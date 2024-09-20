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Решение о запрете Telegram не касается официальных каналов органов власти, – секретарь СНБО Литвиненко

Telegram

Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram носит рекомендательный характер для Кабинета Министров и не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по вопросу использования Telegram, опубликованном на фейсбук-странице ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), которое состоялось 19 сентября 2024 года, был рассмотрен вопрос использования Telegram.

Читайте также: Чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram на службе, - СНБО

По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.

Решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных тelegram-каналов органов государственной власти", - говорится в комментарии.

Читайте также: 73% украинцев получают новости из Telegram, - исследование USAID в Украине

Олександр Литвиненко про заборону Телеграм
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Топ комментарии
+17
"Тєлєга" це повністю феесбешний проект з самого початку. 17 країн в світі вже повністю заборонили функціонування цієї платформи. Кожен посадовець який в той чи інший спосіб виправдовує застосування "тєлєги" в Україні є латентним ворогом України. Крапка.
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20.09.2024 18:05
+15
Тобто ці органи працюють на ФСБ офіційно?
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20.09.2024 18:07
+9
після "Омана" вони не можуть не працювати...
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20.09.2024 18:12
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"Тєлєга" це повністю феесбешний проект з самого початку. 17 країн в світі вже повністю заборонили функціонування цієї платформи. Кожен посадовець який в той чи інший спосіб виправдовує застосування "тєлєги" в Україні є латентним ворогом України. Крапка.
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20.09.2024 18:05 Ответить
Угу... Як класно... А марафон, марафон чий?
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20.09.2024 18:26 Ответить
Марафон наших зелених ує.анов, тобто фсб-шних агентів.
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20.09.2024 18:29 Ответить
Це зрозуміло,як агент дєрьмак і клоун ЗЕ!!Але мудрому наріду *****!!!
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20.09.2024 18:46 Ответить
В каких 17 странах? иран, китай, а где ещё? Или у вас сочинение на вольную тему?
Есть рекомендации для гос.служащих не передавать важной информации через телеграмм, были моменты, когда ограничивали телеграмм в 2-3 странах, во избежание координации протестов, как и Твиттер в свое время. На данный момент полный запрет телеграмма в тайланде (из-за координации антивоенных протестов), китае (коммунисты-дегенераты, боятся доступа к информации), иране (женщины у них приравнены к резиновой игрушке). Перечислите ещё 14 стран, если они есть. Уверен, что это будут страны типа вышеперечисленных.
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20.09.2024 19:20 Ответить
Та по факту тільки Китай і Іран мають офіційну заборону. Ще і лайків нафігачили 15 штук, ну в принципі воно і зрозуміло звідки у нас такий "розумний" президент зʼявився, маємо те, на що заслуговуємо.
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21.09.2024 09:50 Ответить
Не знаю, что там президент, я последний раз голосовал за президента Украины в 2005 году.
Но я просто не пойму смысл этих сочинений, которые легко проверяются за 5 минут в немецкой википедии.
Нравится ли мне телега? - да, мне удобно по ней звонить. Доверяю ли я телеге важные данные? - нет, как и абсолютно любому мессенджеру.
Но совковый подход - запретить, то что мы не можем контролировать, я не приемлю ещё больше, чем опасность утекания моих данных.
Но больше всего, мне интересно увидеть, как они будут блокировать телегу))) и я абсолютно уверен, что ничего с телегой они сделать не смогут (данная новость указывает на то, что они сами это понимают).
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21.09.2024 10:20 Ответить
У нас фсбшные кроты до сих пор во всех эшелонах власти🤣
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20.09.2024 20:07 Ответить
Є трохи. Їм уже страшно і тому все частіше роблять помилки, що дозволяє їх виявляти та фіксувати. Поки що "вищі" прикривають"нижчих", але якщо прибрати єрмака вся піраміда почне сипатись - ефект доміно...
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20.09.2024 20:21 Ответить
