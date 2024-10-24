Затримано банду хабарників Голосіївського ТЦК: 1,2 мільйона доларів, 11 елітних авто вилучено. ФОТОрепортаж

Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Підозрювані організували схему одержання неправомірної вигоди від чоловіків, які підлягають мобілізації. За 8,5 тис. доларів США вони обіцяли допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваних було затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тис. доларів США.

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Одночасно було проведено понад 40 обшуків. Вилучено понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес класу вартістю більше 100 тис доларів США кожна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Залежно від скоєного їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України).

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