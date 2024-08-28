Во Франции объявлен в розыск брат Дурова Николай. Ордер на его арест выдан в марте, - Politico

В марте 2024 года французские власти выдали ордера на арест не только генерального директора Telegram Павла Дурова, но и на его брата Николая. Он является соучредителем мессенджера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Согласно административному документу, который попал в распоряжение издания, установлено, что французское расследование деятельности Telegram началось раньше, чем об этом сообщалось до этого.

Дело связано с отказом мессенджера сотрудничать с французской полицией в рамках расследования фактов "сексуализированного насилия в отношении детей".

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В чем обвиняют?

В документе также отмечается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями.

Братьев Дуровых также обвиняют в "пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".

Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя Telegram, были выданы 25 марта. При этом французские СМИ ранее сообщали, что расследование было начато в июле.

В документе также говорится, что подозреваемый рассказал следователям, что он изнасиловал малолетнего ребенка, говорится в документе.

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Telegram не ответил на запрос французских властей об идентификации подозреваемого.

В документе говорится, что Telegram не сотрудничает с властями, а в обосновании ордеров на арест братьев Дуровых упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками". Также нет никакого намека на то, что братья Дуровы принимали непосредственное участие в какой-либо незаконной деятельности, выявленной следствием.

Адвокат Павла Дурова отказался комментировать расследование.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.