РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11009 посетителей онлайн
Новости
9 265 22

Изнасилование 14-летней в Закарпатье: Апелляция отменила условный срок для подростков

фемида

Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда по делу о трех подростках, изнасиловавших 14-летнюю девушку. Суд отменил приговор первой инстанции, а дело передал на новое судебное разбирательство.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуроры настаивали на отмене приговора из-за мягкости наказания – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Они также требовали в полной мере удовлетворить иск о возмещении потерпевшей морального ущерба. Их позицию поддержали адвокаты потерпевшей.

"По постановлению Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине задержан полицейский, подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

После года рассмотрения дела суд вынес приговор обидчикам – условный срок и выплату компенсации. Дело получило общественную огласку. Судья Софилканыч, назначившая условный срок, три недели не появлялась на работе - сначала по причине болезни, а затем - из-за учебы и отпуска. Жалобы на судью проверит Высшая рада правосудия

Прокуратура обжаловала приговор. Дело находится на контроле омбудсмена.

Также читайте: На Киевщине задержан массажист, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

изнасилование (917) подростки (441) Офис Генпрокурора (2465) Закарпатская область (2582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Цю суддю треба судити як четвертого спільника...
показать весь комментарий
11.08.2023 11:22
+12
А раніше було ''за малолєтку трі п'ятілєткі''. А тут ще й груповуха..
показать весь комментарий
11.08.2023 11:24
+12
а потім ми ще цієй шалаві-судді будемо платити нехілу пенсію за "сумлінну працю"...
показать весь комментарий
11.08.2023 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця суддя була така чесна що від своєї чесності навіть захворіла...
показать весь комментарий
11.08.2023 11:18 Ответить
Так там начебто "проникнення" не було? Чи я помиляюсь? Якщо так, то про яке згвалтування мова?
показать весь комментарий
11.08.2023 11:21 Ответить
ви спеціаліст по згвалтуванням? з якої сторони?
показать весь комментарий
11.08.2023 11:26 Ответить
А ще я сьогодні говорила з людиною, яка бачила це відео і спілкувалась з дівчинкою після цієї жахливої події. Так от на відео моя співрозмовниця бачила саме зґвалтування. «Це було звіряче знущання в неприродній спосіб», - сказала вона мені
показать весь комментарий
11.08.2023 11:30 Ответить
В ВР "працює" депутат іванісов, которий в неприродний спосіб групою осіб згвалтували дівчину. Він отримав реальний термін, хоч ніякого "проникнення" не було по причині відсутності ерекції.
Висновок: згвалтування може відбутися і без "проникнення".
показать весь комментарий
11.08.2023 11:42 Ответить
згідно нашого законодавства "згвалтування" це саме проникнення, все інше це "сексуальне насильство". У цій справі ті хто бачив відео - кажуть, що було саме "згвалтування".
показать весь комментарий
11.08.2023 11:48 Ответить
Дайте будь ласка посилання на відео.
показать весь комментарий
11.08.2023 11:56 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 17:30 Ответить
може ти вал кончин, а не кочин .
показать весь комментарий
11.08.2023 11:49 Ответить
ну так а ти начебто дятел, вчора кажуть бачили тебе на березі, можливо помиляюсь.
показать весь комментарий
11.08.2023 11:50 Ответить
Цю суддю треба судити як четвертого спільника...
показать весь комментарий
11.08.2023 11:22 Ответить
А раніше було ''за малолєтку трі п'ятілєткі''. А тут ще й груповуха..
показать весь комментарий
11.08.2023 11:24 Ответить
Й комусь одному помазали б лоба зеленкою..
показать весь комментарий
11.08.2023 12:22 Ответить
Якщо не звільнять,- значить подоють під нуль
показать весь комментарий
11.08.2023 11:26 Ответить
а потім ми ще цієй шалаві-судді будемо платити нехілу пенсію за "сумлінну працю"...
показать весь комментарий
11.08.2023 11:28 Ответить
шалаве-судье наверно насобирала на пенсию
показать весь комментарий
11.08.2023 11:31 Ответить
знайти цих виродків, відрізати яйця, закопати у лісі
показать весь комментарий
11.08.2023 11:51 Ответить
Нє, познущяця з них як вони те робили, зняти на відео і присилати відосік їм, сімї і друзям на кожну річницю подвигу. Смерть то сильно просто.
показать весь комментарий
11.08.2023 12:14 Ответить
Закопувати не треба. Привязувати і відтинати статеві органи. Стечуть кровю. Гарантовано. Так наприкінці 80-х карав кривдників сестри народний месник.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:02 Ответить
За матеріалами слідства так званого "проникнення" не було. Тобто, фізичного насильства не зафіксовано.
На Закарпатті нема підвалів у будинках. Там є "пивниця", - напівпідвал для зберігання вина у хижі.
На мою думку, дівчинку напоїли вином до свинячого стану, і зняли це на відео.
Можливо, роздягли, чи вона сама роздяглася.
Звісно, за такі дії треба покарати винуватців.
Але це компетенція фахових юристів, які достеменно знають матеріали справи, а не базарних пліткарок, які ловлять хайп на смажених фактах.

P.S. Не вірю нікому. А в такій коротенькій журналістській замітці занадто мало достовірних даних, щоб робити якісь певні висновки.
показать весь комментарий
11.08.2023 19:41 Ответить
 
 