В Николаеве люди в военной форме пытались связать мужчину: В ТЦК говорят, что это не их представители. ВИДЕО

В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксировано, как в одном из районов города Николаев неизвестные в военной форме пытались связать мужчину в одежде стиля милитари. В сообщениях под видео отмечается, что это якобы насильственная мобилизация.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-центр Николаевского областного ТЦК и СП отреагировал на инцидент.

Что говорят в ТЦК?

"Официально сообщаем, что среди участников инцидента представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевщины отсутствуют", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на видео отсутствует начало и финал инцидента.

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"Предостерегаем воздержаться от поспешных выводов относительно действий снятых военнослужащих и не переносить свое недовольство на других представителей Вооруженных Сил Украины. Надеемся, что причастные подразделения проведут соответствующее служебное расследование, предоставят надлежащую оценку действий военнослужащих и выступят с официальным объяснением", - добавили в ТЦК.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Запорожье во время конфликта между работником ТЦК и прохожим раздался выстрел.