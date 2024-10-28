РУС
Переправщики на Закарпатье за ​​20 тыс. дол. продали уклонистам лодку и весло из фанеры. ФОТО

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией. Задержанные оказались жителями Киева и Ужгорода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

затримані на Закарпатті ухилянти

Как выяснилось, оба мужчины воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по 10 тыс. долл. За эти средства они получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису.

човен ухилянтів

В отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заплатили по $3 тыс. администратору анонимного канала за "безопасный" маршрут: На берегу Тисы задержали двух мужчин, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Госпогранслужба (6856) уклонисты (1099) Закарпатская область (2683)
+14
best deal of the year...
28.10.2024 17:23 Ответить
+14
Яка там "Армія, Мова, Віра". Риго-Зельоні створили для своїх фанатів нац. ідею "Втекти з країни любою ціною".
28.10.2024 17:33 Ответить
+11
Нє, ну це рекорд по розробці найбільш ефективної бізнес моделі!
Цікаво, а за лампочки окремо по гривні не брали?
28.10.2024 17:31 Ответить
Пролетіли?
28.10.2024 17:22 Ответить
Які ж багаті українці.
28.10.2024 17:25 Ответить
best deal of the year...
28.10.2024 17:23 Ответить
Ні. Приблизно за ті ж гроші продавали повідомлення "отуди пздуй нахй" в тєлєгє.
28.10.2024 17:31 Ответить
28.10.2024 17:25 Ответить
мені здається, що стаття написана в цілях дискредитувати фанеру
28.10.2024 17:48 Ответить
+++
28.10.2024 18:15 Ответить
Нє, ну це рекорд по розробці найбільш ефективної бізнес моделі!
Цікаво, а за лампочки окремо по гривні не брали?
28.10.2024 17:31 Ответить
то їм віддали лед лампи по програмі віслюка-енергозбережного.
29.10.2024 09:57 Ответить
Дурачки. По 10 штук заплатили чтобы так рисковать жизнью? Лучше бі судьям по 5 тыс заплатили и получили бы домашний арест до конца войны
28.10.2024 17:32 Ответить
Яка там "Армія, Мова, Віра". Риго-Зельоні створили для своїх фанатів нац. ідею "Втекти з країни любою ціною".
28.10.2024 17:33 Ответить
скільки придурків ще є...
28.10.2024 17:35 Ответить
Бєз лоха і жизнь плоха.
28.10.2024 17:40 Ответить
Без лоха и жизнь плоха….
28.10.2024 17:40 Ответить
а переправники на Закарпатті гарні бізнесмени!
28.10.2024 17:42 Ответить
який тупняк ****
барани еталонні
28.10.2024 17:43 Ответить
з таким же успіхом могли купити човен на олх, тільки без лампочок, вийшло б на 19500$ дешевше
28.10.2024 17:52 Ответить
19500$ за доставку.
28.10.2024 18:28 Ответить
Ото ''бізнес''...
І рентабельність...
І прибутковість...
І без оподаткування...
28.10.2024 17:53 Ответить
Самогубці. Ще по 10000 USD дайте прикордонникам за те що вони вас врятували.
28.10.2024 17:59 Ответить
Потужно!

28.10.2024 18:07 Ответить
не бачу підтримки із облизуванням цього лайна без лопати...
29.10.2024 09:59 Ответить
Оце бізнес !
28.10.2024 18:28 Ответить
Nice business!
28.10.2024 18:39 Ответить
Біба і Боба - два дов...ба.
28.10.2024 19:10 Ответить
Рішала Іван знову кинув. Відкати керівництву не дав.
28.10.2024 19:54 Ответить
С таким уровнем умственных способностей их наверно бы и так не забрали бы 🤪
29.10.2024 00:59 Ответить
 
 