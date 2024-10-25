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В Харькове работники ТЦК применили газовый баллончик против мужчины во время проверки документов. Прокуратура начала расследование. ВИДЕО

В Харькове во время проверки документов произошел конфликт между сотрудниками Слободского РТЦК и местным жителем. Представители военкомата применили газовый баллончик против мужчины и ударили его. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Детали конфликта

Местные Telegram-каналы опубликовал видео, как на одном из блокпостов Харькова мужчину остановили для проверки документов. Во время проверки документов мужчина вел прямую трансляцию в соцсетях.

На видео мужчина объясняет, что его ошибочно объявили умершим, и теперь он оспаривает это через суд. Из-за этого якобы он и не обновил свои данные.

Работники ТЦК настаивали, что мужчине все равно нужно пойти в военкомат и исправить ошибку.

Также сотрудники военкомата просили мужчину выйти из авто, однако тот отказывался. В ответ работники ТЦК через щель в окне применили против него баллончик.

Впоследствии мужчина таки вышел из авто. Местные Telegram-каналы пишут, что мужчина начал убегать от сотрудников ТЦК, а те его остановили и ударили.

Прокуратура начала расследование

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что начала расследование по факту возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК.

"Следственными (розыскными) действиями установлен круг причастных лиц. Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, осуществляется изъятие видеозаписи события, маршрутных листов в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харькова", - заявили в прокуратуре.

Там добавили, что дело расследуется по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

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Реакция омбудсмена

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офис омбудсмена направил письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Он отметил, что в Харькове, вероятно, работник ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов применил спецсредство к мужчине, который отметил, что ранее его ошибочно признали умершим.

"Для подтверждения или опровержения информации, которая была распространена в средствах массовой информации, мой представитель в Харьковской области Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки", - говорится в заявлении.

Лубинец отметил, что задача обороны государства является первоочередной, однако мобилизация должна происходить в рамках закона.

"Поэтому ожидаю беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения - привлечение виновных к ответственности", - написал Уполномоченный по правам человека.

Смотрите также: В Николаеве люди в военной форме пытались связать мужчину: В ТЦК говорят, что это не их представители. ВИДЕО

Автор: 

