Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: скарги на суддю Софілканич, яка винесла вирок, перевірить ВРП

Вища рада правосуддя перевірить скарги на суддю Оксану Софілканич, яка розглядала справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті та призначила трьом неповнолітнім кривдникам умовний термін, перевірить Вища рада правосуддя.

Про це повідомили у ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"На етапі досудового розслідування на основі зібраних доказів у слідства не було вагань у тій кваліфікації, яку обрали. Це була ч. 3 ст. 152 ККУ, саме зґвалтування групою осіб", - каже речниця Нацполіції Закарпатської області Анна Дан, яку цитує Українська правда.

У вироку при цьому було написано, що хлопці вчинили дії сексуального характеру, не пов'язані з проникненням у тіло неповнолітньої потерпілої.

Відповідно, вирок винесли за іншою статтею - ч. 3 ст. 153 ККУ, яка передбачає м’якше покарання.

"Вища рада правосуддя розділяє занепокоєння громадськості, журналістської спільноти, уповноважених осіб органів влади щодо об’єктивності проведеного досудового та судового розслідування у вказаній справі", - зазначають на сайті ВРП.

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У ВРП зауважують, що не можуть порушувати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою через повідомлення у ЗМІ. Однак додають, що право на звернення із дисциплінарною скаргою на суддю має будь-хто.

Дисциплінарна відповідальність передбачена, якщо доведуть, що судді дії були некоректними (ст. 106 Конституції України).

Йдеться про "умисну або незаконну відмову в доступі до правосуддя внаслідок недбалості. Також інше істотне порушення норм права під час його здійснення, якщо воно унеможливило судовий процес і призвело до істотних негативних наслідків".

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Правоохоронці нагадують, що не наділені повноваженням втручатися в розгляд судами справ, надавати оцінку доказам, перевіряти у законності та обґрунтованості судових рішень чи коментувати їх.

"Перевірка законності та обґрунтованості судового рішення належить виключно до компетенції суду вищої інстанції, у даному випадку - апеляційного суду", - додають у ВРП.

З їхніх слів, вирок суду першої інстанції наразі не набрав законної сили і може бути оскарженим. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Прокуратура готує оскарження вироку. Справа перебуває на контролі омбудсмена.