Переправники на Закарпатті за 20 тис. дол. продали ухилянтам човен і весло з фанери. ФОТО
На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які з надувним човном під покровом темряви пробиралися до кордону з Угорщиною. Затримані виявилися жителями Києва та Ужгорода.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як з’ясувалося, обоє чоловіків скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. Кожен із них заплатив по 10 тис. дол. За ці кошти вони отримали маршрут, гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками, та одне весло з фанери, щоб переплисти Тису.
Стосовно правопорушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
Цікаво, а за лампочки окремо по гривні не брали?
барани еталонні
І рентабельність...
І прибутковість...
І без оподаткування...