Екскерівника громадської організації, який ґвалтував 11-річного хлопчика, засуджено до довічного ув’язнення, - прокуратура

У Львівській області суд визнав винним у сексуальному насильстві над неповнолітнім 48-річного жителя Харківської області та засудив його до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, суд визнав чоловіка винним у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурори довели, що керівник громадської організації на Харківщині, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, протягом 2021-2022 років систематично ґвалтував 11-річного вихованця. Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати хлопця та вчиняти розпусні дії щодо нього.

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Повідомляється, що навесні 2022 року через збройну агресію РФ на території Харківщини хлопець разом з родиною переїхав на Львівщину. Проте чоловік знайшов його та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях.

Під час скоєння злочину чоловік вів відеозйомку, яку зберігав на особистому ноутбуці.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

Відомості про обвинуваченого буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.