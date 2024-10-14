Конфлікт гендиректора Steko Положая з військовими у Дніпрі: поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство"
За фактом хуліганських дій гендиректора Steko Сергія Положая відносно військового поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.
У поліції зазначили, що подія сталася 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро.
"Під час перевірки військово-облікових даних 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового", - заявили у поліції.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли відомості за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому зафіксовано інцидент за участі гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Він нецензурно висловлюється на адресу представників ТЦК під час перевірки документів.
Згодом інцидент прокоментували у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Там поведінку Положая назвали "ганебною і протиправною", а його публічну заяву такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців ТЦК та СП і Збройних сил України.
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погоджуюсь с попереднім дописувачем, розумна поліція перевірила б податки, умови праці, ліцензії і тому подібне... як кажуть - помста має подаватися холодною!
Зараз ще й пільгу для міграційної надали, як в лондонію виїде. ********* Дмитрука 4 роки розслідували-розслідували та не розслідали
Чудовий приклад ЗеСправедливості!
Служити будуть всі?
..а я на войну не пойду !! Я не дурак !!!
И что????
Ему можно???
Країна знову в дев'яностих...
Але отара так нічого й не зрозуміла...
втрата чверті території, десяток міліонів втікло за кордон і сотні тисяч вбитих
ось яку Україну наголосували в 2019 році, уроди !