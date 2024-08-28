У Франції оголошено в розшук брата Дурова Миколу. Ордер на його арешт виданий у березні, - Politico
У березні 2024 року французька влада видала ордери на арешт не тільки генерального директора Telegram Павла Дурова, але і на його брата Миколу. Він є співзасновником месенджера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Згідно з адміністративним документом, який потрапив у розпорядження видання, встановлено, що французьке розслідування діяльності Telegram почалося раніше, ніж про це повідомлялося до цього.
Справа пов'язана з відмовою месенджера співпрацювати з французькою поліцією у межах розслідування фактів "сексуалізованого насильства щодо дітей".
У чому звинувачують?
У документі також наголошується на "практично повній відсутності співпраці Telegram" з французькою та європейською владою.
Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи".
Ордери на арешт Павла та його брата Миколи, співзасновника Telegram, було видано 25 березня. При цьому французькі ЗМІ раніше повідомляли, що розслідування було розпочато у липні.
У документі також йдеться, що підозрюваний розповів слідчим, що він зґвалтував малолітню дитину, йдеться в документі.
Telegram не відповів на запит французької влади про ідентифікацію підозрюваного.
У документі йдеться, що Telegram не співпрацює з владою, а в обґрунтуванні ордерів на арешт братів Дурових згадується використання платформи "численними злочинними угрупованнями". Також немає жодного натяку на те, що брати Дурови брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством.
Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.
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В Кураїні навіть так тролять Микол - "ти який Микола? той що біля церкви - чи той що біля школи?"
Народ скаже - як зав'яже - ВЧИ нарідну мудрість, друже.
Але згоден, що це застаріло, і потрібно це змінювати.
Зря мамашка його так наказала по імені.
Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи"."
Може ці поци самі любителі такого контенту, а може і учасники злочинного угрупування, яке заробляє на цьому?
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