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Новини
15 082 28

Син скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи почав розпродавати бізнес в Україні

Крупа Олександр

Син керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Олександр Крупа після звільнення з посади голови обласного управління Пенсійного фонду почав активно позбуватися свого українського бізнесу.

Зокрема, він уже продав дві будівельні компанії, з'ясували журналісти проєкту NGL Media.

Тетяна Крупа разом з чоловіком Володимиром проживають у закритому житловому комплексі біля річки та міського парку культури у затишному районі Хмельницького.

Зокрема, 10 жовтня власником ТОВ "Вест-Естейт" замість Олександра Крупи став хмельницький підприємець Петро Бицик. А 9 жовтня власником частки Крупи у ТОВ "Естейт Плюс" став киянин Євген Близнюк, ще 50% у цій компанії як і раніше належить іншому киянину – Олександру Олійнику.

Перша компанія зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.

Проєкт ЖК Argo у Хмельницькому

Крім того, останні 8 років Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та син Олександр є власниками компанії "Солар-Інвест", яка займається альтернативною енергетикою (виробництво електроенергії сонячними панелями).

Для встановлення сонячних панелей сім’я скуповує земельні ділянки в області. Наразі ця сім’я загалом володіє майже 63 га. Частину цієї землі у них орендують великі фермерські господарства, на інших встановлені сонячні панелі "Солар-Інвест".

Олександр Крупа також володіє у Хмельницькому квартирою площею 67 кв. м на вулиці Інститутській. Купив він її у 2012 році за програмою молодіжного кредитування і досі виплачує за неї кредит приблизно тисячу гривень на місяць.

Крім того, племінник Тетяни Крупи, 37-річний працівник АТ "Хмельницькобленерго" Євген Трояновський, 8 лютого 2024 року купив дві квартири у новозбудованому житловому комплексі "Проскурів" у Хмельничцькому, ще одну квартиру у цьому ж ЖК він придбав у 2022 році. За словами самого Трояновського, інвестувати у нерухомість він зміг завдяки рідній сестрі Тетяні, яка працює за кордоном.

Ще один племінник Крупи – 38-річний Сергій Бомок – працював раніше разом зі своєю тіткою в обласній МСЕК. Зараз займає посаду заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру з економічних питань.

Він також мав спільну нерухомість з родиною Круп, а його брат Андрій Бомок є давнім бізнес-партнером Олександра Крупи та його дружини Катерини, саме йому офіційно належить від 50 до 75% у різних компанія Круп. Зокрема він в рівних частинах ділить ТОВ "СКМ Вест Груп" з Катериною Крупою. Андрій Бомок також став керівником та бухгалтером у ТОВ "Вест Естейт", яке ще донедавна офіційно належало Олександрові Крупі. І йому ж перейшла власність майже повного пакету ТОВ "Якісний продукт плюс", яке свого часу було засноване Олександром Крупою.

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Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також  є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не  декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Автор: 

хабар (512) Хмельницький (125) Крупа Тетяна (3)


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Топ коментарі
+15
Запускаю секундомір,- через скільки часу буде оголошено підозру чкурнувшему за кордон покидьку Крупі.
Інваліди-прокурви Хмельницького! Агооов!!!
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19.10.2024 18:50 Відповісти
+9
Дають як Глиняній, Грінкевичам, Медведчука, Коломойським зробити релокацію бізнесу.
З'являться іноземні бомжі співласники.
Розписки на займи, тощо.
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19.10.2024 18:50 Відповісти
+5
Спрут . Чи метастаза. Схиляюсь до другої аналогії.
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20.10.2024 02:11 Відповісти
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Запускаю секундомір,- через скільки часу буде оголошено підозру чкурнувшему за кордон покидьку Крупі.
Інваліди-прокурви Хмельницького! Агооов!!!
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19.10.2024 18:50 Відповісти
Шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера!
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21.10.2024 07:22 Відповісти
Дають як Глиняній, Грінкевичам, Медведчука, Коломойським зробити релокацію бізнесу.
З'являться іноземні бомжі співласники.
Розписки на займи, тощо.
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19.10.2024 18:50 Відповісти
нічого не звичайного, нашим прокурорам інвалідність цілком надана законно. інвалідність мозгів.
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20.10.2024 00:12 Відповісти
незвичайного
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20.10.2024 00:52 Відповісти
Спрут . Чи метастаза. Схиляюсь до другої аналогії.
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20.10.2024 02:11 Відповісти
La Piovra. "Спруту" 40 років.

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20.10.2024 10:03 Відповісти
Якщо метастази, то клієнт готовий. Тобто проект "Україна" був та весь вийшов. В каналізацію.
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20.10.2024 11:13 Відповісти
Наслідок совка, негативний відбір у всій красі особливо отупіння "мудрого наріду".
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21.10.2024 07:27 Відповісти
А рогстріл йому не личить? Владо , ти хочеш і наголошуєш , що хочеш в НАТО? Ну то піздец...
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20.10.2024 02:20 Відповісти
Розпродає бізнес це на ******** мові при ціх обставинах означає, що переписує бізнес на коршунів від влади , які обліпили та рвуть на шматки спікшегося джентльмена вдачі. Така природа відносин, які існують в корупційній та неправовій державі
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20.10.2024 08:25 Відповісти
А можливо призначили всю сімейку на роль "Зиц-председатель". Типу випустить випустить пар.
Ціково як проводили обшуки у крупів роззувались при вході ?
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21.10.2024 07:36 Відповісти
готуються відчалювати за кордон...цю крупу та її родичів ,думаю,відмажуть від тюряги і конфіскації численні інваліди судді,прокурори, та суперінваліди з Зюзиної ОПИ....
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20.10.2024 09:52 Відповісти
Готується стати на лижі.

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20.10.2024 10:11 Відповісти
Як це він почав продавати бізнес? Якщо він під слідством, то який продаж. Але все зрозуміло. Ті, кому він носив їх долі мішками, включили режим дурочки і інвалідська прокуратура ніяких звинувачень йому не висунула, а отже він легально ховає кінці, а поки все це буде йти , буде новий "інвалід" і вся увага переключиться на нього і діло в шляпі. Вірніше в офшорах. А ви, дурні хохоли, збирайте по 5-10 гривень на дрони щоб захищати цю мразь.
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20.10.2024 11:11 Відповісти
Син лікаря вінницької МСЕК Власюка, у якого знайшли 13 квартир і три Tesla, працює радником Зеленського, - журналіст Ніколов
Джерело:
Син скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи почав розпродавати бізнес в Україні
Джерело: https://biz.censor.net/n3515733

Які талановиті малЬчіки
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20.10.2024 13:02 Відповісти
Их называли «птенцами Керенского ЗЕЛЕНСКОГО»
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21.10.2024 07:39 Відповісти
Или слугі народа !
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21.10.2024 07:40 Відповісти
Ух як швидко потерли новину за радника Жопака.
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22.10.2024 18:54 Відповісти
..нема на вас, зеленських мародеоів-зрадників, пдрів-какаразніц, Сашка Білого.. "прІвЄт" Авакову-хитрожопому та його таким же самим шанувальникам...
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20.10.2024 13:18 Відповісти
Яка працьовита сімейка. Клейма на них ніде ставити.
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20.10.2024 20:01 Відповісти
А конфіскувати влада, все чєсно зароблене не здатна?))))😃
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20.10.2024 20:55 Відповісти
Ні. Свій до свого по своє.
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21.10.2024 07:41 Відповісти
Это всё проклятый Порошенко виноват. Это он Зеленскому этих сволочей подсунул.
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20.10.2024 20:58 Відповісти

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