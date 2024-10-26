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ТЦК об инциденте с применением газового баллончика против мужчины в Харькове: он "дерзко отказался предоставить документы и совершил наезд на военнослужащих"

насилля,кіровоградщина,тцк

Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандальное видео с применением газового баллончика против мужчины во время проверки документов в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ТЦК.

Там утверждают, что мужчина совершил наезд автомобилем и травмировал военнослужащих. Впрочем, о применении газового баллончика не упоминается.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, 25 октября в городе Харьков во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, которая состояла из военнослужащих и правоохранителей.

"Этот позорный криминальный поступок совершил гражданин, который находился за рулем и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав трех военнослужащих. Нападавшего на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия", - заверили в ТЦК.

Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.

"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации. Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются вражескими и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и перекручивают действительность.

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Показательно, что российские информационные помойки оперативно использовали резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов. В частности, распространяется дезинформация о "перекрытии" или "блокировании" Харькова, что, как и обычно, не соответствует действительности", - добавляют в ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове работники ТЦК применили газовый баллончик против мужчины во время проверки документов. Прокуратура начала расследование

Автор: 

Харьков (7597) ТЦК (614)


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Топ комментарии
+45
брешуть як і вова лідор
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26.10.2024 08:10 Ответить
+40
це все зрозуміло. але низькопробні брехні вже надоїли. я бачив це відео. і те що каже ртцк є брехнею.
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26.10.2024 08:17 Ответить
+38
Звісно, це все ІПСО роздуте російськими інформаційними помийками, а ТЦК - це символ доблесті, чесності та захисту України (с). Але якщо без сарказму, то саме сумне у ці ситуації - відношення до людей,як до тупого недосвідченого бидла, яке неспроможне аналізувати. Все як в рашці, з відношення до людей якої всі ржали на початку повномасштабної.
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26.10.2024 08:19 Ответить
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ховають їбальники ті хто розуміє що робить злочин за який потім все рівно прийдеться відповідати.
та вони забувають у яку епоху живуть, зараз ШІ їх ідентифікує по формі очей з фото чи відео, + списки всіх хто служив у ротах охорони є.
війна все спише, можливо, але не для всіх.
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26.10.2024 10:41 Ответить
А яка різниця між українським ТЦК та російським мінооборони? Бо як на мене ніякої і ті, і ті хочуть бачити українця мертвим, і вважають українське суспільство тупим, яким можна "згодувати" будь-ку ахінею
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26.10.2024 12:26 Ответить
Ви за кого голосували у 2019?
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26.10.2024 09:05 Ответить
Ви за кого голосували у 2019....1993??
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26.10.2024 10:11 Ответить
Вони уже в цивільному бусифікують українців щоб легше можна було відловлювати
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26.10.2024 13:09 Ответить
Хоч вже не пишуть про ображених фронтовиків та інвалідів з ТЦК.
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26.10.2024 08:54 Ответить
Що кажуть у ТЦК?
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26.10.2024 09:01 Ответить
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26.10.2024 09:08 Ответить
Дрища в кайданки та на передок рити окопи!
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26.10.2024 09:01 Ответить
Чого ти ****** ротом - ти мене бачив? - 100кг кмс по боксу - бачив таких дурканів - поза очі таке гилять а при зустрічі віч - віч рот чуть не трісне - від вуха до вуха
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26.10.2024 09:17 Ответить
вже тримчу від твого суворого погляду та 100 кг біомаси! Звідки ти тут взагалі виліз, чи ти той дрищ кого тцк ловив? Найтупіше - грозити комусь в тирнеті своїми кілограмами та кмсами😁 Я ж міг тебе перемогти якби написав що в мнне 150 кг і я пиихований чемпіон мма... Та біти вистачить для тупої макітри
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26.10.2024 09:34 Ответить
Шо тобі не так? - чудило - ти навіть в"іхати не можеш в те шо я написав - перечитаи ще раз
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26.10.2024 09:39 Ответить
Мені ще жоден не відповів, як дрищ може окопи рити, якщо він лопату з землею не підійме?
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26.10.2024 11:53 Ответить
А цікаво за кого воно голосувало у 19? Цей дрищ
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26.10.2024 09:04 Ответить
не будь довбойобом - вже не актуально.хто б за що не голосував - всі вже в одному човні.якось гребти до берега разом.
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26.10.2024 09:08 Ответить
Я не був довбойобом у 19 і зараз не такий ..а ось за тебе чомусь не певен..#какаяразніца?
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26.10.2024 09:27 Ответить
Там було за кого голосувати йовбодоб? Одна кацапська агентура у списках
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26.10.2024 13:12 Ответить
Даун
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26.10.2024 19:43 Ответить
"померлий" козляра має вигрісти по-повній.
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26.10.2024 09:04 Ответить
Коментувати проблеми мобілізації ішак свідомо уникає, вважаючи , що це його не стосується. А ось передвиборну тисячу ішак взахльоб коментує, бо сподівається на своє гіпотетичне друге пришестя. Геть безтолкового мудака!
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26.10.2024 09:05 Ответить
все це крикуще беззаконня веде до одного - поразки держави.в першу чергу поразка від внутрішніх ворогів.тцк не бачуть корупціонерів які уже мільярдами крадуть.зато простим людям руки викручують - служаки олігархічного зекагала.та хто тут що ******* про патріотизм ? все купляється і продається на всих рівнях виконавчої влади,всі це бачуть кому воно нах потрібно ? ви лякаєте росгвардією,ну такої ганьби як сьогоднішня українська влада - нема ніде в СВІТІ !!!
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26.10.2024 09:12 Ответить
Тцк уже и прокуроры и судьи и свидетели и палачи в одном лице,зачем вызывать полицию они же все на фронте.
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26.10.2024 09:13 Ответить
Що про поточні методи мобілізації хоче сказати Гарант Конституції, та Верховний Головнокомандувач? Нарід дуже хоче почути його думку.
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26.10.2024 09:14 Ответить
А могли б задуть монтажною піною. Так шо нехай ще спасіба скаже.
І взагалі, "єслі би нє наше ТЦК, то ето сдєлалі би солдати НАТО" (с)

