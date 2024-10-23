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Минобороны проверит Обуховский ТЦК, где выдали повестки обвиняемым в изнасиловании подросткам на Закарпатье

зґвалтування,насилля

Министерство обороны Украины направит Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП, который выдал повестки обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье. Таким образом там якобы хотели помочь им избежать ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об инициировании проверки говорится в сообщении Минобороны.

Официальное заявление Министерства обороны Украины

В связи с преступлением, вызвавшим значительный резонанс в обществе и касающимся подозрения в изнасиловании несовершеннолетней, где фигурируют лица, которые якобы пытались мобилизоваться в ряды Вооруженных сил во избежание наказания, Министерство обороны Украины сообщает следующее:

По состоянию на сейчас известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины. Несмотря на их обращения в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному преступлению.

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"Для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела Министерство обороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР", - добавили в Минобороны.

Что этому предшествовало?

22 октября адвокаты юридической компании Миллер, представляющие интересы потерпевшей по делу об изнасиловании несовершеннолетней заявили, что обвиняемые решили мобилизоваться в ВСУ в Обуховском РТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают в Закарпатской области.

"В марте этого года им исполнилось 18 лет, и именно сейчас, перед завершением судебного разбирательства, обвиняемые решили мобилизоваться. При этом они не имеют военного образования, не служили срочной службой и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия". Почему обвиняемые решили мобилизоваться именно перед дебатами, то есть завершающей фазой процесса, после которой суд должен объявить свой приговор? Не попытка ли это избежать суда?", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2023 года сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия.

Прокуратура обжаловала приговор. После этого Апелляционный суд отменил условный срок для виновных. Дело передали на новое судебное рассмотрение. Оно находится на контроле омбудсмена.

Автор: 

изнасилование (921) Минобороны (9425) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+9
1. чому гвалтівники неповнолітньої вільно розгулюють Україною ?
2. то до чого тоді той ТЦК, якщо до нього звернулись добровольцями якісь хлопи ?

ітого: розвал та розруха в Державі під управлінням ЗЄльоного !!!

.
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23.10.2024 18:15 Ответить
+6
у чому склад злочину ТЦК ?

якщо добровольцями вступають до ЗСУ засуджені з колоній

.
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23.10.2024 18:19 Ответить
+4
так відразу туди ДБР направте...
Чи є шанс замяти справу???
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23.10.2024 18:00 Ответить
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Мерзота.
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23.10.2024 17:59 Ответить
так відразу туди ДБР направте...
Чи є шанс замяти справу???
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23.10.2024 18:00 Ответить
у чому склад злочину ТЦК ?

якщо добровольцями вступають до ЗСУ засуджені з колоній

.
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23.10.2024 18:19 Ответить
Так да . 5 років дали одному . Через півроку підписав контракт, пропав без вісти в Курській
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23.10.2024 18:28 Ответить
якщо він "безвісті" до кацапів, то дарма - в шторм-зеті його сокамерники в ЗСУ покладуть
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23.10.2024 19:21 Ответить
А що всі хто безвісти то до кацапів перебігли? Ппц логіка
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24.10.2024 07:02 Ответить
Капець. Четвертий рік іде розслідування. Сподіваюся, що років за 10 з'ясують таки всі факти.

Злочин стався 24 серпня 2021 року. Джерело:

ч. 3 ст. 153 (Скоєння дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілого (Сексуальне насильство), скоєне групою осіб стосовно неповнолітньої особи Джерело:
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23.10.2024 18:13 Ответить
"Капець. Четвертий рік іде розслідування...."

вірно капець ! бо четвертий рік заробляють всі; адвокати, прокурори, судді

то до чого той ТЦК ?

.
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23.10.2024 18:18 Ответить
1. чому гвалтівники неповнолітньої вільно розгулюють Україною ?
2. то до чого тоді той ТЦК, якщо до нього звернулись добровольцями якісь хлопи ?

ітого: розвал та розруха в Державі під управлінням ЗЄльоного !!!

.
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23.10.2024 18:15 Ответить
от дурні.
треба було в мсек йти! відразу б стали інвалідами зі смертельною хворобою та пенсіонерами, шо не підлягають покаранню.
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23.10.2024 18:26 Ответить
так і що далі то? скількі можна терпіти? ще 1000 років розслідувати будете? 2 світова за меньше років скінчилась, чим ці продожні шкури "шлюхо-судді" щось там "вирішують"

це все кінчені падли, шкода що з тією мразотою в мантіі по одній землі ходив
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23.10.2024 18:33 Ответить
Чому б вже масово, а не вибірково перевірити всі ТЦК, МСЕК. Багато розуму та навичок нетреба. Було бажання!
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23.10.2024 18:49 Ответить
Класс, гвалтуй малоліток або настругай собі 100500 дітей або виступай в 95 му кварталі і в тебе залізна бороня.
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23.10.2024 21:21 Ответить
знову діарея місячна у суддів в Україні??? .........ри в мантіях...по-іншому їх незвеш...У них дітки під захистом...вистачить бабла своїх діток охороняти..Не потрібні нам ці судді, які на народних грошах жирують і виносять вироки не по закону а по товщині гаманця або від статусу тих хто підозрюваний.....не зявилася на роботі....то чому вони не зявляються на роботі, коли пахне смаженим??? Чому їм все дозволено??? не секрет що всім блатним лікарняни дають коли ті хочуть
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24.10.2024 01:43 Ответить
 
 