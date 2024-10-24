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22 004 88

Задержана банда взяточников Голосеевского ТЦК: 1,2 млн долл., 11 элитных авто изъяты. ФОТОрепортаж

Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Подозреваемые организовали схему получения неправомерной выгоды от мужчин, подлежащих мобилизации. За 8,5 тыс. долларов США они обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов", - говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны во время получения второй части средств в сумме 4 тыс. долларов США.

Также смотрите: В Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", занимавшихся переправкой военнообязанных через границу. ФОТО

Одновременно было проведено более 40 обысков. Изъято более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес класса стоимостью более 100 тыс долларов США каждая.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В зависимости от содеянного им инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Читайте также: Студент-юрист за 10 тыс. дол. предлагал мужчинам "обучение" в польском вузе, чтобы выехать за границу - его задержали

У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам
У Києві викрили працівників Голосіївського ТЦК, які допомагали ухилянтам

Автор: 

Киев (25692) Офис Генпрокурора (2498) уклонисты (925) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+50
Кім,агрохімія- швидко на поруки цих героїв. Є ж презумпція невинуватості.
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24.10.2024 14:14 Ответить
+30
Нормально прибарахлились работники военкоматов люксовыми мерседесами, теслами и коттеджами. Кому война а кому золотая пора. За такое в военное время нужно растреливать.
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24.10.2024 14:18 Ответить
+15
І це тільки один ТЦК - понад тисячу. Чи десять, чи усі двадцять мільйонів доларів навару. Якщо вірити вікіпедії тих ТЦК чи 200, чи навіть 300. Перемножимо - мінімум 2 мільйярди, але це мінімальна оцінка.
А Ви воюйте, купуйте все за свої кошти, не відволікайтеся...

До речі - чомуж не спрацювала ідіотська кавалерійська атака Зеленського на "воєнкомів" ?
Може тому, що й мета була проста - поставити своїх, аби качати бабло.
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24.10.2024 14:37 Ответить
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в заголовку: Допомогли понад тисячі ухилянтам Джерело:

