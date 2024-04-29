Начальник общественной организации, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорен к пожизненному заключению, - прокуратура

Во Львовской области суд признал виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним 48-летнего жителя Харьковской области и приговорил его к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как отмечается, суд признал мужчину виновным в ряде преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокуроры доказали, что руководитель общественной организации на Харьковщине, которая специализируется на спортивном воспитании детей, в течение 2021-2022 годов систематически насиловал 11-летнего воспитанника. Сначала мужчина вошел в доверие к малолетнему, построив дружеские отношения. После этого он начал постоянно насиловать парня и совершать развратные действия в отношении него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве, - Офис Генпрокурора

Сообщается, что весной 2022 года из-за вооруженной агрессии РФ на территории Харьковщины парень вместе с семьей переехал на Львовщину. Однако мужчина нашел его и продолжил насиловать ребенка в безлюдных местах.

Во время совершения преступления мужчина вел видеосъемку, которую хранил на личном ноутбуке.

До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

Сведения об обвиняемом будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.