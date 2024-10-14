Конфликт гендиректора Steko Положая с военными в Днепре: полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

По факту хулиганских действий гендиректора Steko Сергея Положая в отношении военного полиция Днепра открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что происшествие произошло 12 октября на площади Шевченко в городе Днепр.

"Во время проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного", - заявили в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли сведения по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Смотрите также: Гендиректор Steko Положай обругал представителей ТЦК в Днепре: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.

Впоследствии инцидент прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП. Там поведение Положая назвали "позорным и противоправным", а его публичное заявление таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и СП и Вооруженных сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конфликт между работником ТЦК и гражданскими в Днепре: В военкомате заявили, что женщина оскорбляла военных. ВИДЕО