Изнасилование 14-летней в Закарпатье: Апелляция отменила условный срок для подростков
Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда по делу о трех подростках, изнасиловавших 14-летнюю девушку. Суд отменил приговор первой инстанции, а дело передал на новое судебное разбирательство.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Прокуроры настаивали на отмене приговора из-за мягкости наказания – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Они также требовали в полной мере удовлетворить иск о возмещении потерпевшей морального ущерба. Их позицию поддержали адвокаты потерпевшей.
"По постановлению Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.
После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия.
Прокуратура обжаловала приговор. Дело находится на контроле омбудсмена.
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Висновок: згвалтування може відбутися і без "проникнення".
На Закарпатті нема підвалів у будинках. Там є "пивниця", - напівпідвал для зберігання вина у хижі.
На мою думку, дівчинку напоїли вином до свинячого стану, і зняли це на відео.
Можливо, роздягли, чи вона сама роздяглася.
Звісно, за такі дії треба покарати винуватців.
Але це компетенція фахових юристів, які достеменно знають матеріали справи, а не базарних пліткарок, які ловлять хайп на смажених фактах.
P.S. Не вірю нікому. А в такій коротенькій журналістській замітці занадто мало достовірних даних, щоб робити якісь певні висновки.