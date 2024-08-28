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У Франції оголошено в розшук брата Дурова Миколу. Ордер на його арешт виданий у березні, - Politico

Франція видала ордери на арешт Дурова та його брата ще у березні

У березні 2024 року французька влада видала ордери на арешт не тільки генерального директора Telegram Павла Дурова, але і на його брата Миколу. Він є співзасновником месенджера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Згідно з адміністративним документом, який потрапив у розпорядження видання, встановлено, що французьке розслідування діяльності Telegram почалося раніше, ніж про це повідомлялося до цього.

Справа пов'язана з відмовою месенджера співпрацювати з французькою поліцією у межах розслідування фактів "сексуалізованого насильства щодо дітей".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримання Дурова ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні, - Зеленський 

У чому звинувачують?

У документі також наголошується на "практично повній відсутності співпраці Telegram" з французькою та європейською владою.

Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи".

Ордери на арешт Павла та його брата Миколи, співзасновника Telegram, було видано 25 березня. При цьому французькі ЗМІ раніше повідомляли, що розслідування було розпочато у липні.

У документі також йдеться, що підозрюваний розповів слідчим, що він зґвалтував малолітню дитину, йдеться в документі.

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Telegram не відповів на запит французької влади про ідентифікацію підозрюваного.

У документі йдеться, що Telegram не співпрацює з владою, а в обґрунтуванні ордерів на арешт братів Дурових згадується використання платформи "численними злочинними угрупованнями". Також немає жодного натяку на те, що брати Дурови брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством.

Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування.

Також читайте: Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Автор: 

Франція (3052) Павло Дуров (58) Telegram (280)


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Топ коментарі
+6
Турист із Венеції, назвавши Миколу гондольєром, був викинутий із човна посеред Дніпра. )))
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28.08.2024 16:48
+5
Не Миколу а Ніколая. Імена, як і фамілії, не перекладаються на інших мовах.
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28.08.2024 16:11
+4
пзда Дуромарам, путін памагі
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28.08.2024 16:17
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28.08.2024 16:06 Відповісти
Типова анексія дурових після олімпіади Макрона - не вперше - віновата олімпіада, звичайно
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28.08.2024 16:22 Відповісти
ну і вірш! де це ви таке взяли?
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29.08.2024 00:50 Відповісти
Український Народний твір - його знає кожен Українець змалечку.
В Кураїні навіть так тролять Микол - "ти який Микола? той що біля церкви - чи той що біля школи?"
Народ скаже - як зав'яже - ВЧИ нарідну мудрість, друже.
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29.08.2024 12:25 Відповісти
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28.08.2024 17:03 Відповісти
Миколо, мерщій масти лапті або дупу!
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28.08.2024 16:07 Відповісти
Цікаво,а французи ще продають теплаки кацапні ?
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28.08.2024 16:07 Відповісти
Не Миколу а Ніколая. Імена, як і фамілії, не перекладаються на інших мовах.
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28.08.2024 16:11 Відповісти
Цитую: "Згідно чинного правопису прізвища з близькоспоріднених мов повинні бути відтворені відповідно до української вимови".

Але згоден, що це застаріло, і потрібно це змінювати.
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28.08.2024 16:16 Відповісти
Дякую, не знав.
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28.08.2024 16:20 Відповісти
офіційного списку "близькоспоріднених мов" не існує - тому це дурне правило нема до чого застосовувати
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28.08.2024 16:24 Відповісти
Мабуть, малися на увазі слов'янські мови. Але згоден, що правило дурне.
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28.08.2024 16:37 Відповісти
кого цікавить що хтось колись там мав на увазі - має бути офіційний список з печаткою. Бо так сиди і ламай голову чи відноситься кяхтинська мова до слов'янських - знаменита фраза "моя твоя понимай нету" саме з цієї мови
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29.08.2024 00:09 Відповісти
А як з фаміліями? "микола дурко" виходить
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28.08.2024 16:32 Відповісти
Було б добре Але в тому правилі мова йде не про переклад, а про вимову.
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28.08.2024 16:35 Відповісти
судьба Нікалая Саркозі або Ніколая Каперніка ждет его
Зря мамашка його так наказала по імені.
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28.08.2024 16:20 Відповісти
Як його не назви,але той брат геній,поцікавтесь його біографією,він мізки телеграма,а Павло офіційний менеджер.
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28.08.2024 20:21 Відповісти
Ага, геній, який розробив платформу для корегування обстрілів України, продажу наркоти та дитячого порно. І 99% шо співпрацює з ФСБ. Молодець!
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28.08.2024 20:37 Відповісти
пзда Дуромарам, путін памагі
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28.08.2024 16:17 Відповісти
Миколу чи Ніколая? Ну треба хоч трошки шукрупати мізками.
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28.08.2024 16:19 Відповісти
Турист із Венеції, назвавши Миколу гондольєром, був викинутий із човна посеред Дніпра. )))
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28.08.2024 16:48 Відповісти
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28.08.2024 17:16 Відповісти
"Справа пов'язана з відмовою месенджера співпрацювати з французькою поліцією у межах розслідування фактів "сексуалізованого насильства щодо дітей".
Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи"."

Може ці поци самі любителі такого контенту, а може і учасники злочинного угрупування, яке заробляє на цьому?

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28.08.2024 16:23 Відповісти
Кляті фрацузо-бендерівці.Скоро "нетакіє руские" заволають що хотять вбити брата,як один з менеджерів ЗЕ волав що Порошенко вбивбрата(гопнік шурма).
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28.08.2024 16:31 Відповісти
Недалекий любитель бабусь дискредитує весь Захід.
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28.08.2024 16:33 Відповісти
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28.08.2024 16:48 Відповісти
А шо ж це Пашка таку красуню з себе зробив, а на братуху грошей пошкодував. По Миколє ж зараз видно, яким Паша був до пересадки волосся, ринопластики, та усіх інших косметично-хірургічних процедур.
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28.08.2024 17:20 Відповісти
є його старі фотки в неті. Таке страшко був. І такого зробив з себе красеня. Неймовірне перетворення
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29.08.2024 00:53 Відповісти
Марселевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
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28.08.2024 18:14 Відповісти
не зрозумів, хто зґвалтував малолітню дитину?? його брат? так нащо його випустили після такого зізнання?
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29.08.2024 00:54 Відповісти
 
 