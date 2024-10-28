Справа Голосіївського РТЦК: Шістьом фігурантам обрано різні запобіжні заходи, - ДБР

Трьох працівників Голосіївського районного ТЦК та СП Києва та трьох цивільних, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби, заарештували. Їм обрали запобіжні заходи.

Про це заявила в телеефірі радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 млн гривень", - розповіла Сапьян.

За її словами, жоден з фігурантів наразі заставу не вніс, усі підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Що передувало?

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.

Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.

Правоохоронці вилучили понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад 100 тис. доларів США кожна.