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26.10.2024 09:41 Ответить
а на чому базується твоя думка про "борзометр"? Ти відео бачив? А яке?
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26.10.2024 13:52 Ответить
Ещё остались кто-нибудь, кто верит тцк?
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26.10.2024 09:20 Ответить
Яким чином був наїзд - до чи після? Уявіть сиджу в авто, спілкуюся, відкрив вікно і раптом наїзд? Чи інший варіант. В салон випустили газ і потім наїхав?
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26.10.2024 09:22 Ответить
Напад невстановленої озброєної групи осіб. Поліція при цьому ніяк не протидіє злочинним діям ТЦК, тобто перебуває з ними в змові. Згідно статті 36 пункт 5 ККУ абсолютно законно можна валити їх: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб."
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm " Тому нормальний адвокат доведе, що наїзд було здійснено в межах необхідної оборони......

Ні до чого не закликаю. Просто деяким не завадило б розуміти, що на злочинні дії може бути ще більш неадекватна протидія...............
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26.10.2024 20:35 Ответить
Брешуть то брешуть, але на фронті легше не стається, Донбас поступово здають, захисників все менше, а підмоги немає. Хто від цього виграє? Вовині прихильники, які візжать і тікають від призову? Комусь треба стримувати рашистську навалу, моя хата скраю не пройде
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26.10.2024 09:36 Ответить
Вы это искренне пишите? Минимум 10 оснащенных и полнокровных бригад бросили в курскую авантюру! А вы думаете что "отловленные" фронт удержат?
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26.10.2024 10:14 Ответить
ну и по какому праву уроды могут лезть к часной собственности?
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26.10.2024 09:52 Ответить
Армія має бути ПРОФЕСІЙНОЮ!!! А не з тих, кого нагребли на вулицях тцкашники. Є люди, які не будуть воювати, як ти їх не мотивуй. А є люди, що вміють і роблять це професійно. І вік неважливий. Людей треба мотивувати потужним і надійним соцпакетом, забезпечити ******** зброєю у достатній кількості, логістикою всього необхідного. На кожного військового має бути десятеро, які його забезпечують. А існуюча система примусового рекрутінгу вигадана виключено для того, щоб збагачувались корумповані чиновники, як хмельницька Крупа. І так в усіх сферах діяльності зеленої влади.

Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
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26.10.2024 09:53 Ответить
прохфесійна у нас тіко ТЮлька, але зебіл не згадав про її пози та кульбіти.
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26.10.2024 10:09 Ответить
Баба юля....- це Великий "спеціаліст по-озброєнню".... по-продажі озброєння.....
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26.10.2024 10:16 Ответить
Ну так, президент Тімошенко мала 100% влади.
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26.10.2024 11:16 Ответить
закохане до отупіння, не підкажеш, чому сраката так вчепилась за посаду прем'єр-міністра тоді? Не тому, що саме під куЧмо цю посаду перетворили на вищу за президентську?
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26.10.2024 11:46 Ответить
ну, це вже взагалі повне "гонєво", або літературно - маніпуляція. Вона, як і УСІ ІНШІ політики, в тому числі у НАС в країні, мають своїм завданням боротися за владу, Чи може ющенко, янукович, порошенко не боролися за відповідну владну посаду, порошенко за посаду прем'єра за ющенка, янукович за того ж і за президента, чи ті ж черновол, марчук, мороз, симоненко, або ще ціла "плеяда" наших політиків боролися за щось інше, а не за владу задля реалізації власних бачень розвитку цієї країни (наприклад, шлях до європи чи до кацапів, більше свободи чи контролю держави, більше прозорості і законності чи більше корупції, хабарництва і брехні)?

