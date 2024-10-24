Талоны на горючее в обмен на отсрочку от мобилизации: ГБР разоблачило на взятке начальника Тернопольского РТЦК. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военкомат за отсрочку от призыва на военную службу требовал одну тысячу литров дизельного топлива.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечается, коммерсант сейчас впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва.
"Однако военкомат предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку - талоны на одну тысячу литров дизельного топлива. Стоимость топлива составляет примерно 1,5 тыс. долларов США", - пояснили в ГБР.
Задержание и подозрение начальнику Тернопольского РТЦК
ГБР задержало чиновника 21 октября после получения талонов на топливо. В его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.
Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина.
В пресс-службе отметили, что военкому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей с залогом и отстранили от исполнения обязанностей.
Сейчас проводится расследование и устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных к сделке лиц.
Что предшествовало?
Напомним, накануне издание ZAXID.NET сообщало, что в центре Тернополя 21 октября задержали начальника районного территориального центра комплектования на получении взятки за содействие в уклонении от мобилизации.
Однако по состоянию на 23 октября официальной информации о задержании военкома от правоохранителей не было.
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Ви не розумієте! Талони на паливо це для транспорту ТЦК! Єто другоє !
Блін ... слів не вистачає ! Це ж виходить вже поміняний начальник ?!
Вправний призовник попався, швидко з"орієнтувався !
ТЦК утримується з двох джерел - МО і місц. влади. Там якось "хитро".
Податкову усі держ. органи стимулюють до електр. документообігу. Мабуть. Але це не точно.