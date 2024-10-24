Задержана банда взяточников Голосеевского ТЦК: 1,2 млн долл., 11 элитных авто изъяты. ФОТОрепортаж

Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Подозреваемые организовали схему получения неправомерной выгоды от мужчин, подлежащих мобилизации. За 8,5 тыс. долларов США они обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов", - говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны во время получения второй части средств в сумме 4 тыс. долларов США.

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Одновременно было проведено более 40 обысков. Изъято более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес класса стоимостью более 100 тыс долларов США каждая.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В зависимости от содеянного им инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

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