прошу пана з рнбо, ви поступавте так як в тому анекдоті про папа мацкоського: " батюшка ви або труси надіньте, або хрестик зніміть" !!! бо якщо забороняти цей телеграм то для усіх в Україні, а якщо ні, то ні !!!
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20.09.2024 18:06 Ответить
Тобто ці органи працюють на ФСБ офіційно?
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20.09.2024 18:07 Ответить
після "Омана" вони не можуть не працювати...
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20.09.2024 18:12 Ответить
"Тєлєга" весело кружляє лохів як воду у круглій мийці, але врешті спрямовує в брудну каналізацію феесбе.
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20.09.2024 18:08 Ответить
Не розумію чому з початком війни всі так вперлися в той телеграм ніби вони бджоли, а там медом намазоно. Особливо державні інстанції. Ще б вконтактє, на майл ру, в однокласніках, та в яндекс профілі б вели і відстоювали право на це як у цій новині. Ніякої ж різниці.
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20.09.2024 18:15 Ответить
Тому що зелена влада з початком війни відключила від ефіру Т2 три кращіх інформаційних канала - Прямий, 5-й та Еспресо. Тому в телеграмі можна почитати правду про події в Україні та світі. Тільки треба читати канали авторські а не анонімні.
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20.09.2024 18:26 Ответить
Еспресо уже давно прогнил
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20.09.2024 20:03 Ответить
Який був, такий залишився. Там й досі ведучим , чинний блогер на цензорі, а також та , які агітували проти Порошенка, а ще в 2023-му працював https://www.chesno.org/politician/45065/ Єгор Чечеринда , який відкрито заявляв, що голосував за ЕрЗе, і не каявся.
Хоча там і Віталій Портников, і Василь Зима, і Христина Шкудор, і Христина Яцків, і навіть Андрій Смолій (він 30+ номер в виборчлму списку нардепів Євросолідарності). А каналом, його контентом де-факто керує Микола Княжицький, чинний нардеп.
Так що з контентом там нині все в порядку. Навіть Руденко нині вже за ЄрЗе не топить!
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20.09.2024 20:23 Ответить
я сижу в телеграмі, але тільки в новинах. В месенжері не захожу, навіть не реєструюсь. Та взагалі мені месенжері до сраки. Я би в FВ переглядав, але там для незареєстрованого практично все віконце практично закривається, нічого не видно, тому і там не сижу. Я ще знаю зі слів інших блогерів, що там FВ касапська редакція асіх наших поголовно банить... Таке мені нецікаво.
Я зареєстрований на декількох спортивних сайтах, дописую в їх месенжерах, чатах, які паралельно і ведуть загальнополітичні рубрики (більшість спортивних за політику банять). Ну, і Цензор, само собою, єдиний неспортивний, де я дописую - з 2020-го він став більш лоялний до моїх політичних поглядів.
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20.09.2024 20:05 Ответить
От дарма.
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20.09.2024 18:16 Ответить
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20.09.2024 18:18 Ответить
****, та если б же 2 дня. Эти маланцы с нас живых не слезут
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20.09.2024 18:29 Ответить
Я не понял.
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20.09.2024 22:21 Ответить
Слава богу, я не знаю і не збираюся дізнаватися, що таке Радіол Пилорам Телеграм!
Чим у нинішніх бо́шки набито?
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20.09.2024 18:36 Ответить
Не знаю, чим у Притули бошка набита
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20.09.2024 19:34 Ответить
Надо действовать решительно. Вот Макрон настоящий мужик. Взял и посадил владельца соцсети за терроризм. Хотя такое даже законом не предусмотрено.
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20.09.2024 18:36 Ответить
Кретини. Позоритись , то до кінця.
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20.09.2024 18:39 Ответить
Який нікчемний склад РНБОУ, під час московської війни, такі ж нікчемні і рекомендації, цього зібрання, некомпетентної групи осіб!!
Десь поруч, з статтею 28 ККУ!! Але ж, генпрокурор та інші правопохоронці, призначені на посади з ОПУ єрмаком Оманським та простроченим, не для захисту України….
А відповідати таки прийдеться, ригоАНАЛИ, теж гадили безмежно…, а воно, он, як вийшло!,
Кушнарьов Чечетов Калашников , моглиб це підтвердити!
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20.09.2024 18:42 Ответить
У 2024 році Telegram продовжує залишатись основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73%. Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/telegram-je-osnovnoju-sotsmerezheju-cherez-jaku-ukrajintsi-otrimujut-novini-doslidzhennja.html Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81% .

