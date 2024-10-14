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Конфликт гендиректора Steko Положая с военными в Днепре: полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Щодо гендиректора Steko відкрили провадження за ст.

По факту хулиганских действий гендиректора Steko Сергея Положая в отношении военного полиция Днепра открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что происшествие произошло 12 октября на площади Шевченко в городе Днепр.

"Во время проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного", - заявили в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли сведения по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Смотрите также: Гендиректор Steko Положай обругал представителей ТЦК в Днепре: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.

Впоследствии инцидент прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП. Там поведение Положая назвали "позорным и противоправным", а его публичное заявление таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и СП и Вооруженных сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конфликт между работником ТЦК и гражданскими в Днепре: В военкомате заявили, что женщина оскорбляла военных. ВИДЕО

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Днепр (4437) конфликт (838) хулиганство (354) ТЦК (588)


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Топ комментарии
+10
Так мобілізують чи ні? Чи гендиректор на Бентлі-то інше?
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14.10.2024 17:09
+10
так, а чого в бусі не покатали, сцикуни?
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14.10.2024 17:09
+10
Правильно і небрати податки з цього заводу!

По суті 2директор" правильно сказав, якого Х........Я ця тилова ТЦКашна мразь не на фронті ?! Чому мусара, прокурори, судді, депутати, їх діти всі ті хто на шиї бюджету державного не на фронті ?! Чого слюсар із заводу на фронті, а ця вся "державна" мразь, яка давала присягу на вірність країні, не на фронті ?!
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14.10.2024 17:17
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23 відсотка це яка кількість? Військовому не обов'язково щось писати. Є проступок задокуметований поліцією. Що не зрозумілого? І гавкав якраз гівно ухилянт типа бізнесмен. Ще треба перевірити сплату ним податків. Умови праці. Ліцензії і таке інше. Ха ха ха.
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14.10.2024 18:38 Ответить
Классический случай - врагам закон,своим полная свобода действий.Страной управляет шайка бывших помощников регионалов,которые терпят страну в коррупции,но их проверять не нужно,враг страны бизнесмен с пятью сотнями рабочих мест,которые он создал,его нужно на фронт нах,а не тцкашника и полицая.Путинизм уже в вашей голове.
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14.10.2024 19:02 Ответить
А іще перевірка СБУ, контрозвідка. Які проводяться транзакції. Яке оточення, родичі, однокласники. Декларації усієї шобли. Телефонні дзвінки. В країні війна. Диверсантом може бути любий гівнюк навіть тіпа з вікнами. А оті 500 тіпа працівників ще можуть і автівки палити і релейні шафи. Навіть по команді цього гівна. Про податки сказано так для прикормки. Ха ха ха.
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14.10.2024 19:16 Ответить
Здравствуй россия,осталось только ввести должность царя навеки и совместить ее с должностью главного шашлычника и главного ларечника.
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14.10.2024 20:01 Ответить
Це безпека. Кожного хто гне мати і інше в присутності поліції і не тільки мають виносити адміністративку. Це кодекси. До чого тут кацапія? Які аргументи? Лише те що ви симпатизуєте отому гівнюку? Так цілуйтеся там собі взасос але не на людях. Бо прийдеться знову штрафувати. Кажу одразу штраф за омєрзітєльноє видовище. Ха ха ха.
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14.10.2024 21:30 Ответить
Полиция не есть образец законности и порядочности,и вам про это хорошо известно,это знает вся страна,не нужно придуряться,полиция с низким уровнем доверия в обществе и коррумпированная с головы до ног и есть угроза безопасности,тоже самое тцк,а не матюкающийся бизнесмен-работодатель,свободный человек это угроза власти шапитошиков и бывших регионалов,на них и натравливают всех собак способных гавкать называя это заботой о безопасности.
