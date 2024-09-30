Суд відпустив затриманого на хабарі топменеджера "Енергоатома" під заставу в 1 мільйон

Прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України) затриманому минулого тижня топпосадовцю НАЕК "Енергоатом".

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, до посадовця "Енергоатома" звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

"Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тис грн. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови", – повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялося, минулого тижня СБУ затримала на хабарі у розмірі 100 тис. грн директора НАЕК "Енергоатом" з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнсу Олександра Скопича.

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Як повідомлялося, у липні НАБУ і САП повідомили про підозру ексзаступнику міністра енергетики Максиму Немчинову, екснардепу Володимиру Вечерку та екскерівнику ДП "Укрвугілля" Віталію Зюська.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому Кабмін зобов'язав ДП "Укрвугілля" постачати пальне визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики схилив директора "Укрвугілля" до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед держпідприємством.

У результаті "Укрвугілля" передало приватній компанії майже 24 тисяч тонн вугілля, яке та перепродала дорожча майже на 20 млн грн. Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.

При цьому Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив колишнього заступника міністра енергетики, а нині – радника міністра енергетики Максима Немчинова під особисте зобов'язання.