Зґвалтування військовими РФ: наймолодшій жертві 4 роки, найстаршій - 82, - Нацполіція
Від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі нацполіції розпочали 70 проваджень щодо сексуальних злочинів російської армії. Постраждалі - жінки, чоловіки й діти.
Про це на конференції "#U4J: Respect. Support. Justice" заявив в.о. керівника НПУ Іван Вигівський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Від часу повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 70 кримінальних проваджень (щодо сексуальних злочинів російської армії. - Ред.), де у нас щонайменше 79 постраждалих. Це жінки, чоловіки і навіть діти. Найстаршій особі, жінці, 82 роки - у Херсонській області військові РФ вчинили насильство щодо неї", - сказав Вигівський.
За його словами, за фактами скоєння сексуального насильства військовими РФ щодо дітей розпочато 13 проваджень. Наймолодшій жертві 4 роки. Цей злочин зафіксовано на Київщині, він був скоєний "фактично у присутності батьків" .
За його словами, працівники поліції дуже часто дізнаються інформацію про це сексуальне насильство від свідків, зі ЗМІ; жертви про це заявляють рідше.
Такі злочини не мають строку давності.
"Позиція держави у особі правоохоронних органів - неважливо, скільки минуло часу з моменту скоєння злочину - ми маємо всі разом забезпечити захист постраждалим, всім надати допомогу і обов'язково зафіксувати всі злочини ворога, щоб забезпечити невідворотність покарання", - додав Вигівський.
Поліція створила на деокупованих територіях восьми областей вісім спеціальних груп для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян. Групи створені на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
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Цим займались ВСI нормальнi краiни: Моссад, ЦРУ, КГБ, Штазi, ХАД. Але звичайно це тяжко, i iнодi фатально. Це вам не бiзнесменiв кошмарити i не одноразових диверсантiв придумувати для показникiв.
Тому мiй скептицизм не на порожньому мiсцi.
а за це насамперед варто віднайти, хто розмінував чонгар і ворог зненацька захопив херсонщину, та хто на київщині не проводив евакуацію, а навпаки радив мешканцям зачинитись в хатах і перечекати
Денісова забагато розказувала про злочини русні тоді коли ОП шукало шляхи домовитись. Разом з свіжими тоді злочинами Бучі і питанням по Херсону і Чонгару це робило ЗЕленим рейтингам головний біль