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14.10.2024 21:43 Ответить
Оце гівно в перших рядах зеленого картелю. Про оцих якоби вільних бізнесменів розказували політтехнологи бубочки. Тіпа бубочка сам зробив свій бізнес для масляков і кривавий пастор турчинов хоче кривавої диктатури. Ще зовсім недавно в 19 році. Всі як папуги тренділи що бубочка сам себе зробив. Молодець. Тепер вже не молодець виявляється. І авшори, і нерухомість, і торгівля з кацапами, і мільйони на лівих рахунках. Все те саме що і в Порошенка. Тільки трохи менше було. Тепер вже більше стало. Перш ніж казати про вільність якоби бізнесменів подивіться кого він спонсорував на виборах. Як голосували оті 500 гівнюків працівників. Для початку. Чи ви думаєте він такий принциповий взяв та й обірвав всі контакти з бубочками. Бо тіпа побачив що оті бубочки стають сатрапами і узурпаторами. Бізнес завжди буде співпрацювати з владами. Ха ха ха.
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14.10.2024 22:30 Ответить
тут адміністративна справа і в ній необовʼязково має бути потерпілий! рішення про відкриття справи може бути винесено на основі спостережень інспекторів!
погоджуюсь с попереднім дописувачем, розумна поліція перевірила б податки, умови праці, ліцензії і тому подібне... як кажуть - помста має подаватися холодною!
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14.10.2024 18:57 Ответить
Еще один с нквдэшным путинизмом в голове,похоже война путину и в самом деле проиграна,мечта путина уничтожить свободных людей и желание быть свободными в Украине и в украинцах сбывается,репрессии полицаев и тцкашников теперь важнее законов свободы и справедливости.
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14.10.2024 19:58 Ответить
До чого свобода і мат. Свобода це не вседозволеність. До чого тут кацапи. Репресії це коли мандельштам висмоктує соплі у трупа на смітнику від голоду, бо не може набити куб граніту щоб отримати пайку. А потім замерзає і здихає. Оце є репресії. А не ловля гівнюків на Тисі в жіночих купальниках. Ха ха ха.
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14.10.2024 21:35 Ответить
Мобілізувати його не мобілізують, хоча ні війського квитка, ні броні він не має.
Зараз ще й пільгу для міграційної надали, як в лондонію виїде. ********* Дмитрука 4 роки розслідували-розслідували та не розслідали
Чудовий приклад ЗеСправедливості!
Служити будуть всі?
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14.10.2024 18:26 Ответить
От в тому то і немає романтизму. Підвісити на столі спочатку. А потім розбиратися скільки йому ще висіти. Все ж таки є романтика у середньовіччі. Ха ха ха.
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14.10.2024 18:40 Ответить
Первый кто послал открыто всех.....кошевой дружок величайшего!!
..а я на войну не пойду !! Я не дурак !!!
И что????
Ему можно???
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14.10.2024 18:32 Ответить
Тобі з гєрмашкі видніше.
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14.10.2024 18:37 Ответить
от було б чудово, як би твої повідомлення побачила німецька поліція
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14.10.2024 18:39 Ответить
Я співпрацюю з німецькою поліцією, допомагаю їм росбандюг виловлювати.Вони мені лише вдячні. А до чого тут цей росвиродок і німецька поліція? Якщо він тут з"явиться, обов"язково його здам поліції.
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14.10.2024 20:00 Ответить
А він приїде сюди, це я вже точно знаю. Бо боїться за свою шкуру.
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14.10.2024 20:04 Ответить
"публічні заклики до вбивства"! є така стаття, до речі! як би ти справді співпрацювала з німецькою поліцією ти б фільтрувала б свій базар
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15.10.2024 02:18 Ответить
Я вже злякалась .Тремчу і ще раз повторю - слід вбити падлюку, яка ображає українських воїнів, посилаючи їх копати, в той час, коли вони вогнем і мечем захищають його барахло. І до речі, що зробить українська поліція цьому виродку, який натякає, що солдати повинні копати,- що копати, може, воно хоче могил? І побільше, це ж російський виродок!Тому розірвати його поміж трьох сосен і кишки розвіяти над шишками, де мішка косолапий їх збирає.
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15.10.2024 06:29 Ответить
Та в Німеччині собі такого не дозволить. Бо знає що поліція відправить першим же потягом на Ужгород. Ха ха ха.
