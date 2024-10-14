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Конфлікт гендиректора Steko Положая з військовими у Дніпрі: поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство"

Щодо гендиректора Steko відкрили провадження за ст.

За фактом хуліганських дій гендиректора Steko Сергія Положая відносно військового поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що подія сталася 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро.

"Під час перевірки військово-облікових даних 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового", - заявили у поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли відомості за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Дивіться також: Гендиректор Steko Положай облаяв представників ТЦК у Дніпрі: "У меня 1760 человек работает, а ты солдат, бл#дь, - п#здуй копай". ВIДЕО

Що передувало? 

Нагадаємо, напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.

Згодом інцидент прокоментували у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Там поведінку  Положая назвали "ганебною і протиправною", а його публічну заяву такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців ТЦК та СП і Збройних сил України.

Читайте також: У ТЦК прокоментували інцидент з гендиректором Steko Положаєм: вирішується питання притягнення його до відповідальності

Автор: 

Дніпро (3297) конфлікт (452) хуліганство (235) ТЦК та СП (641)


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Топ коментарі
+10
Так мобілізують чи ні? Чи гендиректор на Бентлі-то інше?
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14.10.2024 17:09
+10
так, а чого в бусі не покатали, сцикуни?
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14.10.2024 17:09
+10
Правильно і небрати податки з цього заводу!

