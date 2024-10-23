Минобороны проверит Обуховский ТЦК, где выдали повестки обвиняемым в изнасиловании подросткам на Закарпатье

Министерство обороны Украины направит Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП, который выдал повестки обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье. Таким образом там якобы хотели помочь им избежать ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об инициировании проверки говорится в сообщении Минобороны.

Официальное заявление Министерства обороны Украины



В связи с преступлением, вызвавшим значительный резонанс в обществе и касающимся подозрения в изнасиловании несовершеннолетней, где фигурируют лица, которые якобы пытались мобилизоваться в ряды Вооруженных сил во избежание наказания, Министерство обороны Украины сообщает следующее:



По состоянию на сейчас известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины. Несмотря на их обращения в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному преступлению.

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"Для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела Министерство обороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР", - добавили в Минобороны.

Что этому предшествовало?

22 октября адвокаты юридической компании Миллер, представляющие интересы потерпевшей по делу об изнасиловании несовершеннолетней заявили, что обвиняемые решили мобилизоваться в ВСУ в Обуховском РТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают в Закарпатской области.

"В марте этого года им исполнилось 18 лет, и именно сейчас, перед завершением судебного разбирательства, обвиняемые решили мобилизоваться. При этом они не имеют военного образования, не служили срочной службой и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия". Почему обвиняемые решили мобилизоваться именно перед дебатами, то есть завершающей фазой процесса, после которой суд должен объявить свой приговор? Не попытка ли это избежать суда?", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2023 года сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия.

Прокуратура обжаловала приговор. После этого Апелляционный суд отменил условный срок для виновных. Дело передали на новое судебное рассмотрение. Оно находится на контроле омбудсмена.