Нащо ці гнилі вислови? Вони баряться за посаду, яка дає найбільше влади, щоб реалізувати свої бачення і бажання - по мудрому, бачення розвитку...
Чи ти персонально і твої родичі з кумами і сватами робили б щось інше, чим УСІ У СВІТІ? дістали ці тупорилі філософствування - вони якраз привели до влади цю всю зелену наволоч, які тупо примітивно крадуть, навіть не хитромудросхемно, крім того ті ще хоч щось уміли робити.
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26.10.2024 15:29 Ответить
варто у суті Сулімо-Івана розібратись, а не пустопорожнім графоманством жонглювати.
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26.10.2024 22:12 Ответить
розглядати його суть, то твоя життєва забаганка. А я дивлюся ж на твої слова, як на комент людини, котра на світ дивиться упереджено, якщо відверто казати, то з рівня інфантильного патріота. це виглядає примітивно і недалекоглядно, тому такі, як ти, мені не цікаві....
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26.10.2024 23:07 Ответить
18 рядків буйно-упередженої не цікавості із стояком перерослого на клаповуху видру, дюже цікава мазня не зупиняйся.
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27.10.2024 02:42 Ответить
ти, покоління тіктоку і інстаграм. крім сміття в інтернеті нічого не можеш цьому світу дати.
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27.10.2024 11:02 Ответить
саме так внюмецька Ванга, пиши ще.
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27.10.2024 11:16 Ответить
Ты бы ещё революцию 1917 года сюда приплёл,идиот.
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26.10.2024 10:29 Ответить
февральскую или октябрьскую?
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26.10.2024 10:34 Ответить
а зелёным и кацапам только Порох и майдан мешает.
очнись, 6 лет кацапы у власти в Украине
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26.10.2024 10:46 Ответить
Усі винні крім них. Як завжди. Брехуни як усе Зелене лайно
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26.10.2024 10:28 Ответить
Придурошного ухилянта надо было не балончиком а разбить стекло, вытащить и отмудохать ногами так, что бы ходить не мог. Потом закинуть в бус и на подвал. Как же бесят уроды что не обновили данные и выеживаются "у меня суд - я труп". Сильно умная тварь попалась. Плохо, что хорошо отделался, надеюсь его прикроют еще и тачку конфискуют да и штаф наваляют.
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26.10.2024 10:35 Ответить
Та я за! Треба ввести розстріли на місті, без суду і слідства! От тоді порядок буде!
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26.10.2024 10:47 Ответить
розстрільнику, а бовдурів, що не годні фізично писати грамотно, будемо на місЦі перевчати чи пи.дити без суду та слідства?
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26.10.2024 11:38 Ответить
Всіх *******, ухилянтів розстрілювати зразу. Що тут незрозумілого? Чи ще не розстрілюють на місті? Треба опрацювати це питання на засіданні СНБО!
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26.10.2024 11:46 Ответить
Підтримую, однозначно, що потрібно відпрацювати це питання із головним дебілом вЗесвіту, а воно вже його запхне в дЄрьмаОПу чи іншого .о.аря.
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26.10.2024 11:50 Ответить
Випий води і охолонь. Ти вибрало в 19 маріонетку коломойші, от з нього і починай
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26.10.2024 11:02 Ответить
