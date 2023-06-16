Жертвам сексуального насильства з боку окупантів можуть виплатити репарації, - Стефанішина

Україна розробляє механізм проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства в умовах війни. Репарації будуть надані державою зараз, а сплачені Росію після притягнення її до відповідальності за воєнні злочини.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Віцепрем'єрка зазначила, що влітку минулого року в Україні відкрили перший центр допомоги врятованим. Наразі діє 11 таких острівців безпеки, куди може звернутися кожен з будь-якого питання, отримати допомогу і не залишитись наодинці із своїм горем. Окрім того, було запущено платформу допомоги врятованим, яка дає можливість конфіденційно безкоштовно отримати інформацію про доступні сервіси.

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"Але є пріоритети, над якими ми працюємо зараз. Ми розуміємо, що відповідальність Російської Федерації незворотня, але вона настане не сьогодні і навіть не завтра. Російська Федерація має платити за ті злочини, які скоює на території України. Але це також буде не сьогодні. І тому ми наразі говоримо про проміжні репарації - механізм, який дозволяє Україні зараз забезпечити допомогу тим громадянам, які її потребують", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що такі репарації вже частково здійснюються, зокрема держава виділяє кошти на відновлення житла, критичної інфраструктури, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

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"Це підтримка держави, яка забезпечується зараз, але яка буде сплачена Російською Федерацією потім. Ми так само говоримо зараз про проміжні репарації і для громадян України, які стали жертвами сексуального насильства", - зазначила урядовець.

Вона поінформувала, що наразі напрацьовані законодавчі рамки, які включатимуть механізм кримінальної відповідальності за скоєні Росію в Україні злочини, а також механізм виплати державою відповідних компенсацій.

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Під час спілкування з журналістами на полях заходу Стефанішина уточнила, що проміжні репарації громадянам, які стали жертвами сексуального насильства, ще не виплачувалися.

"Це специфічний воєнний злочин, який не завжди зафіксований. Тому це питання потребує дуже чіткого юридичного реагування і дуже делікатної роботи відносно самих громадян, які будуть звертатися", - пояснила віцепрем'єрка.