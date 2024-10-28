Справа Голосіївського РТЦК: Шістьом фігурантам обрано різні запобіжні заходи, - ДБР
Трьох працівників Голосіївського районного ТЦК та СП Києва та трьох цивільних, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби, заарештували. Їм обрали запобіжні заходи.
Про це заявила в телеефірі радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 млн гривень", - розповіла Сапьян.
За її словами, жоден з фігурантів наразі заставу не вніс, усі підозрювані перебувають під вартою.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.
Що передувало?
Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.
Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.
Правоохоронці вилучили понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад 100 тис. доларів США кожна.
