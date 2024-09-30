Насиловал и развращал несовершеннолетних учеников: в Харькове бывшего учителя заключили под стражу

В Харькове бывшего учителя физкультуры взяли под стражу по подозрению в изнасиловании и развращении несовершеннолетних учеников.

Об этом сообщила прокуратура Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемому мужчине назначили меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей - до 26 ноября, без определения размера залога.

Что известно о деле?

По данным следствия, уже бывший учитель физкультуры развращал детей и изнасиловал одного ребенка. Потерпевшими стали трое мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет.

События происходили в период с 2018 года по 2021 год в нескольких учебных заведениях Харькова.

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Один из пострадавших решился рассказать о сексуальном насилии только после того, как выехал за границу и там сообщил в соответствующие органы.

Следователи установили личность фигуранта - им оказался 55-летний, женатый, ранее не судимый мужчина, который более 10 лет работал учителем.

После освобождения из школы он переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области.

Сейчас следователи продолжают расследование, собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы за преступления против детей.

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