в тексті: вони обіцяли допомогти

то все таки, за для справедливості - допомогли чи лише обіцяли?
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24.10.2024 14:13 Ответить
Проблема не тільки в тому, що беруть. Проблема також в тому, що НЕСУТЬ.
І коли несуть вам тисячу доларів в день - це величезна спокуса.
Без закриття дирок цифровізацією це ніяк не побороти, треба закрити людський фактор.
Як хороший приклад - той же ЗНО та ЦНАП.
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24.10.2024 15:31 Ответить
Кім,агрохімія- швидко на поруки цих героїв. Є ж презумпція невинуватості.
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24.10.2024 14:14 Ответить
Кім не візьме - він бере тільки жінок на поруки....
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24.10.2024 14:39 Ответить
а їх на поруки візьме та пісда яку на поруки взяли кіміхамія...
її ж не відсторонили від засідань, мандата не позбавили, тож має право!!!!
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24.10.2024 15:46 Ответить
Інформація перевірена? Офіційна? Можна вже починати писати про тцк-шних щурів?
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24.10.2024 14:16 Ответить
це ж той тцк, що плазували перед зашквареним сбушником та на оболоні за репортером полювали.
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24.10.2024 14:16 Ответить
І що, Вітюк чи його дружина понесли якесь покарання? (просто звільнення - не покарання!)
"журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і натомість отримали як "відповідь" повістку"
"У вересні НАЗК https://suspilne.media/840653-nazk-ne-znajslo-porusen-u-deklaraciah-eksnacalnika-kiberdepartamentu-sbu-illi-vituka/ завершило перевірку способу життя Іллі Вітюка і не виявило невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя експосадовця СБУ" - припливли...
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24.10.2024 14:32 Ответить
нєнє. як що чесний мєнт, то які питання?
я вас запевняю, виявиться, що і у прокурорів все чесно і у лікарів мсек.
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24.10.2024 14:35 Ответить
Нормально прибарахлились работники военкоматов люксовыми мерседесами, теслами и коттеджами. Кому война а кому золотая пора. За такое в военное время нужно растреливать.
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24.10.2024 14:18 Ответить
Но ради справедливости нужно расстреливать и тех кто нёс им, а это уже будет геноцид ухилянтов. Сколько мрази по обе стороны.
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24.10.2024 15:00 Ответить
Госслужащие дававшие присягу государству должны отвечать в 10 раз больше чем простые граждане которым все по барабану и никому ничего не должны. И если несли значит от них требовали и угрожали. Так что не нужно перекладывать с больной головы...
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24.10.2024 15:34 Ответить
Пропонування хабара - кримінальний злочин. Чи для вас ні?
---
Стаття 369 УКК.
Пропозиція хабара просто комусь (не службовій особі) штраф та можливе увязнення 2-3 роки.
Пропонування хабара службовій особі - позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна, або без такої.
---
Не знали?
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24.10.2024 15:41 Ответить
Тогда госслужищим и коррупционерам нужен расстрел за взятки, саботаж и невыполнение своих обязанностей. А то у нас чиновники без взятки начиная с роддома заканчивая регистрацией недвижимости или проведения електроенергии палец об палец не ударят хоть подыхай на улице. Не знал такого?
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24.10.2024 15:44 Ответить
К тому же предлагать взятку ето не значит давать. Не хочешь не бери. Каким ето может быть преступлением? Тогда уже преступлением можно назвать вымогание взятки. Напримет если тебя полицай на дороге остановил без причины значит он требует взятку. Много полицаев за вымогание взятки посадили?
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24.10.2024 15:54 Ответить
*Давання хабаря службовій особі, карається позбавленням волі від 4 до 8 років.
Погано скопіював.
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24.10.2024 17:23 Ответить
ви могли б і самі трохи попрацювати
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24.10.2024 17:25 Ответить
Проблема в том, что у пропонувателя взятки нет рычагов давления, он просто пропонует, и вопрос стоит как "хошь бери, хошь не бери".

У вымогателя взятки есть рычаги давления, поскольку есть полномочия совершить принудительный правочин. Иными словами вымогатель прикрывается законом. И здесь уже вопрос стоит как "не дашь взятку, так или иначе сдохнешь на нуле".

