Переправники на Закарпатті за 20 тис. дол. продали ухилянтам човен і весло з фанери. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які з надувним човном під покровом темряви пробиралися до кордону з Угорщиною. Затримані виявилися жителями Києва та Ужгорода.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як з’ясувалося, обоє чоловіків скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. Кожен із них заплатив по 10 тис. дол. За ці кошти вони отримали маршрут, гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками, та одне весло з фанери, щоб переплисти Тису.

Стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заплатили по $3 тис. адміністратору анонімного каналу за "безпечний" маршрут: На березі Тиси затримали двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.