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14.10.2024 18:43 Ответить
Коли будуть мобілізувати зелених нардепів, що цей закон прийняли? Чи вони якісь особливі?
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14.10.2024 19:13 Ответить
Вони вважають так. Ха ха ха.
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14.10.2024 19:17 Ответить
Гадьониша геть. Вибори
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14.10.2024 19:25 Ответить
За грати мерзоту.
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14.10.2024 19:29 Ответить
Правильно. Тцкашників. За те що не виконують обов'язки згідно присяги, яку давали. З конфіскацією. А то понаїдали мордяки, отримуючи бюджетні зарплати, а що обіцяли країну захищати забули і ловлять платників податків на вулиці та замість себе відправляють. Не для того їх на службу приймали, одягали, озброювали і навчали за наш рахунок. Повернути все затрачене на них до копійки і за грати за порушення присяги.
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14.10.2024 19:53 Ответить
Ви платите за послугу. Не бажаєте таких працівників так позвільняйте. Більшості до сраки тая служба. Благодєтєлі. Іди і служи. Забули як нили в 14 році, потім в 22. І зараз ниєте навіть тоді коли світла немає 15 хвилин. Ха ха ха.
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14.10.2024 21:13 Ответить
Хто нив? Беркутня? - Пробачте засранців, ми більше так не будемо. https://rivne1.tv/news/32118-rivnenskiy-berkut-obitsyav-narodu-iskupiti-vinu-svoeyu-krovyu-video Сьогодні частина з них в ТЦК заникалась і знову за старе взялись людей кошмарити . Рано чи пізно, але народ знову нагадає, кому вони присягали і які обов'язки на себе брали, але боюсь то буде вже не так мирно, бо повернуться ті, кого бусифікували по безпрєдєлу.
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14.10.2024 23:41 Ответить
Знову хтось повернеться і щось має за вас там робити. Чим ти з ними маєш розрахуватися? Бабло приготував? Мало вас там бусифвцирують. Треба більше. В 14 році почалася війна. З якого хєра такі як ти об'являли мобілізацію.? Піди і воюй. З якого хєра об'являли в 22 році? Чого не пішов? Не пішов то тоді в бус і сюди до мене у Вовчанський район. Гівно з голови вилетить одразу. І почитай присягу уважніше. Ти це ще не весь народ України. Я також народ і вважаю за правильне те що вас там гівнюків кошмарять. Сходи сипни бабла крупі і буде все ок. Ха ха ха.
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15.10.2024 07:21 Ответить
Хто тобі сказав, що я не пішов? Зранку 24 відразу й поїхав, був впевнений, що молодняк засцить. навіть без черги попер, але на вході тормознули - подивись на чергу молодших та здорових і ****** діду додому, не займай час. Правда молодняк таки засцяв, в черзі тоді до 30 майже не було, всі 40+ стояли. Три дні їздив, може й взяли б, хоч і за 60 вже, аби не кульгав. А присягу мені перечитувати не треба, я, хоч і старий, офіцер запасу, і позорище, що здорові бики поховались під ТЦК, як під спідницею. Вони відбудовувати країну не будуть і донатити теж, а як (не дай Боже) докотиться, то, як в Бучі вже було, ключики від ТЦК рашистам на гілячку біля входу повісять і з'їбуться, а то ще й до кацапів прихвоснями прилаштуються, як на окупованих територіях - повним складом райвідділів за невеликим винятком вже на службі у кацапів. Не чув? Гугл в поміч.
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15.10.2024 21:43 Ответить
П'ять втрачених років...
Країна знову в дев'яностих...
Але отара так нічого й не зрозуміла...
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14.10.2024 20:39 Ответить
які девяності ?

втрата чверті території, десяток міліонів втікло за кордон і сотні тисяч вбитих
ось яку Україну наголосували в 2019 році, уроди !
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14.10.2024 21:27 Ответить
Я мав на увазі ту кількість бикуючого бидла в краіні , яке росплодилось зараз як гриби після дощу. Коли усілякий непотріб який як кажуть .. із грязі в князі", вважає себе недоторканою єлітою і майже пупом землі якому не писані закони, тільки через те що воно має купу грошей і наближенє до владних структур (бо воно ім платить і лиже) і яким іх корона на голові не заважає ім спати навіть вночі.....А про те, яку Україну дебіли наголосували в 2019 році я з вами повністю згоден.....
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14.10.2024 22:25 Ответить
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