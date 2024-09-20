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Литвиненко Олександр (37) РНБО (2243) Telegram (269)

Рішення про заборону Telegram не стосується офіційних каналів органів влади, - секретар РНБО Литвиненко

Telegram

Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram має рекомендаційний характер для Кабінету Міністрів і не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади.

Про це йдеться в коментарі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка щодо питання використання Telegram, опублікованому на фейсбук-сторінці відомства, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), яке відбулося 19 вересня 2024 року, було розглянуто питання використання Telegram.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram на службі, - РНБО

За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.

Рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади", - йдеться у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 73% українців отримують новини з Telegram, - дослідження USAID в Україні

Олександр Литвиненко про заборону Телеграм

Автор: 
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Топ коментарі
+17
"Тєлєга" це повністю феесбешний проект з самого початку. 17 країн в світі вже повністю заборонили функціонування цієї платформи. Кожен посадовець який в той чи інший спосіб виправдовує застосування "тєлєги" в Україні є латентним ворогом України. Крапка.
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20.09.2024 18:05
+15
Тобто ці органи працюють на ФСБ офіційно?
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20.09.2024 18:07
+9
після "Омана" вони не можуть не працювати...
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20.09.2024 18:12
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"Тєлєга" це повністю феесбешний проект з самого початку. 17 країн в світі вже повністю заборонили функціонування цієї платформи. Кожен посадовець який в той чи інший спосіб виправдовує застосування "тєлєги" в Україні є латентним ворогом України. Крапка.
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20.09.2024 18:05 Відповісти
Угу... Як класно... А марафон, марафон чий?
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20.09.2024 18:26 Відповісти
Марафон наших зелених ує.анов, тобто фсб-шних агентів.
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20.09.2024 18:29 Відповісти
Це зрозуміло,як агент дєрьмак і клоун ЗЕ!!Але мудрому наріду *****!!!
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20.09.2024 18:46 Відповісти
В каких 17 странах? иран, китай, а где ещё? Или у вас сочинение на вольную тему?
Есть рекомендации для гос.служащих не передавать важной информации через телеграмм, были моменты, когда ограничивали телеграмм в 2-3 странах, во избежание координации протестов, как и Твиттер в свое время. На данный момент полный запрет телеграмма в тайланде (из-за координации антивоенных протестов), китае (коммунисты-дегенераты, боятся доступа к информации), иране (женщины у них приравнены к резиновой игрушке). Перечислите ещё 14 стран, если они есть. Уверен, что это будут страны типа вышеперечисленных.
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20.09.2024 19:20 Відповісти
Та по факту тільки Китай і Іран мають офіційну заборону. Ще і лайків нафігачили 15 штук, ну в принципі воно і зрозуміло звідки у нас такий "розумний" президент зʼявився, маємо те, на що заслуговуємо.
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21.09.2024 09:50 Відповісти
Не знаю, что там президент, я последний раз голосовал за президента Украины в 2005 году.
Но я просто не пойму смысл этих сочинений, которые легко проверяются за 5 минут в немецкой википедии.
Нравится ли мне телега? - да, мне удобно по ней звонить. Доверяю ли я телеге важные данные? - нет, как и абсолютно любому мессенджеру.
Но совковый подход - запретить, то что мы не можем контролировать, я не приемлю ещё больше, чем опасность утекания моих данных.
Но больше всего, мне интересно увидеть, как они будут блокировать телегу))) и я абсолютно уверен, что ничего с телегой они сделать не смогут (данная новость указывает на то, что они сами это понимают).
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21.09.2024 10:20 Відповісти
У нас фсбшные кроты до сих пор во всех эшелонах власти🤣
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20.09.2024 20:07 Відповісти
Є трохи. Їм уже страшно і тому все частіше роблять помилки, що дозволяє їх виявляти та фіксувати. Поки що "вищі" прикривають"нижчих", але якщо прибрати єрмака вся піраміда почне сипатись - ефект доміно...
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20.09.2024 20:21 Відповісти
