Затримано банду хабарників Голосіївського ТЦК: 1,2 мільйона доларів, 11 елітних авто вилучено. ФОТОрепортаж
Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Підозрювані організували схему одержання неправомірної вигоди від чоловіків, які підлягають мобілізації. За 8,5 тис. доларів США вони обіцяли допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваних було затримано під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тис. доларів США.
Одночасно було проведено понад 40 обшуків. Вилучено понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес класу вартістю більше 100 тис доларів США кожна.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Залежно від скоєного їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
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в тексті: вони обіцяли допомогти
то все таки, за для справедливості - допомогли чи лише обіцяли?
І коли несуть вам тисячу доларів в день - це величезна спокуса.
Без закриття дирок цифровізацією це ніяк не побороти, треба закрити людський фактор.
Як хороший приклад - той же ЗНО та ЦНАП.
її ж не відсторонили від засідань, мандата не позбавили, тож має право!!!!
"журналісти надіслали запитання щодо люксового майна, і натомість отримали як "відповідь" повістку"
"У вересні НАЗК https://suspilne.media/840653-nazk-ne-znajslo-porusen-u-deklaraciah-eksnacalnika-kiberdepartamentu-sbu-illi-vituka/ завершило перевірку способу життя Іллі Вітюка і не виявило невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя експосадовця СБУ" - припливли...
я вас запевняю, виявиться, що і у прокурорів все чесно і у лікарів мсек.
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Стаття 369 УКК.
Пропозиція хабара просто комусь (не службовій особі) штраф та можливе увязнення 2-3 роки.
Пропонування хабара службовій особі - позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна, або без такої.
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Не знали?
Погано скопіював.
У вымогателя взятки есть рычаги давления, поскольку есть полномочия совершить принудительный правочин. Иными словами вымогатель прикрывается законом. И здесь уже вопрос стоит как "не дашь взятку, так или иначе сдохнешь на нуле".
А что там написано в УК плевать, человеку спасти свою шкуру важнее букв в кодексе.
А "демократически избранные" ради личной наживы президенты кого будут расстреливать - своих же? Помилуйте
Є такі йолопенки, що пишуть, ніби євреї винні у всіх бідах українців. А хєра!
Самі понавибирали гівняр у владу, самі ніколи не вибрали притомних людей у владу.
Українчики дерибанять країну. Ваші сусіди, родичі.
І ви, українчики, терпите. Скільки можна терпіть?
як ВСІ схоплені на вулиці та бусіфіковані, Незламно та Непохитно, без повісток, ВЛК та присяги, 100% перетворюються на "УХИЛЯНТІВ"...
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Прокурори-інваліди завошколупились.
Як павуки в банці, почали гризти один одного. Зчепилися дві конкуруючі ОЗГ, - інваліди-прокурори проти інвалідів-тцкашників.
Чекаю, коли ТЦК випише повістки липовим "інвалідам" з прокуратури. Нехай навіть "помилково". Шоу маст гоу он. )))
А Ви воюйте, купуйте все за свої кошти, не відволікайтеся...
До речі - чомуж не спрацювала ідіотська кавалерійська атака Зеленського на "воєнкомів" ?
Може тому, що й мета була проста - поставити своїх, аби качати бабло.
"...Кількість саме ТЦК станом на 2023 рік сягає понад 200 та розподілено між чотирма оперативними командуваннями: «Північ», «Південь», «Захід», «Схід»[4]. Втім деякі з них мають відокремлені територіальні підрозділи - так звані «відділи» або «відділення»[5][6][7], разом з якими територіально загальна кількість таких формувань наближується до 300 або навіть перевищує..."
Якщо вікі ********* - мільпардон.
І коли несуть вам тисячу доларів в день - це величезна спокуса.
Без закриття дирок цифровізацією це не побороти.
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У нас ТЦК ніби більше 250.
Відповідно, з кожного в середньому 500-1000 ухилянтів - це від 125 до 250 тисяч
тимчасово відкупленихне мобілізованих.
Та відповідно від 250 мільйонів до 1$ мільярда хабарів до них припливло (рахую по 2000 в середньому з ухилянта).
Але, нажаль - мушу Вас розчарувати - цифровізацією "дірки" не заткнути. Вже було, і не раз, з інших питань. Характерний приклад - автоматична система вибору судді - ніби має бездушно і випадково обирати суддю - і що. А нічого. Чи та ж "прозорро" - до дупи, нічого не зупинила. Просто посади чиновників, яким треба буде "нести" змінять свою назву - оператор бази даних, начальник інформаційно-аналітичного відділу чи якось так - але морди будуть тіж самі. Комп'ютер не працює без людей - а люди, вони і в Африці люди - впадають на спокусу....
А 99% ухилянтів до Києва в основний офіс не поїде.
Знову таки, Арахамія візьме на поруки.....
До речі. Той нач. ТЦК, який з колєжанками у засос, то його відправили на фронт змивати кров"ю. Потім доручили формувати нову бригаду. Писали.
Насправді це процес - варто один раз безкарно спробувати і все, людина попав. А починається з "безневинного" прохання родича, або знайомого.
А це що таке переганяє в тих синіх бочках?..
Тільки є відчуття, що галас здійняли, а буде як з тим міністром...
Новиє ліца зламались-зіпсувались? Якось невдобно получилось...
Нічого... Зараз принесуть ще новіших.
Так а чим закінчилася ваша історія з ВЛК, вас відпустили, ви служите, щось інше? Як ваше оточення ставиться до мобілізації взагалі, не благає перемовин і капітуляції?
Хіба що мати на увазі якусь Туреччину, Аргентину і т.д.