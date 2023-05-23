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Зґвалтування військовими РФ: наймолодшій жертві 4 роки, найстаршій - 82, - Нацполіція

зґвалтування

Від початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі нацполіції розпочали 70 проваджень щодо сексуальних злочинів російської армії. Постраждалі - жінки, чоловіки й діти.

Про це на конференції "#U4J: Respect. Support. Justice" заявив в.о. керівника НПУ Іван Вигівський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Від часу повномасштабного вторгнення РФ слідчі Нацполіції розпочали 70 кримінальних проваджень (щодо сексуальних злочинів російської армії. - Ред.), де у нас щонайменше 79 постраждалих. Це жінки, чоловіки і навіть діти. Найстаршій особі, жінці, 82 роки - у Херсонській області військові РФ вчинили насильство щодо неї", - сказав Вигівський.

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За його словами, за фактами скоєння сексуального насильства військовими РФ щодо дітей розпочато 13 проваджень. Наймолодшій жертві 4 роки. Цей злочин зафіксовано на Київщині, він був скоєний "фактично у присутності батьків" .

За його словами, працівники поліції дуже часто дізнаються інформацію про це сексуальне насильство від свідків, зі ЗМІ; жертви про це заявляють рідше.

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Такі злочини не мають строку давності.

"Позиція держави у особі правоохоронних органів - неважливо, скільки минуло часу з моменту скоєння злочину - ми маємо всі разом забезпечити захист постраждалим, всім надати допомогу і обов'язково зафіксувати всі злочини ворога, щоб забезпечити невідворотність покарання", - додав Вигівський.

Поліція створила на деокупованих територіях восьми областей вісім спеціальних груп для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян. Групи створені на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Автор: 

зґвалтування (385) Нацполіція (15163) воєнні злочини (1859) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+12
Взагалі то добре було би створити якусь групу котра би цю мерзоту шукала навіть на кацапії чи будь де ще і знищували,якщо вони ще звичайно живі,а не здохли десь в Україні, особливо тих хто з дітей знущається
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23.05.2023 09:12
+9
Сьогодні написали - розпочато повальний відбір проб ДНК у ВСІХ військовополонених кацапів Створюють "Картотеку ДНК" От і будуть таких "любителів пісюна попарить" вираховувать
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23.05.2023 09:23
+7
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23.05.2023 09:09
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23.05.2023 09:09 Відповісти
Взагалі то добре було би створити якусь групу котра би цю мерзоту шукала навіть на кацапії чи будь де ще і знищували,якщо вони ще звичайно живі,а не здохли десь в Україні, особливо тих хто з дітей знущається
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23.05.2023 09:12 Відповісти
Сьогодні написали - розпочато повальний відбір проб ДНК у ВСІХ військовополонених кацапів Створюють "Картотеку ДНК" От і будуть таких "любителів пісюна попарить" вираховувать
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23.05.2023 09:23 Відповісти
Проблема ж не в "вирахувати", а в "покарати" - на це потрiбна полiтична воля та iнструментарiй.

Цим займались ВСI нормальнi краiни: Моссад, ЦРУ, КГБ, Штазi, ХАД. Але звичайно це тяжко, i iнодi фатально. Це вам не бiзнесменiв кошмарити i не одноразових диверсантiв придумувати для показникiв.
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23.05.2023 10:27 Відповісти
"Моссад" і їх "аналоги" розпочинали саме з "вирахування" А потім "викрадали і карали" чи просто "карали" Кого "карать" якщо ти не знаєш імені злочинця? А ДНК - це його "паспорт"!
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23.05.2023 10:33 Відповісти
Нажаль у нас е багато прецедентiв, коли "розпочинають", але не закiнчують, а потiм просто забувають.

Тому мiй скептицизм не на порожньому мiсцi.
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23.05.2023 10:50 Відповісти
"Месть - блюдо, которое нужно есть холодным...) (Приписують Сталіну)
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23.05.2023 10:53 Відповісти
Збочена московитська нежить. Ублюдки.
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23.05.2023 09:50 Відповісти
пишуть, що влада проводить евакуацію в прикордонні сумської області...це унеможливить подібні повідомлення звідти..
а за це насамперед варто віднайти, хто розмінував чонгар і ворог зненацька захопив херсонщину, та хто на київщині не проводив евакуацію, а навпаки радив мешканцям зачинитись в хатах і перечекати
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23.05.2023 10:36 Відповісти
А тепер питання,а за що тоді незаконно звільнили денісову, якщо вона казала правду? Щоб поставити продажного лубянця , який про ці злочини мовчить і ховає від міжнародних прокурорів і суддів плівки зі стратами українських військових?
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23.05.2023 10:45 Відповісти
Риторичне. По аналогії можна спитати - якщо ЗЕ піарить армію мову віру, то навіщо тоді лили помиї на Пороха...

Денісова забагато розказувала про злочини русні тоді коли ОП шукало шляхи домовитись. Разом з свіжими тоді злочинами Бучі і питанням по Херсону і Чонгару це робило ЗЕленим рейтингам головний біль
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23.05.2023 10:56 Відповісти
Русссскиє
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23.05.2023 11:22 Відповісти
Посылайте мальчиков!!! ...…ааа, я ж забыл, не кого посылать. Да и я не Голда Меир.
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23.05.2023 15:54 Відповісти
 
 