Майже 100% отримують інформацію з Телеграм, в казочки про ФСБ та іншу дурню вірують лише декілька відсотків.
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20.09.2024 18:43 Ответить
Тобто платформа, на якій підтримується державні телеграм-канали не службова??
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20.09.2024 19:17 Ответить
🤣😂
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20.09.2024 20:02 Ответить
Всё нах отключить и заблокировать, оставить только зомби-марафон!
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20.09.2024 19:18 Ответить
ФСБ запретило совсем отказываться от использования 'Телеграм''.
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20.09.2024 19:50 Ответить
Ахахахах... Кто бы сомневался
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20.09.2024 20:00 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/telegram-glavnyj-istochnik-novostej/ infinity :
В 2024 году я, как и многие украинцы, продолжаю получать новости через Telegram. Несмотря на то, что его доля в медийном пространстве за последний год выросла всего на 1%, этот мессенджер остается основным источником информации для 73% населения. Эти данные были представлены в исследовании медиапотребления в Украине, о котором рассказала Джиллиан МакКормак, директор Internews Network и руководитель Медийной программы USAID в Украине.
Она отметила, что Telegram уже давно обогнал другие соцсети, которые люди используют в повседневном общении. За последний год его популярность выросла до впечатляющих 81%. Я вижу это на собственном опыте: друзья, коллеги и родственники всё чаще обмениваются новостями именно через Telegram, игнорируя традиционные источники.
Интересно, что YouTube также увеличил свою долю как источник новостей - до 19%. Это логично, ведь видеоконтент становится всё более популярным. Но что меня удивило, так это снижение популярности Facebook. Раньше он был важным каналом получения новостей, но его использование упало с 19% до 16%. Возможно, это связано с общей тенденцией к переходу на более интерактивные и быстрые платформы.
Один из ключевых вопросов, который обсуждают в Украине, - это регулирование Telegram. Лично я считаю, что государству не стоит вмешиваться в работу этой соцсети, как думает и половина украинцев. Однако треть респондентов выступают за определённую регуляцию, а 4% поддерживают запрет Telegram в Украине. Для меня это довольно радикальная мера, ведь запрет может привести к потере важного источника информации.
Если же запрет всё-таки будет введён, я, как и половина украинцев, буду искать другие источники новостей. Но что действительно удивительно - 31% пользователей намерены продолжать использовать Telegram через сервисы обхода, и я, честно говоря, могу их понять. Четверть опрошенных готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других платформах, что, возможно, будет моим вариантом, если ситуация дойдёт до такого.
Telegram для многих из нас стал важнейшей площадкой для получения новостей, и его влияние на медиапотребление продолжает расти, несмотря на вызовы и потенциальные ограничения.
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20.09.2024 20:48 Ответить
має рекомендаційний характер для Кабінету Міністрів і не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади. Джерело:

Шо, фсб не дает им сдрыснуть с телеги?
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20.09.2024 20:49 Ответить
... зрадникам на верхівці влади треба ж якось комунікувати з кураторами мордору.
Чи я неправильно розумію?
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20.09.2024 22:14 Ответить
навіть техпідтримка Діі здійснюється через Телеграм канал.
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23.09.2024 20:01 Ответить
 
 