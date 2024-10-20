В Николаеве люди в военной форме пытались связать мужчину: В ТЦК говорят, что это не их представители. ВИДЕО
В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксировано, как в одном из районов города Николаев неизвестные в военной форме пытались связать мужчину в одежде стиля милитари. В сообщениях под видео отмечается, что это якобы насильственная мобилизация.
Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-центр Николаевского областного ТЦК и СП отреагировал на инцидент.
Что говорят в ТЦК?
"Официально сообщаем, что среди участников инцидента представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевщины отсутствуют", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на видео отсутствует начало и финал инцидента.
"Предостерегаем воздержаться от поспешных выводов относительно действий снятых военнослужащих и не переносить свое недовольство на других представителей Вооруженных Сил Украины. Надеемся, что причастные подразделения проведут соответствующее служебное расследование, предоставят надлежащую оценку действий военнослужащих и выступят с официальным объяснением", - добавили в ТЦК.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Запорожье во время конфликта между работником ТЦК и прохожим раздался выстрел.
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але, по-любому, за усе, що відбувається в Україні має відповідати Верховне говнокомандувач Зеленське.. воно про.бало УСЕ, що можна було про.бати, і продовжує, нарцисом-Наполеоном повизгуючи під кабаном - дермаком та 5-6ма дефективними манаГерами-зрадниками-мародерами..
понаобирали, блін, лайна... ідіоти-приколісти... то ж був, капець, який складний вибір для дебілів та жлобів..
А для початку хоча б сказали в якій країні ми зараз живемо і який в ній устрій.
А пересічному громадянину як визначати хто його з вулиці викрадає? Чи рідне ТЦК з благою метою відправити в підвал/на фронт/збити грошей, чи кримінал з мерзенною метою відправити в підвал/збити грошей?