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Во Франции объявлен в розыск брат Дурова Николай. Ордер на его арест выдан в марте, - Politico

Франція видала ордери на арешт Дурова та його брата ще у березні

В марте 2024 года французские власти выдали ордера на арест не только генерального директора Telegram Павла Дурова, но и на его брата Николая. Он является соучредителем мессенджера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Согласно административному документу, который попал в распоряжение издания, установлено, что французское расследование деятельности Telegram началось раньше, чем об этом сообщалось до этого.

Дело связано с отказом мессенджера сотрудничать с французской полицией в рамках расследования фактов "сексуализированного насилия в отношении детей".

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В чем обвиняют?

В документе также отмечается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями.

Братьев Дуровых также обвиняют в "пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".

Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя Telegram, были выданы 25 марта. При этом французские СМИ ранее сообщали, что расследование было начато в июле.

В документе также говорится, что подозреваемый рассказал следователям, что он изнасиловал малолетнего ребенка, говорится в документе.

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Telegram не ответил на запрос французских властей об идентификации подозреваемого.

В документе говорится, что Telegram не сотрудничает с властями, а в обосновании ордеров на арест братьев Дуровых упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками". Также нет никакого намека на то, что братья Дуровы принимали непосредственное участие в какой-либо незаконной деятельности, выявленной следствием.

Адвокат Павла Дурова отказался комментировать расследование.

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Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Автор: 

Франция (3500) Павел Дуров (16) Telegram (112)


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Топ комментарии
+6
Турист із Венеції, назвавши Миколу гондольєром, був викинутий із човна посеред Дніпра. )))
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28.08.2024 16:48
+5
Не Миколу а Ніколая. Імена, як і фамілії, не перекладаються на інших мовах.
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28.08.2024 16:11
+4
пзда Дуромарам, путін памагі
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28.08.2024 16:17
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28.08.2024 16:06 Ответить
Типова анексія дурових після олімпіади Макрона - не вперше - віновата олімпіада, звичайно
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28.08.2024 16:22 Ответить
ну і вірш! де це ви таке взяли?
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29.08.2024 00:50 Ответить
Український Народний твір - його знає кожен Українець змалечку.
В Кураїні навіть так тролять Микол - "ти який Микола? той що біля церкви - чи той що біля школи?"
Народ скаже - як зав'яже - ВЧИ нарідну мудрість, друже.
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29.08.2024 12:25 Ответить
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28.08.2024 17:03 Ответить
Миколо, мерщій масти лапті або дупу!
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28.08.2024 16:07 Ответить
Цікаво,а французи ще продають теплаки кацапні ?
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28.08.2024 16:07 Ответить
Не Миколу а Ніколая. Імена, як і фамілії, не перекладаються на інших мовах.
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28.08.2024 16:11 Ответить
Цитую: "Згідно чинного правопису прізвища з близькоспоріднених мов повинні бути відтворені відповідно до української вимови".

Але згоден, що це застаріло, і потрібно це змінювати.
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28.08.2024 16:16 Ответить
Дякую, не знав.
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28.08.2024 16:20 Ответить
офіційного списку "близькоспоріднених мов" не існує - тому це дурне правило нема до чого застосовувати
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28.08.2024 16:24 Ответить
Мабуть, малися на увазі слов'янські мови. Але згоден, що правило дурне.
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28.08.2024 16:37 Ответить
кого цікавить що хтось колись там мав на увазі - має бути офіційний список з печаткою. Бо так сиди і ламай голову чи відноситься кяхтинська мова до слов'янських - знаменита фраза "моя твоя понимай нету" саме з цієї мови
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29.08.2024 00:09 Ответить
А як з фаміліями? "микола дурко" виходить
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28.08.2024 16:32 Ответить
Було б добре Але в тому правилі мова йде не про переклад, а про вимову.
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28.08.2024 16:35 Ответить
судьба Нікалая Саркозі або Ніколая Каперніка ждет его
Зря мамашка його так наказала по імені.
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28.08.2024 16:20 Ответить
Як його не назви,але той брат геній,поцікавтесь його біографією,він мізки телеграма,а Павло офіційний менеджер.
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28.08.2024 20:21 Ответить
Ага, геній, який розробив платформу для корегування обстрілів України, продажу наркоти та дитячого порно. І 99% шо співпрацює з ФСБ. Молодець!
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28.08.2024 20:37 Ответить
пзда Дуромарам, путін памагі
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28.08.2024 16:17 Ответить
Миколу чи Ніколая? Ну треба хоч трошки шукрупати мізками.
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28.08.2024 16:19 Ответить
Турист із Венеції, назвавши Миколу гондольєром, був викинутий із човна посеред Дніпра. )))
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28.08.2024 16:48 Ответить
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28.08.2024 17:16 Ответить
"Справа пов'язана з відмовою месенджера співпрацювати з французькою поліцією у межах розслідування фактів "сексуалізованого насильства щодо дітей".
Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи"."

Може ці поци самі любителі такого контенту, а може і учасники злочинного угрупування, яке заробляє на цьому?

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28.08.2024 16:23 Ответить
Кляті фрацузо-бендерівці.Скоро "нетакіє руские" заволають що хотять вбити брата,як один з менеджерів ЗЕ волав що Порошенко вбивбрата(гопнік шурма).
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28.08.2024 16:31 Ответить
Недалекий любитель бабусь дискредитує весь Захід.
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28.08.2024 16:33 Ответить
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28.08.2024 16:48 Ответить
А шо ж це Пашка таку красуню з себе зробив, а на братуху грошей пошкодував. По Миколє ж зараз видно, яким Паша був до пересадки волосся, ринопластики, та усіх інших косметично-хірургічних процедур.
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28.08.2024 17:20 Ответить
є його старі фотки в неті. Таке страшко був. І такого зробив з себе красеня. Неймовірне перетворення
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29.08.2024 00:53 Ответить
Марселевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
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28.08.2024 18:14 Ответить
не зрозумів, хто зґвалтував малолітню дитину?? його брат? так нащо його випустили після такого зізнання?
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29.08.2024 00:54 Ответить
 
 