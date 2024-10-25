СБУ задержала в Киеве помощника начальника Подольского ТЦК, который за взятку предлагал отсрочку от мобилизации

Сотрудники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали помощника начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Киеве, который за денежное вознаграждение предлагал помощь с незаконной отсрочкой от мобилизации.

Об этом Киевский городской ТЦК и СП сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации. Осуществляется оперативное сопровождение в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы система избавлялась от нарушителей закона", - говорится в сообщении.