прошу пана з рнбо, ви поступавте так як в тому анекдоті про папа мацкоського: " батюшка ви або труси надіньте, або хрестик зніміть" !!! бо якщо забороняти цей телеграм то для усіх в Україні, а якщо ні, то ні !!!
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20.09.2024 18:06 Відповісти
Тобто ці органи працюють на ФСБ офіційно?
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20.09.2024 18:07 Відповісти
після "Омана" вони не можуть не працювати...
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20.09.2024 18:12 Відповісти
"Тєлєга" весело кружляє лохів як воду у круглій мийці, але врешті спрямовує в брудну каналізацію феесбе.
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20.09.2024 18:08 Відповісти
Не розумію чому з початком війни всі так вперлися в той телеграм ніби вони бджоли, а там медом намазоно. Особливо державні інстанції. Ще б вконтактє, на майл ру, в однокласніках, та в яндекс профілі б вели і відстоювали право на це як у цій новині. Ніякої ж різниці.
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20.09.2024 18:15 Відповісти
Тому що зелена влада з початком війни відключила від ефіру Т2 три кращіх інформаційних канала - Прямий, 5-й та Еспресо. Тому в телеграмі можна почитати правду про події в Україні та світі. Тільки треба читати канали авторські а не анонімні.
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20.09.2024 18:26 Відповісти
Еспресо уже давно прогнил
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20.09.2024 20:03 Відповісти
Який був, такий залишився. Там й досі ведучим , чинний блогер на цензорі, а також та , які агітували проти Порошенка, а ще в 2023-му працював https://www.chesno.org/politician/45065/ Єгор Чечеринда , який відкрито заявляв, що голосував за ЕрЗе, і не каявся.
Хоча там і Віталій Портников, і Василь Зима, і Христина Шкудор, і Христина Яцків, і навіть Андрій Смолій (він 30+ номер в виборчлму списку нардепів Євросолідарності). А каналом, його контентом де-факто керує Микола Княжицький, чинний нардеп.
Так що з контентом там нині все в порядку. Навіть Руденко нині вже за ЄрЗе не топить!
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20.09.2024 20:23 Відповісти
я сижу в телеграмі, але тільки в новинах. В месенжері не захожу, навіть не реєструюсь. Та взагалі мені месенжері до сраки. Я би в FВ переглядав, але там для незареєстрованого практично все віконце практично закривається, нічого не видно, тому і там не сижу. Я ще знаю зі слів інших блогерів, що там FВ касапська редакція асіх наших поголовно банить... Таке мені нецікаво.
Я зареєстрований на декількох спортивних сайтах, дописую в їх месенжерах, чатах, які паралельно і ведуть загальнополітичні рубрики (більшість спортивних за політику банять). Ну, і Цензор, само собою, єдиний неспортивний, де я дописую - з 2020-го він став більш лоялний до моїх політичних поглядів.
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20.09.2024 20:05 Відповісти
От дарма.
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20.09.2024 18:16 Відповісти
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20.09.2024 18:18 Відповісти
****, та если б же 2 дня. Эти маланцы с нас живых не слезут
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20.09.2024 18:29 Відповісти
Я не понял.
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20.09.2024 22:21 Відповісти
Слава богу, я не знаю і не збираюся дізнаватися, що таке Радіол Пилорам Телеграм!
Чим у нинішніх бо́шки набито?
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20.09.2024 18:36 Відповісти
Не знаю, чим у Притули бошка набита
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20.09.2024 19:34 Відповісти
Надо действовать решительно. Вот Макрон настоящий мужик. Взял и посадил владельца соцсети за терроризм. Хотя такое даже законом не предусмотрено.
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20.09.2024 18:36 Відповісти
Кретини. Позоритись , то до кінця.
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20.09.2024 18:39 Відповісти
Який нікчемний склад РНБОУ, під час московської війни, такі ж нікчемні і рекомендації, цього зібрання, некомпетентної групи осіб!!
Десь поруч, з статтею 28 ККУ!! Але ж, генпрокурор та інші правопохоронці, призначені на посади з ОПУ єрмаком Оманським та простроченим, не для захисту України….
А відповідати таки прийдеться, ригоАНАЛИ, теж гадили безмежно…, а воно, он, як вийшло!,
Кушнарьов Чечетов Калашников , моглиб це підтвердити!
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20.09.2024 18:42 Відповісти
У 2024 році Telegram продовжує залишатись основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73%. Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/telegram-je-osnovnoju-sotsmerezheju-cherez-jaku-ukrajintsi-otrimujut-novini-doslidzhennja.html Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81% .

