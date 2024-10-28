УКР
Справа Голосіївського РТЦК: Шістьом фігурантам обрано різні запобіжні заходи, - ДБР

Працівників Голосіївського РТЦК, які допомагали ухилянтам, заарештували

Трьох працівників Голосіївського районного ТЦК та СП Києва та трьох цивільних, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби, заарештували. Їм обрали запобіжні заходи. 

Про це заявила в телеефірі радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 млн гривень", - розповіла Сапьян.

За її словами, жоден з фігурантів наразі заставу не вніс, усі підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові затримали співробітника ТЦК за спробу "відкупити" колегу, якого перевірка спіймала п’яним на посту, - прокуратура. ФОТО

Що передувало?

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці викрили корупційну схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві. 

Три працівники Голосіївського ТСК та СП Києва, ексголова ВЛК та двоє цивільних допомагали військовозобов'язаним ухилятися від військової служби.

Правоохоронці вилучили понад $1,2 млн та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад 100 тис. доларів США кожна.

Читайте також: СБУ затримала у Києві помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар пропонував відстрочку від мобілізації

хабар (4789) Київ (20187) ДБР (3736) ухилянти (1170) ТЦК та СП (809)
Не поділилися! А за смерті в тцк коли будуть вироки? !
28.10.2024 16:11 Відповісти
Ніколи.
28.10.2024 16:38 Відповісти
Акуеть у нас Система работает. Ухилянт- 5 лет тюрьмы. А если ты работник ТЦК и взяточник, саботажник, изменник Родины и помошник ухилянтов- иди домой под домашний арест в свои коттеджи со шлюхами.
28.10.2024 16:12 Відповісти
28.10.2024 17:04 Відповісти
Особенно улыбнула сумма штрафа вдвое меньше чем они берут с одного ухилянта. Ето же получается что вдвое выгоднее с судьей договориться чем с начальником ТЦК? Представляю как в ТЦК ржут у себя дома в басейнах и саунах. Да любой ухилянт в Украине мечтает чтобы его так наказали.
28.10.2024 16:16 Відповісти
28.10.2024 16:46 Відповісти
А где же те, кто купил документы? Или по второму разу обилетили?
