Рішення про заборону Telegram не стосується офіційних каналів органів влади, - секретар РНБО Литвиненко
Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram має рекомендаційний характер для Кабінету Міністрів і не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади.
Про це йдеться в коментарі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка щодо питання використання Telegram, опублікованому на фейсбук-сторінці відомства, передає Цензор.НЕТ.
"На засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), яке відбулося 19 вересня 2024 року, було розглянуто питання використання Telegram.
За результатами наради рекомендовано обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.
Рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних тelegram-каналів органів державної влади", - йдеться у коментарі.
Будь ласка, зачекайте...
Есть рекомендации для гос.служащих не передавать важной информации через телеграмм, были моменты, когда ограничивали телеграмм в 2-3 странах, во избежание координации протестов, как и Твиттер в свое время. На данный момент полный запрет телеграмма в тайланде (из-за координации антивоенных протестов), китае (коммунисты-дегенераты, боятся доступа к информации), иране (женщины у них приравнены к резиновой игрушке). Перечислите ещё 14 стран, если они есть. Уверен, что это будут страны типа вышеперечисленных.
Но я просто не пойму смысл этих сочинений, которые легко проверяются за 5 минут в немецкой википедии.
Нравится ли мне телега? - да, мне удобно по ней звонить. Доверяю ли я телеге важные данные? - нет, как и абсолютно любому мессенджеру.
Но совковый подход - запретить, то что мы не можем контролировать, я не приемлю ещё больше, чем опасность утекания моих данных.
Но больше всего, мне интересно увидеть, как они будут блокировать телегу))) и я абсолютно уверен, что ничего с телегой они сделать не смогут (данная новость указывает на то, что они сами это понимают).
Хоча там і Віталій Портников, і Василь Зима, і Христина Шкудор, і Христина Яцків, і навіть Андрій Смолій (він 30+ номер в виборчлму списку нардепів Євросолідарності). А каналом, його контентом де-факто керує Микола Княжицький, чинний нардеп.
Так що з контентом там нині все в порядку. Навіть Руденко нині вже за ЄрЗе не топить!
Я зареєстрований на декількох спортивних сайтах, дописую в їх месенжерах, чатах, які паралельно і ведуть загальнополітичні рубрики (більшість спортивних за політику банять). Ну, і Цензор, само собою, єдиний неспортивний, де я дописую - з 2020-го він став більш лоялний до моїх політичних поглядів.
Радіол ПилорамТелеграм!
Чим у нинішніх бо́шки набито?
Десь поруч, з статтею 28 ККУ!! Але ж, генпрокурор та інші правопохоронці, призначені на посади з ОПУ єрмаком Оманським та простроченим, не для захисту України….
А відповідати таки прийдеться, ригоАНАЛИ, теж гадили безмежно…, а воно, он, як вийшло!,
Кушнарьов Чечетов Калашников , моглиб це підтвердити!
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/telegram-je-osnovnoju-sotsmerezheju-cherez-jaku-ukrajintsi-otrimujut-novini-doslidzhennja.html Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81% .
Майже 100% отримують інформацію з Телеграм, в казочки про ФСБ та іншу дурню вірують лише декілька відсотків.
В 2024 году я, как и многие украинцы, продолжаю получать новости через Telegram. Несмотря на то, что его доля в медийном пространстве за последний год выросла всего на 1%, этот мессенджер остается основным источником информации для 73% населения. Эти данные были представлены в исследовании медиапотребления в Украине, о котором рассказала Джиллиан МакКормак, директор Internews Network и руководитель Медийной программы USAID в Украине.
Она отметила, что Telegram уже давно обогнал другие соцсети, которые люди используют в повседневном общении. За последний год его популярность выросла до впечатляющих 81%. Я вижу это на собственном опыте: друзья, коллеги и родственники всё чаще обмениваются новостями именно через Telegram, игнорируя традиционные источники.
Интересно, что YouTube также увеличил свою долю как источник новостей - до 19%. Это логично, ведь видеоконтент становится всё более популярным. Но что меня удивило, так это снижение популярности Facebook. Раньше он был важным каналом получения новостей, но его использование упало с 19% до 16%. Возможно, это связано с общей тенденцией к переходу на более интерактивные и быстрые платформы.
Один из ключевых вопросов, который обсуждают в Украине, - это регулирование Telegram. Лично я считаю, что государству не стоит вмешиваться в работу этой соцсети, как думает и половина украинцев. Однако треть респондентов выступают за определённую регуляцию, а 4% поддерживают запрет Telegram в Украине. Для меня это довольно радикальная мера, ведь запрет может привести к потере важного источника информации.
Если же запрет всё-таки будет введён, я, как и половина украинцев, буду искать другие источники новостей. Но что действительно удивительно - 31% пользователей намерены продолжать использовать Telegram через сервисы обхода, и я, честно говоря, могу их понять. Четверть опрошенных готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других платформах, что, возможно, будет моим вариантом, если ситуация дойдёт до такого.
Telegram для многих из нас стал важнейшей площадкой для получения новостей, и его влияние на медиапотребление продолжает расти, несмотря на вызовы и потенциальные ограничения.
Шо, фсб не дает им сдрыснуть с телеги?
Чи я неправильно розумію?