Викривач корупції вперше в історії України отримав винагороду від держави. Він викрив схему в Міноборони

Колишній директор департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрій Бойко отримав винагороду за викриття корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше в історії виплатило передбачену законодавством нагороду викривачу корупції.

Виплата здійснена відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі №991/2197/22, повідомляє пресслужба Нацагентства.

"Викривач, який отримав винагороду – чинний військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони", – зазначається у повідомленні.

НАЗК не називає прізвища посадовця, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони Андрія Бойка, який викрив ексзаступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху.

Нещодавно Верховний суд затвердив оголошений Комасі вирок та покарання у вигляді 4,5 року позбавлення волі. Також він залишив без змін рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про виплату викривачу, а саме Бойку, грошової винагороди у розмірі 1,68 млн грн.

У НАЗК уточнили, що у 2021 році викривач звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували хабар у розмірі у 24 млн грн за дії в інтересах приватної компанії. Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту.

"Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України)", – пояснили у Нацагентстві.

На підставі заяви НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України, за результатами розслідування ВАКС 24 березня 2023 року ухвалив вирок у справі, призначивши фігуранту - колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони - покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.

Однак тоді суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату.

Голова НАЗК Віктор Павлущик пояснив, що перша в історії українського інституту викривання виплата стала можливою завдяки зміні порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій. Він пообіцяв, що питання врегулювання подальших виплат винагороди викривачам є пріоритетним для НАЗК.

Нагадаємо, відповідно до ст. 53-7 Закону України "Про запобігання корупції", викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати, однак через відсутність врегульованих процедур виплати реальне виконання судових рішень тривалий час було неможливим.

Топ коментарі
+5
НАЗК не називає прізвища посадовця, проте за https://www.slovoidilo.ua/2024/10/04/novyna/polityka/nazk-vpershe-vyplatylo-vynahorodu-vykryvachu-odnoho-eksposadovcziv-minoborony даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони %%%%%%%%%, який викрив ексзаступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху

Слово і діло -- ви красунчики, кращих ДРГ ще пошукать треба -- це щодо озвучування особи викривача...
А що клоака МО то ніхто й не сумнівався
показати весь коментар
04.10.2024 16:59 Відповісти
+5
Не держава, а кодло п.дарарасів !!
показати весь коментар
04.10.2024 18:32 Відповісти
+4
Перший раз виплатили, а до того кидали??
показати весь коментар
04.10.2024 18:30 Відповісти
НАЗК не називає прізвища посадовця, проте за https://www.slovoidilo.ua/2024/10/04/novyna/polityka/nazk-vpershe-vyplatylo-vynahorodu-vykryvachu-odnoho-eksposadovcziv-minoborony даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони %%%%%%%%%, який викрив ексзаступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху

Слово і діло -- ви красунчики, кращих ДРГ ще пошукать треба -- це щодо озвучування особи викривача...
А що клоака МО то ніхто й не сумнівався
показати весь коментар
04.10.2024 16:59 Відповісти
треба додати, що він вочевидь особисто виявив потребу викрити свою особу, бо то було інтерв'ю виданню "слово і діло"..
показати весь коментар
04.10.2024 20:18 Відповісти
Там назвали посаду і роки коли він її обіймав. Це не те що будь яка розвідка може дізнатись особу, а будь який школяр з середнім IQ
показати весь коментар
06.10.2024 10:16 Відповісти
Перший раз виплатили, а до того кидали??
показати весь коментар
04.10.2024 18:30 Відповісти
Не держава, а кодло п.дарарасів !!
показати весь коментар
04.10.2024 18:32 Відповісти
не жилець...
показати весь коментар
04.10.2024 19:41 Відповісти
Це дійсно велика подія що все ж таки вперше заплатили нагороду, а то значно частіше таких викривачів посилають на передову, та ще й так щоб живим не повернувся. Саме так і трапилось з викривачем, який викрив "вбитого" братика нашого "віцепрезидента".
показати весь коментар
04.10.2024 22:53 Відповісти
Не, ну круто! Потрібно розширить ідею -Мент знайшов вкрадене авто - йому премія 3% від ціни, прокурор побачив, що дорога на 10см вужча - 3% від ціни автобану, каменяр побачив, що цементу не за гостом - теж преміювати, санітарка побачила... далі самі розумієте...
показати весь коментар
05.10.2024 09:45 Відповісти
Добра ідея бо інакше до пуття країна не дійде.
показати весь коментар
05.10.2024 13:10 Відповісти
отой бойко був першим і останнім викривачем . тому що гандони із назк назвали його прізвище --- це у нас ..агент под прікрітієм.. так працює . хоть би вже мовчали тварі з назк і не ганьбилися козломорді
показати весь коментар
06.10.2024 06:46 Відповісти
Головне це діло не довірити Ішаку з єрмачмом! А то викривачі будуть самі себе викривати та отримувати до вкраденого ще і нагороду!
показати весь коментар
06.10.2024 11:37 Відповісти
Треба вивчати законодавство про викривачів. Там мабуть є варіант, який передбачає щоб не відкривати прізвище.

https://nazk.gov.ua/uk/metodychni-rekomendatsiyi/

Якщо вам відомі факти таких правопорушень, повідомляйте про них на Єдиний портал повідомлень викривачів.

https://whistleblowers.nazk.gov.ua/
показати весь коментар
06.10.2024 12:45 Відповісти
ДБРівцям що трусили Крупу 20% від знайденної сумми ,10% СБУ ,10% МВС на бензин,судді і прокурору які будуть відпускати під заставу 10% , 1% на беспілотники, що залишилось ОП премія
за боротьбу з корупціею.
показати весь коментар
06.10.2024 21:37 Відповісти

