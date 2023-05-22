Сексуальні злочини армії РФ під час війни є системною політикою Росії, - Міноборони

Сексуальні злочини, які скоюють на території України російські війська, засвідчують, що це системна політика Росії проти цивільного населення України.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Злочини РФ - це не тільки агресія в прямому розумінні, а й ціла низка інших, зокрема сексуальних. ... Вони воюють, по суті, з цивільним населенням... Тому ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про акти середньовічної жорстокості, які проявляє наш ворог стосовно нашого цивільного населення", - наголосила Маляр.

Вона зауважила, що у сексуальних злочинів є своя специфіка.

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"Якщо в мирний час просто зґвалтування, сексуальне насильство ми можемо характеризувати як статевий злочин і відповідно, мотивація там - задоволення статевої пристрасті, то в даних обставинах це ще й акт домінування одних військ над іншими, це акт приниження морального. Це робиться для того, щоб деморалізувати суспільство, щоб зламати наш опір, і тому це значно ширше, ніж просто сексуальне насильство", - пояснила заступниця міністра.

На її переконання, сексуальні злочини вчиняють не просто російські військові - це системна дія російської держави проти українського цивільного населення.

За її словами, у Міноборони є група, яка досліджує цю категорію злочинів та збирає необхідні дані.

"Ми з військовими про це комунікуємо, і в Міноборони є група, яка відпрацьовує з нашими військовослужбовцями, які повернулись з полону. Серед них 23% жінок сказали, що вони знають про факти сексуального насильства стосовно наших громадян, які потрапили в неволю на територію ворога, і 15% чоловіків про це знають", - сказала представниця МОУ.

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