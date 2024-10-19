Син скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи почав розпродавати бізнес в Україні

Син керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Олександр Крупа після звільнення з посади голови обласного управління Пенсійного фонду почав активно позбуватися свого українського бізнесу.

Зокрема, він уже продав дві будівельні компанії, з'ясували журналісти проєкту NGL Media.

Тетяна Крупа разом з чоловіком Володимиром проживають у закритому житловому комплексі біля річки та міського парку культури у затишному районі Хмельницького.

Зокрема, 10 жовтня власником ТОВ "Вест-Естейт" замість Олександра Крупи став хмельницький підприємець Петро Бицик. А 9 жовтня власником частки Крупи у ТОВ "Естейт Плюс" став киянин Євген Близнюк, ще 50% у цій компанії як і раніше належить іншому киянину – Олександру Олійнику.

Перша компанія зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.

Крім того, останні 8 років Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та син Олександр є власниками компанії "Солар-Інвест", яка займається альтернативною енергетикою (виробництво електроенергії сонячними панелями).

Для встановлення сонячних панелей сім’я скуповує земельні ділянки в області. Наразі ця сім’я загалом володіє майже 63 га. Частину цієї землі у них орендують великі фермерські господарства, на інших встановлені сонячні панелі "Солар-Інвест".

Олександр Крупа також володіє у Хмельницькому квартирою площею 67 кв. м на вулиці Інститутській. Купив він її у 2012 році за програмою молодіжного кредитування і досі виплачує за неї кредит приблизно тисячу гривень на місяць.

Крім того, племінник Тетяни Крупи, 37-річний працівник АТ "Хмельницькобленерго" Євген Трояновський, 8 лютого 2024 року купив дві квартири у новозбудованому житловому комплексі "Проскурів" у Хмельничцькому, ще одну квартиру у цьому ж ЖК він придбав у 2022 році. За словами самого Трояновського, інвестувати у нерухомість він зміг завдяки рідній сестрі Тетяні, яка працює за кордоном.

Ще один племінник Крупи – 38-річний Сергій Бомок – працював раніше разом зі своєю тіткою в обласній МСЕК. Зараз займає посаду заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру з економічних питань.

Він також мав спільну нерухомість з родиною Круп, а його брат Андрій Бомок є давнім бізнес-партнером Олександра Крупи та його дружини Катерини, саме йому офіційно належить від 50 до 75% у різних компанія Круп. Зокрема він в рівних частинах ділить ТОВ "СКМ Вест Груп" з Катериною Крупою. Андрій Бомок також став керівником та бухгалтером у ТОВ "Вест Естейт", яке ще донедавна офіційно належало Олександрові Крупі. І йому ж перейшла власність майже повного пакету ТОВ "Якісний продукт плюс", яке свого часу було засноване Олександром Крупою.

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Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.