Заплатили по $3 тис. адміністратору анонімного каналу за "безпечний" маршрут: На березі Тиси затримали двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію на небезпечній ділянці. Вони заплатили адміністратору анонімного каналу по 3 тис. доларів за маршрут.

Про це повідомили в Держприкордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє закарпатців на шляху до Тиси ледь не травмувалися, долаючи стрімкий, кам’янистий схил. На березі "плавців" вже чекав прикордонний наряд. Чоловіків затримали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловіки зізналися, що кожен із них заплатив по 3 тисячі доларів адміністратору анонімного каналу в одному з месенджерів, через який отримали інформацію про "безпечний" нелегальний маршрут за кордон.

Повідомляється, що стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Нині триває встановлення кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.