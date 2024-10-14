Конфликт гендиректора Steko Положая с военными в Днепре: полиция открыла производство по статье "Хулиганство"
По факту хулиганских действий гендиректора Steko Сергея Положая в отношении военного полиция Днепра открыла уголовное производство.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
В полиции отметили, что происшествие произошло 12 октября на площади Шевченко в городе Днепр.
"Во время проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного", - заявили в полиции.
В Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли сведения по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Что предшествовало?
Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован инцидент с участием гендиректора компании-производителя металлопластиковых окон "Steko" Сергея Положая. Он нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК во время проверки документов.
Впоследствии инцидент прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП. Там поведение Положая назвали "позорным и противоправным", а его публичное заявление таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и СП и Вооруженных сил Украины.
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погоджуюсь с попереднім дописувачем, розумна поліція перевірила б податки, умови праці, ліцензії і тому подібне... як кажуть - помста має подаватися холодною!
Зараз ще й пільгу для міграційної надали, як в лондонію виїде. ********* Дмитрука 4 роки розслідували-розслідували та не розслідали
Чудовий приклад ЗеСправедливості!
Служити будуть всі?
..а я на войну не пойду !! Я не дурак !!!
И что????
Ему можно???
Країна знову в дев'яностих...
Але отара так нічого й не зрозуміла...
втрата чверті території, десяток міліонів втікло за кордон і сотні тисяч вбитих
ось яку Україну наголосували в 2019 році, уроди !