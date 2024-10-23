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Новини
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Міноборони перевірить Обухівський ТЦК, де ніби видали повістки обвинуваченим у зґвалтуванні 14-річної дівчини на Закарпатті

зґвалтування,насилля

Міністерство оборони України направить Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП, який видав повістки обвинуваченим у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті. У такий спосіб там нібито хотіли допомогти їм уникнути відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про ініціювання перевірки йдеться в повідомленні Міноборони.

Офіційна заява Міністерства оборони України

У зв’язку зі злочином, що викликав значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до лав Збройних сил для уникнення покарання, Міністерство оборони України повідомляє таке:

Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

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"Для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР", - додали в Міноборони.

Що цьому передувало?

22 жовтня адвокати юридичної  компанії Міллер, які представляють інтереси потерпілої у справі про зґвалтування  заявили, що обвинувачені вирішили мобілізуватися до ЗСУ в Обухівському РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

"У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Після цього Апеляційний суд скасував умовний термін для винних. Справу передали на новий судовий розгляд. Також вона перебуває на контролі омбудсмена.

Автор: 

зґвалтування (389) Міноборони (7479) ТЦК та СП (658)


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Топ коментарі
+9
1. чому гвалтівники неповнолітньої вільно розгулюють Україною ?
2. то до чого тоді той ТЦК, якщо до нього звернулись добровольцями якісь хлопи ?

ітого: розвал та розруха в Державі під управлінням ЗЄльоного !!!

.
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23.10.2024 18:15 Відповісти
+6
у чому склад злочину ТЦК ?

якщо добровольцями вступають до ЗСУ засуджені з колоній

.
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23.10.2024 18:19 Відповісти
+4
так відразу туди ДБР направте...
Чи є шанс замяти справу???
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23.10.2024 18:00 Відповісти
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Мерзота.
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23.10.2024 17:59 Відповісти
так відразу туди ДБР направте...
Чи є шанс замяти справу???
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23.10.2024 18:00 Відповісти
у чому склад злочину ТЦК ?

якщо добровольцями вступають до ЗСУ засуджені з колоній

.
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23.10.2024 18:19 Відповісти
Так да . 5 років дали одному . Через півроку підписав контракт, пропав без вісти в Курській
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23.10.2024 18:28 Відповісти
якщо він "безвісті" до кацапів, то дарма - в шторм-зеті його сокамерники в ЗСУ покладуть
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23.10.2024 19:21 Відповісти
А що всі хто безвісти то до кацапів перебігли? Ппц логіка
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24.10.2024 07:02 Відповісти
Капець. Четвертий рік іде розслідування. Сподіваюся, що років за 10 з'ясують таки всі факти.

Злочин стався 24 серпня 2021 року. Джерело:

ч. 3 ст. 153 (Скоєння дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілого (Сексуальне насильство), скоєне групою осіб стосовно неповнолітньої особи Джерело:
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23.10.2024 18:13 Відповісти
"Капець. Четвертий рік іде розслідування...."

вірно капець ! бо четвертий рік заробляють всі; адвокати, прокурори, судді

то до чого той ТЦК ?

.
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23.10.2024 18:18 Відповісти
1. чому гвалтівники неповнолітньої вільно розгулюють Україною ?
2. то до чого тоді той ТЦК, якщо до нього звернулись добровольцями якісь хлопи ?

ітого: розвал та розруха в Державі під управлінням ЗЄльоного !!!

.
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23.10.2024 18:15 Відповісти
от дурні.
треба було в мсек йти! відразу б стали інвалідами зі смертельною хворобою та пенсіонерами, шо не підлягають покаранню.
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23.10.2024 18:26 Відповісти
так і що далі то? скількі можна терпіти? ще 1000 років розслідувати будете? 2 світова за меньше років скінчилась, чим ці продожні шкури "шлюхо-судді" щось там "вирішують"

це все кінчені падли, шкода що з тією мразотою в мантіі по одній землі ходив
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23.10.2024 18:33 Відповісти
Чому б вже масово, а не вибірково перевірити всі ТЦК, МСЕК. Багато розуму та навичок нетреба. Було бажання!
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23.10.2024 18:49 Відповісти
Класс, гвалтуй малоліток або настругай собі 100500 дітей або виступай в 95 му кварталі і в тебе залізна бороня.
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23.10.2024 21:21 Відповісти
знову діарея місячна у суддів в Україні??? .........ри в мантіях...по-іншому їх незвеш...У них дітки під захистом...вистачить бабла своїх діток охороняти..Не потрібні нам ці судді, які на народних грошах жирують і виносять вироки не по закону а по товщині гаманця або від статусу тих хто підозрюваний.....не зявилася на роботі....то чому вони не зявляються на роботі, коли пахне смаженим??? Чому їм все дозволено??? не секрет що всім блатним лікарняни дають коли ті хочуть
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24.10.2024 01:43 Відповісти
 
 