Дурова звільнено з-під варти у Франції, - BFMTV
Засновника Telegram Павла Дурова, якого напередодні арештували у Франції, звільнили з-під варти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BFMTV.
Слідчий суддя припинив тримання Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого звинувачення.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.
Видання Politico також повідомило, що у Франції оголошено в розшук брата Дурова Миколу. Ордер на його арешт виданий у березні.
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ліліпутін он такой - он повсюду он краб що запустив свої щупальца у всі дири - он "свер-пупер-многоходовочник" 🤣
Там для этого есть красиковы-х€расиковы и чепиги-х¥иги, если не в курсе.
фсб та гру вже давно працюють "топорно" та кувалдою - тому провал за провалом - що не дивно
Маленкович, Погребинський, Кузнецов, Олег Туманов чув про таких?
Мені лінь називати ще зо два десятка.
Пусть фсегда будет Вофка!
"Основатель и директор платформы обмена мгновенными сообщениями TELEGRAM Павел ДУРОВ был арестован и помещен под стражу в полицию в субботу 24 августа 2024 года в 20:00 в Ле-Бурже.
Эта мера стала частью судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года по итогам предварительного инициативного расследования, проведенного отделом J3 (борьба с киберпреступностью - JUNALCO) прокуратуры Парижа.
Данное судебное расследование было возбуждено в отношении неназванных лиц - руководителей:
Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой,
Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания,
Соучастие - обладание изображением несовершеннолетнего детского порнографического характера,
- Соучастие - Распространение, предложение или доведение организованной группой изображений несовершеннолетних порнографического характера, -
Соучастие Приобретение, перевозка, хранение, предложение или передача наркотиков,
- Соучастие Предложение, передача или предоставление без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных или адаптированных для атаки, и доступа к работе автоматизированной системы обработки данных,
- Соучастие - Организованное бандитское мошенничество,
Объединение преступников с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого не менее года лишения свободы,
Отмывание преступлений или правонарушений организованной бандой,
Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования,
Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления,
Импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.
Следственные судьи, ответственные за эту судебную информацию, совместно обратились к Центру по борьбе с цифровой преступностью (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (ONAF) продолжить расследование.
Именно в этих процессуальных рамках Павел ДУРОВ допрашивается следователями.
Данная мера содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (т.е. до 28 августа 2024 года) с учетом порядка, применимого к правонарушениям, подпадающим под режим организованной преступности, указанный выше.
Лор БЕККУО, прокурор"
У тому числі, наприклад:
Одна из статей Уголовного кодекса Франции, по которой предъявлено обвинение Павлу Дурову, вступила в силу 17 февраля 2024 года. Это ст. 323-3-2 УК об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг. Санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.
Але, звісно, французький суд може порахувати по-своєму. Якщо взагалі, прокуратура передасть обвинувачення до суду.
Але кримінальна справа буде продовжуватись незалежно від процесуального статусу Дурова.
полюбіла дурова.
он і статєн, і рєчіст,
і прі дєньгах,
і чєкіст !
был арабом - стал французом,
убєжал от краснопузых !
он масонов обманул !
встал з колєн і всєх нагнул !
сколь вєрйовочкє нє віться,
а ізвольтє расплатиться !
тут і фабулє конєц,
а хто слушал - тот наглєц !
Марселевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Ну не глючь!
Марселевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
Если не участвовал, то почему его задержали?
Законность, однако.
"Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави".
До кінця доби вже небагато залишилося.