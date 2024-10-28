УКР
Переправники на Закарпатті за 20 тис. дол. продали ухилянтам човен і весло з фанери. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які з надувним човном під покровом темряви пробиралися до кордону з Угорщиною. Затримані виявилися жителями Києва та Ужгорода.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

затримані на Закарпатті ухилянти

Як з’ясувалося, обоє чоловіків скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. Кожен із них заплатив по 10 тис. дол. За ці кошти вони отримали маршрут, гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками, та одне весло з фанери, щоб переплисти Тису.

човен ухилянтів

Стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заплатили по $3 тис. адміністратору анонімного каналу за "безпечний" маршрут: На березі Тиси затримали двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) ухилянти (1170) Закарпатська область (2165)
+14
best deal of the year...
+14
Яка там "Армія, Мова, Віра". Риго-Зельоні створили для своїх фанатів нац. ідею "Втекти з країни любою ціною".
+11
Нє, ну це рекорд по розробці найбільш ефективної бізнес моделі!
Цікаво, а за лампочки окремо по гривні не брали?
Пролетіли?
Які ж багаті українці.
Ні. Приблизно за ті ж гроші продавали повідомлення "отуди пздуй нахй" в тєлєгє.
мені здається, що стаття написана в цілях дискредитувати фанеру
+++
то їм віддали лед лампи по програмі віслюка-енергозбережного.
показати весь коментар
Дурачки. По 10 штук заплатили чтобы так рисковать жизнью? Лучше бі судьям по 5 тыс заплатили и получили бы домашний арест до конца войны
скільки придурків ще є...
Бєз лоха і жизнь плоха.
Без лоха и жизнь плоха….
а переправники на Закарпатті гарні бізнесмени!
який тупняк ****
барани еталонні
з таким же успіхом могли купити човен на олх, тільки без лампочок, вийшло б на 19500$ дешевше
19500$ за доставку.
Ото ''бізнес''...
І рентабельність...
І прибутковість...
І без оподаткування...
Самогубці. Ще по 10000 USD дайте прикордонникам за те що вони вас врятували.
Потужно!

не бачу підтримки із облизуванням цього лайна без лопати...
Оце бізнес !
Nice business!
Біба і Боба - два дов...ба.
Рішала Іван знову кинув. Відкати керівництву не дав.
С таким уровнем умственных способностей их наверно бы и так не забрали бы 🤪
