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В Николаеве люди в военной форме пытались связать мужчину: В ТЦК говорят, что это не их представители. ВИДЕО

В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксировано, как в одном из районов города Николаев неизвестные в военной форме пытались связать мужчину в одежде стиля милитари. В сообщениях под видео отмечается, что это якобы насильственная мобилизация.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-центр Николаевского областного ТЦК и СП отреагировал на инцидент.

Что говорят в ТЦК?

"Официально сообщаем, что среди участников инцидента представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевщины отсутствуют", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на видео отсутствует начало и финал инцидента.

Также читайте: После рейдов ТЦК в публичных местах увеличилась явка граждан в военкоматы, - Киевский ТЦК

"Предостерегаем воздержаться от поспешных выводов относительно действий снятых военнослужащих и не переносить свое недовольство на других представителей Вооруженных Сил Украины. Надеемся, что причастные подразделения проведут соответствующее служебное расследование, предоставят надлежащую оценку действий военнослужащих и выступят с официальным объяснением", - добавили в ТЦК.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Запорожье во время конфликта между работником ТЦК и прохожим раздался выстрел.

Автор: 

конфликт (839) Николаев (2161) ТЦК (607)


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Топ комментарии
+27
Вот чєснай тцк вєрю-канєшна ані ні прі чьом как всєгда а ета вся іпса снята в Галівудє...
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20.10.2024 11:58 Ответить
+22
Бандитам тепер роздолля: одягаємо камуфляж, беремо білий бусік - і хапаємо посеред вулиці будь-якого чолов'ягу, ніхто і слова не скаже, бо це ж тіпа ТЦК.
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20.10.2024 12:01 Ответить
+21
невідомі у військовій формі а куди ж поділися "поранені інваліди на реабілітація"?
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20.10.2024 12:01 Ответить
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Ага, включив дитячі відмазки, бо по суті сказати нема чого .
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20.10.2024 13:36 Ответить
зеленські клоуни-аніматори Бєні відкрили скриньку Пандори для будь-якого криміналу, рєшал та ССО *****.. при цьому зброї, законної-доступної, у Громадянина України нема і не передбачається.. у ворогів вона стопудово є, без обмежннь...
але, по-любому, за усе, що відбувається в Україні має відповідати Верховне говнокомандувач Зеленське.. воно про.бало УСЕ, що можна було про.бати, і продовжує, нарцисом-Наполеоном повизгуючи під кабаном - дермаком та 5-6ма дефективними манаГерами-зрадниками-мародерами..
понаобирали, блін, лайна... ідіоти-приколісти... то ж був, капець, який складний вибір для дебілів та жлобів..
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20.10.2024 13:42 Ответить
Шевріни, що наближають перемігу (с) Телемарафєт
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20.10.2024 13:46 Ответить
Ничего вы не понимаете. Это посвящение в побратимы. Я в GTA RP играю, так там шобы повысить ранг, тоже всякого рода интересные посвящения придумывают
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20.10.2024 13:47 Ответить
З ТЦК просять утриматися від коментарів. Зараз будуть світло вимикати, повинно все пройти.
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20.10.2024 13:52 Ответить
це перевдягнгені тітушки писали ж
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20.10.2024 14:14 Ответить
Звісно то були не їхні представники. То були бандити що хотіли задушити чоловіка. Треба було відкривати по ним вогонь. В ТЦК такі злодіїв не працюють )))
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20.10.2024 14:28 Ответить
А хто це?
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20.10.2024 14:32 Ответить
Так публікація цього відео - це віднедавна злочин: дискредитація мобілізації і працівників тецека. До 8 років тюрьми.
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20.10.2024 14:35 Ответить
Офіс швидких рішень. Якщо корупція - заборонити писати про неї та й і все. І корупції немає.
А для початку хоча б сказали в якій країні ми зараз живемо і який в ній устрій.
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20.10.2024 16:24 Ответить
Під час окупації хати та церкви з людьми палили не німці, палили ось такі виродки.
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20.10.2024 14:35 Ответить
До чого треба довести щоб тебе так пакували? Як взагалі треба себе було вести?
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20.10.2024 14:55 Ответить
