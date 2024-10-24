РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7078 посетителей онлайн
Новости Фото
3 368 15

Талоны на горючее в обмен на отсрочку от мобилизации: ГБР разоблачило на взятке начальника Тернопольского РТЦК. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военкомат за отсрочку от призыва на военную службу требовал одну тысячу литров дизельного топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, коммерсант сейчас впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва.

"Однако военкомат предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку - талоны на одну тысячу литров дизельного топлива. Стоимость топлива составляет примерно 1,5 тыс. долларов США", - пояснили в ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы начал распродавать бизнес в Украине

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

Задержание и подозрение начальнику Тернопольского РТЦК

ГБР задержало чиновника 21 октября после получения талонов на топливо. В его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.

Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина.

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

В пресс-службе отметили, что военкому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте также: Минобороны проверит Обуховский ТЦК, где якобы выдали повестки обвиняемым в изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье

Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей с залогом и отстранили от исполнения обязанностей.

Сейчас проводится расследование и устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных к сделке лиц.

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар

Что предшествовало?

Напомним, накануне издание ZAXID.NET сообщало, что в центре Тернополя 21 октября задержали начальника районного территориального центра комплектования на получении взятки за содействие в уклонении от мобилизации.

Однако по состоянию на 23 октября официальной информации о задержании военкома от правоохранителей не было.

Автор: 

взятка (6185) ГБР (3049) ТЦК (611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
фу ніщєброд-пазор "елітних" ТЦКашнікав...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:21 Ответить
+6
На язиці ТЦКшників це звучить, як "Якби не він взяв ці талони, то їх забрали б буряти"...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:30 Ответить
+4
Сподіваюсь тепер цигарки для нього валютою стануть
показать весь комментарий
24.10.2024 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фу ніщєброд-пазор "елітних" ТЦКашнікав...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:21 Ответить
хотів заправити "повний бак" щоб відчувати себе впевнено
показать весь комментарий
24.10.2024 11:27 Ответить
На язиці ТЦКшників це звучить, як "Якби не він взяв ці талони, то їх забрали б буряти"...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:30 Ответить
Хабарі талонами на паливо - це стара мусорська "тема" ще з часів совка...
показать весь комментарий
24.10.2024 11:38 Ответить
Сподіваюсь тепер цигарки для нього валютою стануть
показать весь комментарий
24.10.2024 11:40 Ответить
Якось по бідному
показать весь комментарий
24.10.2024 11:45 Ответить
Ну і норм ! Правоохоронні органи боряться з корупцією.

Ви не розумієте! Талони на паливо це для транспорту ТЦК! Єто другоє !

Блін ... слів не вистачає ! Це ж виходить вже поміняний начальник ?!

Вправний призовник попався, швидко з"орієнтувався !
показать весь комментарий
24.10.2024 11:48 Ответить
а те, що в бюджеті свідомо не закладені кошти на пальне для ТЦК або папір для податкової - це хіба не заохочення до корупції ?
показать весь комментарий
24.10.2024 13:41 Ответить
Моє зауваження частково з сарказмом.

ТЦК утримується з двох джерел - МО і місц. влади. Там якось "хитро".

Податкову усі держ. органи стимулюють до електр. документообігу. Мабуть. Але це не точно.
показать весь комментарий
24.10.2024 15:12 Ответить
Так він посадовець чи військовий? Якось написали дуже не зрозуміло.
показать весь комментарий
24.10.2024 11:49 Ответить
Та не може бути! Підставили патріота!!
показать весь комментарий
24.10.2024 11:57 Ответить
Ще по заголовку зрозуміло - низькопробне вороже ІПСО
показать весь комментарий
24.10.2024 12:00 Ответить
Цікаво, а що з тцкуном, котрий підторговував гуманітарними автівками? "Розслідування" мабуть вже на фініші? Як і з колишнім воєнкомом Борисовим.
показать весь комментарий
24.10.2024 11:59 Ответить
Блін, треба було вчитись чи на начальника ТЦК, чи на голову МСЕК, чи на облпрокурора....
показать весь комментарий
24.10.2024 12:00 Ответить
Можна відкрити курси, з гарантією працевлаштування
показать весь комментарий
24.10.2024 13:29 Ответить
 
 