По суті 2директор" правильно сказав, якого Х........Я ця тилова ТЦКашна мразь не на фронті ?! Чому мусара, прокурори, судді, депутати, їх діти всі ті хто на шиї бюджету державного не на фронті ?! Чого слюсар із заводу на фронті, а ця вся "державна" мразь, яка давала присягу на вірність країні, не на фронті ?!
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14.10.2024 17:17
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23 відсотка це яка кількість? Військовому не обов'язково щось писати. Є проступок задокуметований поліцією. Що не зрозумілого? І гавкав якраз гівно ухилянт типа бізнесмен. Ще треба перевірити сплату ним податків. Умови праці. Ліцензії і таке інше. Ха ха ха.
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14.10.2024 18:38 Відповісти
Классический случай - врагам закон,своим полная свобода действий.Страной управляет шайка бывших помощников регионалов,которые терпят страну в коррупции,но их проверять не нужно,враг страны бизнесмен с пятью сотнями рабочих мест,которые он создал,его нужно на фронт нах,а не тцкашника и полицая.Путинизм уже в вашей голове.
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14.10.2024 19:02 Відповісти
А іще перевірка СБУ, контрозвідка. Які проводяться транзакції. Яке оточення, родичі, однокласники. Декларації усієї шобли. Телефонні дзвінки. В країні війна. Диверсантом може бути любий гівнюк навіть тіпа з вікнами. А оті 500 тіпа працівників ще можуть і автівки палити і релейні шафи. Навіть по команді цього гівна. Про податки сказано так для прикормки. Ха ха ха.
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14.10.2024 19:16 Відповісти
Здравствуй россия,осталось только ввести должность царя навеки и совместить ее с должностью главного шашлычника и главного ларечника.
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14.10.2024 20:01 Відповісти
Це безпека. Кожного хто гне мати і інше в присутності поліції і не тільки мають виносити адміністративку. Це кодекси. До чого тут кацапія? Які аргументи? Лише те що ви симпатизуєте отому гівнюку? Так цілуйтеся там собі взасос але не на людях. Бо прийдеться знову штрафувати. Кажу одразу штраф за омєрзітєльноє видовище. Ха ха ха.
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14.10.2024 21:30 Відповісти
Полиция не есть образец законности и порядочности,и вам про это хорошо известно,это знает вся страна,не нужно придуряться,полиция с низким уровнем доверия в обществе и коррумпированная с головы до ног и есть угроза безопасности,тоже самое тцк,а не матюкающийся бизнесмен-работодатель,свободный человек это угроза власти шапитошиков и бывших регионалов,на них и натравливают всех собак способных гавкать называя это заботой о безопасности.
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14.10.2024 21:43 Відповісти
Оце гівно в перших рядах зеленого картелю. Про оцих якоби вільних бізнесменів розказували політтехнологи бубочки. Тіпа бубочка сам зробив свій бізнес для масляков і кривавий пастор турчинов хоче кривавої диктатури. Ще зовсім недавно в 19 році. Всі як папуги тренділи що бубочка сам себе зробив. Молодець. Тепер вже не молодець виявляється. І авшори, і нерухомість, і торгівля з кацапами, і мільйони на лівих рахунках. Все те саме що і в Порошенка. Тільки трохи менше було. Тепер вже більше стало. Перш ніж казати про вільність якоби бізнесменів подивіться кого він спонсорував на виборах. Як голосували оті 500 гівнюків працівників. Для початку. Чи ви думаєте він такий принциповий взяв та й обірвав всі контакти з бубочками. Бо тіпа побачив що оті бубочки стають сатрапами і узурпаторами. Бізнес завжди буде співпрацювати з владами. Ха ха ха.
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14.10.2024 22:30 Відповісти
тут адміністративна справа і в ній необовʼязково має бути потерпілий! рішення про відкриття справи може бути винесено на основі спостережень інспекторів!
погоджуюсь с попереднім дописувачем, розумна поліція перевірила б податки, умови праці, ліцензії і тому подібне... як кажуть - помста має подаватися холодною!
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14.10.2024 18:57 Відповісти
Еще один с нквдэшным путинизмом в голове,похоже война путину и в самом деле проиграна,мечта путина уничтожить свободных людей и желание быть свободными в Украине и в украинцах сбывается,репрессии полицаев и тцкашников теперь важнее законов свободы и справедливости.
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14.10.2024 19:58 Відповісти
До чого свобода і мат. Свобода це не вседозволеність. До чого тут кацапи. Репресії це коли мандельштам висмоктує соплі у трупа на смітнику від голоду, бо не може набити куб граніту щоб отримати пайку. А потім замерзає і здихає. Оце є репресії. А не ловля гівнюків на Тисі в жіночих купальниках. Ха ха ха.
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14.10.2024 21:35 Відповісти
Мобілізувати його не мобілізують, хоча ні війського квитка, ні броні він не має.
Зараз ще й пільгу для міграційної надали, як в лондонію виїде. ********* Дмитрука 4 роки розслідували-розслідували та не розслідали
Чудовий приклад ЗеСправедливості!
Служити будуть всі?
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14.10.2024 18:26 Відповісти
От в тому то і немає романтизму. Підвісити на столі спочатку. А потім розбиратися скільки йому ще висіти. Все ж таки є романтика у середньовіччі. Ха ха ха.
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14.10.2024 18:40 Відповісти
Первый кто послал открыто всех.....кошевой дружок величайшего!!
..а я на войну не пойду !! Я не дурак !!!
И что????
Ему можно???
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14.10.2024 18:32 Відповісти
Тобі з гєрмашкі видніше.
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14.10.2024 18:37 Відповісти
от було б чудово, як би твої повідомлення побачила німецька поліція