А что там написано в УК плевать, человеку спасти свою шкуру важнее букв в кодексе.
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24.10.2024 18:53 Ответить
А чому ви думаєте , що влада сама себе буде розстрілювати ? Скоріше журналістів стріляти почнуть, ніж корупціонерів. Трішки мізки включайте
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24.10.2024 18:04 Ответить
Проблема в том, что расстреливать за такое будут только президенты типа Сталина. А у них, кроме несомненной пользы в военное время, есть свои сложности в мирное время. Но да, сейчас было бы расстреляно уже несколько тысяч чиновников и давно был бы полный порядок с финансированием армии, а также улилянтами и прочими случаями "кому война, а кому мать родна". Но что потом делать с таким лидером в мирное время? Тем более, что такие лидеры, как правило, сами войны и начинают...
А "демократически избранные" ради личной наживы президенты кого будут расстреливать - своих же? Помилуйте
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24.10.2024 19:55 Ответить
а я би розстрілював тих, що шукають пользу від сталіна.
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25.10.2024 06:41 Ответить
Тогда не ной, что в украинской власти ворьё и саботажники, а радуйся. Расстреливатель х%ев
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25.10.2024 13:34 Ответить
Просто такі як ти спочатку наїдяться лайна з рашистської міфології про товаріща сталіна, а потім волають путін введі. Сралін твій був дегенерад рідкісний, і полководець як з лайна куля, массовий вбивця і маньяк.
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25.10.2024 13:43 Ответить
Та шо ти кажеш? Ого, а я не знав. Мой сталин, *****. Ты ещё тупее, чем казался в начале.
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25.10.2024 21:26 Ответить
Це що зараз витворяють, мсекі, прокурори, тцк, це тисячі і тисячі " людей" яких треба кинути за грати, плюс всіх " слуг д'....а "!!! Це жах, але це і є сьогоднішня дійсність!!!
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24.10.2024 14:18 Ответить
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24.10.2024 16:16 Ответить
Зеленський🤡 андоній ,і він це знає ,але має на увазі всіх українців ,він на морозі ...чи передозі ...
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24.10.2024 22:39 Ответить
Як огидно.
Є такі йолопенки, що пишуть, ніби євреї винні у всіх бідах українців. А хєра!
Самі понавибирали гівняр у владу, самі ніколи не вибрали притомних людей у владу.
Українчики дерибанять країну. Ваші сусіди, родичі.
І ви, українчики, терпите. Скільки можна терпіть?
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24.10.2024 14:19 Ответить
Аби трьох мразєй запустить через гільйотину - інша мразь припре і здасть гроші самоскидами. На колінях приповзе.
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24.10.2024 14:20 Ответить
ви це серйозно?
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24.10.2024 15:14 Ответить
Це не до вас. йдіть мимо, тєрпіліца.
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24.10.2024 15:34 Ответить
я про добровільну здачу грошей самоскидами. Навіть в КНДР такого немає, це додаткове признання вини )))
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24.10.2024 20:48 Ответить
Саме цікаво ІНШЕ:
як ВСІ схоплені на вулиці та бусіфіковані, Незламно та Непохитно, без повісток, ВЛК та присяги, 100% перетворюються на "УХИЛЯНТІВ"...
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24.10.2024 14:24 Ответить
із https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vikrito-pracivnikiv-golosiyivskogo-rtck-yaki-dopomogli-uxilitis-vid-mobilizaciyi-bilse-tisyaci-viiskovozobovyazanim-colovikam посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора. Джерело:
********
Прокурори-інваліди завошколупились.
Як павуки в банці, почали гризти один одного. Зчепилися дві конкуруючі ОЗГ, - інваліди-прокурори проти інвалідів-тцкашників.
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24.10.2024 14:28 Ответить
Епічний файт. Хто кого, - прокуратура ТЦК, чи ТЦК прокуратуру?
Чекаю, коли ТЦК випише повістки липовим "інвалідам" з прокуратури. Нехай навіть "помилково". Шоу маст гоу он. )))

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24.10.2024 14:51 Ответить
фантазії в теперішніх бандитів абсолютно ніякої, машини, квартири, яхти.
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24.10.2024 14:32 Ответить
І це тільки один ТЦК - понад тисячу. Чи десять, чи усі двадцять мільйонів доларів навару. Якщо вірити вікіпедії тих ТЦК чи 200, чи навіть 300. Перемножимо - мінімум 2 мільйярди, але це мінімальна оцінка.
А Ви воюйте, купуйте все за свої кошти, не відволікайтеся...

До речі - чомуж не спрацювала ідіотська кавалерійська атака Зеленського на "воєнкомів" ?
Може тому, що й мета була проста - поставити своїх, аби качати бабло.
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24.10.2024 14:37 Ответить
Вчора, десь о сьомій вечора, хвилин з 20 довелося чекати біля входу до ,,Варуса,, невістку,що зайшла за покупками. За цей час до супермаркету зайшли з десятків 5-6 вгодованих молодиків призовного віку З*являється ця публіка після семи вечора,коли Тцк з поліцією вже розлізлися по домівках.А у цей день з ранку всі прохідні ДМК окупували з сотня поліції і ТЦКашників.Останніх роботяг виловлюють.
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24.10.2024 15:17 Ответить
ТЦК 187 од., наче
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24.10.2024 15:21 Ответить
Взято зі статті вікіпедії. За шо купив, за те продав.

"...Кількість саме ТЦК станом на 2023 рік сягає понад 200 та розподілено між чотирма оперативними командуваннями: «Північ», «Південь», «Захід», «Схід»[4]. Втім деякі з них мають відокремлені територіальні підрозділи - так звані «відділи» або «відділення»[5][6][7], разом з якими територіально загальна кількість таких формувань наближується до 300 або навіть перевищує..."

