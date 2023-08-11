Изнасилование 14-летней в Закарпатье: Апелляция отменила условный срок для подростков

Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда по делу о трех подростках, изнасиловавших 14-летнюю девушку. Суд отменил приговор первой инстанции, а дело передал на новое судебное разбирательство.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуроры настаивали на отмене приговора из-за мягкости наказания – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Они также требовали в полной мере удовлетворить иск о возмещении потерпевшей морального ущерба. Их позицию поддержали адвокаты потерпевшей.

"По постановлению Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине задержан полицейский, подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия.

Прокуратура обжаловала приговор. Дело находится на контроле омбудсмена.

Также читайте: На Киевщине задержан массажист, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж