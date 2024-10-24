Талони на пальне в обмін на відстрочку від мобілізації: ДБР викрило на хабарі начальника Тернопільського РТЦК. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військком за відстрочку від призову на військову службу вимагав одну тисячу літрів дизельного пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову.

"Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США", - пояснили у ДБР.

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Затримання та підозра начальнику Тернопільського РТЦК

ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

У пресслужбі зазначили, що військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою із заставою та відсторонили від виконання обов'язків.

Нині проводиться розслідування та встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних до оборудки осіб.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні видання ZAXID.NET повідомляло, що у центрі Тернополя 21 жовтня затримали начальника районного територіального центру комплектування на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації.

Однак станом на 23 жовтня офіційної інформації щодо затримання військкома від правоохоронців не було.