Якщо вікі ********* - мільпардон.
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24.10.2024 15:23 Ответить
Ааа ... ну да , може бути ! Я ще дивувався, мій родич казав кудись їздив, а такого ТЦК у списку не було. Мабуть таки підрозділ.
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24.10.2024 15:38 Ответить
Проблема не тільки в тому, що беруть. Проблема в тому, що НЕСУТЬ.
І коли несуть вам тисячу доларів в день - це величезна спокуса.
Без закриття дирок цифровізацією це не побороти.
----
У нас ТЦК ніби більше 250.
Відповідно, з кожного в середньому 500-1000 ухилянтів - це від 125 до 250 тисяч тимчасово відкуплених не мобілізованих.
Та відповідно від 250 мільйонів до 1$ мільярда хабарів до них припливло (рахую по 2000 в середньому з ухилянта).
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24.10.2024 15:24 Ответить
Згоден з тим, що той, хто несе - не кращий за того, хто бере - принаймні у даному випадку.

Але, нажаль - мушу Вас розчарувати - цифровізацією "дірки" не заткнути. Вже було, і не раз, з інших питань. Характерний приклад - автоматична система вибору судді - ніби має бездушно і випадково обирати суддю - і що. А нічого. Чи та ж "прозорро" - до дупи, нічого не зупинила. Просто посади чиновників, яким треба буде "нести" змінять свою назву - оператор бази даних, начальник інформаційно-аналітичного відділу чи якось так - але морди будуть тіж самі. Комп'ютер не працює без людей - а люди, вони і в Африці люди - впадають на спокусу....
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24.10.2024 15:31 Ответить
такі речі "вирішують" вже на рівні Києва.
А 99% ухилянтів до Києва в основний офіс не поїде.
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24.10.2024 15:52 Ответить
Коли працювало Прозорро - не було вже відкатів в 200-300% та більше. так, обмежуються скромними 15%, надають перевагу своїм фірмам. Але немає масових крадіжок, а це головне.
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24.10.2024 15:53 Ответить
Не дуже зрозуміло, як можна дати відкат у 200-300%... ?
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24.10.2024 15:55 Ответить
Напевне мова іде у відсотках від базової ціни. Тобто виконавець хоче отримати 100 тис, а в тендер мусить вписати 300 тис - з них 200 тис відкату
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24.10.2024 16:30 Ответить
Як написав один Чесний Журналіст : А потім виявиться, що поки війна косила простолюдинів, для недоторканної касти державників ця війна була касою....
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24.10.2024 14:40 Ответить
А шо таке по вашому "простолюдин"? Ну вот серйозно. Людина яка не спромоглася власними силами до чогось? А до чого саме? У вас є якісь цінові рамки? Ну бо вот десь у Іспанії - навіть бомж може поїсти та захватити собі квартирку для життя (окупаси), а в Польщі з зарплатою у 6000 баксів ти нікого не здивуєш, бо то середній клас, а бідних нема, бо всі платять податки, і отримують з Держави відповідно. Ви чесно платиле податки? І може ніколи хабаря не давали? Ой. Вірю. Так хто такі "простолюдини"? Може то у якось загадковому королівстві - де є король і де є рабська челядь? Вот для чого ці розмови?
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24.10.2024 15:11 Ответить
При Пєтькі-міліардері ніхто не крав? Просто нікого не ловили.
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24.10.2024 20:55 Ответить
Ви би краще не викривали, а попереджали: зробіть так, шоп ці гроші не знаходили під матрасом у тих, кому ви створили сприятливі умови для корупціі, адже людина своє життя цінує найвище. Своє. Не сусіда і не тим більше Держави, яка лише його намахаує. А зробіть так, шоп людина офіційно несла ці гроші у касу. Так хоч гроші попадуть у ЗСУ, а не корупціонерам. А то ви зараз показово когось там "затримали", а завтра просто ціна життя виросте у 2х рази для когось. Все. Багаті чи ті у кого були бабки - як несли так і будуть. Нічого заборонами ви не доб"єтеся!!
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24.10.2024 15:07 Ответить
А сьогодні ТЦК хвата чоловіків прямо на вулиці.
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24.10.2024 15:10 Ответить
Може бути. У ТЦК ж не 2-3 людини працює (служить). Одні барижать, інші служать.
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24.10.2024 15:28 Ответить
Я так розумію, що ці викривання результат затримки ухилянтів. Відкривалось слідство, накопичувались доки, проводились експертизи і спостереження.
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24.10.2024 15:27 Ответить
Викрили......ви їх спочатку засудіть. А то як це вже звично буває, "підуть на фронт", "гроші позичили в сусідки"......
Знову таки, Арахамія візьме на поруки.....
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24.10.2024 15:28 Ответить
"Змити кров"ю" не самий гірший варіант. Аби конфіскували вкрадене.