конфликт (840) расследование (3049) Харьков (7584) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+25
Почитав закон. Смерть не причина для відстрочки. ВЛК пройти повинен.
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25.10.2024 18:44 Ответить
+22
та, взагалі немає значення, що написано в законі!
імбецил із тцк, сказав, що ти винен йому по життю, все!
хоч ти мертвий, хоч полумертвий.
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25.10.2024 18:55 Ответить
+15
да что там расследовать???уже вижу пометку в отчете в ердр-ипсо,опять мальчиков бессовестно оболгали прямо с площадки с мосфильма,интересно как быстро приняли бы решение если бы забрызгали ****** в балоклавах??
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25.10.2024 18:40 Ответить
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Може то парфюм був, чоловік дуже розхвилювався і вони вирішили загладити конфуз виконавця.
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25.10.2024 18:36 Ответить
да что там расследовать???уже вижу пометку в отчете в ердр-ипсо,опять мальчиков бессовестно оболгали прямо с площадки с мосфильма,интересно как быстро приняли бы решение если бы забрызгали ****** в балоклавах??
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25.10.2024 18:40 Ответить
а почему не указано разбирательство в бездействии наряда сог прибывших на место????
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25.10.2024 18:42 Ответить
"Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження - притягнення винних до відповідальності", - написав Уповноважений з прав людини, не сумнівайтеся перевіркою займуться лідори по кількості можливо незаконних інвалідів.
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25.10.2024 18:42 Ответить
Почитав закон. Смерть не причина для відстрочки. ВЛК пройти повинен.
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25.10.2024 18:44 Ответить
та, взагалі немає значення, що написано в законі!
імбецил із тцк, сказав, що ти винен йому по життю, все!
хоч ти мертвий, хоч полумертвий.
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25.10.2024 18:55 Ответить
ну не йому, а країні. правильно зробили, що залили його балончиком.
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25.10.2024 22:43 Ответить
Так сказати, привинтивний удар.
- А може він хотів побити ТЦКашників, або погано про них подумав.
Не все так однозначно в цій країні.
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25.10.2024 18:48 Ответить
прокурор инвалид ?
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25.10.2024 18:49 Ответить
Цьому чуваку ще бров розбили, коли з машини викорчовували
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25.10.2024 18:51 Ответить
А я уже переживал что ухилянт люлей не получил, только перцовкой облили. Ну теперь норм, что бы не выеживался придурок с необновленными данными.
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25.10.2024 19:27 Ответить
А чего-то вас не видно под новостями про барыг-тцкунов? В который раз интересуюсь,и нет от Вас ответа?
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25.10.2024 19:37 Ответить
Они меня меньше интересуют чем ухилянты. И да, я считаю виноват не тот кто берет взятки, а тот кто их дает. Если взяточника надо посадить на лет 5, то придурошного ухилянта, что хотел забашлять необходимо прикрыть на лет 10. А еще лучше раскрутить на сотрудничество барыгу, переловить всех ухилянтов, которые деньги предлагали и хотели отмазаться. Барыгу отпустить.
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25.10.2024 22:31 Ответить
Случаем не мент? Классический ментовский ход мысли.p.s прокурорских,судейских,криминал и прочую мажорню тоже будешь ловить.Они же как раз и являются основной массой придурошных ухилянтов?Силёнок хватит?Они ж за бабки всё привыкли решать.
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25.10.2024 23:02 Ответить
"Мажорня" это какой то сленг из 90х, и чего вдруг прокуроры и судьи стали "мажорами"? И ты ошибаешься насчет основной массы, основная масса это обычный люд, который просто ссыт. Даже ухилянты некоторые машины и квартиры продают что бы заплатить за выезд за границу. Обычные придурошные ухилянты.
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26.10.2024 10:31 Ответить
А Вы не придурошный ухилянт?Защищаете Украину с оружием в руках?Или как крыса сидите в своей норе и в бессильной злобе на всех сипите?По менталитету Вы мент и кацап,потому что только у них такая извращенная логика как у Вас.
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26.10.2024 12:05 Ответить
Гнида приїжджай в Ковель, поговоримо. Скільки тобі Кремль платить *******?
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26.10.2024 00:32 Ответить
Говорять, що перед початком повномаштабного наступу Баканов та рашистські посіпаки в СБУ
знищили мобілізаційну базу військкоматів.
Тому влада зараз на лайно сходить з бусіфікацією, відловом ухилянтів, оновленням даних, резервами+ та іншим.
А не просто, як належить, робити розсилки повісток та перевірки на дому.
Просто не знають кому розсилати та куди приходити.
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25.10.2024 18:52 Ответить
Яка ще база? Її тоді і близько не було. Всі справи в паперових папках.
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25.10.2024 19:16 Ответить
Их ещё до 14 года просрали.
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25.10.2024 19:54 Ответить
це брехня...все на папері і знищено лише те що спалили кацапи. Напрглад в ТЦК Снігурівки (миколаївська обл). З Херсона навіть не вивезли папери, що спричитнило проблеми для АТОвців
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25.10.2024 21:16 Ответить
Хай ідуть в кончу заспу,в верховну раду,можуть ще прокурорів інвалідів з поліцаями мобілізувати.
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25.10.2024 22:11 Ответить

