла всі свої акаунти.
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28.08.2024 17:26 Ответить
Є нюанс ви називаєте її орківською помийкою але фінансування там американського банку
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28.08.2024 17:31 Ответить
Американці постійно фінансують різне кгб-шне болото типу Радіо Свобода.
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28.08.2024 17:34 Ответить
брехня
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28.08.2024 17:43 Ответить
Що, брехня?
Маленкович, Погребинський, Кузнецов, Олег Туманов чув про таких?
Мені лінь називати ще зо два десятка.
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28.08.2024 18:01 Ответить
Гандзя Герман (у дівоцтві Стріха) довгий час працювала на Радіо Свобода.

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28.08.2024 18:07 Ответить
американські банки ще не таке лайно у своїй історії фінансували ...
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28.08.2024 17:36 Ответить
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28.08.2024 17:59 Ответить
Павло просто офіційний менеджер,а мізки і так звані ключі телеграма в його брата,до речі генія судячи з його біографії.
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28.08.2024 20:34 Ответить
полоній чи бастилія? складний вибір!
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28.08.2024 17:27 Ответить
Задовбали цим Дуровим! Чи й не бог!
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28.08.2024 17:29 Ответить
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28.08.2024 17:35 Ответить
🤣
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28.08.2024 21:05 Ответить
Цікаво - чим він відкупився? Бо ті звинувачування були дуже...цікавими - років так на...все життя.
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28.08.2024 17:29 Ответить
Зірочками
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28.08.2024 17:31 Ответить
ці звинувачення були не проти Дурова, а в справі проти третьої невідомої особи (яку досі ще не спіймали) - але наші журнашлюхи все перекрутили. Дурова допитували тільки як свідка - і якщо він відмовиться співпрацювати, то максимум що йому можуть пришити це заважання слідству
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28.08.2024 17:45 Ответить
Мішкін і Чепіга вже поспішають на "допомогу".
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28.08.2024 17:30 Ответить
Більше схоже на рекламну кампанію а не кримінальне переслідування, кількість завантажень в світі, зросла після арешту
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28.08.2024 17:33 Ответить
лягушаче правосуддя i тут обiсралось?
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28.08.2024 17:35 Ответить
потужний пук та среньк
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28.08.2024 17:37 Ответить
Зачем Макрон так упорно настаивает на педофилии?
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28.08.2024 17:38 Ответить
Кажуть Дуров хворенький ! Вiн себе iзбранным як НЕО вважае ! )
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28.08.2024 17:38 Ответить
Кто-то же должен. Цукерберг теперь плачется что его заставили.
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28.08.2024 17:40 Ответить
Агенти ? )
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28.08.2024 17:44 Ответить
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28.08.2024 17:51 Ответить
i ти кажи
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28.08.2024 17:40 Ответить
Свабоду папугаям!
Пусть фсегда будет Вофка!
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28.08.2024 17:38 Ответить
Пусть фсегда буду йа!
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28.08.2024 17:39 Ответить
Далі буде
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28.08.2024 17:47 Ответить
Французи нічого не озвучували, про 20 років видала звязда Сімонянівска, і почали всі переписувати, й Маск відмітився, а тепер і Цензор..
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28.08.2024 17:51 Ответить
Був прес-реліз Прокуратури Парижа:

"Основатель и директор платформы обмена мгновенными сообщениями TELEGRAM Павел ДУРОВ был арестован и помещен под стражу в полицию в субботу 24 августа 2024 года в 20:00 в Ле-Бурже.

Эта мера стала частью судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года по итогам предварительного инициативного расследования, проведенного отделом J3 (борьба с киберпреступностью - JUNALCO) прокуратуры Парижа.

Данное судебное расследование было возбуждено в отношении неназванных лиц - руководителей:

Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой,

Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания,

Соучастие - обладание изображением несовершеннолетнего детского порнографического характера,

- Соучастие - Распространение, предложение или доведение организованной группой изображений несовершеннолетних порнографического характера, -

Соучастие Приобретение, перевозка, хранение, предложение или передача наркотиков,

- Соучастие Предложение, передача или предоставление без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных или адаптированных для атаки, и доступа к работе автоматизированной системы обработки данных,

- Соучастие - Организованное бандитское мошенничество,

Объединение преступников с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого не менее года лишения свободы,

Отмывание преступлений или правонарушений организованной бандой,

Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования,

Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления,

Импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.

