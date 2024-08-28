Во Франции объявлен в розыск брат Дурова Николай. Ордер на его арест выдан в марте, - Politico
В марте 2024 года французские власти выдали ордера на арест не только генерального директора Telegram Павла Дурова, но и на его брата Николая. Он является соучредителем мессенджера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Согласно административному документу, который попал в распоряжение издания, установлено, что французское расследование деятельности Telegram началось раньше, чем об этом сообщалось до этого.
Дело связано с отказом мессенджера сотрудничать с французской полицией в рамках расследования фактов "сексуализированного насилия в отношении детей".
В чем обвиняют?
В документе также отмечается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями.
Братьев Дуровых также обвиняют в "пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".
Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя Telegram, были выданы 25 марта. При этом французские СМИ ранее сообщали, что расследование было начато в июле.
В документе также говорится, что подозреваемый рассказал следователям, что он изнасиловал малолетнего ребенка, говорится в документе.
Telegram не ответил на запрос французских властей об идентификации подозреваемого.
В документе говорится, что Telegram не сотрудничает с властями, а в обосновании ордеров на арест братьев Дуровых упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками". Также нет никакого намека на то, что братья Дуровы принимали непосредственное участие в какой-либо незаконной деятельности, выявленной следствием.
Адвокат Павла Дурова отказался комментировать расследование.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа арестовали в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он должен был предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и тому подобное.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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В Кураїні навіть так тролять Микол - "ти який Микола? той що біля церкви - чи той що біля школи?"
Народ скаже - як зав'яже - ВЧИ нарідну мудрість, друже.
Але згоден, що це застаріло, і потрібно це змінювати.
Зря мамашка його так наказала по імені.
Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи"."
Може ці поци самі любителі такого контенту, а може і учасники злочинного угрупування, яке заробляє на цьому?
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