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14.10.2024 18:39 Відповісти
Я співпрацюю з німецькою поліцією, допомагаю їм росбандюг виловлювати.Вони мені лише вдячні. А до чого тут цей росвиродок і німецька поліція? Якщо він тут з"явиться, обов"язково його здам поліції.
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14.10.2024 20:00 Відповісти
А він приїде сюди, це я вже точно знаю. Бо боїться за свою шкуру.
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14.10.2024 20:04 Відповісти
"публічні заклики до вбивства"! є така стаття, до речі! як би ти справді співпрацювала з німецькою поліцією ти б фільтрувала б свій базар
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15.10.2024 02:18 Відповісти
Я вже злякалась .Тремчу і ще раз повторю - слід вбити падлюку, яка ображає українських воїнів, посилаючи їх копати, в той час, коли вони вогнем і мечем захищають його барахло. І до речі, що зробить українська поліція цьому виродку, який натякає, що солдати повинні копати,- що копати, може, воно хоче могил? І побільше, це ж російський виродок!Тому розірвати його поміж трьох сосен і кишки розвіяти над шишками, де мішка косолапий їх збирає.
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15.10.2024 06:29 Відповісти
Та в Німеччині собі такого не дозволить. Бо знає що поліція відправить першим же потягом на Ужгород. Ха ха ха.
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14.10.2024 18:43 Відповісти
Коли будуть мобілізувати зелених нардепів, що цей закон прийняли? Чи вони якісь особливі?
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14.10.2024 19:13 Відповісти
Вони вважають так. Ха ха ха.
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14.10.2024 19:17 Відповісти
Гадьониша геть. Вибори
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14.10.2024 19:25 Відповісти
За грати мерзоту.
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14.10.2024 19:29 Відповісти
Правильно. Тцкашників. За те що не виконують обов'язки згідно присяги, яку давали. З конфіскацією. А то понаїдали мордяки, отримуючи бюджетні зарплати, а що обіцяли країну захищати забули і ловлять платників податків на вулиці та замість себе відправляють. Не для того їх на службу приймали, одягали, озброювали і навчали за наш рахунок. Повернути все затрачене на них до копійки і за грати за порушення присяги.
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14.10.2024 19:53 Відповісти
Ви платите за послугу. Не бажаєте таких працівників так позвільняйте. Більшості до сраки тая служба. Благодєтєлі. Іди і служи. Забули як нили в 14 році, потім в 22. І зараз ниєте навіть тоді коли світла немає 15 хвилин. Ха ха ха.
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14.10.2024 21:13 Відповісти
Хто нив? Беркутня? - Пробачте засранців, ми більше так не будемо. https://rivne1.tv/news/32118-rivnenskiy-berkut-obitsyav-narodu-iskupiti-vinu-svoeyu-krovyu-video Сьогодні частина з них в ТЦК заникалась і знову за старе взялись людей кошмарити . Рано чи пізно, але народ знову нагадає, кому вони присягали і які обов'язки на себе брали, але боюсь то буде вже не так мирно, бо повернуться ті, кого бусифікували по безпрєдєлу.
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14.10.2024 23:41 Відповісти
Знову хтось повернеться і щось має за вас там робити. Чим ти з ними маєш розрахуватися? Бабло приготував? Мало вас там бусифвцирують. Треба більше. В 14 році почалася війна. З якого хєра такі як ти об'являли мобілізацію.? Піди і воюй. З якого хєра об'являли в 22 році? Чого не пішов? Не пішов то тоді в бус і сюди до мене у Вовчанський район. Гівно з голови вилетить одразу. І почитай присягу уважніше. Ти це ще не весь народ України. Я також народ і вважаю за правильне те що вас там гівнюків кошмарять. Сходи сипни бабла крупі і буде все ок. Ха ха ха.
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15.10.2024 07:21 Відповісти
Хто тобі сказав, що я не пішов? Зранку 24 відразу й поїхав, був впевнений, що молодняк засцить. навіть без черги попер, але на вході тормознули - подивись на чергу молодших та здорових і ****** діду додому, не займай час. Правда молодняк таки засцяв, в черзі тоді до 30 майже не було, всі 40+ стояли. Три дні їздив, може й взяли б, хоч і за 60 вже, аби не кульгав. А присягу мені перечитувати не треба, я, хоч і старий, офіцер запасу, і позорище, що здорові бики поховались під ТЦК, як під спідницею. Вони відбудовувати країну не будуть і донатити теж, а як (не дай Боже) докотиться, то, як в Бучі вже було, ключики від ТЦК рашистам на гілячку біля входу повісять і з'їбуться, а то ще й до кацапів прихвоснями прилаштуються, як на окупованих територіях - повним складом райвідділів за невеликим винятком вже на службі у кацапів. Не чув? Гугл в поміч.
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15.10.2024 21:43 Відповісти
П'ять втрачених років...
Країна знову в дев'яностих...
Але отара так нічого й не зрозуміла...
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14.10.2024 20:39 Відповісти
які девяності ?

втрата чверті території, десяток міліонів втікло за кордон і сотні тисяч вбитих
ось яку Україну наголосували в 2019 році, уроди !
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14.10.2024 21:27 Відповісти
Я мав на увазі ту кількість бикуючого бидла в краіні , яке росплодилось зараз як гриби після дощу. Коли усілякий непотріб який як кажуть .. із грязі в князі", вважає себе недоторканою єлітою і майже пупом землі якому не писані закони, тільки через те що воно має купу грошей і наближенє до владних структур (бо воно ім платить і лиже) і яким іх корона на голові не заважає ім спати навіть вночі.....А про те, яку Україну дебіли наголосували в 2019 році я з вами повністю згоден.....
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14.10.2024 22:25 Відповісти
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