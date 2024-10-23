Талони на пальне в обмін на бронь: У Тернополі на хабарі затримали начальника районного ТЦК, - ЗМІ
У центрі Тернополя затримали начальника районного територіального центру комплектування на отриманні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації. Щодо нього проводять слідчі дії.
Про це повідомило видання ZAXID.NET, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що військком отримав талони на 1000 літрів пального в обмін на обіцянку "не мобілізовувати чоловіка".
Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Відомо, що саме затримання відбулося увечері 21 жовтня.
Реакція Тернопільского ТЦК та СП
Про слідчі дії стосовно одного з керівників ТЦК повідомили також і в Тернопільському обласному ТЦК та СП.
"Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи", - зазначили в пресслужбі військкомату.
Територіальне управління ДБР у Львові повідомило виданню, що наразі офіційної інформації щодо затримання ще немає, але її пообіцяли надати пізніше.
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тобто держава навмисно спонукає до такого хабарництва