другий деньти тут, як і ТЦК, клеєти дурнів, намагаючись сцяти людям в очі...це ж не просто так? Ти ж тцк-ник чи засланий
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26.10.2024 13:51 Ответить
Україна це люди, а не територія. Зараз маємо навпаки. Зараз совок воює проти совка на слабо, у кого швидше м'ясо закінчиться.
Що перший раз країну будуть окуповувати? Вже скільки того було і всі бачили, що з того виходило. Мудрі виїдуть, а дурні та какая разніца залишаться. Різниця в тому, що раніше більшість селян були або кріпаками або обмеженими в пересуванні щоб втікти.
Зараз ситуація кардинально інакша, виїхати є куди, половина країн світу готові прийняти білих християн українців. Одна Канада *лять розміром з пів рашки, а населення менше ніж в Україні до війни, можна побудувати свою вільну Україну, а ще є повно інших країн.
Усі оці байки та брехня до останнього українця потрібні лише виродкам у владі, олігархам у яких усі ті комбінати тут, а не десь там, отим прокурорам з трьома пенсіями у 25, та іншим п*расам. Отим мусарам та тцкунам, які в житті не одної буханки хліба не спекли, і нічого іншого не вміють крім людей гнобити. Отим депутатам та суддям, у яких півКиєва записано на тещу. Щоб вони могли накрасти більше і більше. Бо їх майно та "доходи" ТУТ, і якщо прийде москаль то втечуть та залишаться голі босі.
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26.10.2024 11:36 Ответить
Держав без території не буває. І в жодній країні нахлібники, які палець о палець не вдарили для побудови тамтешнього добробуту, нікому не потрібні (мені не подобається Трамп, я б не хотів його повернення в Білий дім, але його антиемігрантською риторикою цілком згодний). Отже, якщо в ТВОЮ країну, хтось вдерся, щоб тебе пограбувати, знищити твоє майно, твій життєвий уклад, то немає іншого виходу, як знищити загарбника (чи принаймні вбити їх якомога більше, поки вб'ють тебе). Якщо в Вашу квартиру чи приватний будинок (що там у Вас є) влізе якийсь бродяга, то Ви чемно заберетеся та підете проситися жити до сусіда (А він Вас пустить? "Я звала не навсегда, и сегодня не среда", - був в моєму дитинстві такий мультфільм, "Кицькін дім" називався)? А щодо тих, хто намагається "накрасти побільше", то їх треба навіть не "садити", а мобілізовувати в штрафні штурмові батальйони за принципом: в першу атаку підеш з сокирою чи тесаком, і перший свій автомат маєш здобути у ворожих окопах; так, вірогідність загинути 70-80%, але за відмову розстріляють зі 100% гарантією.
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26.10.2024 16:20 Ответить
Черкаський окружний адміністративний суд задовільнив позов судді апеляційного суду Черкаської області Раїси Шкреби та підняв їй пенсію до 245 813 грн на місяць. Водночас звичайний українець за законом не може отримати пенсію, розмір якої більший за 23,6 тис. грн (десять прожиткових мінімумів).
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26.10.2024 11:41 Ответить
Цим відкормленим бикам, з гарною зарплатньою, котрі не воюють, вірити - себе не поважати. Буквально на днях бачив, як зовсім молоді хлопці, з автомантами, у десятирьох з кожної сторони відловлювали чоловіків , оточивши підземний перехід. А воювати, начеб-то, нікому...
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26.10.2024 12:05 Ответить
"А тєпєрь Горбатий ухилянти. Я сказав, Горбатий ухилянти!" )))
Бусифікація Промокашки.

