Міноборони перевірить Обухівський ТЦК, де ніби видали повістки обвинуваченим у зґвалтуванні 14-річної дівчини на Закарпатті

Міністерство оборони України направить Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП, який видав повістки обвинуваченим у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті. У такий спосіб там нібито хотіли допомогти їм уникнути відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про ініціювання перевірки йдеться в повідомленні Міноборони.

Офіційна заява Міністерства оборони України



У зв’язку зі злочином, що викликав значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до лав Збройних сил для уникнення покарання, Міністерство оборони України повідомляє таке:



Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

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"Для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР", - додали в Міноборони.

Що цьому передувало?

22 жовтня адвокати юридичної компанії Міллер, які представляють інтереси потерпілої у справі про зґвалтування заявили, що обвинувачені вирішили мобілізуватися до ЗСУ в Обухівському РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

"У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Після цього Апеляційний суд скасував умовний термін для винних. Справу передали на новий судовий розгляд. Також вона перебуває на контролі омбудсмена.