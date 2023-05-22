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Сексуальні злочини армії РФ під час війни є системною політикою Росії, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зґвалтування

Сексуальні злочини, які скоюють на території України російські війська, засвідчують, що це системна політика Росії проти цивільного населення України.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Злочини РФ - це не тільки агресія в прямому розумінні, а й ціла низка інших, зокрема сексуальних. ... Вони воюють, по суті, з цивільним населенням... Тому ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про акти середньовічної жорстокості, які проявляє наш ворог стосовно нашого цивільного населення", - наголосила Маляр.

Вона зауважила, що у сексуальних злочинів є своя специфіка.

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"Якщо в мирний час просто зґвалтування, сексуальне насильство ми можемо характеризувати як статевий злочин і відповідно, мотивація там - задоволення статевої пристрасті, то в даних обставинах це ще й акт домінування одних військ над іншими, це акт приниження морального. Це робиться для того, щоб деморалізувати суспільство, щоб зламати наш опір, і тому це значно ширше, ніж просто сексуальне насильство", - пояснила заступниця міністра.

На її переконання, сексуальні злочини вчиняють не просто російські військові - це системна дія російської держави проти українського цивільного населення.

За її словами, у Міноборони є група, яка досліджує цю категорію злочинів та збирає необхідні дані.

"Ми з військовими про це комунікуємо, і в Міноборони є група, яка відпрацьовує з нашими військовослужбовцями, які повернулись з полону. Серед них 23% жінок сказали, що вони знають про факти сексуального насильства стосовно наших громадян, які потрапили в неволю на територію ворога, і 15% чоловіків про це знають", - сказала представниця МОУ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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22.05.2023 18:10 Відповісти
" А ви можете собі уявити, в якій ще країні, президент евакуює свою родину до Італії, а своїм громадянам починає брехати, що війни не буде, хоча плани і час нападу були відомі до дрібниць, а його призначені урядовці запевняли, що евакуація не потрібна і навіть після вторгнення його депутати переконували громадян залишатися вдома ?!

І я не можу....
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22.05.2023 18:23 Відповісти
Хреново, что бога нету . ни рая, ни ада
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22.05.2023 18:23 Відповісти
вони там всі збоченці.. і що такі виродки сюда можуть принести ? пушкінда і толстоевского
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22.05.2023 18:23 Відповісти
Пушкінди та ************ це все фігня! Проблема що наші союзники продовжують труситися над країною збоченців!
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22.05.2023 18:37 Відповісти
Шендєровічя! Рускаво пісятєля шендєровічя забилі!
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22.05.2023 19:15 Відповісти
мало того что руССоскотосвинособаки - черти, лжецы, лицемеры, *********, убийцы, садисты, воры... так эти березовые обезьяны еще и насильники... андрофаги московитские собрали все пороки в одну духовную скрепу. генетические уроды и герб у них такой же - курица-мутант, генетический урод.
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22.05.2023 19:23 Відповісти
Animals
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22.05.2023 22:40 Відповісти
"Наши мальчики"...
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23.05.2023 17:19 Відповісти
 
 