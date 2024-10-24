Задержана банда взяточников Голосеевского ТЦК: 1,2 млн долл., 11 элитных авто изъяты. ФОТОрепортаж
Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Подозреваемые организовали схему получения неправомерной выгоды от мужчин, подлежащих мобилизации. За 8,5 тыс. долларов США они обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов", - говорится в сообщении.
Подозреваемые были задержаны во время получения второй части средств в сумме 4 тыс. долларов США.
Одновременно было проведено более 40 обысков. Изъято более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес класса стоимостью более 100 тыс долларов США каждая.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В зависимости от содеянного им инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
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в тексті: вони обіцяли допомогти
то все таки, за для справедливості - допомогли чи лише обіцяли?
І коли несуть вам тисячу доларів в день - це величезна спокуса.
Без закриття дирок цифровізацією це ніяк не побороти, треба закрити людський фактор.
Як хороший приклад - той же ЗНО та ЦНАП.
її ж не відсторонили від засідань, мандата не позбавили, тож має право!!!!
"журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і натомість отримали як "відповідь" повістку"
"У вересні НАЗК https://suspilne.media/840653-nazk-ne-znajslo-porusen-u-deklaraciah-eksnacalnika-kiberdepartamentu-sbu-illi-vituka/ завершило перевірку способу життя Іллі Вітюка і не виявило невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя експосадовця СБУ" - припливли...
я вас запевняю, виявиться, що і у прокурорів все чесно і у лікарів мсек.
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Стаття 369 УКК.
Пропозиція хабара просто комусь (не службовій особі) штраф та можливе увязнення 2-3 роки.
Пропонування хабара службовій особі - позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна, або без такої.
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Не знали?
Погано скопіював.
У вымогателя взятки есть рычаги давления, поскольку есть полномочия совершить принудительный правочин. Иными словами вымогатель прикрывается законом. И здесь уже вопрос стоит как "не дашь взятку, так или иначе сдохнешь на нуле".
А что там написано в УК плевать, человеку спасти свою шкуру важнее букв в кодексе.
А "демократически избранные" ради личной наживы президенты кого будут расстреливать - своих же? Помилуйте
Є такі йолопенки, що пишуть, ніби євреї винні у всіх бідах українців. А хєра!
Самі понавибирали гівняр у владу, самі ніколи не вибрали притомних людей у владу.
Українчики дерибанять країну. Ваші сусіди, родичі.
І ви, українчики, терпите. Скільки можна терпіть?
як ВСІ схоплені на вулиці та бусіфіковані, Незламно та Непохитно, без повісток, ВЛК та присяги, 100% перетворюються на "УХИЛЯНТІВ"...
********
Прокурори-інваліди завошколупились.
Як павуки в банці, почали гризти один одного. Зчепилися дві конкуруючі ОЗГ, - інваліди-прокурори проти інвалідів-тцкашників.
Чекаю, коли ТЦК випише повістки липовим "інвалідам" з прокуратури. Нехай навіть "помилково". Шоу маст гоу он. )))
А Ви воюйте, купуйте все за свої кошти, не відволікайтеся...
До речі - чомуж не спрацювала ідіотська кавалерійська атака Зеленського на "воєнкомів" ?
Може тому, що й мета була проста - поставити своїх, аби качати бабло.
"...Кількість саме ТЦК станом на 2023 рік сягає понад 200 та розподілено між чотирма оперативними командуваннями: «Північ», «Південь», «Захід», «Схід»[4]. Втім деякі з них мають відокремлені територіальні підрозділи - так звані «відділи» або «відділення»[5][6][7], разом з якими територіально загальна кількість таких формувань наближується до 300 або навіть перевищує..."
Якщо вікі ********* - мільпардон.
І коли несуть вам тисячу доларів в день - це величезна спокуса.
Без закриття дирок цифровізацією це не побороти.
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У нас ТЦК ніби більше 250.
Відповідно, з кожного в середньому 500-1000 ухилянтів - це від 125 до 250 тисяч
тимчасово відкупленихне мобілізованих.
Та відповідно від 250 мільйонів до 1$ мільярда хабарів до них припливло (рахую по 2000 в середньому з ухилянта).
Але, нажаль - мушу Вас розчарувати - цифровізацією "дірки" не заткнути. Вже було, і не раз, з інших питань. Характерний приклад - автоматична система вибору судді - ніби має бездушно і випадково обирати суддю - і що. А нічого. Чи та ж "прозорро" - до дупи, нічого не зупинила. Просто посади чиновників, яким треба буде "нести" змінять свою назву - оператор бази даних, начальник інформаційно-аналітичного відділу чи якось так - але морди будуть тіж самі. Комп'ютер не працює без людей - а люди, вони і в Африці люди - впадають на спокусу....
А 99% ухилянтів до Києва в основний офіс не поїде.
Знову таки, Арахамія візьме на поруки.....
До речі. Той нач. ТЦК, який з колєжанками у засос, то його відправили на фронт змивати кров"ю. Потім доручили формувати нову бригаду. Писали.
Насправді це процес - варто один раз безкарно спробувати і все, людина попав. А починається з "безневинного" прохання родича, або знайомого.
А це що таке переганяє в тих синіх бочках?..
Тільки є відчуття, що галас здійняли, а буде як з тим міністром...
Новиє ліца зламались-зіпсувались? Якось невдобно получилось...
Нічого... Зараз принесуть ще новіших.
Так а чим закінчилася ваша історія з ВЛК, вас відпустили, ви служите, щось інше? Як ваше оточення ставиться до мобілізації взагалі, не благає перемовин і капітуляції?
Хіба що мати на увазі якусь Туреччину, Аргентину і т.д.