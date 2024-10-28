Переправщики на Закарпатье за ​​20 тыс. дол. продали уклонистам лодку и весло из фанеры. ФОТО

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией. Задержанные оказались жителями Киева и Ужгорода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как выяснилось, оба мужчины воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по 10 тыс. долл. За эти средства они получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису.

В отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заплатили по $3 тыс. администратору анонимного канала за "безопасный" маршрут: На берегу Тисы задержали двух мужчин, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.