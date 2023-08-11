Зґвалтування 14-річної на Закарпатті: Апеляція скасувала умовний термін для підлітків
Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у справі щодо трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Прокурори наполягали на скасуванні вироку через м’якість покарання - 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на 2 роки. Вони також вимагали в повній мірі задовольнити позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди. Їхню позицію підтримали адвокати потерпілої.
"Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.
Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.
Прокуратура оскаржила вирок. Справа перебуває на контролі омбудсмена.
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Висновок: згвалтування може відбутися і без "проникнення".
На Закарпатті нема підвалів у будинках. Там є "пивниця", - напівпідвал для зберігання вина у хижі.
На мою думку, дівчинку напоїли вином до свинячого стану, і зняли це на відео.
Можливо, роздягли, чи вона сама роздяглася.
Звісно, за такі дії треба покарати винуватців.
Але це компетенція фахових юристів, які достеменно знають матеріали справи, а не базарних пліткарок, які ловлять хайп на смажених фактах.
P.S. Не вірю нікому. А в такій коротенькій журналістській замітці занадто мало достовірних даних, щоб робити якісь певні висновки.