Питання. Чому два з половиною роки тому біля воєнкоматів збирались черги по кілька кілометрів, а зараз людей ловлять, як зайців? А тому, що довіри до зеленої влади НУЛЬ. Ніхто ж не забув, хто зливав Південь і Північ. Хто подзвонив Залужному з ОП за хвилину до прильоту Іскандера і Залужний отримав поранення. Хто зрештою Залужного зняв з усіма його генералами. Як зливалось угруповання в Авдіївці, Угледарі, як розквітла буйним квітом зелена корупція а ля Крупа, ЖОДЕН з топ-крадунів не сидить, а російські кроти фактично захопили владу. Люди не помінялись, вони так само готові йти до війська. Але як повірити гадливому верховному, коли він гадить, гадить, гадить....
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20.10.2024 15:09 Ответить
Поперше мені за 60. Подруге все одне піду, коли підійдуть до Дніпра. Але не через ТЦК, а напряму. А потретє - не було б вашого російського шпигуна зєлі на чолі влади, то ваша паРаша взагалі б не почала повномаштабну
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20.10.2024 15:25 Ответить
Тримаю за ваших рідних вояків кулаки(з ваших слів). Але все одно наша "влада" веде нас у прірву. Тому вибори. Попри всю брехню про неможливість їх проведення
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20.10.2024 15:51 Ответить
Доречі, необов'язково казати, на якому напрямку ваші близькі воюють. Технології дозволяють використати вас, діставшись до ваших розмов
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20.10.2024 16:01 Ответить
Слава Богу, ви перестали писати про Юлю...
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20.10.2024 20:56 Ответить
Ещё раз повторяю, если зелёная ОПа не прекратит этот беспредел, начнётся махновщина, пусть членограй хоть одну книжку по истории прочитает, в своё время так уже было, повстанческие вольницы отстаивающие интересы угнетённого селянства.
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20.10.2024 15:39 Ответить
Звертайтесь відразу до пуйла, до їхнього керівника.
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20.10.2024 15:47 Ответить
Во время последнего визита в США, Зельцу было сказано, наберёшь 200 тысяч призывников, получишь 16 миллиардов, вот они и бесчинствуют, в определённом смысле зелёная ОПа занимается работорговлей.
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20.10.2024 15:51 Ответить
Дякую за інфу(неперевірену)
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20.10.2024 16:02 Ответить
80 000 тис на кожного призивника чого? Гривень?
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20.10.2024 16:27 Ответить
По-моему несложно догадаться чего, если визит был в США.
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20.10.2024 16:36 Ответить
А 1.8млн. особового складу сил оборони куди подіти? Додаткових 200тис щось змінять, крім розкрадених корупцією сотні млрд грн щомісячних бюджетних витрат на їх утримання?
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21.10.2024 13:02 Ответить
Тебя что в гугле забанили? Или ваше величество привыкло, чтобы люби копировали и вам на блюде подносили?
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20.10.2024 15:57 Ответить
то такий захист від путіна
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20.10.2024 15:55 Ответить
А ваші це де? У Львові вже другий тиждень натовпом завалюють у заклади та ще й у балаклавах. То ваші? Чи не ваші?

А пересічному громадянину як визначати хто його з вулиці викрадає? Чи рідне ТЦК з благою метою відправити в підвал/на фронт/збити грошей, чи кримінал з мерзенною метою відправити в підвал/збити грошей?
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20.10.2024 18:29 Ответить
Це називається соціальна підтримка... (с)
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20.10.2024 18:36 Ответить
Підозрюю, що це російське іпсо.
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20.10.2024 18:58 Ответить
То перевдягнені рекетири бо інваліди війни з Територіального Центру Катувань і Соціальної Підйобки на таке не здатні
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21.10.2024 00:48 Ответить
отмазка на уровне детишек из интерната для умственно неполноценных (или кацапов). "Нас там нет, это не мы, это вежливые люди" и прочее.
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21.10.2024 03:35 Ответить
Отстой,какая жесть!
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21.10.2024 11:23 Ответить
Можуть бути запросто і росіяни, і хто завгодно. Закон не діє, просто тітухани в балаклавах натовпом хапають громадянина, б'ють і кудись везуть. А хто це робить, перевірити немає кому. Заброньоввані менти відвертаються.
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22.10.2024 11:51 Ответить
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