Следственные судьи, ответственные за эту судебную информацию, совместно обратились к Центру по борьбе с цифровой преступностью (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (ONAF) продолжить расследование.

Именно в этих процессуальных рамках Павел ДУРОВ допрашивается следователями.

Данная мера содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (т.е. до 28 августа 2024 года) с учетом порядка, применимого к правонарушениям, подпадающим под режим организованной преступности, указанный выше.

Лор БЕККУО, прокурор"
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28.08.2024 17:56 Ответить
Я про 20 років, там ані слова.
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28.08.2024 19:44 Ответить
Юристи порахували загальну санкцію інкримінованих статей. Вийшло до 20 років.
У тому числі, наприклад:

Одна из статей Уголовного кодекса Франции, по которой предъявлено обвинение Павлу Дурову, вступила в силу 17 февраля 2024 года. Это ст. 323-3-2 УК об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг. Санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.

Але, звісно, французький суд може порахувати по-своєму. Якщо взагалі, прокуратура передасть обвинувачення до суду.
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28.08.2024 20:06 Ответить
Юристи порахували? Бамбарбия, піди проспись, його вже звільнили.
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28.08.2024 20:47 Ответить
Його припинили утримувати в поліції. І сьогодні паризький суд має ухвалити рішення про подальший запобіжний захід. Його можуть відпустити, а можуть знову затримати.
Але кримінальна справа буде продовжуватись незалежно від процесуального статусу Дурова.

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28.08.2024 21:05 Ответить
Та нехай хоч розстріляють з говномета за колупання в носі, от zспільнота буде завивати, може боброідка лусне
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28.08.2024 21:19 Ответить
Це така гра - тепер пуйло нехай думає, що Дуров злив чи не злив французам.
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28.08.2024 17:54 Ответить
Буде "Шпілівілі - 2" чи ні..
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28.08.2024 17:55 Ответить
ой какая дура я -
полюбіла дурова.
он і статєн, і рєчіст,
і прі дєньгах,
і чєкіст !

был арабом - стал французом,
убєжал от краснопузых !
он масонов обманул !
встал з колєн і всєх нагнул !

сколь вєрйовочкє нє віться,
а ізвольтє расплатиться !
тут і фабулє конєц,
а хто слушал - тот наглєц !
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28.08.2024 18:06 Ответить
А вибачались на колішках чи лежачи на пузі?
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28.08.2024 18:11 Ответить
Теперь может смело петь, после первой ходки:
Марселевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
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28.08.2024 18:16 Ответить
Значить отримали що хотіли,як там його акції? Уверх чи...
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28.08.2024 18:46 Ответить
Если он участвовал в распространении детского порно и наркотиков, то почему его отпустили?

Если не участвовал, то почему его задержали?

Законность, однако.
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28.08.2024 19:25 Ответить
Універсальний юридичний принцип ще ніхто не скасував:

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28.08.2024 20:09 Ответить
Для тих, хто не дочитав статтю до кінця:
"Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави".
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28.08.2024 19:44 Ответить
Ну як? Постав?
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28.08.2024 20:56 Ответить
Так. Саме у ці хвилини паризький суд має прийняти рішення про обрання запобіжного заходу для Дурова. Журналісти в суді очікують резолюції суду.
До кінця доби вже небагато залишилося.
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28.08.2024 21:12 Ответить
Реєстрація в "тєлєгє" вносить вас до бази даних феесбе. Далі вас вже пасуть. Більшість чомусь вважає що це їм нічим не загрожує. Це помилка. 95% розвідувальної інформації спецслужби отримують для аналізу саме з таких відкритих джерел. Категорично відмовлявся встановлювати собі "тєлєгу" незважаючи на нахабне навязування її всіма державними та громадськими інституціями України бо твердо знаю що "халявний сир в мишоловці". 17 країн вже дослідили негативний вплив "тєлєгі" на свою безпеку і заборонили її на своїй території з повним блокуванням. Ми маємо заблокувати "тєлєгу" негайно - кацапи через неї отримують розвіддані ,вербують зрадників і проводять іпсо проти України.
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28.08.2024 20:15 Ответить
 
 