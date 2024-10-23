Талоны на горючее в обмен на бронь: В Тернополе на взятке задержан начальник районного ТЦК, - СМИ
В центре Тернополя задержали начальника районного территориального центра комплектования на получении взятки за содействие в уклонении от мобилизации. В отношении него проводят следственные действия.
Об этом сообщило издание ZAXID.NET, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что военком получил талоны на 1000 литров горючего в обмен на обещание "не мобилизовать мужчину".
Задержание проводили работники Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Известно, что само задержание произошло вечером 21 октября.
Реакция Тернопольского ТЦК и СП
О следственных действиях в отношении одного из руководителей ТЦК сообщили также и в Тернопольском областном ТЦК и СП.
"Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела", - отметили в пресс-службе военкомата.
Территориальное управление ГБР во Львове сообщило изданию, что пока официальной информации о задержании еще нет, но ее пообещали предоставить позже.
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тобто держава навмисно спонукає до такого хабарництва