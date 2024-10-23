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Талоны на горючее в обмен на бронь: В Тернополе на взятке задержан начальник районного ТЦК, - СМИ

У Тернополі на хабарі затримали начальника районного ТЦК

В центре Тернополя задержали начальника районного территориального центра комплектования на получении взятки за содействие в уклонении от мобилизации. В отношении него проводят следственные действия.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военком получил талоны на 1000 литров горючего в обмен на обещание "не мобилизовать мужчину".

Задержание проводили работники Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Известно, что само задержание произошло вечером 21 октября.

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Реакция Тернопольского ТЦК и СП

О следственных действиях в отношении одного из руководителей ТЦК сообщили также и в Тернопольском областном ТЦК и СП.

"Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела", - отметили в пресс-службе военкомата.

Керівник ТЦК у Тернополі затриманий за отримання хабаря:

Территориальное управление ГБР во Львове сообщило изданию, что пока официальной информации о задержании еще нет, но ее пообещали предоставить позже.

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Автор: 

взятка (6185) Тернополь (777) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+11
Ніколи такого не було і от знову...
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23.10.2024 16:22 Ответить
+8
І талони він брав, що бійцям віддати для заправки бойових машин...
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23.10.2024 16:33 Ответить
+7
Не треба вірити! То ІПСО. Мужні герої тилу, вони ж поранені інваліди на реабілітації, так не поводяться.
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23.10.2024 16:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ніколи такого не було і от знову...
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23.10.2024 16:22 Ответить
Не треба вірити! То ІПСО. Мужні герої тилу, вони ж поранені інваліди на реабілітації, так не поводяться.
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23.10.2024 16:29 Ответить
І талони він брав, що бійцям віддати для заправки бойових машин...
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23.10.2024 16:33 Ответить
Був для бійців як батько!!!
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23.10.2024 17:04 Ответить
брав він для заправки своїх бусіків, бо їздити треба, а з бюджету на це фінансування не передбачене.

тобто держава навмисно спонукає до такого хабарництва
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23.10.2024 18:16 Ответить
Никогда такого не было и вот опять😁 ну этому точно ничего не будет, это не МСЕК какой-то, этим вообще все дозволено😂😂😂😂
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23.10.2024 16:33 Ответить
розганяємо ТЦК разом з МСЕК
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23.10.2024 16:38 Ответить
О, свіженьке "іпсо". А де писався сценарій, в голопердищенську чи в *************?
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23.10.2024 16:52 Ответить
Розстріляйте, щоб другим не повад но було.
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23.10.2024 16:55 Ответить
Усіх не перестріляєте, разом нас багато нас не подолати.
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23.10.2024 19:12 Ответить
Защитники ТЦК,жду ваших комментов под этим постом!Или это опять ИПСО? p.s ст.62 по отношению к ТЦК оказывается применять можно,а как гражданских касается-так все ухилянты и ждуны.
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23.10.2024 17:07 Ответить
Всі, хто написав у цій темі, - ухилянти. За вами вже виїхали бусики.

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23.10.2024 17:19 Ответить
пепестарався куй в погонах.. мабуть кайфофо ніде нікому і нічого не платити...всі тобі винні....кланяються
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23.10.2024 17:33 Ответить
Ви іплани: де тут хабар? Якшо ви не в стані армію тримати, лише кредити з ЄС
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23.10.2024 23:31 Ответить
 
 