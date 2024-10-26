ТЦК об инциденте с применением газового баллончика против мужчины в Харькове: он "дерзко отказался предоставить документы и совершил наезд на военнослужащих"
Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандальное видео с применением газового баллончика против мужчины во время проверки документов в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ТЦК.
Там утверждают, что мужчина совершил наезд автомобилем и травмировал военнослужащих. Впрочем, о применении газового баллончика не упоминается.
Что говорят в ТЦК?
Как отмечается, 25 октября в городе Харьков во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, которая состояла из военнослужащих и правоохранителей.
"Этот позорный криминальный поступок совершил гражданин, который находился за рулем и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав трех военнослужащих. Нападавшего на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия", - заверили в ТЦК.
Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.
"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации. Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются вражескими и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и перекручивают действительность.
Показательно, что российские информационные помойки оперативно использовали резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов. В частности, распространяется дезинформация о "перекрытии" или "блокировании" Харькова, что, как и обычно, не соответствует действительности", - добавляют в ТЦК.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове работники ТЦК применили газовый баллончик против мужчины во время проверки документов. Прокуратура начала расследование
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та вони забувають у яку епоху живуть, зараз ШІ їх ідентифікує по формі очей з фото чи відео, + списки всіх хто служив у ротах охорони є.
війна все спише, можливо, але не для всіх.
2019....1993??
І взагалі, "єслі би нє наше ТЦК, то ето сдєлалі би солдати НАТО" (с)
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm " Тому нормальний адвокат доведе, що наїзд було здійснено в межах необхідної оборони......
Ні до чого не закликаю. Просто деяким не завадило б розуміти, що на злочинні дії може бути ще більш неадекватна протидія...............
Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
Нащо ці гнилі вислови? Вони баряться за посаду, яка дає найбільше влади, щоб реалізувати свої бачення і бажання - по мудрому, бачення розвитку...
Чи ти персонально і твої родичі з кумами і сватами робили б щось інше, чим УСІ У СВІТІ? дістали ці тупорилі філософствування - вони якраз привели до влади цю всю зелену наволоч, які тупо примітивно крадуть, навіть не хитромудросхемно, крім того ті ще хоч щось уміли робити.
очнись, 6 лет кацапы у власти в Украине
Що перший раз країну будуть окуповувати? Вже скільки того було і всі бачили, що з того виходило. Мудрі виїдуть, а дурні та какая разніца залишаться. Різниця в тому, що раніше більшість селян були або кріпаками або обмеженими в пересуванні щоб втікти.
Зараз ситуація кардинально інакша, виїхати є куди, половина країн світу готові прийняти білих християн українців. Одна Канада *лять розміром з пів рашки, а населення менше ніж в Україні до війни, можна побудувати свою вільну Україну, а ще є повно інших країн.
Усі оці байки та брехня до останнього українця потрібні лише виродкам у владі, олігархам у яких усі ті комбінати тут, а не десь там, отим прокурорам з трьома пенсіями у 25, та іншим п*расам. Отим мусарам та тцкунам, які в житті не одної буханки хліба не спекли, і нічого іншого не вміють крім людей гнобити. Отим депутатам та суддям, у яких півКиєва записано на тещу. Щоб вони могли накрасти більше і більше. Бо їх майно та "доходи" ТУТ, і якщо прийде москаль то втечуть та залишаться голі босі.
Горбатийухилянти. Я сказав, Горбатийухилянти!" )))
Бусифікація Промокашки.
Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації Джерело:
Ви собі уявляєте рівень такого брєда?
То нехай ТЦК покаже своє відео, щоб спростувати "дискредитацію". Все просто.
Мабуть я щось не так робив....