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Новини
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Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: скарги на суддю Софілканич, яка винесла вирок, перевірить ВРП

зґвалтування,насилля

Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті та призначила трьом неповнолітнім кривдникам умовний термін, перевірить Вища рада правосуддя.

Про це повідомили у ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"На етапі досудового розслідування на основі зібраних доказів у слідства не було вагань у тій кваліфікації, яку обрали. Це була ч. 3 ст. 152 ККУ, саме зґвалтування групою осіб", - каже речниця Нацполіції Закарпатської області Анна Дан, яку цитує Українська правда.

У вироку при цьому було написано, що хлопці вчинили дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням у тіло неповнолітньої потерпілої.

Відповідно, вирок винесли за іншою статтею - ч. 3 ст. 153 ККУ, яка передбачає м’якше покарання.

"Вища рада правосуддя розділяє занепокоєння громадськості, журналістської спільноти, уповноважених осіб органів влади щодо об’єктивності проведеного досудового та судового розслідування у вказаній справі", - зазначають на сайті ВРП.

Читайте: По факту умовного вироку закарпатським підліткам за групове насильство над неповнолітньою, працює робоча група, - ОВА

У ВРП зауважують, що не можуть порушувати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою через повідомлення у ЗМІ. Однак додають, що право на звернення із дисциплінарною скаргою на суддю має будь-хто.

Дисциплінарна відповідальність передбачена, якщо доведуть, що судді дії були некоректними (ст. 106 Конституції України).

Йдеться про "умисну або незаконну відмову в доступі до правосуддя внаслідок недбалості. Також інше істотне порушення норм права під час його здійснення, якщо воно унеможливило судовий процес і призвело до істотних негативних наслідків".

Також читайте: Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: Батько дівчини оскаржить вирок

Правоохоронці нагадують, що не наділені повноваженням втручатися в розгляд судами справ, надавати оцінку доказам, перевіряти у законності та обґрунтованості судових рішень чи коментувати їх.

"Перевірка законності та обґрунтованості судового рішення належить виключно до компетенції суду вищої інстанції, у даному випадку - апеляційного суду", - додають у ВРП.

З їхніх слів, вирок суду першої інстанції наразі не набрав законної сили і може бути оскарженим. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Прокуратура готує оскарження вироку. Справа перебуває на контролі омбудсмена.

Автор: 

діти (5055) зґвалтування (384) підлітки (401) перевірка (1229) суддя (1582) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+13
Ця дівчинка додатково згвалтована ще й українськими правохоронителями...
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28.03.2023 15:35
+6
..заворушилися клопи..
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28.03.2023 15:51
+6
Суддю в зону , до пожиттевих, з записом для Ю-Туб.
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28.03.2023 17:09
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Ця дівчинка додатково згвалтована ще й українськими правохоронителями...
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28.03.2023 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=i1UZJEZmUTo Мадяр попередив всіх фігурантів цієї справи.

https://www.youtube.com/watch?v=i1UZJEZmUTo
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29.03.2023 10:33 Відповісти
У вироку при цьому було написано, що хлопці вчинили дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням у тіло неповнолітньої потерпілої. Ну так було згвалтування, чи ні???
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28.03.2023 15:36 Відповісти
читайте статтю уважно, суддя перекваліфікувала статтю на власний розсуд...
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28.03.2023 15:48 Відповісти
Чуть-чуть. До касания...
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28.03.2023 15:49 Відповісти
Не було.
Й вирок суду,-адекватний,згідно обставин і законодавства.
Схоже,на інформаційний гівновкид.
Подоляк з Фьодоровим знають,чим відволікти піпл від щоденних скандалів .
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28.03.2023 18:40 Відповісти
На основании чего такие смелые утверждения? Почему полиция говорит, что было?
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28.03.2023 21:44 Відповісти
Маляр має малювати,пекар-пекти,політик-керувати державою,суддя-судити.
Це в нормальній країні.
"....ОСОБА_11 добровільно надала одяг, в якому була одягнута 24.08.2021 р. (а.с.139-141, т.1); висновком експерта №37/В від 07.10.2021, згідно якого на момент судово-медичного обстеження ОСОБА_11 у неї будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено; статевим життям не жила, є статево зрілою (а.с.6-9, т.2); висновком експерта №67 від 30.09.2021, згідно якого у неповнолітньої ОСОБА_11 встановлена достатня активність естрогенних гормонів, про що свідчить глікогеновий індекс 72% та індекс дозрівання, який відповідає ІІІ-IV типу реакції мазка (а.с.13-15, т.2); протоколом огляду предмета від 26.10.2021, у результаті якого у ході проведення огляду даного мобільного телефону ОСОБА_47 було виявлено відеозапис під назвою "ОМVН8284" тривалістю 53 секунди, який записано на диск DVD-R Verbatim (а.с.209-211, т.2); висновком судово-медичної комісійної експертизи №48 від 11.11.2021, згідно з яким на час проведення комісійної судово-медичної експертизи у ОСОБА_11 тілесних ушкоджень не виявлено; комісійним оглядом виявлено, що дівоча пліва ціла, не ушкоджена, статевим життям потерпіла не жила; в ділянці анального отвору і слизової заднього проходу тілесних ушкоджень не виявлено (а.с.49-53, т.3);..."
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28.03.2023 22:50 Відповісти
Это из решения суда, который переквалифицировал обвинение? Серьезно?) Вы кого тут за идиотов держите? Вы реально думали, что судья укажет в приговоре что проникновение было, но она изменила квалификацию?) Повторяю свой вопрос... Почему полиция УТВЕРЖДАЕТ, что изнасилование было?
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28.03.2023 23:07 Відповісти
Можете вірити в що завгодно.