До речі. Той нач. ТЦК, який з колєжанками у засос, то його відправили на фронт змивати кров"ю. Потім доручили формувати нову бригаду. Писали.
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24.10.2024 15:31 Ответить
Підкажіть а в них функція яка взгалі, набирати чи допомогати за плату малую ухилятися від служби? Треба негайно доручити розплутати цей зміїний клубок прокурорам інвалідам з найвищими пєнсіями.
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24.10.2024 15:29 Ответить
Сумно, що наче ж недавно начальників ТЦК усіх поміняли.
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24.10.2024 15:33 Ответить
Інколи здається що навіть свині благородніші за деяких людей, котрі не в змозі нажертися чужима грошима.
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24.10.2024 15:37 Ответить
Щось таке.

Насправді це процес - варто один раз безкарно спробувати і все, людина попав. А починається з "безневинного" прохання родича, або знайомого.
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24.10.2024 16:25 Ответить

А це що таке переганяє в тих синіх бочках?..
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24.10.2024 16:03 Ответить
Одна надія на суддів! Вони уж спуску не дадуть хабарникам,обдеруть до нитки!!
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24.10.2024 16:19 Ответить
Знайшли цапів відбувайл? Бо ці бомжі ніщо порівняно з командою Рєзнікова та його оборудками. А ще є ген прокурор...
Тільки є відчуття, що галас здійняли, а буде як з тим міністром...
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24.10.2024 16:20 Ответить
Дивна зоологічна загадка, цікаво: а чи є тцкашники-ухилянти?
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24.10.2024 16:36 Ответить
вони всі такі
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24.10.2024 17:53 Ответить
зрозуміло що зевлада зараз весь бардак і срач що зробила - перекидає на лохів тцк і мсек з прокуратурою разом.але...цей срач і є результат дій найпотужнішого янелоха оманського.хотя жидьонок хитрий.потрібно це визнати.
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24.10.2024 17:22 Ответить
...треба повідомити кіма та агрохімію ,щоб брали на поруки, всі свої ж ,та й ремесла однакові - грабувати .
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24.10.2024 17:43 Ответить
Так хабарників же ніби то ще минулого року позвільняли і на їх місця поставили новиє чесниє ліца.
Новиє ліца зламались-зіпсувались? Якось невдобно получилось...
Нічого... Зараз принесуть ще новіших.
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24.10.2024 19:14 Ответить
Потужно! План Перемоги в дії!
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24.10.2024 20:13 Ответить
То все ІПСО - мобілізуйтеся, шановні
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24.10.2024 20:35 Ответить
А я там проходив ВЛК у Квітні , 57 років. З боями вижав 4 статті , мені казали досить з вас однієї хвороби. А я казав пишіть , бо я не зможу нарівні з молодими бігати. Записали 4 статті ,і з усіма чотирма я годен хоч у штурмовики. При цьому гранату я кину тільки собі під ноги , бо болять плечі ,на МРТ запалення зв'язок , та ще якоїсь хріні , разів з 4-5 на рік раком ходжу , МРТ показало протрузії , зміщення хребця , ренген остеохондроз усіх відділів хребта , далі і казати не буду , бо 57 років зовсім не 47 і навіть не 50 , це я на собі відчув . Але чомусь у ці 40% я не попав!!! Може хто підкаже чому? Може я не з того входу заходив , або не тим боком повертався? Особисто мені стоматолог казала , що у них воюють і з раком і взагалі з чим завгодно , я їй відповів , що і я з такою спиною раком воювати буду , на що отримав відповідь , що то не їх проблеми. Отакий опит спілкування з Голосіївським ВЛК.
