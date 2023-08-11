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Новини
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Зґвалтування 14-річної на Закарпатті: Апеляція скасувала умовний термін для підлітків

феміда

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у справі щодо трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори наполягали на скасуванні вироку через м’якість покарання - 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на 2 роки. Вони також вимагали в повній мірі задовольнити позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди. Їхню позицію підтримали адвокати потерпілої.

"Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: На Київщині затримано поліцейського, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя

Прокуратура оскаржила вирок. Справа перебуває на контролі омбудсмена.

Також читайте: Жертвам сексуального насильства з боку окупантів можуть виплатити репарації, - Стефанішина

Автор: 

зґвалтування (385) підлітки (403) Офіс Генпрокурора (3247) Закарпатська область (2046)


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Топ коментарі
+19
Цю суддю треба судити як четвертого спільника...
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11.08.2023 11:22
+12
А раніше було ''за малолєтку трі п'ятілєткі''. А тут ще й груповуха..
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11.08.2023 11:24
+12
а потім ми ще цієй шалаві-судді будемо платити нехілу пенсію за "сумлінну працю"...
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11.08.2023 11:28
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Ця суддя була така чесна що від своєї чесності навіть захворіла...
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11.08.2023 11:18 Відповісти
Так там начебто "проникнення" не було? Чи я помиляюсь? Якщо так, то про яке згвалтування мова?
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11.08.2023 11:21 Відповісти
ви спеціаліст по згвалтуванням? з якої сторони?
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11.08.2023 11:26 Відповісти
А ще я сьогодні говорила з людиною, яка бачила це відео і спілкувалась з дівчинкою після цієї жахливої події. Так от на відео моя співрозмовниця бачила саме зґвалтування. «Це було звіряче знущання в неприродній спосіб», - сказала вона мені
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11.08.2023 11:30 Відповісти
В ВР "працює" депутат іванісов, которий в неприродний спосіб групою осіб згвалтували дівчину. Він отримав реальний термін, хоч ніякого "проникнення" не було по причині відсутності ерекції.
Висновок: згвалтування може відбутися і без "проникнення".
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11.08.2023 11:42 Відповісти
згідно нашого законодавства "згвалтування" це саме проникнення, все інше це "сексуальне насильство". У цій справі ті хто бачив відео - кажуть, що було саме "згвалтування".
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11.08.2023 11:48 Відповісти
Дайте будь ласка посилання на відео.
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11.08.2023 11:56 Відповісти
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11.08.2023 17:30 Відповісти
може ти вал кончин, а не кочин .
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11.08.2023 11:49 Відповісти
ну так а ти начебто дятел, вчора кажуть бачили тебе на березі, можливо помиляюсь.
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11.08.2023 11:50 Відповісти
Цю суддю треба судити як четвертого спільника...
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11.08.2023 11:22 Відповісти
А раніше було ''за малолєтку трі п'ятілєткі''. А тут ще й груповуха..
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11.08.2023 11:24 Відповісти
Й комусь одному помазали б лоба зеленкою..
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11.08.2023 12:22 Відповісти
Якщо не звільнять,- значить подоють під нуль
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11.08.2023 11:26 Відповісти
а потім ми ще цієй шалаві-судді будемо платити нехілу пенсію за "сумлінну працю"...
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11.08.2023 11:28 Відповісти
шалаве-судье наверно насобирала на пенсию
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11.08.2023 11:31 Відповісти
знайти цих виродків, відрізати яйця, закопати у лісі
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11.08.2023 11:51 Відповісти
Нє, познущяця з них як вони те робили, зняти на відео і присилати відосік їм, сімї і друзям на кожну річницю подвигу. Смерть то сильно просто.
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11.08.2023 12:14 Відповісти
Закопувати не треба. Привязувати і відтинати статеві органи. Стечуть кровю. Гарантовано. Так наприкінці 80-х карав кривдників сестри народний месник.
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11.08.2023 13:02 Відповісти
За матеріалами слідства так званого "проникнення" не було. Тобто, фізичного насильства не зафіксовано.
На Закарпатті нема підвалів у будинках. Там є "пивниця", - напівпідвал для зберігання вина у хижі.
На мою думку, дівчинку напоїли вином до свинячого стану, і зняли це на відео.
Можливо, роздягли, чи вона сама роздяглася.
Звісно, за такі дії треба покарати винуватців.
Але це компетенція фахових юристів, які достеменно знають матеріали справи, а не базарних пліткарок, які ловлять хайп на смажених фактах.

P.S. Не вірю нікому. А в такій коротенькій журналістській замітці занадто мало достовірних даних, щоб робити якісь певні висновки.
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11.08.2023 19:41 Відповісти
 
 