Дуров освобожден из-под стражи во Франции, - BFMTV
Основателя Telegram Павла Дурова, которого накануне арестовали во Франции, освободили из-под стражи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BFMTV.
Следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного обвинения.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
Издание Politico также сообщило, что во Франции объявлен в розыск брат Дурова Николай. Ордер на его арест выдан в марте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ліліпутін он такой - он повсюду он краб що запустив свої щупальца у всі дири - он "свер-пупер-многоходовочник" 🤣
Там для этого есть красиковы-х€расиковы и чепиги-х¥иги, если не в курсе.
фсб та гру вже давно працюють "топорно" та кувалдою - тому провал за провалом - що не дивно
Маленкович, Погребинський, Кузнецов, Олег Туманов чув про таких?
Мені лінь називати ще зо два десятка.
Пусть фсегда будет Вофка!
"Основатель и директор платформы обмена мгновенными сообщениями TELEGRAM Павел ДУРОВ был арестован и помещен под стражу в полицию в субботу 24 августа 2024 года в 20:00 в Ле-Бурже.
Эта мера стала частью судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года по итогам предварительного инициативного расследования, проведенного отделом J3 (борьба с киберпреступностью - JUNALCO) прокуратуры Парижа.
Данное судебное расследование было возбуждено в отношении неназванных лиц - руководителей:
Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой,
Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания,
Соучастие - обладание изображением несовершеннолетнего детского порнографического характера,
- Соучастие - Распространение, предложение или доведение организованной группой изображений несовершеннолетних порнографического характера, -
Соучастие Приобретение, перевозка, хранение, предложение или передача наркотиков,
- Соучастие Предложение, передача или предоставление без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных или адаптированных для атаки, и доступа к работе автоматизированной системы обработки данных,
- Соучастие - Организованное бандитское мошенничество,
Объединение преступников с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого не менее года лишения свободы,
Отмывание преступлений или правонарушений организованной бандой,
Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования,
Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления,
Импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.
Следственные судьи, ответственные за эту судебную информацию, совместно обратились к Центру по борьбе с цифровой преступностью (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (ONAF) продолжить расследование.
Именно в этих процессуальных рамках Павел ДУРОВ допрашивается следователями.
Данная мера содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (т.е. до 28 августа 2024 года) с учетом порядка, применимого к правонарушениям, подпадающим под режим организованной преступности, указанный выше.
Лор БЕККУО, прокурор"
У тому числі, наприклад:
Одна из статей Уголовного кодекса Франции, по которой предъявлено обвинение Павлу Дурову, вступила в силу 17 февраля 2024 года. Это ст. 323-3-2 УК об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг. Санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.
Але, звісно, французький суд може порахувати по-своєму. Якщо взагалі, прокуратура передасть обвинувачення до суду.
Але кримінальна справа буде продовжуватись незалежно від процесуального статусу Дурова.
полюбіла дурова.
он і статєн, і рєчіст,
і прі дєньгах,
і чєкіст !
был арабом - стал французом,
убєжал от краснопузых !
он масонов обманул !
встал з колєн і всєх нагнул !
сколь вєрйовочкє нє віться,
а ізвольтє расплатиться !
тут і фабулє конєц,
а хто слушал - тот наглєц !
Марселевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
Если не участвовал, то почему его задержали?
Законность, однако.
"Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави".
До кінця доби вже небагато залишилося.