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24.10.2024 22:42 Ответить
Можна запитати якою працюю ви займались, що здоров'я не залишилося? Чи були якісь падіння и тд?
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24.10.2024 23:35 Ответить
Спина болить десь років з 14 , чому , не знаю , вважав що прстудив у школі сидячі на підвіконні , гріа платками , колись були такі типу шерстяні. Тепло допомагало. З віком боліло частіше. Ніколи не звертався до лікарів ,ніколи не берігся , підіймав тяжке , у селі допомагав ,діду з бабою , дрова , копав погреб , різнві робото що потребують сили. носив сумки, мішки , грузив ящики , усе це ще з молоду зі студентськіх років. За кермом з 18 років , їздив багато ,теж мабуть не добре. Робота сидяча , але у вихідні міг і картоплю копати- носити і фізична праця. У 45 років пішов у спртзал ,хотів схуднути , скинув 12 кг , жав штангу 105 кг ,присідав з 110 кг , випади не пам'ятаю з якою вагою. Спину накачав , але був один раз коли не так трохи хитнувсяі коли присідав у спині був біль , але за рахунок м'язів виправився і поки були накачані м'язи спини , років 5 не мав проблем , але займатись постійно не мав змоги і потім знов проблеми.ПО дурості після арміі з друзями на руках боролись , так до мого опонента іще один долучився і вдвох мене хотіли покласти, а я руку зафіксував і не поклали , але біль був страшенний , з того часу років 25 боліло плече по ночах. Після спортзалу перестало теж років на 7-8 , але зараз оба плеча болять і руки німіють по ночах ,і \нколи і вдень. Взагалі були і падіння і сумки що руки відривали , за 57 роуків усе було , а зараз вилазить . Багато травм можна компенсувати накачкою м'язів , але з віком це проблематичніше.
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25.10.2024 22:06 Ответить
Дякую за відповідь. Мені якось страшнувато було присідати з вагою або піднімати важке з полу, завжди слідував нашої безсмертної " Не бери важкого у руки і дурного в голову". Але, на жаль, розіжрався гірше за кабана. Зараз важу 238-240 кг. Важко дихати, лопається шкіра на ногах. Зокрема голодування тижнями нічого не допомагає, набираю вагу навіть коли їм раз у два дня (3-4 рази на тиждень). В червні голодував майже 17 діб, скинув десь 35 кг, але це має бути регулярно інакше до дупи це все. Планую голодувати тиждень на місяць і 2 доби щотижня. Якщо не спрацює не знаю що робити, вже 2 раза був сепсис, зараження крові, із-за шкіри ніг, небагато залишилося антибіотиків які можу приймати.
Так а чим закінчилася ваша історія з ВЛК, вас відпустили, ви служите, щось інше? Як ваше оточення ставиться до мобілізації взагалі, не благає перемовин і капітуляції?
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27.10.2024 00:19 Ответить
Зараз важу 101 ,веду активний спосіб життя , стараюсь якнайбільше рухатись . Не голодую ,але й не переїдаю. Трохи бережусь від підйому тяжкого , але не завжди виходить. З ранку встати проблема , я називаю це- заіржавів ,але після того як похожу краще . Якщо чередувати нагрузки з відпочинком , то жити можна .Але якщо 3-4 дні фізично працювати , то вже капут , з кожним днем вставати і працювати все важче і важче.Щодо ТЦК- маю відмітку годен ,запис 4 статті з буквами в і г - а це годен ,але 57 років не дуже хочуть забирати , бо у тилу свої по блату воюють , а на передок я не потрібен , бо тільки обтяжу товаришів.