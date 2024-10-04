Викривач корупції вперше в історії України отримав винагороду від держави. Він викрив схему в Міноборони

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше в історії виплатило передбачену законодавством нагороду викривачу корупції.

Виплата здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі №991/2197/22, повідомляє пресслужба Нацагентства.

"Викривач, який отримав винагороду – чинний військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони", – зазначається у повідомленні.

НАЗК не називає прізвища посадовця, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони Андрія Бойка, який викрив ексзаступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху.

Нещодавно Верховний суд затвердив оголошений Комасі вирок та покарання у вигляді 4,5 року позбавлення волі. Також він залишив без змін рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про виплату викривачу, а саме Бойку, грошової винагороди у розмірі 1,68 млн грн.

У НАЗК уточнили, що у 2021 році викривач звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували хабар у розмірі у 24 млн грн за дії в інтересах приватної компанії. Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту.

"Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України)", – пояснили у Нацагентстві.

На підставі заяви НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України, за результатами розслідування ВАКС 24 березня 2023 року ухвалив вирок у справі, призначивши фігуранту - колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони - покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.

Однак тоді суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату.

Голова НАЗК Віктор Павлущик пояснив, що перша в історії українського інституту викривання виплата стала можливою завдяки зміні порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій. Він пообіцяв, що питання врегулювання подальших виплат винагороди викривачам є пріоритетним для НАЗК.

Нагадаємо, відповідно до ст. 53-7 Закону України "Про запобігання корупції", викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати, однак через відсутність врегульованих процедур виплати реальне виконання судових рішень тривалий час було неможливим.