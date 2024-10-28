УКР
Заплатили по $3 тис. адміністратору анонімного каналу за "безпечний" маршрут: На березі Тиси затримали двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію на небезпечній ділянці. Вони заплатили адміністратору анонімного каналу по 3 тис. доларів за маршрут.

Про це повідомили в Держприкордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє закарпатців на шляху до Тиси ледь не травмувалися, долаючи стрімкий, кам’янистий схил. На березі "плавців" вже чекав прикордонний наряд. Чоловіків затримали", - йдеться в повідомленні.

Затримано двох порушників кордону

Як зазначається, чоловіки зізналися, що кожен із них заплатив по 3 тисячі доларів адміністратору анонімного каналу в одному з месенджерів, через який отримали інформацію про "безпечний" нелегальний маршрут за кордон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті ліквідували нову схему незаконного перетину чоловіками кордону: на ходу заскочити в поїзд. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Нині триває встановлення кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) кордон (4918) ухилянти (1170)
Гроші повернуть?
28.10.2024 13:07 Відповісти
Лох не мамонт он не вымрет.
28.10.2024 13:11 Відповісти
Де вирощують таких розумників?)
28.10.2024 13:31 Відповісти
Не дивно, це явно ті, що у "4000 для вчителів" вірили і в "весна прийде, саджати будемо" вірили...
28.10.2024 14:00 Відповісти
 
 