Переправщики на Закарпатье за 20 тыс. дол. продали уклонистам лодку и весло из фанеры. ФОТО
На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией. Задержанные оказались жителями Киева и Ужгорода.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как выяснилось, оба мужчины воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по 10 тыс. долл. За эти средства они получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису.
В отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
Цікаво, а за лампочки окремо по гривні не брали?
барани еталонні
І рентабельність...
І прибутковість...
І без оподаткування...