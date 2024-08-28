Дурова звільнено з-під варти у Франції, - BFMTV

Засновника Telegram Павла Дурова, якого напередодні арештували у Франції, звільнили з-під варти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.

Слідчий суддя припинив тримання Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого звинувачення.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Видання Politico також повідомило, що у Франції оголошено в розшук брата Дурова Миколу. Ордер на його арешт виданий у березні.

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