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Новости
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Начальник общественной организации, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорен к пожизненному заключению, - прокуратура

суд,феміда

Во Львовской области суд признал виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним 48-летнего жителя Харьковской области и приговорил его к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как отмечается, суд признал мужчину виновным в ряде преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокуроры доказали, что руководитель общественной организации на Харьковщине, которая специализируется на спортивном воспитании детей, в течение 2021-2022 годов систематически насиловал 11-летнего воспитанника. Сначала мужчина вошел в доверие к малолетнему, построив дружеские отношения. После этого он начал постоянно насиловать парня и совершать развратные действия в отношении него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве, - Офис Генпрокурора

Сообщается, что весной 2022 года из-за вооруженной агрессии РФ на территории Харьковщины парень вместе с семьей переехал на Львовщину. Однако мужчина нашел его и продолжил насиловать ребенка в безлюдных местах.

Во время совершения преступления мужчина вел видеосъемку, которую хранил на личном ноутбуке.

До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

Сведения об обвиняемом будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Автор: 

педофил (493) пожизненное заключение (65)


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Виродок!
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29.04.2024 16:25 Ответить
Живцем нафарш пустить гниду...
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29.04.2024 16:34 Ответить
moral freak
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29.04.2024 16:36 Ответить
обміняти, на українця з полону!
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29.04.2024 16:36 Ответить
Хай його тепер зеки виховують на зоні залишок його жалюгідного життя.

Саме погане в цьому як би він був депутатом ВР чи прокурором або суддею, то хрін би його хто посадив.
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29.04.2024 16:51 Ответить
Скотина. Здохни в тюрмі.
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29.04.2024 17:00 Ответить
головне щоб не в одіночку посадили.хай його там прочистять так,щоб аж вітер гудів,суку.
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29.04.2024 17:10 Ответить
Клята потвора!
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29.04.2024 17:55 Ответить
 
 