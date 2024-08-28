У Франції оголошено в розшук брата Дурова Миколу. Ордер на його арешт виданий у березні, - Politico

У березні 2024 року французька влада видала ордери на арешт не тільки генерального директора Telegram Павла Дурова, але і на його брата Миколу. Він є співзасновником месенджера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Згідно з адміністративним документом, який потрапив у розпорядження видання, встановлено, що французьке розслідування діяльності Telegram почалося раніше, ніж про це повідомлялося до цього.

Справа пов'язана з відмовою месенджера співпрацювати з французькою поліцією у межах розслідування фактів "сексуалізованого насильства щодо дітей".

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У чому звинувачують?

У документі також наголошується на "практично повній відсутності співпраці Telegram" з французькою та європейською владою.

Братів Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи".

Ордери на арешт Павла та його брата Миколи, співзасновника Telegram, було видано 25 березня. При цьому французькі ЗМІ раніше повідомляли, що розслідування було розпочато у липні.

У документі також йдеться, що підозрюваний розповів слідчим, що він зґвалтував малолітню дитину, йдеться в документі.

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Telegram не відповів на запит французької влади про ідентифікацію підозрюваного.

У документі йдеться, що Telegram не співпрацює з владою, а в обґрунтуванні ордерів на арешт братів Дурових згадується використання платформи "численними злочинними угрупованнями". Також немає жодного натяку на те, що брати Дурови брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством.

Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.