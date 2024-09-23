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Правоохоронні органи (2699) Telegram (270)

Telegram розкриватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів користувачів, які ведуть незаконну діяльність

Telegram надаватиме правоохоронцям IP-адреси які займаються незаконною діяльністю

Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності для користувачів і тепер надаватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів людей, які займаються незаконною діяльністю.

Про це повідомив засновник месенджера росіянин Павло Дуров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити.

"Ці заходи повинні відлякати злочинців. Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів", - додав Дуров.

Також він додав, що останніми тижнями модератори, використовуючи, зокрема, штучний інтелект, видалили з пошукової системи Telegram весь потенційно шкідливий контент, зокрема пов'язаний із продажем заборонених товарів. Він також повідомив про появу в месенджері бота @SearchReport, в який можна поскаржитися на незаконний контент у результатах пошуку.

Читайте: Чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram на службі, - РНБО

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, наприкінці серпня Павла Дурова було заарештовано в Парижі

Він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинуваченням за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожувало до 20 років в'язниці, він мав постати перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Дурова підозрювали у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

28 серпня засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення про заборону Telegram не стосується офіційних каналів органів влади, - секретар РНБО Литвиненко

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Топ коментарі
+8
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23.09.2024 18:39
+6
Тобто, передача показників за гарячу воду може бути інкриміновано як незаконна діяльність..
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23.09.2024 18:34
+4
Та ладно, це не ми Дурова примусили, а демократична Франція. Чи вже поліцейська?
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23.09.2024 18:40
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23.09.2024 18:39 Відповісти
Навчився
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23.09.2024 18:49 Відповісти
Та ладно, це не ми Дурова примусили, а демократична Франція. Чи вже поліцейська?
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23.09.2024 18:40 Відповісти
А до чого Дуров до месенджерів?
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23.09.2024 18:44 Відповісти
Ні до чого. Як і Папа Римський до католицизму.
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24.09.2024 08:51 Відповісти
За вчинене правопорушення треба відповідати

і за "гнілой базар" теж
мас-медіа це чудово знають, тому й пургу не несуть
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23.09.2024 18:52 Відповісти
"гнілой базар" - немає такої статті в КК та КоАП
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23.09.2024 20:37 Відповісти
ти воювало? на дивані хіба що зі своїм однооким змієм.
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23.09.2024 21:03 Відповісти
Воювало. А що, є якісь підстави вважати за інше? Під командуваням псевдо "Горизонт" та Шапталою. Алекс Мишкевич просто мусарок
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23.09.2024 21:10 Відповісти
а читати вмієш, а розуміти прочитане, чи многа букаф не розумієш, достатньо заголовку?
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23.09.2024 21:45 Відповісти
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23.09.2024 22:08 Відповісти
таки ти типовий тупий мєнт.
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23.09.2024 23:35 Відповісти
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24.09.2024 00:41 Відповісти
Навіщо тобі той телеграм. Я користувався ним тільки після початку повномасштабки, бо іншого зв* язку майже не було. Зараз цю помийку навіть не відкриваю.
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23.09.2024 21:26 Відповісти
Навіщо ви мені це пишете? Ви хто?
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23.09.2024 21:38 Відповісти
Тобто, передача показників за гарячу воду може бути інкриміновано як незаконна діяльність..
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23.09.2024 18:34 Відповісти
Люто плюсую!!!
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23.09.2024 18:48 Відповісти
Здасті приїхали. Де Ви тролів знайшли?
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23.09.2024 19:37 Відповісти
Ну цікаво. Нижче дебіл пише, але чому Мишкевич таке вигадав..

Мишкевич, як що шо - в мене після ковіду побочка - можу три доби не спати легко.
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23.09.2024 22:13 Відповісти
Не звертайте уваги. Я після війни теж погано сплю. Доречі - у мене шість чорних котів. Це мій захист!
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23.09.2024 22:18 Відповісти
В мене одна чорна - бабульку чоловік приніс з вулиці і блакитна британка з приюту)) реальний захист)
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23.09.2024 22:25 Відповісти
У мене всі чорні. Всі з вулиці. Двох брав на перетримку - їх на смітник викинули на Березняках. Мороз стояв - вони так кричали - на 200 метрів було чути. Людина забрала. Потім я забрав. Не зміг віддати більше нікому... І на війні у мене був чорний кіт... Куди я не приїжджав - завжди чорний кіт... Мені хтось сказав - це твій захист...
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24.09.2024 02:15 Відповісти
Марина, пишіть... Мені приємна вас читати...
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24.09.2024 02:17 Відповісти
це не ковід, тобі замість спутніка вінт колють.
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23.09.2024 23:34 Відповісти
Да перестаньте, шановний. Мені колять. Добре
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24.09.2024 02:18 Відповісти
наркоманські форуми десь в іншому місці шукайте, тут про наркоту не спілкуються
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24.09.2024 12:38 Відповісти
ось вони незаконні канали і для чого був арешт Дурова ))
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23.09.2024 18:36 Відповісти
Правоохоронцям якої країни? Так званим правоохоронцям так званої росії?
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23.09.2024 18:38 Відповісти
Ось ці й так все знали. Французи лише урівняли можливості.
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23.09.2024 18:41 Відповісти
Правоохоронцям якої держави?
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23.09.2024 18:38 Відповісти
тепер кожної
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23.09.2024 21:06 Відповісти
Нарешті прижучили цю клоаку. Ще б ФСБ звідти викурити. Але це набагато складніше.
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23.09.2024 18:40 Відповісти
Критика влади мабуть найбільш "незаконна діяльність" в реаліях зекоманди
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23.09.2024 18:41 Відповісти
здається ще жодного не посадили за твердження:

