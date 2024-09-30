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Насиловал и развращал несовершеннолетних учеников: в Харькове бывшего учителя заключили под стражу

Суд арештував харквіського вчителя за підозрою у зґвалтуванні учнів

В Харькове бывшего учителя физкультуры взяли под стражу по подозрению в изнасиловании и развращении несовершеннолетних учеников.

Об этом сообщила прокуратура Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемому мужчине назначили меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей - до 26 ноября, без определения размера залога.

Что известно о деле?

По данным следствия, уже бывший учитель физкультуры развращал детей и изнасиловал одного ребенка. Потерпевшими стали трое мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет.

События происходили в период с 2018 года по 2021 год в нескольких учебных заведениях Харькова.

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Один из пострадавших решился рассказать о сексуальном насилии только после того, как выехал за границу и там сообщил в соответствующие органы.

Следователи установили личность фигуранта - им оказался 55-летний, женатый, ранее не судимый мужчина, который более 10 лет работал учителем.

Харківського вчителя фізкультури, якого підозрюють у зґвалтуванні хлопчика, відправили під варту

После освобождения из школы он переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области.

Сейчас следователи продолжают расследование, собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы за преступления против детей.

Читайте также: Экс-руководитель общественной организации, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорен к пожизненному заключению, - прокуратура

Автор: 

изнасилование (920) педофил (493) Харьков (7520)


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Топ комментарии
+7
Фізруки і трудовики взагалі всі якісь стрьомні
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30.09.2024 14:33
+7
Ніхто , чомусь , не пише що пацан міг просто обмовити вчителя ? Зараз дітки ще ті ...
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30.09.2024 15:41
+4
Чесно скажу. В мене (це навчання у 80х) були бомбезні вчителі-чоловіки: два фізруки, вчитель праці, географ, воєнрук, вчитель німецької. Вони проводили дуже цікаві уроки, залишались на всілякі позакласні, проводили змагання..не бухали, не чіплялись))

А зараз - вчителі якісь кончені. Як чоловіки, так і жінки. Що не новина - то або збоченці, аюо деграданти, що дітей булять..
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30.09.2024 14:52
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Який симпатичний вчитель.
А батько хлопчика не хоче його нашпигувати на вила?
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30.09.2024 14:29 Ответить
Цих старих деб...лів треба перевірити по всіх школах, діти бояться розповідати через факт викриття.
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30.09.2024 14:30 Ответить
****** схибнена , яйця відрізати й заставити з`їсти .
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30.09.2024 14:32 Ответить
Фізруки і трудовики взагалі всі якісь стрьомні
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30.09.2024 14:33 Ответить
Чесно скажу. В мене (це навчання у 80х) були бомбезні вчителі-чоловіки: два фізруки, вчитель праці, географ, воєнрук, вчитель німецької. Вони проводили дуже цікаві уроки, залишались на всілякі позакласні, проводили змагання..не бухали, не чіплялись))

А зараз - вчителі якісь кончені. Як чоловіки, так і жінки. Що не новина - то або збоченці, аюо деграданти, що дітей булять..
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30.09.2024 14:52 Ответить
Педофіла що працює в дитячому колективі досить важко вичислити.
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30.09.2024 14:56 Ответить
Тобто?? Ви думаєте, діти такі дурні???
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30.09.2024 15:01 Ответить
Не жаль так. Вони краще промовчать, ніж виставлять себе на позор перед всією школою.
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30.09.2024 15:07 Ответить
Пічаль..походу моєму синові в свій час теж підфартило з вчителями..
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30.09.2024 15:33 Ответить
Не проектуйте цю проблему на себе чи свою родину. Такі випадки відносно рідкісні.
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30.09.2024 15:53 Ответить
А хто проектує)))
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30.09.2024 16:12 Ответить
Ви. Два рази: написали про себе і про сина.
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30.09.2024 16:15 Ответить
Я в курсах. ТЕ для особообдарованих. Може дійде. Що далі?
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30.09.2024 16:34 Ответить
Що далі? Можна наприклад посуду помити чи чай заварити. На ваш розсуд.
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30.09.2024 16:39 Ответить
То йдіть мийте чай та посуд заварювайте.
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30.09.2024 16:42 Ответить
Жарт за жарт. Зараховується.
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30.09.2024 16:50 Ответить
Чєм отлічаєтся педагог от пєдофіла? Педофіл іскрєннє любит дєтєй!
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30.09.2024 14:36 Ответить
Пам'ятаю, у старших класах школи всі викладачі фізкультури були з Кавказу. Це -середина 70-х... Аршак Айвазович (прізвище не пам'ятаю) та Апті Умарович (прізвище не пам'ятаю). Ми, школярі, тоді вважали що вони оба грузини!))) Так от ці двое любили працювати з дівчатами на брусах- підсажували, підтримувади, страхували... І все це було завжди нижче ватерлінії... В межах попи і полових органів. Згодом, на початку 80-х одного за згвалтування таки засудили!)))
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30.09.2024 14:51 Ответить
Цікаво, як це ніхто з коментаторів не написав, що в школі повинні працювати тільки євнухи і жінки з обрізанням зовнішніх статевих органів. Педофіл не вузькопрофесійна проблема. Просто у школах треба ретельно стежити за тим, що відбувається, бо це безпосередня робота з дітьми. З зарплатнею вчителів $250 і траханням їх мізків різними реформаторами грантоїдами, загальна освіта скоро остаточно загнеться, і стане привілеєм окремих каст.
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30.09.2024 15:41 Ответить
Ніхто , чомусь , не пише що пацан міг просто обмовити вчителя ? Зараз дітки ще ті ...
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30.09.2024 15:41 Ответить
... може кастрація допоможе ?
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30.09.2024 19:29 Ответить
 
 