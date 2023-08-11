Зґвалтування 14-річної на Закарпатті: Апеляція скасувала умовний термін для підлітків

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у справі щодо трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори наполягали на скасуванні вироку через м’якість покарання - 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на 2 роки. Вони також вимагали в повній мірі задовольнити позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди. Їхню позицію підтримали адвокати потерпілої.

"Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Справа перебуває на контролі омбудсмена.

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