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25.10.2024 18:55 Ответить
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25.10.2024 19:02 Ответить
Прокурори-"інваліди" "своїх" ухилянтів відмазують!
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25.10.2024 19:03 Ответить
І живі позаздрять мертвим
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25.10.2024 19:04 Ответить
Відео схоже на постанову. Задули балончиком, добряче, людина сидить хоч би що. Ні якої реакції.
Постановка на замовлення фсб.
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25.10.2024 19:06 Ответить
як що у дядьки, всі документи на руках, то до чого цей цирк.
мовча взяв повістку, і мовча поїхав далі.
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25.10.2024 19:17 Ответить
а к чему дядько твой цирк? молча прочитал новость - молча выключил комп
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25.10.2024 19:29 Ответить
от ти тупий. мій цирк в тому, що мені ніхто в очі не пшикає перцем. і мене ніхто не скрутить, не поб'є і не розіб'є мою машину.
так зрозуміло?
або москворота челюсть не дозволяє?
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25.10.2024 19:38 Ответить
так молча закрой свою пасть, ворюга зелёная, и выключи комп
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25.10.2024 19:39 Ответить
та, я б тобі закрив, але ж ти фіг знає де.
школу вже закінчив?
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25.10.2024 19:42 Ответить
Приїдь,закрий,а може і тобі закриють.
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25.10.2024 22:13 Ответить
А чого власне цей хрєн випендрювався? Взяв повістку, пішов у військомат, показав документи.
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25.10.2024 19:10 Ответить
тссс.....
ви шо?
зараз, вам тут навішають.
треба казати, що тцк бидло. бидло бидло бидло.
а те, що, треба оновити свої данні, то не для наших диванних дуп.
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25.10.2024 19:15 Ответить
Навіщо прийняли закони? Вже є повістки по пошті, є штрафи, є виконавчі органи.
Тцк повинно ходити та агітувати, добре б було на власному прикладі, де служив, скільки танків підбив...
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25.10.2024 19:20 Ответить
кремлеВася, покажи на власному прикладі, де служив в Ольгино чи Останкино
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25.10.2024 22:01 Ответить
бабища- тэцэкунша, чего не воюешь?
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25.10.2024 19:31 Ответить
я поясню...якщо людину рахують померлою, то...звісно в ТЦК його примуть і направлять на фронт, але оскільки його ІПН рахується за мерцем він не отримає банківську карту, виплати на неї, а в разі загибелі його родина не зможе розрахрвувати ні на на що...бо він же начебто помер задовго до своєї смерті...То чуваку спочатку треба юридично "воскреснути"
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25.10.2024 21:20 Ответить
Ну, тут ще треба зрозуміти, як він став померлим. Може це мутилово якесь. І друге, в чому він хотів переконати вартових на блокпості? Що він померлий і судиться, а тому може вільно пересуватись країною, за її межі? От прямо тут, на блокпості. Це саме те місце, де ці питання вирішуються? Чи будівля ТЦК з відповідним обладнання, доступом до електронних документів, реєстрів тощо?
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25.10.2024 22:00 Ответить
може..а може й ні...але якщо він юридично мертвий, то...я про це написав вище. А те що рішень суддів доводиться почекати - факт... доречі, я на відео не побачив причин бризкати з балончику...
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25.10.2024 22:08 Ответить
ТЦК це бандитське організовенеугрупування під патронажем царя і його дружбана дєрмака.
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25.10.2024 19:10 Ответить
Ідіот! По твоєму це очільники ТЦК ходять вулицями? Ти схожий на тих дебілів, що кидаються на електромонтерів, а ахмєтову лижуть сраку, чіпляються до хлопців і дівчат з колцентрів, наче це вони керують компанією.
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25.10.2024 19:19 Ответить
А людей на улицах кто винтит?Начальство или подчинённые?Или "дружины содействия полиции и ТЦК" в масках?
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25.10.2024 19:41 Ответить
мені ніколи не прискали балоном в рило.
воно, дійсно, таке коричнювате?
після такої дози і такої відстані є можливість розмовляти?
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25.10.2024 19:20 Ответить