Було проведено ЕКСПЕРТИЗУ.

Не суддею.ЕКСПЕРТОМ.

Але,звісно,судді продажні.

Більшість коментаторів не розуміються ні в елементарному правознавстві,ні,тим більш,-в судочинстві.Але відчувають приналежність до справи,до відновлення справедливості 😄👩‍⚖️
Тотальний правовий нігілізм.
Тут не 73%,а всі 90.
А що мєнти ? Зібрали свідчення,кваліфікували,та й по всьому.Експертизу на цноту вже пізніше проводили.
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28.03.2023 23:39 Відповісти
Я не буду вам рассказывать про "экспертизы", сам несколько раз сталкивался с ними) Вот простейший пример подобного дела и что такое подделка экспертизы... Лучше чем этот адвокат, я уж точно не расскажу...
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29.03.2023 00:26 Відповісти
Ясно .Суддя,прокурор,експерт,-продажні,а народ,-мудрий.
Історія адвоката НІЯК не пов'язана з обговорюваною справою.От ніяк.Просто хайпонули,вставила свої 5 копійок.
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29.03.2023 07:09 Відповісти
И да... Так что ТАМ было на видео, которое они распространили? Я уже молчу про ваши манипуляции... Ведь вы же прекрасно знаете, что изнасилование это не только проникновение во влагалище... ЗАЧЕМ?
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29.03.2023 00:36 Відповісти
Вже й відео давай 🙄
Вами справді легко маніпулювати.
На наступних виборах.
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29.03.2023 07:29 Відповісти
О, так это мной можно манипулировать?))) И как? Получилось? Так что там с изнасилованием?
И да... Если бы кто то посмел вытянуть свою пиписку перед моей дочерью, без ее согласия, то ту пиписку он бы собственными зубами отгрыз.... А мудаков которые бы мне в глаза попробывали ОПРАВДЫВАТЬ насильников, я бы свел в одно место с насильниками и что бы они на своей шкуре прочувствовали это "изнасилования не было"...
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29.03.2023 15:49 Відповісти
Якщо не було т.з. проникнення, то типу акту зґвалтування не було і то це ще не доведено, може і було, дитину оглянули після 3 тижнів, хоч вона сама сказала що не було ( хоча тиск селищних мудаків міг бути на дитину колосальний). Але, сексуальний абьюз був, побиття, незаконне тримання, поширення відео порнохарактеру і колосальна моральна травма завдана дитині. То точно не 2 роки умовно. Термін більший і компенсація така має бути, щоб ця дитина пройшла реабілітацію у кращих спеціалістів і була матеріально забезпечена до кінця житт.
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28.03.2023 15:46 Відповісти
..заворушилися клопи..
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28.03.2023 15:51 Відповісти
Навіщо її перевіряти? Киньте в барак з полоненими кацапами, вони її люструють
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28.03.2023 15:58 Відповісти
Щось із тексту не випливає, що вони перевірятимуть. Кажуть, без заяви не будуть. І елегантно з'їхали на можливість апеляції...
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28.03.2023 16:14 Відповісти
Ще б хтось ВРП хтось перевірив! Реформували,б...ь, реформували це правосуддя. Зарплати їм дали, незалежність від інших гілок влади а там болото! Їм би всім хрещення пройти україно-російською війною, нехай доведуть свою порядність виконанням громадянського обов'язку!!!
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28.03.2023 16:46 Відповісти
Это как типа виртуальный секс ?
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28.03.2023 16:48 Відповісти
Суддю в зону , до пожиттевих, з записом для Ю-Туб.
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28.03.2023 17:09 Відповісти
Мабуть уже ВРП змастили губи.
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28.03.2023 19:55 Відповісти
вища рада провосуддя ніхера не може зробити,
а нахер воно тоді треба таке?
щоб там сиділи і тільки зп отримували
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28.03.2023 21:24 Відповісти
 
 