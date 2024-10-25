В Харькове работники ТЦК применили газовый баллончик против мужчины во время проверки документов. Прокуратура начала расследование. ВИДЕО

В Харькове во время проверки документов произошел конфликт между сотрудниками Слободского РТЦК и местным жителем. Представители военкомата применили газовый баллончик против мужчины и ударили его. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Детали конфликта

Местные Telegram-каналы опубликовал видео, как на одном из блокпостов Харькова мужчину остановили для проверки документов. Во время проверки документов мужчина вел прямую трансляцию в соцсетях.

На видео мужчина объясняет, что его ошибочно объявили умершим, и теперь он оспаривает это через суд. Из-за этого якобы он и не обновил свои данные.

Работники ТЦК настаивали, что мужчине все равно нужно пойти в военкомат и исправить ошибку.

Также сотрудники военкомата просили мужчину выйти из авто, однако тот отказывался. В ответ работники ТЦК через щель в окне применили против него баллончик.

Впоследствии мужчина таки вышел из авто. Местные Telegram-каналы пишут, что мужчина начал убегать от сотрудников ТЦК, а те его остановили и ударили.

Прокуратура начала расследование

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что начала расследование по факту возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК.

"Следственными (розыскными) действиями установлен круг причастных лиц. Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, осуществляется изъятие видеозаписи события, маршрутных листов в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харькова", - заявили в прокуратуре.

Там добавили, что дело расследуется по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

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Реакция омбудсмена

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офис омбудсмена направил письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Он отметил, что в Харькове, вероятно, работник ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов применил спецсредство к мужчине, который отметил, что ранее его ошибочно признали умершим.

"Для подтверждения или опровержения информации, которая была распространена в средствах массовой информации, мой представитель в Харьковской области Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки", - говорится в заявлении.

Лубинец отметил, что задача обороны государства является первоочередной, однако мобилизация должна происходить в рамках закона.

"Поэтому ожидаю беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения - привлечение виновных к ответственности", - написал Уполномоченный по правам человека.

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