Я так і казів - боєць хоч куди , але недалеко від дому , щоб було де відпочити і відігрітись. Взагалі зараз можу сказати ,що спорт - це життя , але не професійний і без перегрузок. Тобто фізичні навантаження повинні бути у будь якому віці , але вони повинні відповідати віку і стану здоров'я.Голодування - повна хрінь. Займіться спортом , для початку просто ходіть , ворушіться . ЇЇжте малокалорійну їжу без жиру і пісне м'ясо.Більше білків , повільних вуглеводів , без жиру . Нежирний сир, кефір , але і не з 0 жирністю.Їжте не раз на 2-3 дні , а 3 рази на день , але малими дозами. Я все життя слідував правилу - їсти треба стільки , щоб після їжі змиг з'їсти стільки ж!Виключення - свята .Взагалі - без навантажень схуднути нереально.Випив пива -пробіжись ,поїв - пройдись.Усі проблемі зі здоров'ям - по молодій дурості та від перенавантажень , а ще від нервів . Коли проходив ВЛК - тиск 170/100 був , а взагалі 130/80 , рідко 140/90 коли хвилююсь. При навантаженнях може підійматись , але це нормально , це тренує сосуди , швидко падає після спокою. Взагалі коли навантаження тиск росте і це норма . Як я маю стовитись до мобілізації , коли у лютому 22 побіг у ТРО , отримав автомат , до нас 12 км не дійшли. Біля нашого блок посту в 300 м стояв підрозділ граду і навалював пв*орам. І штабеляями ракети лежали , підвозили їх на цивільних маинах , а ми допомагали їх вигружати. У травні пішов з ТРО , бо спину скрутило.Я за мобілізацію - поголовну , але не дурну , не на м'ясо як зараз. Треба було у 22 усіх сортувати і визначатись кого куди , кого на фронт , кого вчитись на 3-6-12 місяців. Кого робити зброю , кого варити сухпайки армії! Коли бачу на вулицях , у кафе , ресторанах купу здорових молодих мужиків , згадую як сиділи у холодному бліндажі і перед очима ті хто зараз на фронті , у грязюці , під обстрілами! А ми у тилу пиво бухаєм!!!!А влада здає Україну , і людей винищує ,бо нема укріплень , з БК проблеми . Нами керує вирок Україні! Хлопців зробили бидлом , що не має прав. До цієї мобілізації я відношусь негативно , як і більшість оточення , як і більшість розумних людей. Бо це не мобілізація а могилізація. А що треба робити усі знають , але мовчать, у цьому ми наздогнали кацапів.
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27.10.2024 01:00 Ответить
ці голосіївські тцк-клоуни не лише "допомагали" "безкорисно" ухилянтам, але і в порушення закону відмовляли у відстрочці сотням чоловіків, що мають на неї абсолютно законне право і надали клоунам усі необхідні для цього документи. Тепер зрозуміло, що тцк-клоуни просто хотіли "нагрітися" зеленню і примусити чоловіків поділитися нею з ними, оскільки формальною причиною для відмови ставав "некомплект" (умисна втрата тцк-клоунами) документів, при чому без надання пояснення яких саме.
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24.10.2024 23:56 Ответить
Всі ці факти з корупцією у всіх державних інстітуціях - накопичення коштів, покупки нерухомості за кордоном, банківськи рахунки за кордоном, віддача грошей громадянами України хабарникам, а не на підтримку ЗСУ - а це міліарди доларів по всій Україні - все це їх відіння того, шо Україна довго не протримається у війні з рашистами. Державні службовці всі втечуть з грошима за кордон. Така доля, такий вибір більшості у 19 році.
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25.10.2024 11:58 Ответить
за кордоном їм поступово настане тринда з накраденими грошима.
Хіба що мати на увазі якусь Туреччину, Аргентину і т.д.
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25.10.2024 14:04 Ответить
Хоть один пример приведешь?
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26.10.2024 16:40 Ответить
 
 