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26.10.2024 15:17 Ответить
Я так понял по разговору, что "труп" даже в Резерв+ не отметился.
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26.10.2024 12:39 Ответить
наїхав-визивайте поліцію,а не шоу на всю країну влаштовуйте.
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26.10.2024 13:40 Ответить
Піпел хаває .....не розкачуйте лодку.,... , це все іпсо.....барани у стойло!
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26.10.2024 14:09 Ответить
Ми бачили відео з однієї сторони. А де відео від ТЦК та поліції? Там купа народу було. Це можна побачити в дзеркалі заднього виду. Чи від ТЦК тільки відмазки
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26.10.2024 15:59 Ответить
Хай молиться всім богам, що проти нього застосували лише газовий балончик, а не відкрили вогонь на ураження. Треба кінчати з цим бардаком, коли при наявності війни та воєнного стану деякі дебільні громадяни вважають, що можуть вчиняти насильницькі агресивні дії проти військовослужбовців "при виконанні" (на блокпостах, при патрулюванні, перевірці документів тощо). Військовий статут навіть в мирний час передбачає застосування зброї (причому без жодних попереджувальних пострілів) у випадку безпосереднього нападу на військовослужбовця (при цьому стріляти так, щоб не налякати, а зразу вбити, мало який в нападника намір).
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26.10.2024 16:02 Ответить
***** б видало ордени і медалі цим тцкашникам, якби вони в прямому ефірі розстріляли цивільного. А там ішов стрім. Уявляю реакцію Європи і Америки на таку "демократичну" мобілізацію в лапках.



Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації Джерело:
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26.10.2024 19:59 Ответить
А ещё эти провокаторы подбрасывают ТЦК миллионы баксятины и паркуют во дворах элитные авто, всё для того чтобы очернить представителей власти!
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26.10.2024 16:23 Ответить
Правопорушник вів пряму трансляцію свого правопорушення з метою дискредитації ТЦК.

Ви собі уявляєте рівень такого брєда?

То нехай ТЦК покаже своє відео, щоб спростувати "дискредитацію". Все просто.
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26.10.2024 20:04 Ответить
Чому мене ТЦКашніки не прискали балончиком ?
Мабуть я щось не так робив....
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27.10.2024 07:41 Ответить
Рекомендую владі, для протидії подібним відеоматеріалам, САМИМИ ВИКЛАДАТИ У ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ПОВНІ ВІДЕО ЗА УЧАСТІ ПОЛІЦАЇВ І ЗОНДЕРКОМАНД, ЯКІ ПОВИННІ ФІКСУВАТИ УСІ СВОЇ ДІЇ НА БОДІКАМЕРИ
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27.10.2024 08:55 Ответить
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