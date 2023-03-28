Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду, - Офіс генпрокурора
Прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офіс генпрокурора.
Як зазначається, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Прокуратура готує оскарження вироку. Справа перебуває на контролі омбудсмена.
Топ коментарі
+26 акаб акабіч
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Те, що судова і правоохоронна система, а тим більше на периферії - це повний треш, але ж які суки ці всі односельчани, мовчали, жодна падлюка не заявила про злочин, от це мені в олові не вкладається(
раніше заперечень у них не було
гнила система, як і судді... всіх їх на передок траншеї копати, бо на щось більше вони не здатні... хоч якась користь