Не все коричневые. Разные смеси есть. Но глаза точно нельзя минут пять десять открыть.
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25.10.2024 19:35 Ответить
У "кобры" может быть задержка по действию,зато потом пипец минут на 20-30( у кого как);перец действует сразу,все зависит от % капсаицина в составе,обычно он небольшой. Вот "KO fog" 11% это да,это уже аргумент.
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25.10.2024 19:45 Ответить
Харківський ОТЦК вже зробив заяву.
Цей тип скоїв напад, побив машини, давив людей. Все як завжди. Перекриття, блокування Харкова не було. Це дезінформація, закликаємо до інформаціонної гігієни!
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25.10.2024 19:24 Ответить
то, він же мертвий. у нього і бумажка є.
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25.10.2024 19:40 Ответить
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25.10.2024 19:43 Ответить
Мертвому обновлять данные нельзя.
Мертвому управлять машиной можно.
А вообще, быковать перед военными в прифронтовом городе. Молодец мужик. Отвага и слабоумие.
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25.10.2024 20:40 Ответить
а де ти бачив бикування...на тій хвилині відео що тут чувак спокійно пояснює, пропонує надати "справку"...чи ти відео якесь інше бачив?
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25.10.2024 21:23 Ответить
Він не виконав законну вимогу військових під час війни - це означає, що бикував. Тут в коментарях також постійно бикує конченоВася Быколог
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25.10.2024 22:05 Ответить
яку вимогу він не виконав? його питають чого не оновив дані...він відповідає, його забризкали... ніяких вимог не було...чи ти якесь інше відео бачив?
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25.10.2024 22:11 Ответить
Ой, не чує баба сарказму, ой не чує
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25.10.2024 22:22 Ответить
Так и надо ухилянту, какая нахер справка? Обновить данные никакие справки не нужны, тварь просто оборзела и не обновила данные. Всех кто не обновил надо закатывать в асфальт а не балончиком пшикать.
Хотя такая газовая камера для придурка меня повеселила. Самый умный нашелся, придурошный ухилянт.
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25.10.2024 19:25 Ответить
Оце правильно! Всі шість мільйонів треба *******, та застосовувати спецзасоби. Це єдиний шлях до перемоги!
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25.10.2024 19:33 Ответить
найкумедніше це ІР дописувача який когось звинувачує в ухилянстві
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25.10.2024 22:12 Ответить
да тебя ипёт гнида ухылянтская, что цивильный не обновил?
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25.10.2024 19:37 Ответить
Сегодня цивильный, а завтра штурмовик, а если ухилянт то пусть телесом своим на минные поля идет - хоть какая то польза.
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25.10.2024 22:45 Ответить
Мусор а твоем нике зашифрован диагноз !
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26.10.2024 06:54 Ответить
Какой грозный . Ты еще бровки нахмурь и ножкой постучи как Хрипатый на ставке.
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25.10.2024 19:51 Ответить
Какое он имел право садиться за руль, если он покойник, по документам?
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25.10.2024 19:31 Ответить
ну, от.
виходить тцкашник прискав у пустий салон.
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25.10.2024 19:41 Ответить
Получается что в труп
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25.10.2024 20:01 Ответить
Права не аннулированы,значит может.Такой вот юридический ребус.
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25.10.2024 19:52 Ответить
Так у нас вон и инвалиды со страшными болезнями автомобилями управляют.
Ну что бы еще и трупы...
А схема таки прикольная... Наши суды его долго оживлять могут.
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25.10.2024 20:06 Ответить
Вопрос в другом-кто,когда и каким образом записал данного господина в умершие.Такие ошибки бывают случаются,хотелось бы подробностей.
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25.10.2024 20:12 Ответить
Я думаю что без ментов тут не обошлось.
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25.10.2024 20:45 Ответить
Это город такой, мистический. Там все бывает. Живой мертвым водит машину, мертвый живым руководит мэрией. Между жизнью и смертью ну очень тонкая грань.
