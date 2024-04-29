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Екскерівника громадської організації, який ґвалтував 11-річного хлопчика, засуджено до довічного ув’язнення, - прокуратура

суд,феміда

У Львівській області суд визнав винним у сексуальному насильстві над неповнолітнім 48-річного жителя Харківської області та засудив його до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, суд визнав чоловіка винним у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурори довели, що керівник громадської організації на Харківщині, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, протягом 2021-2022 років систематично ґвалтував 11-річного вихованця. Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати хлопця та вчиняти розпусні дії щодо нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​Сформовано реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті, - Офіс Генпрокурора

Повідомляється, що навесні 2022 року через збройну агресію РФ на території Харківщини хлопець разом з родиною переїхав на Львівщину. Проте чоловік знайшов його та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях.

Під час скоєння злочину чоловік вів відеозйомку, яку зберігав на особистому ноутбуці.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

Відомості про обвинуваченого буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Автор: 

педофіл (158) довічне ув’язнення (48)


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29.04.2024 16:25 Відповісти
Живцем нафарш пустить гниду...
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29.04.2024 16:34 Відповісти
moral freak
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29.04.2024 16:36 Відповісти
обміняти, на українця з полону!
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29.04.2024 16:36 Відповісти
Хай його тепер зеки виховують на зоні залишок його жалюгідного життя.

Саме погане в цьому як би він був депутатом ВР чи прокурором або суддею, то хрін би його хто посадив.
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29.04.2024 16:51 Відповісти
Скотина. Здохни в тюрмі.
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29.04.2024 17:00 Відповісти
головне щоб не в одіночку посадили.хай його там прочистять так,щоб аж вітер гудів,суку.
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29.04.2024 17:10 Відповісти
Клята потвора!
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29.04.2024 17:55 Відповісти
 
 