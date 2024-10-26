ТЦК об инциденте с применением газового баллончика против мужчины в Харькове: он "дерзко отказался предоставить документы и совершил наезд на военнослужащих"

Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандальное видео с применением газового баллончика против мужчины во время проверки документов в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ТЦК.

Там утверждают, что мужчина совершил наезд автомобилем и травмировал военнослужащих. Впрочем, о применении газового баллончика не упоминается.

Что говорят в ТЦК?

Как отмечается, 25 октября в городе Харьков во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, которая состояла из военнослужащих и правоохранителей.

"Этот позорный криминальный поступок совершил гражданин, который находился за рулем и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав трех военнослужащих. Нападавшего на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия", - заверили в ТЦК.

Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.

"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации. Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются вражескими и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и перекручивают действительность.

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Показательно, что российские информационные помойки оперативно использовали резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов. В частности, распространяется дезинформация о "перекрытии" или "блокировании" Харькова, что, как и обычно, не соответствует действительности", - добавляют в ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове работники ТЦК применили газовый баллончик против мужчины во время проверки документов. Прокуратура начала расследование