"ЗЄ дурний"

бо, хто такий цей ЗЄ?
а дурний чи розумний є суто суб'єктивною точкою зору, яка не підпадає під кримінал

вчіться користуватись пером та чорнилами, коллега 😂👍
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23.09.2024 18:58 Відповісти
адміна каналу Супернова посадили за те що на стрімах поносив бубачку
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23.09.2024 19:29 Відповісти
А хто надає інформацію про діяльність користувачів, кваліфікує її як незаконну і чим це підтверджено? Влада, і без суду. І дозволяє слідкувати за любим користувачем. Давно ж попереджували, що Телеграм має доступ до конфіденційної інфи користувачів.
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23.09.2024 18:42 Відповісти
Телеграм має доступ только до мобильного номера користувача, всё остальное можно про себя там не сообщать
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23.09.2024 18:56 Відповісти
Мусара і біснуються з цього приводу
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23.09.2024 21:35 Відповісти
Наївний. Ти сам погоджуєшся при установці, даючи дозвіл до контенту на своєму телефоні. І Телеграм ніколи нікому не надавав докази, що спілкування в месенджері насправді шифрується, і до нього не мають доступ сторонні особи. Він контролюється наскрізь! І те, що в тебе в папках, і те, що ти пишеш, і дістаєш. Хоч себе спитай, чому заборонений в багатьох країнах?
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24.09.2024 11:24 Відповісти
а правоохранники точно право защищают?
а к зе, в опу и околоОПное пространство заглядывали? или там все свои?
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23.09.2024 18:45 Відповісти
А доступ третіх осіб до особистих даних без судового рішення це законна діяльність???
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23.09.2024 18:47 Відповісти
Це дуже складно для місцевої публіки
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23.09.2024 18:55 Відповісти
то може валив би отсєль, від туземців Цензору
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23.09.2024 19:04 Відповісти
Вали
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23.09.2024 20:39 Відповісти
ти статтю читало, уважно, а зрозуміло? там написано на законні запити, тому якщо якась країна вимагає ухвалу суду на доступ до інформації дай ухвалу, а якщо інша процедура, то дотримайся, що ж ви такі тупі.
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23.09.2024 21:09 Відповісти
Ось що французьке ,"животворящєє" правосуддя робить)))
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23.09.2024 18:49 Відповісти
а если ВПНа ?
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23.09.2024 18:51 Відповісти
На номер телефона? =) Да и счего вы взяли что ВПН провайдеры не выдадут ваш реальный айпи, если к ним придет запрос от праоохранительных органов?
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23.09.2024 20:19 Відповісти
Прови заібуться шукати реал від ВПН. Крім того, чому номер телефону, а не ІР??
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23.09.2024 22:30 Відповісти
В них все зберігається, що їм його шукати. Вот використовуєте ви, наприклад, ExpressVPN. Якщо їм прийде від органів запрос, вони видадуть зразу з якого ви реального айпі адреса зєднувалися, ніхто вашу дупу прикривати не буде. А телефон регітрації видає по запросу телеграм.
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23.09.2024 23:29 Відповісти
Народ сидів в Телеграмі роками. Але якийсь офісний тюфячок забороняє зараз народу користуватися Телеграмом. Народ не розбирається ні в чому - нарід готовий рвати, як тузік грєлку, кого завгодно. Бо він простий народ
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23.09.2024 18:52 Відповісти
Тузік такий смєтун, ужасть! 😂👍
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23.09.2024 19:03 Відповісти
Так не смєтайте. Чому ви пропонуєте державний переворот?
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23.09.2024 20:41 Відповісти
а функция - "кто видит мой номер телефона - Никто"
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23.09.2024 18:54 Відповісти
да видаліть це лайно вже ж просто і очевидно ...
є нормальний цивілізований месенджер ватсап , а не московське лайно
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23.09.2024 19:07 Відповісти
трохи різні речі, телега ближче до Х.
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23.09.2024 19:31 Відповісти
Встав на тремтячі коліна і відсмоктав. А якого Робін Гуда з себе малював. Ахаха.
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23.09.2024 19:29 Відповісти
Макрон показал кто настоящий мачо. Может наконец успокоится.
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23.09.2024 19:35 Відповісти
Ну вот и ладненько.
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23.09.2024 19:36 Відповісти
По Телеграму ясно,а як укр.сайти,на яких критикують режим зе-дають дані силовикам,чи ні?
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23.09.2024 20:51 Відповісти
 
 