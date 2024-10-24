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Талони на пальне в обмін на відстрочку від мобілізації: ДБР викрило на хабарі начальника Тернопільського РТЦК. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військком за відстрочку від призову на військову службу вимагав одну тисячу літрів дизельного пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову.

"Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США", - пояснили у ДБР.

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ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

Затримання та підозра начальнику Тернопільського РТЦК

ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

У пресслужбі зазначили, що військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою із заставою та відсторонили від виконання обов'язків.

Нині проводиться розслідування та встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних до оборудки осіб.

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні видання ZAXID.NET повідомляло, що у центрі Тернополя 21 жовтня затримали начальника районного територіального центру комплектування на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації.

Однак станом на 23 жовтня офіційної інформації щодо затримання військкома від правоохоронців не було.

Автор: 

хабар (4738) ДБР (3565) ТЦК та СП (664)


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Топ коментарі
+8
фу ніщєброд-пазор "елітних" ТЦКашнікав...
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24.10.2024 11:21 Відповісти
+6
На язиці ТЦКшників це звучить, як "Якби не він взяв ці талони, то їх забрали б буряти"...
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24.10.2024 11:30 Відповісти
+4
Сподіваюсь тепер цигарки для нього валютою стануть
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24.10.2024 11:40 Відповісти
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фу ніщєброд-пазор "елітних" ТЦКашнікав...
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24.10.2024 11:21 Відповісти
хотів заправити "повний бак" щоб відчувати себе впевнено
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24.10.2024 11:27 Відповісти
На язиці ТЦКшників це звучить, як "Якби не він взяв ці талони, то їх забрали б буряти"...
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24.10.2024 11:30 Відповісти
Хабарі талонами на паливо - це стара мусорська "тема" ще з часів совка...
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24.10.2024 11:38 Відповісти
Сподіваюсь тепер цигарки для нього валютою стануть
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24.10.2024 11:40 Відповісти
Якось по бідному
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24.10.2024 11:45 Відповісти
Ну і норм ! Правоохоронні органи боряться з корупцією.

Ви не розумієте! Талони на паливо це для транспорту ТЦК! Єто другоє !

Блін ... слів не вистачає ! Це ж виходить вже поміняний начальник ?!

Вправний призовник попався, швидко з"орієнтувався !
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24.10.2024 11:48 Відповісти
а те, що в бюджеті свідомо не закладені кошти на пальне для ТЦК або папір для податкової - це хіба не заохочення до корупції ?
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24.10.2024 13:41 Відповісти
Моє зауваження частково з сарказмом.

ТЦК утримується з двох джерел - МО і місц. влади. Там якось "хитро".

Податкову усі держ. органи стимулюють до електр. документообігу. Мабуть. Але це не точно.
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24.10.2024 15:12 Відповісти
Так він посадовець чи військовий? Якось написали дуже не зрозуміло.
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24.10.2024 11:49 Відповісти
Та не може бути! Підставили патріота!!
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24.10.2024 11:57 Відповісти
Ще по заголовку зрозуміло - низькопробне вороже ІПСО
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24.10.2024 12:00 Відповісти
Цікаво, а що з тцкуном, котрий підторговував гуманітарними автівками? "Розслідування" мабуть вже на фініші? Як і з колишнім воєнкомом Борисовим.
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24.10.2024 11:59 Відповісти
Блін, треба було вчитись чи на начальника ТЦК, чи на голову МСЕК, чи на облпрокурора....
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24.10.2024 12:00 Відповісти
Можна відкрити курси, з гарантією працевлаштування
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24.10.2024 13:29 Відповісти
 
 