В реанимации человек вообще по 10 раз на день туда сюда ходит
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25.10.2024 20:45 Ответить
****
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25.10.2024 22:07 Ответить
А якби тцкуни його на смерть прибили, то вийшло би, що вбили труп? Або й взагалі - відновили відповідність фізичного стану організму і задокументованого
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25.10.2024 20:12 Ответить
Если по закону, то даже мертвых нельзя обижать.
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25.10.2024 20:47 Ответить
Ось самі бачите, що буде якщо будете розмовляти з так званим " тцк" - вони вас можуть скалічити, тому маєте повне право на самозахист, стаття36 кку, стаття 27 Конституції
Взагалі не розмовляйте з ними.
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25.10.2024 19:46 Ответить
вообще не понимаю, почему взрослые идут на диалог с посторонними какими то людьми в форме:
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
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25.10.2024 19:55 Ответить
Саме так! І з якого х€ра ви забов'зані передавати свої перс. дані якимось істотам у яких немає навіть посвідчення держ. зразку, тобто ці істоти можуть бути реальними аферистами або кіднеперами..
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25.10.2024 20:05 Ответить
Как я вас поддерживаю.
Лучше с ними вообще не разговаривать. Гордо отсидеть сутки в обезьяннике до выяснения личности
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25.10.2024 20:52 Ответить
с буя ли у тебя сутки? превышение, и вас запомнят
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25.10.2024 21:48 Ответить
А будешь быковать порвут и выбросят паспорт.
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25.10.2024 21:50 Ответить
гнидам совет: хочешь долго жить - не вреди людям, передай своим
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25.10.2024 21:54 Ответить
Из серии "вредных советов"? В ТЦК любят смелых парней. Можно плюнуть им в морду. Если еще не пи....ец можно засветить в глаз
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25.10.2024 20:49 Ответить
да да да. ЕЕв, гражданин никому ничего не должен обьяснять и ни с кем не вступать в базары. или ты детей такому не учил?)
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25.10.2024 21:42 Ответить
Зачекайте. І нащо прокуратура розповсюджує стовідсоткову кацапську ІПСО зняту на ТОТ? Ще й розслідування розпочали.
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25.10.2024 20:14 Ответить
Відповідно до ч. 1 ст. 297 КК України кримінальним правопорушенням визнається, зокрема, наруга над над тілом померлого.
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25.10.2024 20:18 Ответить
Теоретически получается "зомби",мертв-но ведёт себя как живой.
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25.10.2024 20:28 Ответить
+++ .
Из протокола:
Труп отказался выйти из салона автомобиля, поэтому к нему были применены спецсредства. В итоге труп попытался скрыться и был задержан"
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25.10.2024 20:56 Ответить
В машине так же находились жена и тёща трупа...
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25.10.2024 21:32 Ответить
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25.10.2024 20:26 Ответить
А де реакція тупорилого ішака. Це чмо рахується головкомом та відповідає, згідно Конституції, за мобілізацію. Чи може ішак вважає, що мобілізація має проходити таким чином.
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25.10.2024 21:21 Ответить
Сьогодні їхав з роботи і підвозив від траси жінку з дитиною . Хлопчик рочків з десять . От вона і розказує , що заходить в маршрутку тєло в балаклаві з !!! автоматом !!! провіряє документи . Дитина само собою трошки злякалася . Але питання в іншому . Що воно зробить з тим автоматом в Спрінтері якщо дійсно там буде диверсант ? Отримає ніж чи пулю і автомат буде у ворога . Дебіли вони там усі чи через одного
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25.10.2024 21:23 Ответить
Оте Ололошне бидло має бути знищене за розпалювання ненависті
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26.10.2024 00:34 Ответить
Тцк - шніки зараз це ті самі ідейні нащадки тих хто колись йшов відбирати зерно в 1933, чи писав донос на сусідів у 1937 щоб не приїхале інше тцк на чорному воронку за ними самими.
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26.10.2024 01:09 Ответить
 
 