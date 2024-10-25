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СБУ задержала в Киеве помощника начальника Подольского ТЦК, который за взятку предлагал отсрочку от мобилизации

ТЦК

Сотрудники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали помощника начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Киеве, который за денежное вознаграждение предлагал помощь с незаконной отсрочкой от мобилизации.

Об этом Киевский городской ТЦК и СП сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации. Осуществляется оперативное сопровождение в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы система избавлялась от нарушителей закона", - говорится в сообщении.

Київський міський ТЦК та СП про затримання хабарника

Автор: 

взятка (6187) задержание (6690) Киев (25707) СБУ (20060) ТЦК (614)


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понти
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25.10.2024 22:05 Ответить
а мы то думаем, чего это по всему киеву ухылянты как угорелые мечутся , жопы то подгорают, каждый гадил гражданским, не отвечал за базар и в клювике заносил и подлизывал начальству
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25.10.2024 22:26 Ответить
У допрі йому той помічник теж пригодиться.
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25.10.2024 22:37 Ответить
Гандон
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25.10.2024 22:58 Ответить
Затримали помічника. Тільки круглий дурень може припустити, що помічник те робив без відома начальника. СБУ - таке припустили... Але ж СБУ не дурні. Значить начальник - щедро ділиться.
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25.10.2024 23:29 Ответить
Риба гниє з голови. Народ з початку вибрав таку владу, а тепер дивується чому таке в країні робиться? Чи не пора включити розуму, що все це робить тупорила влада. Щоб в країні щось змінити, треба з початку владу розумну вибирати, а не голосувати по приколу.Від дурної голови й ногам лихо.
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26.10.2024 01:20 Ответить
Причини зливу- крисятив, не поділився, перейшов комусь дорогу.
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26.10.2024 04:44 Ответить
Який підлий зам. Підставляв свого керівника, котрий нічого не знав.
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26.10.2024 08:31 Ответить
 
 