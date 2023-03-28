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Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду, - Офіс генпрокурора

діти,насильство,зґвалтування,насилля

Прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офіс генпрокурора.

Як зазначається, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: скарги на суддю Софілканич, яка винесла вирок, перевірить ВРП

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Прокуратура готує оскарження вироку. Справа перебуває на контролі омбудсмена.

Автор: 

зґвалтування (384) вирок (1064) суд (11666) Офіс Генпрокурора (3245) Закарпатська область (2046)


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Топ коментарі
+26
це таж сама прокуратура, яка раніше з вироком погодилась?
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28.03.2023 15:52
+18
Прекрасно. Ще перевірити, затягати по інстанціям і звільнити всих в тій клоаці, від директора школи, що дали «позитивні характеристики» до судді, що дала 2 роки умовно. Щоб не повадно було іншим падлам навіть думать про хабарі і відмазки.
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28.03.2023 15:56
+17
А що з тим прокурором який відмовився подавати апеляцію?
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28.03.2023 15:53
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це таж сама прокуратура, яка раніше з вироком погодилась?
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28.03.2023 15:52 Відповісти
Такі да. Їм трохи невдобно стало і вони передумали. Суки.
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28.03.2023 22:09 Відповісти
А що з тим прокурором який відмовився подавати апеляцію?
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28.03.2023 15:53 Відповісти
він зламався..замінили по гарантії)
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28.03.2023 15:54 Відповісти
Відправлять помічником пОслиці в Болгарії.
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28.03.2023 16:46 Відповісти
а може майновий стан суддів в країні перевірити?чи там все на біткоїн гаманці йде?
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28.03.2023 15:53 Відповісти
Майновый стан судей (всех) неободимо регулярно проверять ( в Украине десяток соответствующих органов, получающих зарплату и ничего не делающих ) . Проклятый совок на генном уровне перенастроил общество на взятки ,кражи , обман.
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28.03.2023 18:37 Відповісти
Прекрасно. Ще перевірити, затягати по інстанціям і звільнити всих в тій клоаці, від директора школи, що дали «позитивні характеристики» до судді, що дала 2 роки умовно. Щоб не повадно було іншим падлам навіть думать про хабарі і відмазки.
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28.03.2023 15:56 Відповісти
Характеристика взагалі не повинна впливати на рішення суду.
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28.03.2023 16:33 Відповісти
Ну не кажіть. А вираз - по клопотанню трудового коллективу, та враховуючи кристальне чисте минуле.... і все. Умовно.
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28.03.2023 16:53 Відповісти
А скількі таких "вироків" про котрі тиша? Тисячи.
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28.03.2023 15:56 Відповісти
Щоб не було "тиші" треба не мовчати. В нас ще не правова держава, судді і прокурори ще дуже мають велику залежність від розміру хабаря. В них, професійної гідності, елементарної совісті не має. Бабло переважує буквально ВСЬО. ЛЮДЯНІСТЬ ТЕЖ.
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28.03.2023 16:26 Відповісти
Дякувати Мадяру, що надав розголос цій ганьбі. Прокурори/суді мають сісти. Хай навіть умовно але з втратою права займання своєю професійною діяльністю.
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28.03.2023 15:57 Відповісти
сісти з конфіскацією всього майна до 10 покоління шоб посади боялися займати, та кривдити дітей та слабких
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28.03.2023 16:10 Відповісти
Взагалі то не він надав, хоча і підхопив
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28.03.2023 16:11 Відповісти
А може суддю трахнуть
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28.03.2023 16:06 Відповісти
У трьох. Відразу всім.
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28.03.2023 16:54 Відповісти
мразота
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28.03.2023 16:09 Відповісти
Колєбаются вмєстє с лінієй партіі.
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28.03.2023 16:25 Відповісти
Таких судей,мусоров и прокуроров и мамашу с Совбеза просто надо повесить. В назидание другим. Тогда будет порядок.
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28.03.2023 16:28 Відповісти
Ну все, справа в "руках єрмака"...
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28.03.2023 17:06 Відповісти
на дві тисячі мешканців не знайшлося жодної людини, яка би захистила дівчинку... то не раби гнилої системи...???
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28.03.2023 17:09 Відповісти
Це свідчить про байдужість людей до чужої біди, бо такі села - це закриті по суті общини, де «сміття не виносять з хати», більшість зв'язані між собою родинами, близькими знайомствами і думаю, що вони щиро жаліють, що жертва лишилася жива, бо тепер до них їздять журналісти, слідчі, чиновники і спокою не дають. Переконаний, що жертву тепер більше ненавидять, ніж цих покидьків, бо вона тепер цим «діткам» бачите життя зіпсувала, а якби змовчала, то всім би було добре, звісно крім неї, бо до неї крім рідних не має нікому діла. Зате певне в селі файна церква, в неділю ці селюки ходять на службу, ревносно відмолюють свої гріхи і з «чистою совістю» з відчуттям виконаного обов'язку повертаються до рідних «обмиваючи кісточки» сусідам, зате до себе у них жодних претензій не має, бо ж християни ***** і дуже побожні.
Те, що судова і правоохоронна система, а тим більше на периферії - це повний треш, але ж які суки ці всі односельчани, мовчали, жодна падлюка не заявила про злочин, от це мені в олові не вкладається(
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28.03.2023 19:34 Відповісти
ці півні пізно всрались

раніше заперечень у них не було

гнила система, як і судді... всіх їх на передок траншеї копати, бо на щось більше вони не здатні... хоч якась користь
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28.03.2023 17:50 Відповісти
Ой, та чё вы так возмущаетесь? Скажите спасибки судилам, шо девчёнку не посадили! Ведь все знают, что жертва всегда ВИНОВАТА. Не удивлюсь, если ей и бабушке начнут лепить "аморалку" и ворожбу. Вот увидите.
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28.03.2023 18:48 Відповісти
 
 