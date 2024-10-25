В Харькове работники ТЦК применили газовый баллончик против мужчины во время проверки документов. Прокуратура начала расследование. ВИДЕО
В Харькове во время проверки документов произошел конфликт между сотрудниками Слободского РТЦК и местным жителем. Представители военкомата применили газовый баллончик против мужчины и ударили его. Прокуратура начала расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Детали конфликта
Местные Telegram-каналы опубликовал видео, как на одном из блокпостов Харькова мужчину остановили для проверки документов. Во время проверки документов мужчина вел прямую трансляцию в соцсетях.
На видео мужчина объясняет, что его ошибочно объявили умершим, и теперь он оспаривает это через суд. Из-за этого якобы он и не обновил свои данные.
Работники ТЦК настаивали, что мужчине все равно нужно пойти в военкомат и исправить ошибку.
Также сотрудники военкомата просили мужчину выйти из авто, однако тот отказывался. В ответ работники ТЦК через щель в окне применили против него баллончик.
Впоследствии мужчина таки вышел из авто. Местные Telegram-каналы пишут, что мужчина начал убегать от сотрудников ТЦК, а те его остановили и ударили.
Прокуратура начала расследование
Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что начала расследование по факту возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК.
"Следственными (розыскными) действиями установлен круг причастных лиц. Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, осуществляется изъятие видеозаписи события, маршрутных листов в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харькова", - заявили в прокуратуре.
Там добавили, что дело расследуется по ч. 1 ст. 296 УК Украины.
Реакция омбудсмена
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офис омбудсмена направил письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.
Он отметил, что в Харькове, вероятно, работник ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов применил спецсредство к мужчине, который отметил, что ранее его ошибочно признали умершим.
"Для подтверждения или опровержения информации, которая была распространена в средствах массовой информации, мой представитель в Харьковской области Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки", - говорится в заявлении.
Лубинец отметил, что задача обороны государства является первоочередной, однако мобилизация должна происходить в рамках закона.
"Поэтому ожидаю беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения - привлечение виновных к ответственности", - написал Уполномоченный по правам человека.
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імбецил із тцк, сказав, що ти винен йому по життю, все!
хоч ти мертвий, хоч полумертвий.
- А може він хотів побити ТЦКашників, або погано про них подумав.
Не все так однозначно в цій країні.
знищили мобілізаційну базу військкоматів.
Тому влада зараз на лайно сходить з бусіфікацією, відловом ухилянтів, оновленням даних, резервами+ та іншим.
А не просто, як належить, робити розсилки повісток та перевірки на дому.
Просто не знають кому розсилати та куди приходити.
Постановка на замовлення фсб.
мовча взяв повістку, і мовча поїхав далі.
так зрозуміло?
або москворота челюсть не дозволяє?
школу вже закінчив?
ви шо?
зараз, вам тут навішають.
треба казати, що тцк бидло. бидло бидло бидло.
а те, що, треба оновити свої данні, то не для наших диванних дуп.
Тцк повинно ходити та агітувати, добре б було на власному прикладі, де служив, скільки танків підбив...
воно, дійсно, таке коричнювате?
після такої дози і такої відстані є можливість розмовляти?
Цей тип скоїв напад, побив машини, давив людей. Все як завжди. Перекриття, блокування Харкова не було. Це дезінформація, закликаємо до інформаціонної гігієни!
Мертвому управлять машиной можно.
А вообще, быковать перед военными в прифронтовом городе. Молодец мужик. Отвага и слабоумие.
Хотя такая газовая камера для придурка меня повеселила. Самый умный нашелся, придурошный ухилянт.
виходить тцкашник прискав у пустий салон.
Ну что бы еще и трупы...
А схема таки прикольная... Наши суды его долго оживлять могут.
В реанимации человек вообще по 10 раз на день туда сюда ходит
Взагалі не розмовляйте з ними.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Лучше с ними вообще не разговаривать. Гордо отсидеть сутки в обезьяннике до выяснения личности
Из протокола:
Труп отказался выйти из салона автомобиля, поэтому к нему были применены спецсредства. В итоге труп попытался скрыться и был задержан"