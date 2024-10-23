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Талони на пальне в обмін на бронь: У Тернополі на хабарі затримали начальника районного ТЦК, - ЗМІ

У Тернополі на хабарі затримали начальника районного ТЦК

У центрі Тернополя затримали начальника районного територіального центру комплектування на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації. Щодо нього проводять слідчі дії.

Про це повідомило видання ZAXID.NET, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військком отримав талони на 1000 літрів пального в обмін на обіцянку "не мобілізовувати чоловіка".

Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Відомо, що саме затримання відбулося увечері 21 жовтня.

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Реакція Тернопільского ТЦК та СП

Про слідчі дії стосовно одного з керівників ТЦК повідомили також і в Тернопільському обласному ТЦК та СП

"Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи", - зазначили в пресслужбі військкомату. 

Керівник ТЦК у Тернополі затриманий за отримання хабаря:

Територіальне управління ДБР у Львові повідомило виданню, що наразі офіційної інформації щодо затримання ще немає, але її пообіцяли надати пізніше. 

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Автор: 

хабар (4736) Тернопіль (409) ТЦК та СП (658)


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Топ коментарі
+11
Ніколи такого не було і от знову...
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23.10.2024 16:22 Відповісти
+8
І талони він брав, що бійцям віддати для заправки бойових машин...
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23.10.2024 16:33 Відповісти
+7
Не треба вірити! То ІПСО. Мужні герої тилу, вони ж поранені інваліди на реабілітації, так не поводяться.
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23.10.2024 16:29 Відповісти
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Ніколи такого не було і от знову...
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23.10.2024 16:22 Відповісти
Не треба вірити! То ІПСО. Мужні герої тилу, вони ж поранені інваліди на реабілітації, так не поводяться.
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23.10.2024 16:29 Відповісти
І талони він брав, що бійцям віддати для заправки бойових машин...
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23.10.2024 16:33 Відповісти
Був для бійців як батько!!!
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23.10.2024 17:04 Відповісти
брав він для заправки своїх бусіків, бо їздити треба, а з бюджету на це фінансування не передбачене.

тобто держава навмисно спонукає до такого хабарництва
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23.10.2024 18:16 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять😁 ну этому точно ничего не будет, это не МСЕК какой-то, этим вообще все дозволено😂😂😂😂
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23.10.2024 16:33 Відповісти
розганяємо ТЦК разом з МСЕК
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23.10.2024 16:38 Відповісти
О, свіженьке "іпсо". А де писався сценарій, в голопердищенську чи в *************?
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23.10.2024 16:52 Відповісти
Розстріляйте, щоб другим не повад но було.
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23.10.2024 16:55 Відповісти
Усіх не перестріляєте, разом нас багато нас не подолати.
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23.10.2024 19:12 Відповісти
Защитники ТЦК,жду ваших комментов под этим постом!Или это опять ИПСО? p.s ст.62 по отношению к ТЦК оказывается применять можно,а как гражданских касается-так все ухилянты и ждуны.
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23.10.2024 17:07 Відповісти
Всі, хто написав у цій темі, - ухилянти. За вами вже виїхали бусики.

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23.10.2024 17:19 Відповісти
пепестарався куй в погонах.. мабуть кайфофо ніде нікому і нічого не платити...всі тобі винні....кланяються
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23.10.2024 17:33 Відповісти
Ви іплани: де тут хабар? Якшо ви не в стані армію тримати, лише кредити з ЄС
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23.10.2024 23:31 Відповісти
 
 