Конфлікт гендиректора Steko Положая з військовими у Дніпрі: поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство"

За фактом хуліганських дій гендиректора Steko Сергія Положая відносно військового поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що подія сталася 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро.

"Під час перевірки військово-облікових даних 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового", - заявили у поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли відомості за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.

Згодом інцидент прокоментували у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Там поведінку Положая назвали "ганебною і протиправною", а його публічну заяву такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців ТЦК та СП і Збройних сил України.

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