Майже 100% отримують інформацію з Телеграм, в казочки про ФСБ та іншу дурню вірують лише декілька відсотків.
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20.09.2024 18:43 Відповісти
Тобто платформа, на якій підтримується державні телеграм-канали не службова??
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20.09.2024 19:17 Відповісти
🤣😂
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20.09.2024 20:02 Відповісти
Всё нах отключить и заблокировать, оставить только зомби-марафон!
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20.09.2024 19:18 Відповісти
ФСБ запретило совсем отказываться от использования 'Телеграм''.
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20.09.2024 19:50 Відповісти
Ахахахах... Кто бы сомневался
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20.09.2024 20:00 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/telegram-glavnyj-istochnik-novostej/ infinity :
В 2024 году я, как и многие украинцы, продолжаю получать новости через Telegram. Несмотря на то, что его доля в медийном пространстве за последний год выросла всего на 1%, этот мессенджер остается основным источником информации для 73% населения. Эти данные были представлены в исследовании медиапотребления в Украине, о котором рассказала Джиллиан МакКормак, директор Internews Network и руководитель Медийной программы USAID в Украине.
Она отметила, что Telegram уже давно обогнал другие соцсети, которые люди используют в повседневном общении. За последний год его популярность выросла до впечатляющих 81%. Я вижу это на собственном опыте: друзья, коллеги и родственники всё чаще обмениваются новостями именно через Telegram, игнорируя традиционные источники.
Интересно, что YouTube также увеличил свою долю как источник новостей - до 19%. Это логично, ведь видеоконтент становится всё более популярным. Но что меня удивило, так это снижение популярности Facebook. Раньше он был важным каналом получения новостей, но его использование упало с 19% до 16%. Возможно, это связано с общей тенденцией к переходу на более интерактивные и быстрые платформы.
Один из ключевых вопросов, который обсуждают в Украине, - это регулирование Telegram. Лично я считаю, что государству не стоит вмешиваться в работу этой соцсети, как думает и половина украинцев. Однако треть респондентов выступают за определённую регуляцию, а 4% поддерживают запрет Telegram в Украине. Для меня это довольно радикальная мера, ведь запрет может привести к потере важного источника информации.
Если же запрет всё-таки будет введён, я, как и половина украинцев, буду искать другие источники новостей. Но что действительно удивительно - 31% пользователей намерены продолжать использовать Telegram через сервисы обхода, и я, честно говоря, могу их понять. Четверть опрошенных готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других платформах, что, возможно, будет моим вариантом, если ситуация дойдёт до такого.
Telegram для многих из нас стал важнейшей площадкой для получения новостей, и его влияние на медиапотребление продолжает расти, несмотря на вызовы и потенциальные ограничения.
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20.09.2024 20:48 Відповісти
має рекомендаційний характер для Кабінету Міністрів і не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади. Джерело:

Шо, фсб не дает им сдрыснуть с телеги?
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20.09.2024 20:49 Відповісти
... зрадникам на верхівці влади треба ж якось комунікувати з кураторами мордору.
Чи я неправильно розумію?
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20.09.2024 22:14 Відповісти
навіть техпідтримка Діі здійснюється через Телеграм канал.
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23.09.2024 20:01 Відповісти
 
 